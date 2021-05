VCV Rack v2, Modularsynthesizer wird VST-tauglich

Endlich für VST, aber kostenpflichtig

Mit der Version VCV Rack v2 kann der beliebte Modularsynthesizer endlich als Plug-in im VST2-Format eingesetzt werden. Allerdings wird die Software etwas kosten, doch eine kostenlose Standalone-Version wird es auch weiterhin geben.

Im Community-Forum hält der Entwickler von VCV Rack die Fans schon seit geraumer Zeit über die Entwicklung einer neuen Version auf dem Laufenden. Nach diversen Namensgebungen wird das Update ganze einfach VCV Rack v2 heißen und das Plug-in für ST2 sowie eine Standalone-Version beinhalten. Das Update wird sehr viele Erweiterungen, Änderungen und Verbesserungen gegenüber VCV Rack v1 beinhalten, die überwiegend auf Anregungen der Anwender zurückzuführen sind.

Die kostenlose Version wird als VCV Rack Community Edition, kurz Rack CE, weiterhin zur Verfügung stehen. Source Code und Builds werden bei jeder Release zugänglich sein, aber ein professioneller Support kann nicht garantiert werden. Auf Bug Reports soll aber eingegangen werden. VCV Rack CE wird voraussichtlich ein bis zwei Wochen vor VCV Rack veröffentlicht werden.

VCV Rack wird zukünftig nicht mehr via GitHub zur Verfügung stehen, da diese Plattform nach Meinung des Entwicklers keine gute Basis für Anwender und Nicht-Entwickler darstellt, wenn sie Support benötigen. Daher soll man sich in Zukunft direkt via Email an den Entwickler richten.

Ein genaues Datum für die Veröffentlichung von VCV Rack v2 wurde noch nicht genannt. Der Preis soll zur Einführung 99,- Dollar betragen, danach wird es 149,- Dollar kosten.