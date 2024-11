ValhallaDSP ValhallaDelay 3.0, DAW-Effekt-Plug-in

Günstiges Delay Plugin mit Update

Vor einigen Tagen berichteten wir über das Update 4.0 des kostenlosen Supermassive Plug-ins von ValhallaDSP. Nun ist auch ein Update für das (kostenpflichtige) Delay-Plug-ins von Sean Costello erhältlich: ValhallaDSP ValhallaDelay 3.0 ist da!

ValhallaDSP ValhallaDelay 3.0

Da unsere letzte News zum ValhallaDelay aus dem Jahr 2019 stammt, hier zunächst eine Übersicht zu den Features des Plug-ins im Rahmen des offiziellen Hersteller-Videos:

In Version 3.0 des Plug-ins sind nun die zwei neuen Delay-Modi Chrome Tape und Analog hinzugekommen. Bei Analog handelt es sich um ein „Bucket Bridge Model“ (Eimerketten), das Sean Costello allerdings mit einigen modernen Features ausgestattet hat. Laut ihm verwendet es ein Companding-BBD-Modell – wie der ursprüngliche ValhallaDelay-BBD-Modus – aber mit der doppelten Frequenzbandbreite, der Hälfte des Rauschens und einem neuen Sättigungsmodell, das näher an fetteren BBD-Devices klingt. Der Analog-Modus soll dabei viel heller klingen als ein echtes BBD-Gerät, aber weniger hell als ein digitales Delay. Das Ergebnis umschreibt der Entwickler mit einer „perfekten Frequenzbalance für Delays, Chorus und Reverbs“.

Der zweite neue Modus, Chrome Tape, soll dem originalen Tape-Modus des ValhallaDelays sehr nahe kommen, allerdings sind die Feedback-Geräusche stark reduziert. Die Tape-Splice-Artefakte sollen laut ValhallaDSP in Version 3.0.1 entfernt werden. Insgesamt soll der neue Modus daher ein „weniger akkurates Modell eines Old-School-Tape-Delays sein als der ursprüngliche Tape-Modus“, soll aber auch Nutzern gefallen, die auf Tape-Sound stehen, aber weniger Artefakte wünschen.

ValhallaDSP ValhallaDelay bekommt ihr zum Preis von 50,- US-Dollar. Einsetzen könnt ihr es unter Windows (Version 7-11) und macOS (OSX 10.9 bis macOS Sequioa, Intel und Silicon-Rechner) in den Formaten VST2.4, VST3, AAX und AU (alle 64 Bit).

Hier unsere erste News zum Valhalla Delay vom 22.04.2019

Der Name ValhallaDSP war früher nur echten Insidern bekannt, doch durch divese Foren und Tests hat sich schnell herum gesprochen, dass vor allem das Reverb-/Hall-Plugin des Herstellers überaus interessant ist. Auch auf unserer Website AMAZONA.de wird das Plugin regelmäßig in Kommentaren erwähnt. Nach einiger langen Teaser-Phase hat der Mann hinter ValhallaDSP Sean Costello nun sein neuestes Werk vorgestellt: ValhallaDelay.

Aufgrund diverser Facebook-Posts von Sean Costello war vielen Kennern von ValhallaDSP schon früh klar, dass als nächstes ein Delay-Plugin kommen muss. Wer postet schon alte Band-Delays, wenn er am Ende was ganz anderes entwickeln wird?

Features des ValhallaDSP ValhallaDelay

Nun gut, ValhallaDSP ValhallaDelay (so nennt sich das Ganze im vollen Namen) ist nun endlich da und preistechnisch verbleibt Sean Costello im mehr als fairen Rahmen. 50 US-Dollar möchte er dafür haben. Im Vergleich zu UAD, Softube oder manchen Plugin Allicance Plugins ein echtes Schnäppchen.

Insgesamt sieben Modi bietet ValhallaDSP. Diese sind:

Tape

HiFi

BBD

Digital

Ghost

Pitch

RevPitch

Hinzu kommen fünf Styles, die über die Anzahl der Delay-Stimmen entscheiden: Single, Dual, Ratio, PingPong und Quad.

Als Zusatzfunktionen bietet ValhallaDelay die Features Age und Diffusion. Hierüber lässt sich der Delay-Sound weiter bestimmen und formen. So bietet der Parameter Age die Extremeinstellungen „Clean and shiny“ und „Old and dusty“. Mit Hilfe eines virtuellen Potis lässt sich auch alles dazwischen einstellen. Mit Hilfe der Diffusion-Sektion lassen sich dagegen die Attacks aus dem Delay rausnehmen oder es entsteht ein sehr smoother, lush reverb. Die Delay-Zeiten reichen dabei von 0 Millisekunden bis zu 20 Sekunden.

Nimmt man die Reverb-Plugins von ValhallaDSP als Grundlage, kann ValhallaDelay nur ein echter Kracher sein. Vor allem beim bereits erwähnten Preis von 50,- US-Dollar.

Kompatibilität von ValhallaDSP ValhallaDelay

Noch kurz zur Technik: Das Plugin läuft unter OSX ab 10.8 und höher bzw. Windows 7 und höher. Kompatible Schnittstellen sind VST, VST3, AU und AAX, jeweils als 32 Bit und 64 Bit Version. Das Plugin ist ab sofort als Download über die ValhallaDSP Website erhältlich. Eine Demoversion ist verfügbar.