Vergleichs-Test: Pioneer DJM-S11 vs. RANE Seventy Two MKII

Kampf der Titanen: Wer hat den besten Battle-Mixer?

Pioneer DJM-S11 vs. RANE Seventy Two MKII: Welcher Battle-Mixer ist jetzt der Bessere? Soll ich mir den Pioneer DJM-S11 kaufen oder doch lieber den RANE Seventy Two MKII? Diese Fragen wurden mir schon sehr häufig gestellt. Die richtige Antwort zu geben ist keine leichte Aufgabe, denn es kommt immer drauf an, was die persönlichen Vorlieben sind. Was muss ein Battle-Mixer für mich mit sich bringen? Welcher Mixer ermöglicht mir die beste Performance und welcher Mixer hat die nützlichsten Features für meinen Stil? Bei welchem Mixer ist der Workflow am einfachsten und welcher Mixer hat eine tadellose Verarbeitung? Beide Mixer wurden hier bereits vorgestellt und ausführlich getestet. Nun schicken wir die zwei Giganten in den Ring und lassen sie im Duell gegeneinander antreten. Let´s Get Ready To Rumble!!

Anschlüsse der DJ-Mixer

Von den Anschlüssen sind die beiden Battle Mixer nahezu identisch. Hier sticht keiner groß heraus, Club- und Bühnen-reif sind beide Battle-Mixer. Das Master-Signal senden beide per XLR und/oder Cinch raus. Booth-Out wird bei beiden per Klinke (6,35mm) gesendet. Das Audiointerface (48 kHz / 32-bit) in beiden Mixern bietet je zwei USB-Inputs, um den back-to-back Wechsel zwischen zwei DJs zu ermöglichen.

Zusätzlich zu den Cinch Anschlüssen für die Phono- und Line-Eingänge besitzen beide DJ-Mixer ebenfalls zwei USB-Anschlüsse für CDJs oder andere Controller wie z.B. RANE Twelve oder Phase. Für die MCs gibt es für das Mikrofon zwei Anschlussmöglichkeiten, beide Mixer bieten die Wahl zwischen XLR oder Klinke. Hat denn keiner von den beiden etwas, was der andere nicht hat?

Doch, und dazu kommen wir jetzt.

Der DJM-S11 geht mit „nur“ einem Mikrofon-Anschluss ins Rennen. Der RANE Seventy Two MKII stellt zwei Mikrofon-Eingänge zu Verfügung; diese sind separat von einander steuerbar. Außerdem hat der RANE Seventy Two MKII auch zwei AUX-In-Anschlüsse, die über die beiden Decks gesteuert werden. Damit haben wir vollen Zugriff auf die EQs und Effekte für unseren AUX-Signal im RANE Seventy Two MKII. Der DJM-S11 hat nur einen AUX-In, und dieser lässt sich nicht auf einen Deck legen. Zu guter Letzt gibt es doch noch eines, was der Gegner gar nicht hat, nämlich den „Session-In“-Anschluss beim RANE Battle Mixer. Hiermit haben wir noch einen Audio-Eingang zusätzlich. Ich z.B. benutze diesen Anschluss in meiner DJ-Schule, um das Signal von meinem dritten DJ-Set zu empfangen.

Ding! Ding! Erste Runde geht an den RANE Seventy Two MKII.

Front: Vorderseite der Battle-Mixer

Nehmen wir uns jetzt mal die Frontseite zur Brust. Auch hier gibt es keine weltbewegenden Unterschiede zwischen den beiden Rivalen. Über die Vorderseite lassen sich alle drei Fader justieren. Es sind drei Hamster Switch-Schalter und Fader Curven-Regler je Mixer vorhanden. Der Widerstand vom Crossfader lässt sich bei beiden Mixern stufenlos einstellen. Die Kopfhörer können über einen 6,3 mm und einen 3,5 mm Klinkenanschluss angeschlossen werden. Und wer hat in der Front die Nase vorn? Schauen wir uns zunächst einmal die Mikrofon Bedienelemente an.

Bei dem Pioneer DJM-S11 sind sämtliche Mic-Regler auf der Vorderseite des Mixers. Wie bereits erwähnt, hat der RANE Mixer zwei Mikrofonanschlüsse; Mic 1 wird auf der Oberseite des Mixers gesteuert, was ich persönlich für übersichtlicher halte. Mic 2 wird bei dem RANE Battle Mixer über der Frontseite reguliert. Des Weiteren hat der RANE Mixer einen „Footswitch“-Anschluss und einen „Deck Swap“ Kippschalter. Diese hat der DJM-S11 nicht im Repertoire.

