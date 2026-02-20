Valeton GP-150 und GP-180, Multieffektgerät

Endlose Features zum kleinen Preis

Mit dem Valeton GP-150 und GP-180 stellt die chinesische Firma zwei neue kompakte Multieffektprozessoren vor, die modernste Modeling-Technologie in ein mobiles Format gießen. Nach GP-5 und GP-50 musste man auf die neuen Modelle mit größerer Ausstattung nicht lange warten.

Der Valeton GP-150 und GP-180

Mit dem neuen GP-150 und GP-180 geht Valeton den logischen Schritt, weiterentwickelte Varianten des GP-50 auf den Markt zu werfen, die trotz größerem Funktionsumfang immer noch sowohl auf dem Schreibtisch als auch im Gigbag ihren Platz finden. Dank integriertem Akku und weitreichender App-Anbindung sind sie außerdem perfekte Begleiter für unterwegs.

Valeton GP-150

Der GP-150 ist sozusagen der große Bruder des GP-50. Mit einem Expressionpedal und satten 200 Effekten samt der Möglichkeit, 12 davon gleichzeitig in freier Reihenfolge zu nutzen, bietet es deutlich mehr als das GP-50. Dieses hat nur 100 Effekte (9 davon gleichzeitig nutzbar).

Dank NAM-Konverter lassen sich hochwertige Profile von Drittanbietern nutzen, ergänzt durch 20 Slots für eigene IR-Dateien. Die Bedienung erfolgt über einen Master- und Parameter-Regler sowie drei dedizierte Quick-Edit-Potis und ein 2,4-Zoll-Farb-Display (1,7″ beim GP-50). Ein integrierter 3000-mAh-Akku ermöglicht einen Betrieb von über 6 Stunden, deutlich mehr als beim GP-50.

Das Valeton GP-150 verfügt zudem über einen Looper mit 180 Sekunden Aufnahmezeit und eine Drum-Machine mit über 100 Patterns. 200 Preset-Slots, wovon 100 voreingestellt sind und weitere 100 zum Speichern eigener Sounds bereitstehen, lassen keine Wünsche offen.

Anschlussseitig bietet das Gerät Stereo-Ausgänge, einen USB-C-Port für die 6-in/4-out-Audio-Interface-Nutzung sowie Bluetooth für drahtlose Bearbeitung. Außerdem steht ein Headset-Anschluss zur Verfügung.

Valeton GP-180

Das Valeton GP-180 ist vom Funktionsumfang quasi identisch zum GP-150. Der entscheidende Unterschied ist, dass das GP-180 anstelle des Expressionpedals einen dritten Footswitch beherbergt und dadurch eine flexiblere Handhabung der Presets erlaubt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Valeton GP-150 kostet bei Thomann 169,- Euro. Das GP-180 bekommt man für 179,- Euro. Beide Geräte sollten in einigen Wochen lieferbar sein.