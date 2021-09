Knobcon 21: VCV Drums & VCV Rack 2, Software-Modularsystem

Drum-Module & Machine

VCV Drums enthält neun Module für unterschiedliche Drumsounds, die auf Basis der Vult DSP-Technologie entwickelt wurden. Alle Module besitzen vier modulierbare Parameter sowie einen Trigger- und einen Accent-Eingang. Es gibt ein vollständiges Set analoger Drums, bestehend aus Kick, Snare, Tom, Rim, Clap, Closed Hihat, Open Hihat, Crash und Ride.

Die Sounds Kick, Snare, Tom, Rim und Clap basieren auf den Schaltungen der Roland TR-909, wobei die Kick auch eine Bassdrum nach Vorbild der TR-808 erzeugen können soll.

Außerdem gehört eine Drum Machine zum Set, in der alle Drums (Tom ist 2x vorhanden) in einem Modul vereint und um die Parameter Level und Panorama sowie einem Mix Output ergänzt wurden. Für Tune und Accent sind zusätzlich globale Steuereingänge vorhanden.

VCV Drums kostet 30,- Dollar.

VCV Rack 2 wurde bereits im Mai angekündigt, jedoch noch ohne konkretes Release-Datum. Zur Knobcon ließ man nun verlauten: November. Für VCV Rack 2 gibt es keine wesentlich anderen Information, als sie bisher schon bekannt gegeben wurde. Der wichtigste Punkt ist natürlich die VST-Tauglichkeit des Software-Modularsystems. Die so genannte Studio Edition wird dann kostenpflichtig sein. Als kostenlose Community Edition wird es die Freeware VCV Rack aber immer noch geben. Die dazu bisher veröffentlichten Informationen könnt ihr in der unten stehenden Meldung nachlesen. Nur ein neuer Teaser ist jetzt online:

Ab hier die Meldung vom Mai 2021

Mit der Version VCV Rack 2 kann der beliebte Modularsynthesizer endlich als Plug-in im VST2-Format eingesetzt werden. Allerdings wird die Software etwas kosten, doch eine kostenlose Standalone-Version wird es auch weiterhin geben.

Im Community-Forum hält der Entwickler von VCV Rack die Fans schon seit geraumer Zeit über die Entwicklung einer neuen Version auf dem Laufenden. Nach diversen Namensgebungen wird das Update ganze einfach VCV Rack 2 heißen und das Plug-in für ST2 sowie eine Standalone-Version beinhalten. Das Update wird sehr viele Erweiterungen, Änderungen und Verbesserungen gegenüber VCV Rack 1 beinhalten, die überwiegend auf Anregungen der Anwender zurückzuführen sind.

Die kostenlose Version wird als VCV Rack Community Edition, kurz Rack CE, weiterhin zur Verfügung stehen. Source Code und Builds werden bei jeder Release zugänglich sein, aber ein professioneller Support kann nicht garantiert werden. Auf Bug Reports soll aber eingegangen werden. VCV Rack CE wird voraussichtlich ein bis zwei Wochen vor VCV Rack veröffentlicht werden.

VCV Rack wird zukünftig nicht mehr via GitHub zur Verfügung stehen, da diese Plattform nach Meinung des Entwicklers keine gute Basis für Anwender und Nicht-Entwickler darstellt, wenn sie Support benötigen. Daher soll man sich in Zukunft direkt via Email an den Entwickler richten.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung von VCV Rack 2 wurde noch nicht genannt. Der Preis soll zur Einführung 99,- Dollar betragen, danach wird es 149,- Dollar kosten.