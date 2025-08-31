Chorus Shootout - Boss CE-1 vs. Behringer Chorus Symphony

Knapp 900,- Euro Unterschied, viel Vintage-Vibe und Voodoo. Der Vergleich zwischen dem Behringer Chorus Symphony und dem kultigen Boss CE-1 bietet viel Gesprächsstoff.

Behringer Chorus Symphony vs. Boss CE-1

Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten, aber der Chorus ist ein Effekt, der mehr oder weniger durch Zufall entstand. Tatsache ist, dass der Chorus-Effekt seine Wurzeln in den 1930er-Jahren hat, als man versuchte, die Hammond-Orgel fetter klingen zu lassen, indem man sie mit einem zweiten Tongenerator ausstattete, der leicht verstimmte Töne erzeugte, um den Klang breiter zu machen.

Ein bisschen Geschichte

In den 1970er-Jahren verband die Firma Roland diesen Effekt mit einem Gitarrenverstärker – und der Rest ist Geschichte … Der JC-120 war der erste Verstärker, der diesen bahnbrechenden Effekt an Bord hatte. Dabei war dieser Verstärker nicht nur für Gitarristen, sondern auch für Keyboarder interessant. Den eigentlichen Chorus-Effekt hat die Firma Roland dann unter dem Brand Boss seinerzeit als Pedaleffekt für Gitarristen – und alle, die es sonst noch interessiert – in Pedalform gepackt. Einfach so, ohne sich Gedanken um Bauformen zu machen.

Der Boss CE-1 hat zweifellos Geschichte geschrieben. Als erster Pedaleffekt für Gitarristen und Keyboarder wurde hier die Effekteinheit des Roland JC-120 in ein externes Gehäuse gesteckt – und somit auch für Nutzer außerhalb des Roland-Universums interessant. Wer diesen breiten, quasi dreidimensionalen Sound haben wollte, musste nicht mehr zwingend einen Jazz-Chorus erwerben, sondern konnte den Effekt in einer externen Kiste kaufen. Der Boss CE-1 war ein Renner!

Dem Sound des Boss CE-1 versuchen seitdem unzählige Hersteller auf die Schliche zu kommen – nur wenigen gelingt das allerdings. Jetzt und hier haben wir einen Behringer Chorus Symphony zum Test, der gegen das Original antritt. Dieses Original hat mir dankenswerterweise ein guter Freund zur Verfügung gestellt, der einen originalen Boss CE-1 in Kommission genommen und über Reverb verkauft hat.

Aber wer zum Teufel ist denn der Herausforderer?

Die Firma Behringer bietet seit geraumer Zeit das Pedal „Chorus Symphony“ an, das den Sound des originalen Boss CE-1 zum deutlich schmaleren Kurs ermöglichen soll. Ist denn dieser Klon nun eine ernst zu nehmende Alternative? Ich habe mir beide Pedale vorgenommen und demonstriere euch hier den direkten Vergleich zwischen Boss CE-1 und Behringer Chorus Symphony.

Gemeinsamkeiten

Beiden Geräten gemein ist der grundsätzliche Aufbau: Mono-Input, Stereo-Output, zwei Fußschalter für Bypass und den Wechsel zwischen Chorus und Vibrato, ein Input-Level-Controller nebst LED sowie drei Regler für die Intensität des Chorus und die Parameter des Vibrato-Effekts.

In der Praxis ist das Einbinden in ein bestehendes Setup bei beiden Geräten quasi identisch – sogar der recht empfindliche Eingang ist beiden Pedalen gemein. Ich habe beide Geräte für den Vergleich mit dem Freqport FreqInOut mit der DAW verbunden und sie reagieren auf zu hohen Input allergisch – und absolut gleich. Dass das Behringer Chorus Symphony Effektpedal dem Vorbild huldigt, ist auf den ersten Blick klar und unübersehbar. Aber gibt’s denn auch signifikante Unterschiede zwischen den beiden Pedalen?

