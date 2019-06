Velvet Box: Wersi OX7, UP und Baby-B Orgel-Expander

Wersis kleine "Hammondorgel"

Hammond-Klons gibt es als Hard- und Software-Emulation wie Sand am Meer. Doch was ist mit dem typischen Wersi-Sound deutscher Tanz- und Unterhaltungsmusik im Stil von Wunderlich, Lambert und Co.? Neben der Software-Emulation Wer-Sinus findet man diese nur noch in den aktuellen OAS/OAX-Instrumenten für sehr viel Geld.

Wer sich keine alte Wersi-Orgel, wie Helios oder Galaxis, leisten oder stellen kann und zu Recht aufgrund der eher anfälligen Digitaltechnik auf ein Instrument der CD-Line bzw. das Pegasus-Keyboard verzichtet, kann sich mit dem Wersi OX7 behelfen. Sample-Librarys gibt es beispielsweise für den Yamaha Tyros5 oder Genos, diese lassen meines Wissens nach jedoch keine Zugriegelmanipulationen zu. Instrumente wie das Korg Pa1000 bieten zwar die „Wunder-Orgel“, deren eher dünner Klangcharakter lediglich an den Ursprungs-Sound erinnert. Was ist also das Besondere am typischen Wersi-Sound Und wer braucht einen OX7?

Ein Blick in die Geschichte von Wersi und der Heimorgel

Es war 1977 im Berliner Olympiastadion. Am achten Oktober wurde in der Halbzeitpause eines Fußballländerspiels ein Mann an einer großen Orgel ins Stadion geschoben, der 100.000 Menschen mit seinem Orgelspiel begeisterte. Dabei handelte es sich um Franz Lambert mit einem Wersi-Instrument, der übrigens 1994 auch als Komponist für die offizielle FIFA-Hymne verantwortlich zeichnet. Genau wie Klaus Wunderlich begann er mit einer Hammond und wurde später entsprechend von Wersi verpflichtet. Das Rezept, bekannte Melodien nachzuspielen, was jeder im heimischen Wohnzimmer selbst machen sollte, ging auf. So wurden durch regelmäßige Auftritte nicht nur Franz Lambert, sondern auch der typische Wersi-Sound und „der weiße Traum“, eine Sonderanfertigung der viermanualigen Galaxis SN1, einem Millionenpublikum bekannt.

Zumindest in meinem Umfeld gab es so manche Heimorgel in den Wohnzimmern, auch ich nahm Orgelunterricht und sie standen häufig in den Schaufenstern der Musikalienhandlungen. Die Heimorgel war damals fast ein Statussymbol, massive Trümmer voller Analog- und später Digitaltechnik, die bekanntermaßen durch das Heimkeyboard abgelöst wurde. Auch wenn sich umgangssprachlich der Begriff der „Hammondorgel“ einbürgerte, waren es im schlimmsten Fall Modelle von Bontempi, Farfisa oder sogar ein Billigheimer aus dem Kaufhaus. Besser war da schon eine Orla, Solina, Hohner, Yamaha oder Technics, seltener eine amerikanische Lowrey. Wer ein Selbstbauinstrument von Dr. Böhm oder Wersi wollte und den damit verbundenen Aufwand nicht scheute, musste tiefer in die Tasche greifen oder handwerklich begabt sei. Gemessen an der Größe und Ausstattung waren diese Instrumente vergleichsweise günstig, eine Wersi Cosmos lag in der Basisversion mit Gehäuse bei rund 12.000 Euro. Die Orgeln waren auf Langzeitnutzung und Erweiterbarkeit ausgelegt, Begleitsektion und MIDI waren somit nicht selten nachrüstbar, wie auch Synthesizer und Effektgeräte. Man bekam sie auch fertig zusammengebaut, dann aber deutlich teurer. Das an Dr. Böhm angelehnte Selbstbaukonzept wurde von den Gebrüdern Franz seit 1969 in Halsenbach angeboten und über regionale Wersi-Orgelstudios, inklusive Orgelschule, vermarktet. Bundesweite Orgelwettbewerbe, auch anlässlich der Musikmesse, verdeutlichen zudem die vergangene Popularität dieser Instrumente.

