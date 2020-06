Varia Instruments RDM40 4-Kanal Rotary Mixer

Erste Bilder des neuen Dreh-Mixer aus der Schweiz

„Varia Instruments RDM40 is the name of our mission“.

Wer vor, mit oder nach dem Varia Instruments RDM20 zu einem Fan von der kleinen Schweizer Schmiede Varia Instruments wurde, wird es vielleicht schon angeteasert gesehen haben, Varia Instruments bastelt an einem neuen Produkt. Die ersten Bilder waren nicht besonders aussagekräftig, nun jedoch, mit mehr Bildern und dem Namen kann man schon ganz gut umreissen, woran die beiden Jungs arbeiten: einem 4-Kanal Rotary Mixer und damit einem „großen Bruder“ von RDM20.

Der RDM20 ist ohne Frage ein Rorary Mixer, der bereits durch das Design auffällt. Das Gehäuse stammt von einem Zulieferer aus der Nähe, der eigentlich für medizinische Geräte Gehäuse erstellt, und ist sicherlich bereits ein wenig ikonisch für die ja nun bald RDM-Serie.

Entwickelt und gebaut wird der Mixer in eigener Arbeit, so weit es geht mit Komponenten aus der Umgebung, oder mit hochwertigen Komponenten wie ALPS Potis. So werden zum Beispiel auch die Platinen in einem Unternehmen in der Nähe hergestellt und bestückt, kommen nicht aus China, wie so oft.

Viel ist noch nicht bekannt, einige wenige Bilder gibt es schon, aber anhand von diesen kann man schon einiges erahnen.

Varia Instruments RDM40 – die ersten Infos

40 statt 20 – man kann also annehmen, dass der RDM40 ein 4-Kanal-Mixer werden wird. Das erste Bild des Anschluss-Panels in Prototyp-Form weist genau darauf hin. 7 Cinch-Buchsen-Pärchen sind hier zu finden, die auf eine Anschlussmöglichkeit von Plattenspielern wie auch Line-Quellen hinweist. Die Kombination aus 7 Anschlüssen und drei Erdungsschrauben/Anschlüssen lässt den Schluss zu, dass nur die Kanäle 1-3 für beide Arten von Zuspielern genutzt werden können, Kanal 4 ist dann wohl ein reiner Line-Eingang.

Für den Master-Out wird es XLR-Buchsen, daneben sitzt ein Cinch-Out. Ich vermute, dass dieser wie auch schon am RDM20 ein Rec-Out sein wird.

Auffallend sind noch drei Paare von 6,3 mm Klinke-Outs, von denen einer sicher für den Booth ist.

Die anderen beiden könnten für einen Master-Insert sein, oder einen Send und Return. Ich hoffe ein wenig auf einen regelbaren Send- mitsamt einem Return-Weg.

Der Blick auf die ersten Fotos des Holz-Gehäuse als Prototyp lässt das noch nicht genau definieren. Zu erkennen ist, dass das Gehäuse die Form des Vorgängers haben wird und ebenso oben mittig ein analoges Metering zu finden sein wird mitsamt einigen Potis für sicher wieder Master- und Booth-Level wie auch den Kopfhörer-Weg.

Vier Locher sind sicherlich für die Auswahlschalter der Eingangsquelle für die Kanäle.

Der 3-Band EQ scheint wieder im Dreieck angeordnet zu sein, oben wird sich ein Master-Filter / Isolator / Filter befinden. Darauf deutet das an einer Stelle erkennbare Symbol des High-Pass-Filters hin, so dass man davon ausgehen kann, dass hier ein LPF, BPF und HPF verbaut sein werden.

Somit bleiben jedoch in jedem Kanalzug noch drei Bohrungen für Regler über, die ich noch nicht genau erklären kann. Vielleicht sitzt hier ein Send-Level-Regler.

Vermutlich wird auch hier die Cue-Switch-LED ihren Platz finden, an der die Jungs gebastelt haben und die angeteasert war mit einem kurzen Video. Ein PFL Switch & Signal LED, die entweder das Anliegen eines Signals angibt oder die Stärke des Signals in Form der Helligkeit der LED angibt. So ganz klar war in dem Video noch nicht erkennbar. Aber wir müssen uns ja auch noch überraschen lassen. Das würde zumindest zwei der Bohrungen erklärt, wobei, es sind zwei LEDs zu sehen in dem Video. Ein Poti, zwei LEDs. Würde passen für die drei Bohrungen, aber das alles für einen Regler und zwei LEDs?

Wie gesagt, wir werden uns überraschen lassen….und sagen: More coming soon!