Unterschiede

Nun, zunächst fällt auf, dass der altehrwürdige Boss CE-1 fast doppelt so groß ist wie das Behringer Chorus Symphony Pedal. Zum einen wurde damals, wie oben beschrieben, einfach ein Gehäuse um die bestehende Chorus-Einheit gebaut, zum anderen beherbergt der CE-1 ein internes Netzteil und das Netzkabel ist fest mit dem Gehäuse verbunden. Ohne Netzteil wird der Behringer-Klon allein schon deutlich kleiner und leichter. In der Konsequenz hat der Oldie auch einen Netzschalter, auf den man beim Youngster verzichtet hat.

Für die Montage auf einem Pedalboard ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil – abgesehen davon, dass mir nie der Gedanke käme, ein knapp 1.000,- Euro teures Vintage-Pedal auf mein Board zu schrauben, um damit auf Tour zu gehen. Das gehört in die Vitrine im Studio – und bei Bedarf, unter Anzünden einer Kerze und Öffnen einer guten Flasche Rotwein, im Rahmen einer Wiedererweckungszeremonie sanft auf den Studiotisch gebettet. So!

Der auffälligste Unterschied ist kosmetischer Natur. Da hat natürlich der CE-1 mit seinem pultförmigen, extrem robusten Gehäuse und dem Vintage-Bonus ganz klar die Nase vorn. Jetzt aber ran an den Sound – selten war ich so gespannt.

Behringer Chorus Symphony und Boss CE-1 im direkten Vergleich

Das Setup für den Vergleich habe ich oben schon angerissen: Beide Geräte bekommen einen Loop im FreqInOut und so kann ich im Plug-in zwischen beiden Geräten hin- und herschalten. Genau genommen ist das die Paraderolle für das Freqport-Gerät, denn genau darum geht es: analoge Schätzchen quasi als Plug-in benutzbar zu machen.

Da wir alle wissen, dass der Boss CE-1 auch gern von Keyboardern genutzt wird, suche ich zunächst einen Loop in Logic, der so trocken wie möglich daherkommt und von allen Effekten befreit ist. Ich bin nun mal kein Keyboarder – also verzeiht mir bitte die Nutzung eines Loops. Aber bevor hinterher wieder Beschwerden kommen, wir schnöseligen Gitarristen würden die Keyboarder vernachlässigen – beuge ich lieber vor. Just kidding …

Was mich jetzt erwartet, lässt mich dann doch staunen: Ich höre zwischen Behringer Chorus Symphony und Boss CE-1 keinen signifikanten Unterschied. Zumindest keinen, der knapp 900,- Euro Preisunterschied rechtfertigen würde. Die klangliche Offenbarung mit Vintage-Flair und Voodoo-Zauber bleibt tatsächlich einfach aus. Wenn ich einen Unterschied benennen soll, dann wäre das der höchst subtile Eindruck, dass der CE-1 etwas „weicher“ klingt, die Anschläge des Pianos etwas mehr verwässert. Aber das ist der Bereich der hustenden Flöhe.

Ihr hört immer zuerst das Original, danach das Behringer Chorus Symphony Pedal mit identischen Einstellungen.

Umso spannender wird für mich jetzt das Experiment mit einem wesentlich dynamischeren Gitarrensound. Auch hier hört ihr wieder zunächst den CE-1 und direkt anschließend immer das identische File mit dem Behringer Chorus Symphony. Auch hier sind die Unterschiede marginal. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, wurden die Ausgangsfiles mit einem Chorus aus Scuffham Amps S-Gear eingespielt, der dann natürlich jeweils gegen einen der beiden Probenden ausgetauscht wurde.

Spielt man direkt mit dem Gerät, ist der Unterschied deutlicher – allerdings eher fühl- als hörbar. Auch hier wirkt der CE-1 etwas weicher, musikalischer. Ob das am Alter liegt und die Schaltung im Laufe der Jahre „altersmilde“ geworden ist, ist dann der Voodoo-Part. Hier mögen sich die Gelehrten den Kopf weichkochen.

Der Vollständigkeit halber jage ich jetzt noch ein High-Gain-File durch die Schaltkreise der Vergangenheit und der Gegenwart. Da ist mit Dynamik nun wahrlich nicht zu argumentieren, aber auch hier wissen beide Geräte, was sie mit dem Sound machen sollen. Erstaunlicherweise kommt hier der Unterschied zwischen beiden Geräten am ehesten zum Tragen: Hier klingt der CE-1 deutlich musikalischer, weniger leiernd und satter. Damit hätte ich nicht gerechnet.