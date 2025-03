Vengeance Sound VPS Avenger 2.4, Synthesizer Plug-in

@Filterpad Ich kann das gut nachempfinden. Gerade heute wo du dir fast alles in nullkommanix selbst stricken kannst, eine DAW wie Ableton etc. vorrausgesetzt. Statt Avenger nehme ich lieber alte Rompler die einen guten Querschnitt an Sounds haben und die meinen Vorlieben entsprechen. Sowas finde ich sehr kreativitätsfördernd. Die überstehen so ganz nebenbei auch jedes Update.