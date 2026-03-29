Zum Geburtstag eines außergewöhnlichen Klangkünstlers

Am 29. März 1943 wurde Evanghelos Odysseas Papathanassiou geboren, besser bekannt unter dem Namen Vangelis. Auch fast vier Jahre nach seinem Tod ist seine Musik noch immer an vielen Stellen präsent, allen voran die Titelmusik zu „Chariots of Fire“ und der Soundtrack zu „Blade Runner“. Viele Musiker haben mit Synthesizern gearbeitet, Vangelis verstand es aber, ihnen das gewisse Etwas zu verleihen. Genau das macht seine Musik bis heute so faszinierend. Deshalb wollen wir an seinem Geburtstag auf sein Leben blicken.

ANZEIGE

Kurz & knapp Worum geht es? Ein Rückblick auf Leben, Werk und Einfluss des Komponisten Vangelis. Pionier: Vangelis prägte die elektronische Musik mit einem eigenständigen, emotionalen Klang.

Vangelis prägte die elektronische Musik mit einem eigenständigen, emotionalen Klang. Durchbruch: Mit „Chariots of Fire“ gelang ihm der internationale Erfolg samt Oscar.

Mit „Chariots of Fire“ gelang ihm der internationale Erfolg samt Oscar. Kultstatus: Der Soundtrack zu „Blade Runner“ beeinflusst die Filmmusik bis heute.

Der Soundtrack zu „Blade Runner“ beeinflusst die Filmmusik bis heute. Arbeitsweise: Spontanes Komponieren und ein intuitiver Umgang mit Synthesizern bestimmten seinen Stil.

Spontanes Komponieren und ein intuitiver Umgang mit Synthesizern bestimmten seinen Stil. Vermächtnis: Sein Einfluss reicht bis in moderne Filmmusik und elektronische Genres.

Vangelis’ frühe Jahre in Griechenland

Der Musiker wuchs in Griechenland auf und kam, wie alle bisher in diesem Format vorgestellten Musiker, schon früh mit Musik in Berührung. Seine ersten professionellen Erfahrungen sammelte er in den 1960er-Jahren mit der Band „The Forminx“. Schon dort zeigte sich, dass er mehr wollte, als nur eingängige Popsongs zu spielen. Bereits in jungen Jahren hatte er ein Gespür für Atmosphäre, Dramaturgie und musikalische Bilder, was ihm bei seinen späteren Arbeiten zugutekam.

Hier geht es zum AMAZONA-Interview mit Vangelis aus dem Jahr 2016.

Aphrodite’s Child: Erster großer Schritt nach außen

Größere Bekanntheit erlangte er durch die Progressive-Rock-Band „Aphrodite’s Child“. Gemeinsam mit Demis Roussos und Lucas Sideras zog er auch wegen der politischen Situation in Griechenland nach Paris. Mit Songs wie „Rain and Tears“ und den Alben „End of the World“ und „It’s Five o’Clock“ wurde die Band innerhalb kürzester Zeit international erfolgreich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Noch spannender ist im Rückblick allerdings die Frage, wohin sich diese Band musikalisch bewegte, denn ihr drittes und letztes Album „666“ war mehr als ein gewöhnliches Pop- oder Rockalbum. Schon dort war gut zu hören, dass Vangelis nicht in einzelnen Songs dachte, sondern in Stimmungen, Verknüpfungen und größeren Zusammenhängen.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vangelis als Solokünstler

Nach dieser Bandphase konzentrierte sich der Musiker auf Solowerke und auf Musik für Filme und andere Projekte. Dabei ging es ihm häufig um die Frage, was Musik erzählen, auslösen und sichtbar machen kann. Schon seine frühen Soloalben zeigen, wie eigenständig und lebendig seine Musik war. Vangelis’ Musik war trotz des Synthesizer-Einsatzes nicht rein technisch geprägt, sondern besaß eine gewisse Wärme und natürliche Bewegung. So entsteht weniger der Eindruck, dass hier jemand mit Maschinen arbeitet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Jahre in London

In den 1970er-Jahren zog Vangelis nach London, wo in seinen Nemo Studios einige der wichtigsten Werke seiner Karriere entstanden. Alben wie „Heaven and Hell“, „Albedo 0.39“ und „Spiral“ zeigen sein hohes kreatives Niveau besonders deutlich. Gerade am Album „Heaven and Hell“ lässt sich gut erkennen, was seine Musik auszeichnet: Epische Chöre, weite Klangflächen und rhythmische Energie mit einer eigenen Spannung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vangelis und der Yamaha CS-80

Wenn es ein Instrument gibt, das eng mit dem Musiker verbunden ist, dann ist es der Yamaha CS-80, denn dieser Synthesizer war für ihn mehr als nur ein Werkzeug. Er war ein Instrument im eigentlichen Sinn, weil er ihm erlaubte, Töne beim Spielen zu formen, was für Vangelis von zentraler Bedeutung war. Das war wohl auch der Grund, warum er zeitweise gleichzeitig acht Modelle dieses Synthesizers besaß. Vangelis wollte spielen, gestalten und spontan reagieren können.

Affiliate Links Arturia CS-80 V Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 142,00€

Der Yamaha CS-80 kam diesem Ansatz sehr nahe und sein warmer, fast gesanglicher Klang passte optimal zu der Musik, die Vangelis im Kopf hatte. Das lässt sich besonders eindrucksvoll bei der Musik zu „Blade Runner“ hören.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht des Yamaha CS-80.