Der wesentliche Unterschied zu einer Hammond B3, H100 und aktuellen Bühneninstrumenten besteht darin, dass diese Orgeln über eine Rhythmus- und Begleitsektion verfügen und somit das Konzept der Theaterorgel als kompaktes Heiminstrument nacheifern. Heute gibt es noch die OAX-Instrumente von Wersi, die uns an dieser Stelle nicht interessieren und mit der alten Zeit und Firma nichts zu tun haben. Hingegen werden im westfälischen Minden noch die Sempre-Orgeln von Dr. Böhm bei Keyswerk gefertigt. Roland hat den Vertrieb der Atelier AT-95H in Europa inzwischen eingestellt, die von Ringway gebaute Orla RS 1000 E aus China kann man hingegen noch für um 10.000 Euro als europäische Version bekommen. Während in Deutschland das Thema Heimorgel so gut wie Geschichte ist, soll der Trend in Japan allerdings anhalten.

Wersi, eine Zusammensetzung aus den Anfangsbuchstaben des Geburtsorts Werlau der Gebrüder Wilhelm-Erich und Reinhard Franz und der zugehörigen Kreisstadt Simmern im Rhein-Hunsrück Kreis, stand für ein Stück deutsche Qualität. Das ging in den 80ern noch gut, mehrere Insolvenzen und die Auflösung Anfang des Jahrtausends waren schließlich die Folge. Über die geschichtlichen Hintergründe gibt es unstimmige Informationen, so heißt es, dass die Keyboards der Pegasus-Reihe von ehemaligen Entwicklern eigentlich nicht unter der Führung von Wersi entstanden sein sollen. Da der Name allerdings nicht geschützt wurde, hat man ihn trotzdem verwendet, es gab auch Versionen ohne Wersi-Logo. Das Tochterunternehmen Blue Chip Music Production war übrigens für die Digitaltechnik verantwortlich. Was davon schlussendlich stimmt, ist nicht eindeutig nachvollziehbar.

Fakt ist jedoch, dass Wersi mit der CD-Line, wie Spectra CD700, Gala CD900 oder Arcus CD45, ab Ende der 80er Jahre für die damalige Zeit fantastisch klingende Instrumente auf Sample-Basis gebaut hat, die einen deutlich fünfstelligen Betrag gekostet haben und mit dem Lifestyle-System klanglich noch aufgewertet werden konnten. Heute bezahlt man je nach Zustand und Ausstattung selten weniger als vierstellige Beträge. Künstler wie Klaus Wunderlich, Ady Zehnpfennig, Curt Prina, Franz Lambert, Claudia Hirschfeld und Robert Bartha sind quasi auch heute noch mit der Marke Wersi verbunden. Ein offenbar super Marketing, dem Dr. Böhm mit Max Greger Junior nicht so viel entgegen setzen konnte. Schon kurios: Die Hammondorgel, die eigentlich eine Wersi ist und schlussendlich das Konzept von Dr. Böhm nacheifert. So heißt es auch, dass Klaus Wunderlich bei seinen Aufnahmen statt einer Wersi zum Teil auch eine Hammond H100 durch das WersiVoice jagte. Parallel sorgte allerdings auch Stephan Remmler mit Trio für den Erfolg von Casio und den Umschwung, so ein Keyboard wirkte dann doch etwas moderner und war auch deutlich günstiger.

Das typische an Wersi und somit auch am OX7 sind gar nicht mal die Sinus-Zugriegel. Sinustöne klingen theoretisch sogar identisch, so dass man sich zu Recht fragen kann, warum es überhaupt praktische Unterschiede selbst bei den Hammond-Emulationen gibt. Vermutlich liegt das neben den Effekten an einer gewissen Unreinheit durch die Tonräder bzw. Transistorklangerzeugung, deren Nebenprodukte einen Teil des Charakters ausmachen und von den Emulationen somit ebenfalls abgebildet werden müssen. Während man mit dem Hammond-Sound zugleich auch ein Leslie in Verbindung bringt, ging Wersi mit dem Phasenvibrato einen anderen Weg. Hierbei wird ein Klangeffekt durch Verschiebung der Phasenlage erzeugt, der neben den glockigen Perkussiv-Elementen das Erkennungsmerkmal ist. Ein Leslie wurde ursprünglich von Wersi nicht eingesetzt, wohl aber das Eimerkettenspeicher-Delay VersiVoice. Durch die Zusammenschaltung einer Transistorreihe konnte durch Latenz ein Echoeffekt erzielt werden, rein analog und von Kennern auch heute noch geschätzt.

