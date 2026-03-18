Vergleich: Synclavier Regen vs. Arturia Synclavier V

Hardware vs. Software

Der Name Synclavier steht schon seit vielen Jahrzehnten für digitale Klangerzeugung mit einem gewissen Tiefgang. Seit Ende 2025 ist dieses Konzept mit dem neuen Synclavier Regen wieder als eigenständige Hardware verfügbar, während Arturia Synclavier V eine Software-Version ist, die sich vollständig in moderne Produktionsumgebungen einfügt. Obwohl beide Varianten dieselben Grundideen aufgreifen, unterscheiden sie sich im praktischen Einsatz und vor allem im Preis. Der folgende Vergleich soll zeigen, dass es dabei weniger um besser oder schlechter geht, sondern vielmehr um zwei sehr unterschiedliche Arbeitsweisen.

Kurz & knapp Worum geht es? Vergleich zwischen Synclavier Regen (Hardware-Desktop-Synthesizer) und Arturia Synclavier V (Software-Plug-in) und deren unterschiedliche Arbeitsweisen. Konzept: Beide basieren auf additiver Synthese mit Partials, verfolgen aber unterschiedliche Bedienphilosophien.

Beide basieren auf additiver Synthese mit Partials, verfolgen aber unterschiedliche Bedienphilosophien. Workflow: Der Synclavier Regen entschleunigt und strukturiert das Sounddesign, die Software ermöglicht schnellere Ergebnisse im DAW-Kontext.

Der Synclavier Regen entschleunigt und strukturiert das Sounddesign, die Software ermöglicht schnellere Ergebnisse im DAW-Kontext. Sounddesign: Hardware fokussiert detaillierte Einzelarbeit, das Plug-in erweitert das Konzept um visuelle Editierung und zusätzliche Modulationen.

Hardware fokussiert detaillierte Einzelarbeit, das Plug-in erweitert das Konzept um visuelle Editierung und zusätzliche Modulationen. Integration & Preis: Arturia punktet mit flexibler DAW-Einbindung und attraktivem Preis, der Regen mit eigenständigem Hardware-Erlebnis.

ANZEIGE

Das originale Vorbild: Synclavier II

Entstanden ist das ursprüngliche Synclavier-System Ende der 1970er-Jahre bei der Firma New England Digital in den USA. In den 1980er-Jahren entwickelte es sich zu einem digitalen und sehr leistungsfähigen Produktionssystem. Der Schwerpunkt lag dabei nicht auf einer klassischen Synthesizer-Bedienoberfläche, sondern auf einem modularen und computerbasierten Ansatz.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eng miteinander verbunden waren additive Synthese sowie später auch Sampling und komplexe Produktionsfunktionen. Deshalb wurde das Instrument vor allem in großen Studios und bei Filmproduktionen eingesetzt. Aufgrund des hohen Preises und der technischen Komplexität blieb es ein Werkzeug für Spezialisten statt für den Massenmarkt.

Das Synclavier-Konzept heute

Das Desktop-Gerät Synclavier Regen folgt klanglich und organisatorisch einer festen Hierarchie aus Sessions, Timbres und Partials. Eine Session speichert den kompletten Zustand des Geräts inklusive aller geladenen Timbres, Track-Einstellungen und globaler Effekte. Ein Timbre entspricht dabei einem vollständigen Klang, vergleichbar mit einem Preset bei anderen Synthesizern. Innerhalb eines Timbres arbeiten mehrere Partials, die jeweils eigene Oszillatoren, Hüllkurven und Modulationen besitzen. Dieses Synclavier-Prinzip bildet die Grundlage und prägt die gesamte Arbeitsweise.

Ein großer Unterschied zum Ur-Synclavier und seiner diversen Ableger lässt sich außerdem sofort erkennen: Auf den Computer-Bildschirm und die Computer-Tastatur wurde verzichtet. Die Benutzeroberfläche hat mit dem Vintage-Synclavier keine Gemeinsamkeiten.

Einen Testbericht zum Synclavier Regen findet ihr hier.

ANZEIGE

Auch der Arturia Synclavier V übernimmt dieses Grundprinzip, setzt es jedoch Software-typisch um. Der gesamte Klangaufbau basiert ebenfalls auf Partials, die in additiver Anordnung geschichtet werden können. Der Unterschied zum Synclavier Regen liegt weniger in der Architektur, sondern in der Darstellung. Beim Plug-in stehen die visuelle Übersicht und der direkte Zugriff im Vordergrund. Gearbeitet wird über eine zentrale Oberfläche. Der Synclavier Regen ist dagegen kleinschrittiger konzipiert und wird über den berührungsempfindlichen Swiper am linken Rand und kontextabhängig eingeblendete Parameter auf dem Display bedient.

