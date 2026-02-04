Vaemi El-Ma Orsted V2, EMF-Empfänger

Elektromagnetische Klänge einfangen

Mit dem Vaemi El-Ma Orsted V2 lassen sich alle Arten von EM-Signale einfangen, seien es Radiowellen, elektromagnetische Felder oder Signale, die von elektronischen Geräten ausgestrahlt werden. Unser ganzes urbanes Umfeld ist voll davon.

Vaemi El-Ma Orsted V2 – Electromagnetic Field Microphone

El-Ma Orsted ist für experimentelle Field-Recordings gedacht, bei denen man nach ungewöhnlichen Klangquellen sucht, die weitestgehend außerhalb des Audiobereiches liegen. Von allen elektronischen Geräten wie Lampen, Kabeln, HiFi-Technik, Haushaltsgeräten, Mobilfunkmasten usw. gehen elektromagnetische Signale aus. Wir kennen es als Elektrosmog.

Über zwei Detektoren nimmt das Gerät Signale bis zu 140 kHz auf und wandelt sie in hörbare Klänge um. Diese lassen sich über eine Stereobuchse abnehmen und mit einem Recorder oder direkt in einem Rechner aufzeichnen und dort weiter bearbeiten.

Das V2-Modell hat gegenüber dem Vorgänger ein neues Gehäuse aus Kunststoff erhalten, das leichter und robuster ist. Es ist nun auch klein genug, um es bequem in einer Hand halten zu können.

Darüber hinaus hat Ostred V2 ein Batteriefach für eine 9 V-Batterie erhalten, wodurch eine Einsatzdauer von bis zu 150 Stunden gegeben sein soll. Somit ist das Gerät jetzt besser für den mobilen Einsatz geeignet. Die Technik entspricht der ersten Version.

Vaemi El-Ma Orsted V2 kann ab sofort bestellt werden, der Preis beträgt 75,32 Euro (umrechnungsbedingt) zzgl. Versand.