Wie klingt der Wersi OX7?

Bevor wir uns geschichtlich dem Expander nähern, hören wir uns doch einmal anhand der Werksdemos den Unterschied der verschiedenen Orgeltypen an und beginnen mit dem, was der OX7 am schlechtesten kann, die Emulation der Hammond B3. Der Wersi OX7 kann nicht dreckig und der Rotary-Effekt wirkt doch sehr steif und unnatürlich.

Heute gibt es natürlich deutlich bessere Emulationen, auch am Hall hört man den Charme der alten Zeit. Klanglich so ein bisschen wie ein Federhall, könnte es sich um die Nachbildung des Eimerkettenspeichers handeln. Im zweiten Beispiel hören Sie den typischen Wersi-Sound, wie man ihn mit dem OX7 im Stil von Klaus Wunderlich verbindet.

In Anlehnung an eine Theaterorgel wurde das dritte Demo erstellt. Hier kommt die Perkussion zum Einsatz sowie eher sanftere Orgelklänge im Stil vergangener Tage.

Der Unterschied zum ersten Demo wird im Folgenden deutlich, im Stil der Unterhaltungsmusik wird hier auch die Vielseitigkeit des OX7 gezeigt.

Eine Heimorgel sollte wie ein Keyboard in ihrer Anwendung vielseitig sein, daher sind auch sakrale Klänge möglich. Die recht überschaubare ADSR-Hüllkurve erlaubt ein sanftes Einschwingverhalten, das Leslie passt hier so überhaupt gar nicht und soll die Schwebung einer Pfeifenorgel simulieren.

Im originalen Wersi-Prospekt wird Blue Chip Music Production als Entwickler des OX7 genannt. Bei der Klangerzeugung bedient man sich keiner Samples, sondern generiert die Flöten mit der eigens entwickelten VPT-Technologie, das steht für Virtual-Physical-Tonegenerating. Es stehen für beide Manuale und Pedal jeweils 86 Einzeltöne zur Verfügung, das subsummiert sich entsprechend aus den neun Fußlagen und dem zugehörigen Tonumfang. Wie bei einer Tonradorgel werden auch die hohen Register geshiftet, wenn sie außerhalb der abbildbaren Tonlage kommen. Dieser Übergang ist hörbar und die Oktavierung verschiebt sich entsprechend. Während man diesen Effekt beim Sampling noch mit einfangen kann, gibt es bei vielen Orgel-Sounds ein Problem, wenn man auch den Effektanteil mit aufzeichnet. So läuft der Effekt bei Einzeltönen eines Akkords auseinander, weil keine Synchronisation stattfindet und auch nicht für jede Taste der zugehörige Einzelton aufgezeichnet wurde. Das Technics sx-KN7000 enthält auch solche Sounds, die im Prinzip daher nicht gut spielbar sind. Beim OX7 durchlaufen hingegen alle Sinustöne denselben Effekt, weshalb eine Emulation immer ein Vorteil ist. Die Einstellmöglichkeiten sind für das Basspedal etwas eingeschränkter, hier steht beispielsweise kein Leslie zur Verfügung. Die 9-chörigen Fußlagen setzen sich aus den Flöten 16, 5 1/3, 8, 4, 2 2/3, 2, 1 3/5, 1 1/3 und 1 Fuß zusammen, jede kann in 16 gerasterten Stufen (1 bis 8) in der Lautstärke verändert werden.

