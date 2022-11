Valhalla Supermassive, kostenloses Reverb & Delay Plug-in

Update des kostenlosen Plug-ins

Der für seine tollen und vor allem preiswerten Plug-ins bekannte Hersteller Valhalla DSP hat sein Supermassive Plug-in mit einem Update versehen. Version 2.5 des kostenlos erhältlichen Plug-ins hat einige schöne Erweiterungen und neue Features spendiert bekommen.

Valhalla Supermassive

Supermassive 2.5 bietet insgesamt 18 verschiedene Reverb-Modi. Eine genaue Aufstellung der Modi, die so illustre Namen wie Gemini, Hydra, Centaurus etc. tragen, findet ihr auf der Valhalla DSP Website. Die Algorithmen des Plug-ins bietet laut Hersteller sehr unterschiedliche Attack-, Sustain- und Decay-Werte. Dazu setzt Super Massive auf eine Vielzahl von Feedback-Delay-Netzwerken, wobei jede Verzögerung in der Struktur bis zu 2 Sekunden lang sein kann. Unterschiedliche Verzögerungszeiten lassen sich mit Hilfe des Warp-Reglers kombinieren, so dass von langsam ausklingenden Echos über harmonische Reverbs bis hin zu minutenlang ausklingenden Hallräumen vieles möglich ist.

ANZEIGE

Im folgenden Video erhaltet ihr einen Einblick zu Supermassive:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Valhallas Supermassive Plug-in lässt sich unter Windows 7, 8, 10 (64 Bit) und macOS in den Versionen 10.8 – 10.15. einsetzen. Als Plug-in-Format stehen VST2.4, VST3, AAX und AU zur Verfügung.