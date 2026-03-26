Kleinmixer im Duell: Welches Modell passt zu dir?

Ob kleine Club-Gigs, Schulveranstaltungen oder Konferenzräume: Kompakte Digitalmischpulte sind kein Nischenprodukt mehr. Der Bedarf an handlichen und flexiblen Lösungen wächst stetig. Mit dem Behringer FLOW 8 und dem PROEL DIGIPAD 8 stehen sich in diesem Vergleichstest zwei solcher Mischpulte gegenüber. Während das Behringer FLOW 8 seit Ende 2020 als preisgünstiger Digitalmixer auf dem Markt etabliert ist, kam Anfang 2026 das PROEL DIGIPAD 8 mit Motorfadern und Touchdisplay hinzu. Doch wo liegen die Gemeinsamkeiten, worin unterscheiden sich beide Mischpulte und für welche Anwender ist welches Modell die passendere Wahl?

Kurz & knapp Worum geht es? Vergleich: Zwei kompakte Digitalmixer mit unterschiedlichem Bedienkonzept und Preisniveau.

Behringer FLOW 8: Günstiger Digitalmixer mit App-Fokus, zwei Effektprozessoren und solidem Funktionsumfang.

PROEL DIGIPAD 8: Motorfader, Touchdisplay und umfangreiche Kanalbearbeitung für mehr Kontrolle.

Zielgruppen: Behringer FLOW 8 für kleine Gigs und Streaming, PROEL DIGIPAD 8 für Szenenwechsel, Bildungseinrichtungen und komplexere Anwendungen.

Preisfrage: 169,- Euro vs. 349,- Euro mit entsprechendem Funktionsunterschied.

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Kurzvorstellung: Behringer FLOW 8

Das Behringer FLOW 8 richtet sich an Musiker, kleine Bands und Anwender, die ein möglichst kompaktes Digitalmischpult suchen. Mit acht Eingängen, integrierter Effektsektion, Bluetooth und USB-Interface bietet es auf engem Raum eine solide Ausstattung. Mit einem aktuellen Preis von 169,- Euro spricht es vor allem Musiker mit geringem Budget an.

Anschlüsse

Das Mischpult verfügt über zwei XLR-Eingänge und zwei Kombibuchsen. Die Phantomspannung ist nur auf den ersten beiden Kanälen verfügbar. Die Kanäle 5/6 und 7/8 lassen sich als Stereo-Line-Eingänge nutzen. Alternativ können sie auch als Monokanäle betrieben werden. In diesem Fall sind die jeweils rechten Buchsen für hochohmige Instrumente wie Gitarren oder Bässe ausgelegt. Auf der Ausgangsseite stehen symmetrische XLR-Buchsen für die Hauptsumme zur Verfügung. Hinzu kommen zwei separate Monitorwege sowie ein Kopfhörerausgang.

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Bedienung: Fader und App

Über Funktionstasten lassen sich unterschiedliche Ebenen anwählen, beispielsweise für Monitorwege oder Effekt-Sends. Ein kleines Display informiert über aktive Effektprogramme und Parameter, die über einen Drehregler angepasst werden. Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist die FLOW Control App, mit der man sich über Bluetooth verbinden kann. Sie ermöglicht einen detaillierten Zugriff auf Equalizer, Dynamikfunktionen und das Routing.

Effekte und digitale Ausstattung

Das Behringer FLOW 8 verfügt über zwei interne Effektprozessoren. Hier lassen sich Hall- und Delay-Programme auswählen und anpassen. Delay-Effekte können per Tap-Taste synchronisiert werden. Über den USB-B-Anschluss auf der Rückseite arbeitet das Mischpult als Audiointerface. Es ermöglicht die Aufnahme der Stereosumme sowie die Musikwiedergabe vom Computer. Zusätzlich kann Musik drahtlos per integriertem Bluetooth eingespielt werden.

Hier geht es zum AMAZONA-Test des Behringer FLOW 8.

Kurzvorstellung: PROEL DIGIPAD 8

Mit dem PROEL DIGIPAD 8 kam Anfang 2026 ein ebenfalls kompakter Digitalmixer auf den Markt. Dank acht motorisierter Fader und eines Touchdisplays setzt er sich von vielen Mitbewerbern ab. Mit einem Preis von 349,- Euro positioniert sich das Digitalpult oberhalb klassischer Einsteigerlösungen. Es richtet sich eher an Anwender, die mehr Kontrolle und Flexibilität benötigen.

Anschlüsse

Das Mischpult ist mit vier Kombibuchsen-Eingängen ausgestattet. Hinzu kommen zwei Stereo-Line-Kanäle. Auf der Ausgangsseite bietet das PROEL DIGIPAD 8 zwei symmetrische XLR-Buchsen für die Hauptsumme, zwei Aux-Ausgänge für Monitore sowie zwei Kopfhörerausgänge.

