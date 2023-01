Digitaler Reverb der 1980er Jahre

Die Plug-ins der Software Firma Valhalla DSP sind weitläufig bekannt, denn sie bieten für vergleichsweise wenig Geld ordentliche Klang- und Feature-Qualitäten. Ende November hatten die Entwickler das Supermassive Plug-in auf den neuesten Stand gebracht, nun folgt das 3.0 Update für den Vintage Verb.

Valhalla Vintage Verb, Update 3.0 des Reverb Plug-ins

Das Plug-in-Repertoire von Valhalla DSP ist mittlerweile recht umfangreich, so dass die Firma neben einigen Reverb- und Hall Plug-ins auch die passenden Tools für „schimmernde Soundlandschaften“, Flanging-Effekte oder Delays bietet. Beim Update 3.0 des Vintage Verb, das der Hersteller quasi zum zehnjährigen Bestehen der Firma auf den Markt bringt, gibt es mit Palace einen neuen Modus. Bei diesem dreht sich alles um ein Hallprogramm im Stil eines digitalen 1980er Reverb. Von Kathedralen oder Konzerthallen bis hin zu kleinen Tonstudios lässt sich hiermit allerhand nachbilden. Insgesamt bietet der Vintage Verb nun 20 digitale Reverbs and drei Color Modes, allesamt in Anlehnung an Hall-Effektgeräte aus den 1970er und 1980er Jahre.

Die Reverb Modes im Überblick: Concert Hall / Bright Hall / Plate / Room / Chamber / Random Space / Chorus Space / Ambience / Sanctuary / Dirty Hall / Dirty Plate / Smooth Plate / Smooth Room / Smooth Random / Nonlin / Chaotic Hall / Chaotic Chamber / Chaotic Neutral / Cathedral / Palace.

Für den neuen Palace-Modus hat Valhalla DSP extra eine eigene Website kreiert:

Video laden

Dazu wurde das Plug-in auch technisch auf den neuesten Stand gebracht, so dass es nun auch unter macOS Ventura, auf Intel/M1 Rechnern nativ unter Big Sur und Monterey sowie als AAX-Plug-in auf Apple Silicon Rechnern genutzt werden kann.

Als Systemvoraussetzungen gibt Valhalla an:

Windows 7, 8, 10 (64 Bit, VST 2.4, VST 3, AAX)

macOS: 10.9 bis 10.15, Big Sur, Monterey, Ventura (64 Bit, VST2.4, VST3, AAX, AU)

Auf der Valhalla Website gibt es Vintage Verb für 50,- US-Dollar, das Update ist kostenlos.