Die Regler beim RANE Mixer lassen sich beinahe widerstandslos drehen. Das Problem hierbei ist, dass ich beim Mixen/Scratchen dauernd gegen den Regler der Crossfader-Kurve komme und diesen unabsichtlich verstelle. Da reicht es auch schon, wenn man mit dem T-Shirt gegen kommt. Damit mir dies nicht mehr passiert, habe ich im Test (und bei meinem RANE Seventy) den Poti für die Crossfader-Kurve entfernt. Beim S11 sind die Front-Regler kürzer und fester. Eine unbewusste Veränderung der Poti-Position ist ausgeschlossen.

Da weder Footswitch noch Deck Swap für meine Performance relevant sind, geht der Punkt, dank der besseren Regler-Haptik, an den Pioneer DJM-S11.

Das Display-Battle – wer hat die bessere Übersicht?

Verschaffen wir uns mal einen Touchscreen-Überblick der beiden Wettbewerber. Das 4,3 Zoll Farb-Display ist ohne Zweifel das Hauptmerkmal der beiden Kolosse. Alle Mixer-Settings wie z.B. Fader Cut-In oder LED-Helligkeit werden über das Display eingestellt. Zudem bieten beide Displays nützliche Grundfunktionen, wie zum Beispiel die Darstellung der Waveform oder das Anzeigen der Library. Welcher Hersteller bindet Serato DJ Pro besser ein und kann das Display-Game für sich entscheiden? Die Antwort gibt es von mir vorweg: Pioneer schlägt RANE in dieser Kategorie.

Ich werde natürlich auch sagen, warum ich das so sehe, und ich denke, am Ende werden viele von Euch mit mir einer Meinung sein. Um es verständlich zu erläutern, hier eine Auflistung der Display Modi im DJM-S11 mit kurzer Erklärung der Funktion:

Browse: hier sehen wir unsere Crates und Tracks auf dem Display

FX Settings: zeigt den FX-Bildschirm an

Touch MIDI: pro Deck haben wir 4 Bänke mit je 4 voreingestellten MIDI-Funktionen

Touch FX: X-Y-Touchpad-Effekt-Funktion über den Touchscreen

DECK 3: Steuerbildschirm und Modus Auswahl für Deck 3

Steuerbildschirm = Wellenanzeige, Cue 1, Stop-Start, Loop, Browse und Mute

Modus Auswahl = Simple Mode, Mash Up + Dual Mode, Hot Cue Mode und Mixer Mode

Steuerbildschirm = Wellenanzeige, Cue 1, Stop-Start, Loop, Browse und Mute

Modus Auswahl = Simple Mode, Mash Up + Dual Mode, Hot Cue Mode und Mixer Mode

Anschließend die Auflistung der Display Modi vom RANE Seventy Two MKII

Waveform: zeigt neben der Wellenform auch die Deck-BPM, Sync, die verbleibende Zeit je Deck und Key auf dem Display an

Bibliothek: hier sehen wir unsere Crates und Tracks auf dem Display

Effekte: steuern und einstellen der Effekte über den Touchscreen

Touch FX: X-Y-Touchpad-Effekt-Funktion über den Touchscreen

Wie anhand der Auflistung zu erkennen ist, hat der Pioneer hier mehr zu bieten. Im Waveform Modus sehen wir mit einem Blick auf das Display, welcher Effekt ausgewählt ist, ohne den Modus wechseln zu müssen. Die Möglichkeit, Deck 3 und Deck 4 in der DJ-Software zu steuern, ist einfach Weltklasse. Dazu kommt noch, wie sagenhaft und umfangreich Pioneer die Steuerung von Deck 3 und 4 gestaltet hat. Was das genau auf sich hat, erkläre ich gerne anhand eines Beispiels:

Track A spielt auf Deck 1 (linker Plattenspieler), nun kann ich Track A auf Deck 4 verschieben, Track A läuft nun im internen Modus weiter und somit ist Deck 1 frei. Das funktioniert ebenso mit Deck 2: ich verschiebe Track B von Deck 2 auf Deck 3. Jetzt laufen die beiden Tracks (A und B) im internen Modus auf Deck 4 und Deck 3. Das Verschieben der Tracks wird über den Touchscreen (Move Deck) gesteuert. Über das Display habe ich die volle Kontrolle der beiden Tracks und Decks. Meine beiden Turntables (Deck 1 und 2) sind frei und einsatzbereit. Jetzt könnte ich theoretisch Track C auf Deck 1 bzw. Track D auf Deck 2 laden und diese mit Track A und Track B mischen. Der Kreativität sind absolut keine Grenzen gesetzt.

Mashups und Remixe können somit in Echtzeit beim Auflegen erstellt werden. Dank der Sync-Funktion bleibt das Ganze auch immer on-beat. Im Dual-Mode wird das Ganze noch komplexer: hier können wir auch noch eine Dual-Steuerung aktivieren.

