VCV bietet sein komplettes Angebot an Modulen als VCV+ an, allerdings nur als Abo. In dem Paket sind alle derzeitigen und zukünftigen Module des Software-Modularsystems enthalten, nur leider trifft diese Angebotsform nicht bei jedem Interessenten auf Gegenliebe.

VCV+, Software-Modularsystem

VCV+ beinhaltet die gesamte Library, die VCV und freie Entwickler anbieten. Das sind derzeit 3.375 Module. Grundlage ist das VCV Rack Pro, das aus dem eigentlichen Plug-in (VST, VST3, AU, Clap) besteht, das quasi den virtuellen Rahmen des Systems darstellt. Das Plug-in verwaltet auch die mehrkanaligen Ein- und Ausgänge für Audio sowie die MIDI-Anbindung in der DAW.

Zum Rack Pro gehören über 2.000 Module, inklusive einiger Nachbildungen von Doepfer A-100 Modulen und anderen.

Weiterhin sind alle Module der Premium-Serie enthalten. Diese Module haben teils reale Eurorack-Module als Vorbild, darunter Firmen wie Synthesis Technologie oder ALM Busy Circuits. Dazu kommen aufwendige Eigenentwicklungen von VCV und mehrere Hundert Module von 3rd Party-Anbietern.

Alle zukünftigen Module stehen für VCV+-Abonnenten natürlich auch zur Verfügung. Auf der Knobcon werden gerade neue Module vorgestellt: Synthesis Technology E352 und E370, Grayscale Nexus und Module von Klavis.

Wenn ein Abo abgeschlossen wird, kann man trotzdem noch Lifetime-Lizenzen erwerben, die nach Beendigung des Abos natürlich dem User erhalten bleiben und mit der Free-Version weiter genutzt werden können. Im Moment ist noch keine Cloud-Speicherung für VCV+ geplant, aber wenn es eine erhöhte Nachfrage dazu gibt, will man sehen, ob sich dafür eine Lösung findet.

VCV+ kostet 29,- US-Dollar im Monat. Im jährlichen Abo beträgt der Monatsbeitrag 19,- US-Dollar = 228,- US-Dollar pro Jahr. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden. Eine Trail-Version gibt es nicht, aber wenn man nicht zufrieden ist, kann man die Lizenz innerhalb von 7 Tagen zurückgeben und erhält den vollen Betrag erstattet.