Fader und Patchpunkte satt

Vannes Devices Obsidian

Vannes Devices Obsidian ist ein neuer semi-modularer Analogsynthesizer aus den Niederlanden, der Elemente beider amerikanischen Synthesizer-Schulen vereint: die klassische East-Coast-Architektur à la Moog sowie die experimentellere West-Coast-Philosophie im Stil von Don Buchla – alles in einem kompakten, klar strukturierten Instrument mit Retro-Charme.

Dabei ist zu beachten, das die „Lava noch nicht abgekühlt ist“, mit Anspielung auf die Herkunft des vulkanischen Gesteins. Konkret bedeutet das, dass der semi-modulare Monosynth sich noch im Prototypenstatus befindet und es noch Änderungen am Äußeren und Inneren des Vannes Devices Obsidian geben kann und wird.

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Fakten über den semi-modularer Analogsynthesizer Obsidian kurz und bündig

Hintergrund: Koen Pepping, Mitgründer von Majella Audio (Compax/Implexus), gründete 2017 Vannes Engineering; der Obsidian ist das erste Produkt.

Koen Pepping, Mitgründer von Majella Audio (Compax/Implexus), gründete 2017 Vannes Engineering; der Obsidian ist das erste Produkt. Interface: Dreigeteiltes Layout – Knobs oben, Fader in der Mitte, Patchpunkte unten; jede Sektion durch schwarze Linien klar abgegrenzt.

Dreigeteiltes Layout – Knobs oben, Fader in der Mitte, Patchpunkte unten; jede Sektion durch schwarze Linien klar abgegrenzt. Oszillatoren: VCO1 = klassischer Sinus-VCO (Sound- oder Modulationsquelle); VCO2 = West-Coast-Stil mit Waveshaping (Saw/Sine/Square), PWM, Sync, Wavefolder, XMOD und Sub-Oszillator (−1 Oktave), 1V/Okt über 8 Oktaven.

VCO1 = klassischer Sinus-VCO (Sound- oder Modulationsquelle); VCO2 = West-Coast-Stil mit Waveshaping (Saw/Sine/Square), PWM, Sync, Wavefolder, XMOD und Sub-Oszillator (−1 Oktave), 1V/Okt über 8 Oktaven. Filter: Analoges Multimode-Filter (LP/HP/BP) mit CV-steuerbarem Filtertyp, Cutoff, Resonanz, bipolarer Hüllkurvenmodulation und patchbarem VCA.

Analoges Multimode-Filter (LP/HP/BP) mit CV-steuerbarem Filtertyp, Cutoff, Resonanz, bipolarer Hüllkurvenmodulation und patchbarem VCA. Hüllkurven: ENV1 = klassischer ADSR mit CV über alle Stages; ENV2 = Buchla-Style Funktionsgenerator mit Rise/Fall.

ENV1 = klassischer ADSR mit CV über alle Stages; ENV2 = Buchla-Style Funktionsgenerator mit Rise/Fall. LFO: Syncbarer LFO (0,01–100 Hz) mit Saw/Sine/Ramp plus separaten Ausgängen für Puls und Random – effektiv drei LFOs in einem.

Syncbarer LFO (0,01–100 Hz) mit Saw/Sine/Ramp plus separaten Ausgängen für Puls und Random – effektiv drei LFOs in einem. Delay: Rhythmisch syncbares Tape-Style-Digitaldelay mit CV über Time und Feedback; sync via Tap Tempo, extern oder MIDI.

Rhythmisch syncbares Tape-Style-Digitaldelay mit CV über Time und Feedback; sync via Tap Tempo, extern oder MIDI. Sequencer: West-Coast-inspirierter 5-Step-Sequencer (4 oder 5 Steps wählbar), per Fader programmierbar, vielseitig syncbar – nutzbar für Noten und als CV-Sequencer.

West-Coast-inspirierter 5-Step-Sequencer (4 oder 5 Steps wählbar), per Fader programmierbar, vielseitig syncbar – nutzbar für Noten und als CV-Sequencer. Konnektivität: MIDI-Eingang, Gate/Velocity-Eingänge, externe Audioeingänge am Mixer; umfangreiche Patchpunkte für alle Sektionen.

Auf der Website von Vannes Devices findet ihr auch schon eine vorläufige Bedienungsanleitung, so dass ihr euch die Zeit bis zum Erscheinen vertreiben könnt, denn sowohl Liefertermin als auch der anvisierte Preis sind noch nicht bekannt.

Sound-Demos des Synthesizers

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