Die Geschichte des Wersi OX7

Der Orgel-Expander OX7 wurde von 1997 bis 2002 gebaut, Anfangs unter der Tochterfirma Blue Chip, später unter Wersi Music Production. Im Verlauf stand auch die Version OX7UP als Einbaumodul für die Orgeln der CD-Line zur Verfügung. Der Einbau in das Wersi-Keyboard Pegasus war auch möglich, technisch aber aufwendig. Für die CD-Line macht der Einbau besonders Sinn, weil die internen Zugriegel nicht direkt während des Spiels klangformend eingesetzt werden können, was mit dem OX7UP wieder möglich wurde. Als Weiteres lassen sich beide Zugriegelsysteme kombinieren und damit recht fette Orgelsounds erzeugen, auch fügt man so die Hammond-Emulationen hinzu. Der OX7 ist sogar updatefähig, von Version 2.2 bis 5.0 (5.1 bei OX7UP) wurden weitere Editiermöglichkeiten implementiert, wie ein veränderbares Phasenvibrato. Das OX7 Baby-B steckt in einem 9,5″-Gehäuse und wird im Gegensatz zum gewöhnlichen OX7 via MIDI gesteuert und bietet entsprechend wenig Eingriffsmöglichkeiten am Gerät.

Ursprünglich kostete der Wersi OX7 bei seiner Einführung über DM 2.500, ein gebrauchtes OX7 bekommt man heute für rund 200 Euro aufwärts, das kompakte OX7 Baby-B ist bei Alleinunterhaltern beliebt. In den ehemaligen Firmenräumen in Halsenbach bietet das von früheren Wersi Mitarbeitern um Freddy Schell gegründete Unternehmen Replay Service technische Unterstützung für ältere Wersi-Orgeln und OX7 an. Allerdings nicht auf Grundlage alter Serviceunterlagen, denn die fielen der Insolvenz zum Opfer, hier zählt alleine die Jahrzehnte lange Erfahrung. Mein OX7 ist eines der letzten Modelle mit Software 5.0 und funktioniert nicht nur tadellos, sondern ist auch sehr gepflegt und ich hoffe, dass es noch lange halten wird. Grundsätzlich sollte man beim Kauf auf das Wersi-Logo achten, denn das sind die neueren Exemplare. Beim Einschalten zeigt das Gerät die installierte Software-Version an, ältere Modelle können auf Version 5.0 umgerüstet werden. Die Einbauversion kommt mit einer braunen Holzblende, je nach Orgeltyp kann eine Sonderlackierung erforderlich werden. Das OX7 Baby-B ist bis auf die abgespeckte Bedienung technisch und klanglich identisch.

Die VPT-Technologie des Virtual Drawbar Expanders war eine Neuentwicklung und ist daher nicht mit dem digitalen Zugriegelsystem der CD-Line vergleichbar, die der OX7 allerdings auch emulieren kann. Laut Wersi war die digitale Erzeugung reiner Sinustöne im Vergleich zur analogen Zeit recht schwierig. Heute, über 20 Jahre später, hat sich das natürlich geändert, wie man am VST-Plugin Wer-Sinus hören kann. Dies stammt übrigens nicht von Wersi, aber von einem Entwickler, der selbst Serviceleistungen für Orgeln anbietet.

Der Wersi OX7 im Detail

Mit dem OX7 lassen sich vier Orgeltypen emulieren. Zum einen der analoge Sound im Stil der Wersi Helios oder Galaxis, zum anderen der Sound der CD-Line wie Spectra, Wega oder Atlantis. Als Weiteres stehen die Emulationen für die Hammond B3 und H100 zur Verfügung.

Der OX7 besteht aus einem massiven Holzkorpus mit einer matten Aluminiumdeckplatte, daher ist er mit über 2 kg auch recht schwer. Mit etwa 24 cm Breite und 25 cm Tiefe ist er fast quadratisch, am höchsten Punkt misst er rund 10 cm. Die runden Tasten mit den haptischen LEDs sind typisch für die damalige Zeit, der Druckpunkt ist hörbar und spürbar. Der oX7 wirkt sehr solide, einzig die Drehregler erinnern an die Korg Monotribe und wackeln etwas, auch stehen sie mit rund 1,5 cm weit aus dem Gehäuse hervor. Die rückseitigen Anschlüsse sind offenbar direkt mit der Platine verbunden und nicht mit dem Gehäuse verschraubt. Gibt man nicht viel Druck auf die Stecker, dürfte das in der Praxis auch kein Problem sein. Die frontseitigen Zugriegel erinnern mich doch sehr an die Wersi Cosmos, die ich aus Kindertagen kenne und laufen gerastert und leichtgängig. Das Gehäuse wurde so gestaltet, dass sie nicht frei liegen, sondern vom Gehäuse umschlossen werden. Generell scheint es so, dass die Platine mit dem Aluminiumteil des Gehäuses verbunden ist, so dass die gesamte Konstruktion etwas wackelt und mitunter auch Kräfte auf die Platine wirken können. Fallen lassen sollte man den OX7 daher besser nicht.