Einen Testbericht zum Arturia Synclavier V findet ihr hier.

Bedienung und Workflow der Synclavier-Varianten

Im praktischen Umgang zeigt sich beim Synclavier Regen, dass eine gewisse Einarbeitung nötig ist. Das liegt nicht nur daran, dass sich das Synclavier-Konzept von üblichen Synthesizern unterscheidet, sondern auch daran, dass nicht alle Parameter gleichzeitig sichtbar sind. Stattdessen werden sie kontextabhängig über Softbuttons aufgerufen. Man bewegt sich gezielt durch Oszillator, Hüllkurven, Modulationen und Effekte und arbeitet sich Schritt für Schritt durch den Klangaufbau.

Diese Herangehensweise verlangsamt zwar den Arbeitsprozess, kann aber auch zu detaillierteren Ergebnissen führen. Gerade bei additiver Synthese sorgt dieses Konzept dafür, dass man sich intensiver mit einzelnen Klangbestandteilen beschäftigt, statt mit wenigen Reglern sofort einen fertigen Sound zu erzeugen.

Affiliate Links Synclavier Regen Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.589,00€

Besonders deutlich wurde mir das im Praxistest bei der Klangerstellung mit dem Synclavier Regen. Der Weg vom komplett leeren Zustand bis zu einem fertigen Orgel-Pad ist klar gegliedert. Zunächst wird ein Timbre gewählt. Anschließend wird eine Sinusschwingung als Ausgangspunkt definiert. Danach werden weitere Partials ergänzt, Hüllkurven angepasst, Filter gesetzt und Effekte genutzt. Als zentrales Bedienelement für die Anpassung der jeweils angewählten Parameter dient der Swiper. Alternativ kann diese Aufgabe auch der optional erhältliche Regen Knob übernehmen.

Affiliate Links Synclavier Regen Knob Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 379,00€

Einen anderen Ansatz verfolgt der Arturia Synclavier V. Hier zeigt die grafische Oberfläche viele Parameter gleichzeitig. Obertöne lassen sich zeichnen, Hüllkurven werden visuell editiert und Modulationen sind sofort erkennbar. Das sind Funktionen, die sich auf einem Desktop-Synthesizer nur schwer umsetzen lassen.

Trotzdem kommt man meiner Meinung nach bei der Software-Variante schneller zu Ergebnissen und kann Sounds direkt im musikalischen Kontext beurteilen. Gerade in Verbindung mit einer DAW wirkt das Plug-in sehr praxisnah. Es kann zudem als Standalone-Version betrieben werden.

Affiliate Links Arturia Synclavier V Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 142,00€

Presets und Einstiegstempo

Beim Synclavier Regen spielen Presets eine eher untergeordnete Rolle. Zwar ist eine umfangreiche Auswahl in mehreren Ordnern vorinstalliert. Wer sich jedoch einen Hardware-Synthesizer kauft, wird diese sicher eher als Ausgangspunkt für eigene Vorstellungen nutzen.

Deutlich umfangreicher und stilistisch breiter fällt die Preset-Auswahl beim Arturia Synclavier V aus. Der übersichtliche Browser erlaubt ein schnelles Durchhören und Vergleichen der 450 Presets, was besonders im Produktionsalltag von Vorteil ist.

Klangerzeugung und Sounddesign

Im Mittelpunkt des Synclavier Regen steht eindeutig die additive Synthese. Klänge werden aus bis zu 24 Obertönen aufgebaut und über mehrere Partials geschichtet. Schon kleine Änderungen einzelner Partials können hörbare Auswirkungen auf den Gesamtklang haben. Zusätzlich stehen subtraktive Elemente, Sampling und Resynthese zur Verfügung. Die Entwicklung eines Sounds entsteht beim Desktop-Synthesizer also vor allem durch gezielte Arbeit an den einzelnen Bausteinen.