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Motorisierte Fader und Touchdisplay

Ein zentrales Merkmal des PROEL DIGIPAD 8 sind die motorisierten Fader. Sie vermitteln nicht nur ein hochwertiges Bediengefühl, sondern zeigen beim Laden von Szenen sofort die gespeicherten Level-Einstellungen an. Gerade bei wechselnden Anwendungen kann das ein echter Vorteil sein.

Die Steuerung aller weiteren Funktionen erfolgt über das integrierte Touchdisplay. Darüber lassen sich Kanalparameter, Dynamikbearbeitung, Equalizer-Einstellungen und Systemfunktionen anpassen. Unterstützt wird die Bedienung durch einen zentralen Drehregler sowie Direktwahltasten für wichtige Bereiche wie beispielsweise die Szenenauswahl, Effekt-Sends oder die Fader-Bank der Ausgänge.

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Interne Signalbearbeitung und Effekte

Jeder Eingangskanal des PROEL DIGIPAD 8 verfügt über einen Kanalzug mit vierbandigem Equalizer mit durchstimmbaren Mittenbändern, Low- und High-Cut-Filter, einem Kompressor und einem Gate. Damit lassen sich typische Live-Anforderungen direkt am Pult erledigen. Für räumliche Effekte steht ein Reverb zur Verfügung, dessen Intensität und Raumgröße angepasst werden können. Auch die Ausgänge sind mit einem Equalizer und einem Limiter ausgestattet. Zusätzlich lassen sich Einstellungen in zehn Szenen speichern und bei Bedarf wieder aufrufen. Das spart bei wiederkehrenden Veranstaltungen oder unterschiedlichen Konfigurationen Zeit.

Fernsteuerung

Über einen USB-C-Port kann das PROEL DIGIPAD 8 als Audiointerface genutzt werden. Es ermöglicht die Wiedergabe vom Computer sowie die Aufnahme der Stereosumme. Ein integriertes Bluetooth-Modul dient zum drahtlosen Zuspielen von Musik. Außerdem lässt sich das PROEL DIGIPAD 8 entweder über ein bestehendes Netzwerk oder über einen internen Hotspot per WLAN fernsteuern.

Behringer FLOW 8 und PROEL DIGIPAD 8 im Direktvergleich

Bedienung und Haptik

Im direkten Vergleich zeigen sich bereits bei der Bedienung deutliche Unterschiede: Das Behringer FLOW 8 setzt auf ein klassisches Layout mit acht 60-mm-Fadern, Tasten für die einzelnen Ebenen und einem kleinen Display für Effektparameter. Die grundlegenden Funktionen sind ohne die App erreichbar. Für detailliertere Eingriffe ist sie allerdings unverzichtbar.

Das neue Mischpult von PROEL geht einen anderen Weg. Die motorisierten Fader vermitteln nicht nur ein hochwertigeres Bediengefühl, sondern unterstützen auch einen flüssigen Ablauf im Betrieb. Wird eine Szene geladen, fahren die Fader automatisch in die gespeicherte Position. Gerade bei mehreren Bands oder wechselnden Programmpunkten ist das ein großer Vorteil. Das integrierte Touchdisplay ermöglicht zudem den direkten Zugriff auf Equalizer, Dynamik und Routing.

Kanalbearbeitung und Signalverarbeitung

Beide Mischpulte arbeiten digital und sind mit umfangreichen Bearbeitungsmöglichkeiten ausgestattet. Beim Behringer FLOW 8 stehen pro Kanal Equalizer und Dynamikfunktionen bereit. Diese lassen sich vor allem über die App komfortabel einstellen. Für kleinere Anwendungen reicht das vollkommen aus, zumal zwei interne Effektprozessoren gleichzeitig genutzt werden können.

Das PROEL DIGIPAD 8 bietet bei der Kanalbearbeitung einen erweiterten Funktionsumfang: Neben einem vierbandigen Equalizer stehen hier Gate und Kompressor in jedem Eingangskanal zur Verfügung. Auch die Ausgänge verfügen über eigene Bearbeitungsoptionen inklusive Limiter. Im praktischen Einsatz macht sich das bemerkbar. Beispielsweise dann, wenn unterschiedliche Stimmen sauber voneinander getrennt oder problematische Frequenzen gezielt bearbeitet werden müssen.

Anschlüsse und Routing

Auf den ersten Blick sind beide Mischpulte ähnlich ausgestattet: Vier Mikrofoneingänge, zwei Stereo-Line-Kanäle, Main Out und separate Monitorwege. Im Detail gibt es jedoch Unterschiede. Beim Behringer FLOW 8 steht die Phantomspannung nur auf zwei Kanälen zur Verfügung. Für viele Anwendungen ist das zwar ausreichend, es kann jedoch auch schnell einschränkend sein.

In diesem Punkt bietet das PROEL DIGIPAD 8 mehr Flexibilität, vor allem mit Blick auf die Speicherung unterschiedlicher Szenen. Außerdem lassen sich die Aux-Wege differenziert konfigurieren. Die Bearbeitung der Ausgänge ist insgesamt umfangreicher.

