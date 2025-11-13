Neues Plug-in von Valhalla DSP

Die Plug-ins von Valhalla sind vielen Lesern bestens bekannt, bieten sie in der Regel doch zu einem sehr günstigen Preis exzellente Qualität. Mit dem Valhalla FutureVerb kommt nun ein neues Plug-in auf den Markt.

Valhalla FutureVerb

Bei den Valhalla-Plug-ins handelt es sich normalerweise nicht nur um einfache Reverbs, sondern hier steckt oft ein sehr hohes Maßes an Kreativität drin, was das Experimentieren damit zur wahren Freude werden lässt. Vor allem die vielfältigen Modultions-Features seien da genannt.

Das neue Valhalla FutureVerb bietet insgesamt acht Reverb-Algorithmen, die vom kleinen Raum bis hin zu fast unendlichen Spaces viel klanglichen Spielraum bieten. Der Hersteller betont, dass der FutureVerb für eine maximale Transparenz und ein hohes Maß an Realismus entwickelt wurde.

Die Reverb-Modi sind nach Größe sortiert, wobei die ersten fünf Algorithmen auf reale akustische Räume ausgerichtet sind, die restlichen drei für große Umgebungsräume und nichtlineare Halleffekte. Alle FutureVerb-Algorithmen wurden so konzipiert, dass sie auch ohne Modulation gut klingen. Dennoch gehören weitreichende Modulationsmöglichkeiten zur Ausstattung des DAW-Plug-ins.

Um dem Plug-in noch ein weiteres schönes Extra mitzugeben, hat Valhalla ein Echo-System implementiert, ein übergeordneter Regler, mit dem man zwischen verschiedenen Echo- und Delay-Optionen wählen kann. Laut Valhalla können die Echo-Modi dazu verwendet werden, um die transparenten und realistischen Hallmodi in FutureVerb zu nutzen um sie in stark gefärbte, teils schon surrealistische Klangrichtungen zu erweitern.

Darüber hinaus gibt es einen Color-Modus, der den Klangcharakter des Reverbs bestimmt. So sollen BRIGHT und NEUTRAL dazu dienen, den Mix hervorzuheben, während DARK oder STUDIO für Hall-Effekte sorgen, die den Mix zusammenhalten.

Einen Eindruck davon könnt ihr euch im folgenden Video machen:

Valhalla FutureVerb ist ab sofort zum Preis von 50,- US-Dollar erhältlich. Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller Windows 7 (oder neuer) bzw. macOS 10.9 (oder neuer) an. Das Plug-in läuft sowohl auf Intel- als auch auf M-Rechnern von Apple, und kann in den Formaten VST 2.4, VST 3, AAX und AU eingesetzt werden.