Das bedeutet: Deck 1 (Plattenspieler) und Deck 3 (Intern-Mode) werden aneinander gebunden und können somit beide gleichzeitig über die Control-Vinyl gesteuert werden. Halte ich nun die Platte auf Deck 1 an, stoppt auch die Musik auf Deck 3. Mache ich einen Backspin auf Deck 1, wird meine Plattenbewegung in der DJ-Software auch auf Deck 3 übertragen und zurückgespult. Eine wirklich komplexe Automatisierung, die der Kreativität keine Grenzen setzen kann – und damit geht der Punkt an den DJM-S11.

DJ-Effekte und ihre Bedienung

Beide DJ-Mixer / Battle-Mixer bieten uns eine Vielzahl an DJ-Effekten. Die Auswahlmöglichkeiten sind bei beiden Rivalen schier endlos. Von den Grundfunktionen her nehmen sich die beiden auch hier nicht viel. Im Detail könnte sich da aber etwas ergeben. Schauen wir uns mal an, wer das Konzept besser umgesetzt hat.

Die Effekte im RANE Seventy Two MKII scheinen zwar umfangreicher zu sein, sind aber zugleich ein wenig komplizierter in der Bedienung. Die unglaublich vielen Effekt-Einstellungen könnten bei dem einen oder anderen für große Verwirrung sorgen. Manchmal ist weniger mehr, und dadurch ist dann auch einiges einfacher.

Der RANE Mixer hat für jeden Kanal unabhängige Effekt-BPM-Zähler. Klingt eigentlich nicht schlecht, denn beim Mixing bringen wir die beiden Decks ja ohnehin beim Beatmatching auf die gleiche BPM. Aber das hat auch einen kleinen Nachteil: Was ist, wenn ich auf Deck 2 ein Instrumental mit 100 BPM laufen habe und auf Deck 1 ein Scratch Sample mit 70 BPM? Wenn ich jetzt einen Echo auf meine Cuts legen will, sendet die DJ-Software einen 70 BPM Echo auf einen 100 BPM Beat. Nun muss ich die BPM von Deck 2 entweder mit der „TAP“-Taste auf 100 BPM tippen oder die BPM von meinem Scratch Sample in der DJ-Software manuell auf 100 einstellen. Bei jeder BPM-Abweichung zwischen dem Beat und meinem Sample muss dies manuell eingestellt werden, und das immer wieder aufs Neue. Das ist zusätzliche Arbeit, die mir kostbare Zeit bei der Performance raubt.

Der DJM-S11 hat einen Effekt-BPM-Zähler. Dieser errechnet automatisch die BPM vom durchgehend laufendem Deck. Hier muss nichts umgestellt oder manuell getippt werden. Außerdem gibt es im DJM-S11 per Knopfdruck den neuen „Smooth Echo“ Modus. Effektanteil und Beatlänge wird über das Display in den FX-Settings reguliert.

Das sind die 6 Bedienvorgänge (Multi-Select) für den „Smooth Echo“-Modus:

Cross Fader: Echo wird erst angewendet, wenn der Fader auf die gegenüberliegende Seite bewegt wird

Kanal Fader: Echo wird angewendet, wenn der Ton des Kanals stummgeschaltet wird

Hot Cue: Echo wird erst angewendet, wenn ein Hot Cue getriggert wird

Gate Cue: Echo wird erst angewendet, wenn der Sound durch Loslassen der Performance Pads im Gate-Cue Modus stummgeschaltet wird

Silent Cue: Echo wird erst angewendet, wenn ein Silent Cue ausgelöst wird

Load: Echo wird angewendet, wenn ein Track auf ein Deck geladen wird

Einfache Effekt-Bedienung und Smooth Echo sichern Pioneer DJ und dem DJM-S11 den nächsten Punkt.

Bedienelemente und Haptik der Kontrahenten

Auf den ersten Blick sieht der Pioneer DJ DJM-S11 übersichtlicher aus. Der RANE Senvety-Two MKII macht einen leicht überladenen Eindruck. Zwar sind bei beiden Mixern die Potis und Tasten sehr leserlich beschriftet, allerdings sind beim DJM-S11 einige Schriftzüge nicht auf der Faceplate, sondern auf der dazugehörigen Taste selbst. Dadurch haben wir eine teilweise beleuchtete Beschriftung bei dem DJM-S11. Ist in dunklen Umgebungen, wie z.B. im Club, natürlich ein enormer Vorteil. Einen weiteren Unterschied gibt es bei den Modi-Auswahl-Tasten. Beim DJM-S11 sind es Hartplastik-Tasten. Hier gefallen mir die Tasten des Seventy Two MKII besser. Der RANE Mixer hat Gummi-Pads, ähnlich wie die der Performance Pads. Beide Mixer unterstützen die Multi-Pad Steuerung; so können wir z.B. in Kanal 1 in den Hot-Cue-Mode und in Kanal 2 in den Sampler-Mode versetzen.