Auch als Plug-in bietet die Arturia-Version additive Synthese, erweitert das Konzept jedoch Software-typisch, etwa durch Oversampling-Optionen und zusätzliche Modulationsmöglichkeiten, die beim Synclavier Regen nicht vorhanden sind. Besonders hervorzuheben sind die sogenannten Timbre-Frames, mit denen sich der Zustand eines Klangs speichern und über Zeitverläufe morphen lässt. Diese Frames können auch geloopt und zum Tempo synchronisiert werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Modulation und Bewegung

Der Desktop-Synthesizer setzt auf definierte Modulationswerkzeuge. Pro Partial stehen beispielsweise eigene Hüllkurven zur Verfügung, die durch Vibrato und Tremolo als direkte LFO-Funktionen ergänzt werden. Zusätzlich sind MIDI-Quellen wie Velocity, Aftertouch oder die Steuerung über das Modwheel nutzbar.

Affiliate Links Synclavier Regen + Knob Combo Kit Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 2.649,00€

An dieser Stelle knüpft der Arturia Synclavier V an, geht jedoch deutlich weiter. Neben internen Modulationsmöglichkeiten spielt hier die DAW-Einbindung eine große Rolle. Parameter lassen sich automatisieren, synchronisieren und in größere Arrangements integrieren. Darüber hinaus erlaubt das Plug-in Funktionen wie Chained Editing, bei denen Änderungen an einem Partial auf weitere Partials übertragen werden können. Gerade bei komplexen Sounds spart das viel Zeit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Effekte

Die Effekte beim Synclavier Regen sind bewusst reduziert und direkter Bestandteil der Klangerzeugung. Auf der Timbre-Ebene stehen Werkzeuge wie Bit Reduction, Grunge, Alias-Filter, Chorus und Detune zur Verfügung. Ergänzt wird das Ganze durch Reverb, entweder pro Timbre oder global als Master-Effekt.

Der Arturia Synclavier V ist hingegen mit einem klassischen Plug-in-Effektblock ausgestattet, der mehrere Effekt-Slots bietet. Hier stehen unter anderem Chorus, Flanger, Phaser, Delay und Reverb zur Verfügung, die sich frei anordnen lassen. Dadurch können Sounds umfangreicher geformt und durch die optische Darstellung intuitiver angepasst werden.

Integration und Produktionsalltag

Als eigenständiges Instrument arbeitet der Synclavier Regen mit verschiedenen Betriebsmodi. Im Controller-Modus fungiert er als USB-Host für externe Controller und Zubehör. Über den DAW-Modus wird er in ein Rechnerumfeld eingebunden und kann Audio und MIDI übertragen.

Da der Arturia Synclavier V als Plug-in konzipiert ist, lässt er sich vollständig in eine DAW einbinden. Mehrere Instanzen, Automationen und Tempo-Synchronisation gehören hier zum Standard. Für zeitgemäße Produktionen ist das ein deutlicher Vorteil. Es ist keine aufwendige Instrumentenverwaltung oder zusätzliche Verkabelung nötig. Stattdessen können einfach weitere Instanzen in der DAW geladen werden.

Für wen eignet sich welche Synclavier-Variante?

Für Musiker und Sounddesigner, die bewusst mit Hardware arbeiten möchten und Freude daran haben, Klänge von Grund auf zu entwickeln, ist der Synclavier Regen sicher die richtige Wahl. Wer Klanggestaltung als eigenständigen Vorgang versteht und sich intensiv mit klanglichen Zusammenhängen beschäftigt, findet hier ein Instrument mit viel Tiefgang. Besonders in Studios, in denen Hardware eine zentrale Rolle spielt, kommen die Stärken der Desktop-Version zur Geltung.

Für Produzenten, Komponisten und Musiker, die effizient arbeiten möchten, ist der Arturia Synclavier V die logischere Wahl. Die umfangreiche Preset-Auswahl dient als Ausgangspunkt. Sounds werden schnell angepasst und direkt im Arrangement geformt. Gerade für Filmmusik, elektronische Produktionen oder moderne Pop-Arrangements ist das Plug-in deutlich alltagstauglicher.

Lohnt sich der Aufpreis für den Synclavier Regen?

Natürlich stellt sich diese Frage angesichts des deutlichen Preisunterschieds beider Varianten. Rein funktional bietet der Arturia Synclavier V einen enormen Gegenwert und deckt viele Aspekte der klassischen Synclavier-Klangwelt ab. Der Aufpreis des Synclavier Regen lässt sich nicht mit zusätzlichen Funktionen erklären, sondern mit der Art, wie man mit dem Instrument arbeitet. Wer ein eigenständiges Gerät sucht, das eine gewisse Einarbeitung erfordert und detailliertes Sounddesign entschleunigt, kann den Preis gut nachvollziehen. Für alle anderen bleibt die Software-Version von Arturia eine solide Wahl.