Zusammenarbeit mit Jon Anderson

Ein weiteres wichtiges Kapitel in seiner Laufbahn war die Zusammenarbeit mit Jon Anderson von der britischen Band „Yes“. Unter dem Namen „Jon & Vangelis“ entstanden Songs wie „I Hear You Now“ und „I’ll Find My Way Home“. Gerade diese Zusammenarbeit zeigt, wie vielseitig der Musiker war: Seine Musik konnte sowohl episch und experimentell wirken als auch leicht und offen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weltweiter Durchbruch mit „Chariots of Fire“

Der große internationale Durchbruch gelang Vangelis mit „Chariots of Fire“, denn die Musik zu diesem Film machte ihn endgültig weltberühmt. Dass ein Film mit historischer Grundlage mit moderner, elektronisch geprägter Musik vertont wurde, war damals keine Selbstverständlichkeit, doch genau darin lag die besondere Stärke dieser Musik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das gleichnamige Hauptthema ist bis heute sehr bekannt und wird in vielen Filmen und Serien verwendet. Es wirkt feierlich, bewegend und ist sofort wiederzuerkennen. Für diesen Soundtrack erhielt Vangelis 1982 einen Oscar. Vor allem markiert diese Arbeit einen Moment, in dem elektronische Filmmusik endgültig in den großen Kinoproduktionen angekommen war.

Hier geht es zum AMAZONA-Workshop „The Sound(s) of Vangelis“

Vangelis und Blade Runner

Auch wenn „Chariots of Fire“ der große Triumph des Musikers war, ist „Blade Runner“ vielleicht das Werk, das Vangelis’ Ruf als Komponist am nachhaltigsten geprägt hat. Die Musik zu Ridley Scotts Film gehört bis heute zu den bedeutendsten Soundtracks überhaupt. Was sie so besonders macht, ist die Mischung aus futuristischen Klängen und musikalischer Tiefe. Die Musik von „Blade Runner“ klingt bis heute aktuell und zeitgemäß. Viele spätere Komponisten und Produzenten haben von diesem Sound gelernt, weshalb sein Einfluss auch in anderen Filmen und in der Szene der elektronischen Musik deutlich zu hören ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier geht es zum AMAZONA-Workshop „Reconstructed: Vangelis Blade Runner Track by Track“

Filmkomponist jenseits seiner bekanntesten Werke

So groß die Bedeutung von „Chariots of Fire“ und „Blade Runner“ für die Karriere von Vangelis auch ist, sie machen nur einen Teil seines Schaffens aus. Der Musiker und Komponist schrieb auch die Musik zu Filmen wie „Missing“, „Antarctica“, „The Bounty“, „1492: Conquest of Paradise“ und „Alexander“. Vor allem die Musik zu „1492: Conquest of Paradise“ zeigt noch einmal die besondere Mischung aus epischem Chor und dem Synthesizer-Einsatz von Vangelis.

Affiliate Links AIR Music Technology Dystopian World Vacuum Pro Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 12,50€

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Blick ins All

Dass Vangelis sich von Weltraum und Raumfahrt angezogen fühlte, passt eigentlich perfekt zu seiner Musik. Mit „Mythodea“ veröffentlichte er 2001 ein Album, das stärker orchestral geprägt war als viele seiner elektronischen Arbeiten. Die Ursprünge reichen allerdings weiter zurück, denn eine frühe Fassung wurde bereits 1993 in Athen aufgeführt. In der späteren Bearbeitung wurde das Album dann mit der NASA-Mission „2001 Mars Odyssey“ verbunden und in diesem Zusammenhang auch einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt. Auch danach blieb Vangelis’ Nähe zur Raumfahrt bestehen: Im Umfeld der Juno-Mission 2011 wurde Musik des Komponisten ebenfalls von der NASA verwendet. 2016 widmete er der Rosetta-Mission der ESA sogar ein gleichnamiges Album.

Vangelis’ Arbeitsweise

Vieles an Vangelis’ Musik wirkt so lebendig, weil er sich beim Arbeiten stark auf den Augenblick verließ. Er gehörte nicht zu den Musikern, die eine Idee so lange durchdenken, bis jedes kleinste Detail kontrolliert ist. Ihm war wichtig, dass ein Stück seinen ursprünglichen Impuls behält. Dazu passt auch sein Verhältnis zu Instrumenten. Für Vangelis mussten sie mehr können, als nur einen schönen Klang zu erzeugen. Er suchte deshalb nach Instrumenten, mit denen sich ein Ton gut formen ließ, weshalb der bereits erwähnte Yamaha CS-80 für ihn so wichtig war.

Auch das Studio war für ihn mehr als nur der Ort, an dem aufgenommen wurde. Es war vielmehr Teil des künstlerischen Prozesses. Vielleicht erklärt das, warum seine Musik selbst dann nie statisch wirkt, wenn viele klangliche Schichten übereinander liegen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Warum Vangelis’ Musik geblieben ist

Am 17. Mai 2022 verstarb der Musiker nach kurzer Krankheit. Vangelis hat vor allem gezeigt, dass elektronische Musik nicht distanziert oder kühl sein muss, sondern auch feierlich, episch und kraftvoll sein kann. Sein Einfluss reicht bis in die Gegenwart, denn er ist in moderner Filmmusik, im Ambient-Bereich und überall dort zu hören, wo Komponisten versuchen, mit Musik Erinnerungen und Gefühle zu schaffen. Zu seinem 83. Geburtstag lohnt es sich deshalb, sich quer durch Vangelis’ Alben zu hören und ihn dabei nicht nur als erfolgreichen Soundtrack-Komponisten zu würdigen, sondern als einen der eigenständigsten Musiker seiner Zeit.