VAEMI Analog Sequencer, DIY oder fertig

8 Steps zum Jammen

VAEMI Analog Sequencer ist ein handliches Desktop-Gerät zum Ansteuern von Eurorack-Modularsystemen oder semi-modularen Synthesizern. Der Sequencer ist wahlweise als DIY-Kit oder fertig zusammengebaut erhältlich.

Der gradlinig gehaltene Sequencer besitzt keine ausgefallenen Features oder Speicherplätze. Er ist in erster Linie für intuitives Jammen gedacht. Er bietet nur acht Steps, die jeweils über einen On/Off-Schalter zum aktiveren des Steps und einen Regler für den CV-Wert verfügen. Der aktuelle Step wird mit einem beleuchteten Zahlenfeld angezeigt.

Die CV-Spannung beträgt zwischen 0 und 8 Volt, während die Gate-Signale mit 5 Volt ausgegeben werden. Damit ist der Sequencer mit allen gängigen Modularsystemen und Analog-Synthesizern kompatibel. Eine Besonderheit ist, dass es zwei parallele Gate-Ausgänge für „short“ und „long“ gibt.

Der Sequencer besitzt eine interne regelbare Clock und kann alternativ zu einem externen Clock-Signal synchronisiert werden.

Die laufende Sequenz kann mit Hold auf einem bestimmten Step eingefroren werden, wo er für die Dauer im Rhythmus wiederholt wird. Mit Reset lässt sich die Sequenz vorzeitig auf Step 1 zurücksetzen, was ebenfalls bei laufender Sequenz möglich ist. Beide Funktionen lassen sich auch über separate Gate-Eingänge mit externen Signalen auslösen.

Der VAEMI Analog Sequencer ist als DIY-Kit für derzeit 102,24 Euro (umrechnungsbedingt) oder fertiges Gerät für 149, 96 Euro (umrechnungsbedingt) erhältlich. VAEMI informiert darüber, dass die Preise ungefähr alle drei Monate überprüft werden, um sie ggf. an die aktuelle Situation anzupassen.