Vecoven Upgrade für Roland JX-10 und MKS-70

Power Upgrade für Roland JX-10

Die Liebe zu Vintage-Synthesizern hat mittlerweile auch einige besonders aktive Programmierer gepackt, die schon so manchem Synthesizer-Oldtimer neues Leben eingehaucht hat. Eines meiner Lieblingsbeispiele sind die Erweiterungen für den Prophet-600, der dank GliGli-Runderneuerung und Panorama Upgrade selbst einem Sequential Prophet-5 das Wasser reichen kann.

Heute widmen wir uns den Upgrades von Frédériv Vecoven, der das OS von einem meiner absoluten Lieblinge nicht nur verbessert, sondern gleich komplett neu geschrieben hat. Wir sprechen vom Roland JX-10, den wir erst kürzlich ausführlich vorgestellt haben und der so etwas wie ein Underdog ist neben seinen berühmten Brüdern Roland Jupiter-8 oder Roland Juno-60 und deshalb preislich auch lange nicht in deren Gefilden schwebt, sondern als 12-stimmiger Analogsynthesizer immer noch absolut bezahlbar ist.

VECOVEN in 2 STEPS

Die technisch einfachste Möglichkeit, seinen JX-10 (bzw. MKS-70) aufzumotzen, ist der Austausch des EPROM-Chips gegen einen Flash-ROM-Chip von Vecoven. Tatsächlich wird hier nun ein gesteckter Chip gegen einen anderen ausgetauscht. Kein Löten, kein Heißwachs – nur schrauben, ziehen und stecken – fertig.

Die aufwendigere Erweiterung ist das sogenannte PWM-Upgrade. Hierfür wird definitiv ein Fachmann benötigt. Das PWM-Upgrade ist quasi die Ergänzung zum Flash-ROM-Upgrade (denn dieses wird für die PWM-Erweiterung ebenfalls benötigt) und beinhaltet einige spannende Edit- und Synth-Features, wie z.B. eine Pulsbreitenmodulation (daher der Name) und einiges mehr.

Wir widmen uns heute aber ausschließlich dem Flash-ROM-Upgrade, die PWM-Story folgt aber demnächst – versprochen.

Gleich mal die Preise vorweg. Das Flash-Upgrade gibt es in zwei Kategorien. Einmal für 99,- Euro mit 16 integrierten RAM-Bänken oder für 130,- Euro mit 32 integrierten RAM-Bänken. Das PWM-Upgrade schlägt mit weiteren 120,- Euro zu Buche. Die Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten.

ROLAND JX-10 Vecoven Upgrade Version 3.18

Warum eigentlich ein Upgrade von einem Drittanbieter?

Die Antwort ist ganz einfach, Roland hat uns seinerzeit mit seiner letzten Software-Version einen Synthesizer hinterlassen, dem es nicht nur an wichtigen Features fehlte, sondern der in der Keyboard-Version (im Gegensatz zum Rack MKS-70) noch nicht einmal Sound-Editing per MIDI erlaubte, geschweige denn einen Soundtransfer vom PC in den Synth.

Einbau

Der Roland JX-10 ist relativ schnell auseinander geschraubt … folgt man NICHT gänzlich der Anweisung, die im Vecoven-PDF empfohlen wird. Die rot markierten Schrauben in der folgenden Abbildung sollten Sie nämlich nicht lösen:

Löst man nämlich diese drei roten Schrauben, hält man später eine Metallleiste in der Hand, in der sich die Gewinde für die Seitenteile befinden.

Ansonsten ging der Einbau schnell von der Hand. Das Flachbandkabel, welches das EPROM verdeckt, wird übrigens tatsächlich ohne Steckerverbindung einfach aus der Arretierung gezogen – also nicht an der schwarzen Steckverbindung ziehen.

Altes EPROM vorsichtig lösen und herausziehen, neues aufstecken – fertig

Dabei fällt auf, dass das alte EPROM deutlich fester saß als das neue. Kurzer Anruf beim Doc Analog bestätigte aber, dass das schon korrekt so ist. Trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl, denn ich befürchte, dass das neue Flash-Modul bei einem leichten Stoß am Gehäuse aus der Verankerung rutscht.

Tatsächlich musste ich dann auch das Flachbandkabel und das Flash-Modul mehrmals ein- und ausstecken, bis es erkannt wurde. Dann aber klaglos und ohne irgendwelche Boot-Routinen. Einfach einschalten und schon wird Version 3.18 angezeigt.

Die neues Features des Vecoven JX-10

MIDI SYS-EX

Als Roland JX-10 Besitzer hatte man bisher das Nachsehen, wollte man seinen JX-10 wie einen Roland MKS-70 per Edit-Programm vom PC aus steuern. Dieses Feature funktioniert nun einwandfrei.

SOUNDBÄNKE

Ihr „neuer“ Roland JX-10 verfügt ab sofort über 16 interne Soundbänke, also 16x soviel wie zuvor. Oder anders gesagt, mit dem kleinen Flash-ROM fühlt man sich wie auf einem Roland JX-10 mit 15 zusätzlichen Speicherkarten. 12 der Bänke sind übrigens ab Auslieferung bereits bespielt. Die Übertragung einer kompletten Bank in den RAM-Speicher geht unkompliziert und innerhalb weniger Sekunden. Editierte Sounds aus dem Flash-Speicher müssen NICHT separat abgespeichert werden, sondern werden schon während des Edit-Vorgangs gesichert. Selbstverständlich kann man aber immer noch manuell abspreichern, um z.B. verschiedene Versionen des editierten Programms zu sichern.

Wem 16 Bänke nicht ausreichen, der kann auch die größere Variante mit 32 Bänken einbauen.

ARPEGGIATOR

Der interne Sequencer des JX-10 wurde durch einen umfangreichen Arpeggiator ersetzt, der nun auch MIDI-Clock empfängt und somit synchronisierbar ist. Die Arpeggio-Display-Seiten bieten Zugriff auf 8 verschiedene Parameter wie Auflösung, Mode, Oktaven, Wiederholung etc.

SYSTEM DUMP

Neue Features und System-Updates lassen sich nun über MIDI-Dump nachladen.

VORBEREITET

Das Flash-ROM ist die Basis für ein Display-Upgrade und auch das PWM-Upgrade

Das neue Display gibt es übrigens nicht bei VECOVEN, auch wenn er die Software dafür geschrieben hat, sondern bei supersynthprojects.com, wo wir auch dieses Bild des neuen Display entnommen haben:

Und gleich noch ein paar Infos zum PWM-Upgrade …

… dieses beinhaltet laut VECOVEN: