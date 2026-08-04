Fader und Patchpunkte satt
Vannes Devices Obsidian
Vannes Devices Obsidian ist ein neuer semi-modularer Analogsynthesizer aus den Niederlanden, der Elemente beider amerikanischen Synthesizer-Schulen vereint: die klassische East-Coast-Architektur à la Moog sowie die experimentellere West-Coast-Philosophie im Stil von Don Buchla – alles in einem kompakten, klar strukturierten Instrument mit Retro-Charme.
Dabei ist zu beachten, das die „Lava noch nicht abgekühlt ist“, mit Anspielung auf die Herkunft des vulkanischen Gesteins. Konkret bedeutet das, dass der semi-modulare Monosynth sich noch im Prototypenstatus befindet und es noch Änderungen am Äußeren und Inneren des Vannes Devices Obsidian geben kann und wird.
Fakten über den semi-modularer Analogsynthesizer Obsidian kurz und bündig
- Hintergrund: Koen Pepping, Mitgründer von Majella Audio (Compax/Implexus), gründete 2017 Vannes Engineering; der Obsidian ist das erste Produkt.
- Interface: Dreigeteiltes Layout – Knobs oben, Fader in der Mitte, Patchpunkte unten; jede Sektion durch schwarze Linien klar abgegrenzt.
- Oszillatoren: VCO1 = klassischer Sinus-VCO (Sound- oder Modulationsquelle); VCO2 = West-Coast-Stil mit Waveshaping (Saw/Sine/Square), PWM, Sync, Wavefolder, XMOD und Sub-Oszillator (−1 Oktave), 1V/Okt über 8 Oktaven.
- Filter: Analoges Multimode-Filter (LP/HP/BP) mit CV-steuerbarem Filtertyp, Cutoff, Resonanz, bipolarer Hüllkurvenmodulation und patchbarem VCA.
- Hüllkurven: ENV1 = klassischer ADSR mit CV über alle Stages; ENV2 = Buchla-Style Funktionsgenerator mit Rise/Fall.
- LFO: Syncbarer LFO (0,01–100 Hz) mit Saw/Sine/Ramp plus separaten Ausgängen für Puls und Random – effektiv drei LFOs in einem.
- Delay: Rhythmisch syncbares Tape-Style-Digitaldelay mit CV über Time und Feedback; sync via Tap Tempo, extern oder MIDI.
- Sequencer: West-Coast-inspirierter 5-Step-Sequencer (4 oder 5 Steps wählbar), per Fader programmierbar, vielseitig syncbar – nutzbar für Noten und als CV-Sequencer.
- Konnektivität: MIDI-Eingang, Gate/Velocity-Eingänge, externe Audioeingänge am Mixer; umfangreiche Patchpunkte für alle Sektionen.
Auf der Website von Vannes Devices findet ihr auch schon eine vorläufige Bedienungsanleitung, so dass ihr euch die Zeit bis zum Erscheinen vertreiben könnt, denn sowohl Liefertermin als auch der anvisierte Preis sind noch nicht bekannt.
Sound-Demos des Synthesizers
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Obsidian auf YouTube
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Er klingt wirklich gut! Ein Mix aus oldschool und modern, oder besser gesagt: ein Mix aus West Coast, – und East Coast-Synthese. Warum um alles in der Welt haben sie die Patchbuchsen nicht oben angebracht? Wenn man mal ne gute Handvoll Kabel angesteckt hat, könnte das vielleicht die Bedienung und ggf. auch die Sicht beeinträchtigten. In dem Fall ist es ratsam, sich unterschiedliche Längen zu kaufen. Bei Vulkangestein musste ich erst an den Genki Katla Synthi denken und war erst mal verwirrt! Aber mit diesem Gerät hat der Obsidian nichts zu tun bis auf den Namen, der ein bestimmtes Vulkangestein (Vulkanglas) darstellt. Der Katla hat dagegen echtes Vulkangestein verbaut (optisch das geilste was ich je bei einen Synthesizer gesehen habe). Gut, dann lassen wir es mal abkühlen und fertigstellen. 🌋 Hot’n spicy!