Effekte und praktische Funktionen

Das Behringer FLOW 8 punktet mit zwei unabhängigen Effektprozessoren. Für kleine Bands oder Singer-Songwriter, die gleichzeitig Hall und Delay einsetzen möchten, ist das in jedem Fall attraktiv. Auch die Tap-Funktion sowie die Möglichkeit, Effekte per Fußschalter zu steuern, sind im Live-Alltag hilfreich.

Das PROEL DIGIPAD 8 konzentriert sich an dieser Stelle auf einen internen Reverb, bietet dafür jedoch eine insgesamt tiefere Einbindung in das Gesamtsystem. Die Kombination aus Reverb-Sends, Szenenspeicherung und motorisierten Fadern ermöglicht ein kontrolliertes Arbeiten. Das ist vor allem für Einsteiger und weniger erfahrene Anwender geeignet.

App-Steuerung

Beide Mischpulte lassen sich per App steuern. Beim Behringer FLOW 8 ist die App ein zentraler Bestandteil des Konzepts. Viele Detailfunktionen lassen sich erst darüber komfortabel nutzen. Das funktioniert zwar gut, setzt jedoch ein verbundenes Mobilgerät voraus, wenn man alle Möglichkeiten ausschöpfen möchte.

Eine App-Anbindung gibt es auch beim PROEL DIGIPAD 8. Es bleibt jedoch auch ohne App vollständig bedienbar. Durch Touchdisplay, Direktwahltasten und Motorfader entsteht ein Bediengefühl, das eher an größere Digitalpulte erinnert.

Preis und Gegenwert

Mit 169,- Euro ist das Behringer FLOW 8 sehr günstig und bietet dafür eine beachtliche Ausstattung. Für kleine Beschallungsaufgaben, Proben oder einfache Live-Situationen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr attraktiv, wenn nicht sogar unschlagbar.

Das PROEL DIGIPAD 8 kostet mit 349,- Euro mehr als das Doppelte. Dafür erhält man jedoch Motorfader, ein Touchdisplay und eine umfangreichere Kanalbearbeitung. Im direkten Vergleich wirkt das PROEL DIGIPAD 8 wie die professionellere Lösung.

Gesamteindruck beider Mischpulte im Vergleich

Beide Mischpulte erfüllen ihren Zweck, sprechen jedoch unterschiedliche Nutzergruppen an. Das Behringer FLOW 8 überzeugt durch Kompaktheit, eine einfache Bedienung und einen sehr niedrigen Preis. Das PROEL DIGIPAD 8 geht einen Schritt weiter und bietet mehr Kontrolle sowie mehr Komfort. Gerade im täglichen Umgang zeigen Motorfader und Touchdisplay ihren Mehrwert deutlich. Wer häufiger Szenen wechselt und ohne aufwändige Einarbeitung mit dem Mischpult arbeiten möchte, findet mit dem PROEL DIGIPAD 8 ein solides Gerät. Daher eignet es sich beispielsweise auch besonders gut für Konferenzen sowie für den Einsatz in Schulen oder Universitäten.

Behringer FLOW 8: Streaming und kleine Produktionen

Der Fokus des Vergleichstest liegt zwar auf Live-Anwendungen. Das Behringer FLOW 8 ist dank seines integrierten USB-Interfaces aber auch für einfache Streaming-Aufgaben oder Proberaum-Mitschnitte gut geeignet. Wer eine unkomplizierte Lösung sucht, um die Stereosumme an einen Rechner zu übertragen, findet hier eine sehr günstige Lösung ohne großen technischen Aufwand.

PROEL DIGIPAD 8: Musiker mit Monitoring

Für Keyboarder oder Multiinstrumentalisten, die mehrere Klangquellen vor der Weiterleitung an das FoH bündeln und ihren eigenen Monitormix verwalten möchten, ist das PROEL DIGIPAD 8 eine sehr gute Lösung. Die Aux-Wege sind flexibel nutzbar. Equalizer und Dynamikfunktionen erlauben eine gezielte Anpassung der einzelnen Signale. Vor allem die Kombination aus Touchdisplay und Motorfader ist in diesem Szenario besonders praktisch. Änderungen sind direkt sichtbar und nachvollziehbar.

PROEL DIGIPAD 8 bei Lerneinrichtungen

Auch im Bildungsbereich kann das PROEL DIGIPAD 8 seine Stärken ausspielen. Unterschiedliche Anwendungen wie Theateraufführungen oder Vorträge lassen sich jeweils als Szenen abspeichern und bequem aufrufen. Dank der Möglichkeit, das Mischpult zusätzlich per Tablet zu steuern, können sich Lehrkräfte oder Verantwortliche im Raum bewegen. Sie können den Klang direkt von dort aus einstellen, wo das Publikum sitzt.