Was die Haptik der Tasten und Drehregler angeht, merkt man kaum einen Unterschied zwischen den Giganten. Die EQs verfügen über eine einrastende Nullstellung und der Widerstand beim drehen der Potis ist optimal. Was mir persönlich beim Rane Mixer nicht so gut gefällt, ist der „Load/Scroll“-Encoder. Für meinen Geschmack ist der „Load/Scroll“-Encoder etwas zu schmal und zu dicht am Parameter-Regler.

Verarbeitung, Pioneer DJ vs. RANE

Es ist kein Geheimnis, das RANE viel Wert auf hochwertige Verarbeitung legt und hierfür auch einen ausgezeichneten Ruf genießt. Das Gehäuse des RANE Seventy Two MKII besteht aus strapazierfähigem Stahlblech und wirkt solide wie ein Panzer. Dank der erstklassigen Pulverbeschichtung werden Gebrauchsspuren kaum sichtbar. Vor allem im Bereich des Crossfaders ist die Beschichtung viel wert. Wir kennen die Kratzer bei den meisten Battle-Mixern; um den Fader herum entstehen dann die typischen „Scratch“-Kratzer. Diese Sorgen hat RANE bei keinem seiner Produkte. Sieht erstens gut aus und steigert dadurch auch den Wiederverkaufswert.

Das sieht beim Pioneer DJM-S11 leider ein wenig anders aus. Die allgemeine Verarbeitung ist auch hier solide und optisch macht der Mixer auch einiges her. Allerdings wurde hier für das Gehäuse viel Kunststoff verwendet und die Lackierung der Faceplate wird nicht immer frei von Kratzern bleiben. Die meisten DJs, die ich kenne, haben einen Skin für ihre Pioneer Geräte, um den Lack auf der Faceplate zu schützen. Das Feedback spiegelt sich auch von vielen Usern auf den Pioneer DJ-Foren wieder. Hier schwächelt der Marktfürer schon seit langem, wenn man sich mal die DJ-Mixer in Clubs anschaut. Zusammen mit Schweiß und Fluid-Resten, mit Asche und Staub, hinterlassen die Faderbewegungen an jedem Mixer deutliche Spuren.

Ansonsten auffällig sind noch die unterschiedlichen Effekt-Schaltwippen. Die Effekt-Wippen im Rane Mixer haben eine Aluminiumlegierung und fühlen sich um ein Weites besser an als die Wippen der Pioneer DJ Kontrahenten. Der Widerstand ist schön fest, aber nicht zu fest, um diese angenehm zu triggern. Die Wippen selbst sind sehr solide und fühlen sich bei der Handhabung fantastisch an. Im Pioneer DJM-S11 sind leider billig wirkende Plastik-Kippschalter verbaut. Die Schaltwippen lassen sich mit sehr wenig Widerstand kippen und fühlen sich innen hohl an. Das hätte Pioneer DJ definitiv besser lösen können, gerade bei einem solchen Effekt-Tool.

Damit geht der Punkt an den RANE Seventy Two MKII.

Fader: MAGVEL vs. MAG FOUR

Beide Hersteller versprechen einen sensationellen Fader für die Turntablism Community. Dieses Versprechen haben sie sogar übertroffen. Beide Fader sind nahezu perfekt in der Performance. Aber manchmal ist es nur eine Nuance, die für den DJ den Unterschied macht.

Im RANE Mixer sind drei hochwertige MAGFOUR-Fader verbaut. Kurve und Cut-In sind einstellbar. Der DJM-S11 bietet leider unterschiedliche Line- und Crossfader. Auch hier sind Curve und Cut-In einstellbar. Der MAGVEL-Fader im DJM-S11 fühlt sich vom Gewicht her etwas leichter an als der MAGFOUR-Fader im RANE Mixer. Auch bei niedrigster Tension bzw. Feel Adjust lässt sich der RANE-Fader im direkten Vergleich etwas schwerer führen.

Die Cut-In Zeit beim Pioneer DJM-S11-Fader lässt sich kürzer einstellen als beim RANE-Fader. Zugegeben, beim DJM-S11 ist die kürzeste Cut-In echt viel zu kurz. Der öffnet mir den Kanal gefühlt schon bei 0,1mm. Hingegen hätte RANE ruhig einen kürzeren Cut-In ermöglichen können, denn einen späteren Cut-In kann man dann ja immer noch einstellen. Auch sehr wichtig für viele: Wie laut klappert der Fader? Der RANE-Fader klappert beim cutten etwas lauter als der MAGVEL-Fader. Der Pioneer Fader hat außerdem noch drei weitere Fader-Bumper (weich, mittel, hart) unter der Faceplate. Ein weiterer Punkt für den Pioneer DJM-S11.

Endstand RANE vs. Pioneer DJ: 2:5