Rückseitig befinden sich die beiden Stereoausgänge, Anschluss für ein Schwellpedal und zwei Fußschalter, zwei MIDI-In-Buchsen für Pedal und Manual, eine MIDI-Out-Buchse, ein Regler zur Stimmung des Instruments, Netzeingangsbuchse und Power-Taste. Hat man drei Keyboards oder wenigstens ein Pedal, kann man sich entsprechend eine Orgel bauen. Werkseitig sind beide Manuale und Pedal den Kanälen 1 bis 3 zugewiesen, das lässt sich schnell ändern. Wer ein MIDI-Keyboard mit 73 oder mehr Tasten einsetzt, kann einen Splitpunkt wählen und Ober- und Untermanual auf eine Tastatur aufteilen. Mit einem Sequencer lassen sich über MIDI-In alle drei Kanäle und Bereiche des Instruments ansteuern, so auch MIDI-Daten für Zugriegel und einiges mehr.

Auf der Oberseite gibt es neben den drei Drehreglern und der vierstelligen LED-Segmentanzeige ganze 21 Bedientasten. Mit den fünf Tasten neben dem Display lassen sich die 99 Presets aufrufen, die Demosongs starten, Grundeinstellungen vornehmen und das Instrument transponieren. Jedes Preset speichert Einstellungen für beide Manuale und Bass, diese sind überschreibbar. Das Einstellungsmenü für MIDI-Kanäle und andere Funktionen ist ohne Handbuch nicht immer schnell durchschaut. Die digitalen Drehregler links neben dem Display steuern die Gesamtlautstärke, Effekt- und Perkussionsanteil. Die 16 Tasten darunter haben je Taste eine Funktion, zugehörige LEDs und in Teilen auch das Display informieren über die jeweilige Einstellung.

Mit dem linken Knopf in der oberen Reihe wählt man zunächst das einzustellende Manual, die Tasten rechts daneben kümmern sich um Perkussion, ADSR und Halleinstellung. Der breite Hall ist auch sehr typisch für die Wersi-Instrumente, sechs verschiedene Hallräume stehen zur Verfügung. Die untere Reihe kümmert sich um Rotary und Geschwindigkeit, Vibratotypen und Orgelmodelle. Da mehrere Tasten für eine Funktion zur Verfügung stehen, lassen sich die gewünschten Einstellungen schnell und blind erreichen. Die Zugriegel lassen sich spontan für ein Preset einsetzen, wobei eine Reglerbewegung sofort alle Drawbars übernimmt. Schiebt man als Beispiel alle Register zu und wählt ein Preset, hört man beim Herausziehen eines Zuges entsprechend nur diese Fußlage. Für Upper, Lower und Pedal stehen je neun Fußlagen zur Verfügung, das Pedal kann übrigens nicht polyphon gespielt werden.

Während manche Einstellungen für alle Parts gelten, wie Hall und Vibratomodus, lässt sich für jeden Part der bevorzugte Orgeltyp wählen. Es ist somit möglich, für das Obermanual eine B3 auszuwählen und eine Helios auf dem Untermanual zu spielen, für das Pedal wählt man schließlich den Sound der CD-Line. Das erlaubt ganz vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten, die je nach Anwendung und Musikstil recht flexibel angepasst und abgespeichert werden können. Der OX7 unterscheidet nicht zwischen Werks- und Nutzerdaten, weshalb Veränderungen auf einem der Speicher abgelegt werden müssen, im Zweifel kann man die Einstellungen wiederherstellen oder per SysEx austauschen.