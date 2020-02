Vergleichstest: Audient ASP880, Behringer ADA8200, RME OctaMic 2, 8-Kanal-ADAT-Vorverstärker

Drei ADAT-Interfaces treten gegeneinander an

In diesem Vergleich der ADAT-Interfaces treten drei Kandidaten gegeneinander an, deren Preise kaum unterschiedlicher sein könnten. Auch die Ausstattung unterscheidet sich von Interface zu Interface. Gemeinsam ist jedoch allen: Sie bieten 8 analoge Eingangskanäle, die nach der Wandlung über die ADAT-Lightpipe geschickt werden. Es treten an:

RME Octamic II für 1279,- Euro

Audient Audient ASP880 880 für 889,- Euro

Behringer ADA8200 Ultragain für 159,- Euro

In Anbetracht der Preise wird sofort klar: Hier geht es nicht um „den besten einer Preisklasse“. Diesmal wollten wir wissen, wie groß die klanglichen Unterschiede bei mehr als 1.000,- Euro Preisdifferenz zwischen günstigstem und teuerstem Produkt sind. Wer weiß, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung?

Vergleich der Preamp-Ausstattungen

RME Octamic II

Beginnen wir mit der Hardware-Ausstattung der ADAT-Interfaces. Den Anfang macht das RME Octamic II. Dieses bietet 8x Mic/Line-Amp und 8 symmetrische Line-Outputs im Klinkenformat, auf denen das analog verstärkte Signal ausgegeben wird.

Es gibt keine Möglichkeit, Audio vom Rechner zum Interface zu schicken. Diese Option bietet nur das Behringer ADA8200. Die zweite ADAT-Schnittstelle ist nur für den S-Mux Betrieb gedacht, bei dem die Verdoppelung der Sampling-Frequenz auf 96 kHz mit der Reduktion auf vier Spuren pro Lightpipe erkauft wird. Um weiterhin acht Kanäle zum Rechner zu übertragen, benötigt es dann eben einen zweiten ADAT-Ausgang.

Weiterhin bietet das RME Octamic II noch 4 AES/EBU-Ausgänge, an denen das digitalisierte Signal gleichzeitig anliegt. Der Anschluss erfolgt über eine DB25-Schnittstelle. Über die DIP-Schalter auf der Rückseite kann man zwischen AES- und S/PDIF-Protokoll umschalten und auch die Wahl der Sampling-Frequenz vornehmen. Angeboten werden 44,1 kHz, 48 kHz sowie 88,2 kHz und 96 kHz im SMUX-Modus.

Ebenso einstellbar ist die Clock-Quelle, die ausschließlich über den BNC-Anschluss bezogen werden kann. Die Clock-Technologie von RME erlaubt es dabei dem AES/EBU-Ausgang, mit bis zu 192 kHz zu takten. Überhaupt wird man sicherlich die RME-Clock als Master verwenden wollen, da hier die Steady-Clock-Technologie zum Einsatz kommt, die eine quasi Jitter-freie Clock erzeugt, eine der größten Stärken des RME Octamic II.

Auf der Vorderseite hat jeder der Kanäle ein Gain-Poti sowie Schalter für Phasenumkehr, LoCut und Phantomspannung. Die rudimentäre Pegelanzeige hat eine Clip-Anzeige, die bei -2 dBFS anspricht und über den ClipHold eine einmalige Überschreitung dauerhaft anzeigen kann. Zuletzt ist noch die Pegelwahl der Line-Ausgänge von -10 dBV auf +4 dBu auf der Frontplatte zu finden. Die Schalter sind nicht beleuchtet und lediglich die aktive Phantomspeisung wird durch eine LED angezeigt. Der RME Octamic II hat keine DI-Eingänge.

Das RME Octamic II bietet 60 dB Verstärkung und Wandler mit 114 dB Dynamikumfang.

Audient ASP880

Der Audient ASP880 bietet neben den Mic-Line-Eingängen auch 8 symmetrischen Line-Ausgänge des verstärkten Signals, allerdings im DB25-Format. Hier sind auch die symmetrischen Insert-Punkte zu finden, denn das Signal kann vor der AD-Wandlung noch über einen EQ oder ähnliches geschickt werden. Auch die 4 digitalen AES/EBU- bzw. S/PDIF-Ausgänge liegen im DB25-Format vor. Als Taktfrequenzen akzeptiert der Audient ASP880 das bekannte Quartett. Folgerichtig besitzt auch der Audient ASP880 zwei ADAT-Ausgänge für den Fall des S-MUX-Betriebs. Eine externe Clock kann das ADAT-Interface nur über den BNC-Wordclock-Eingang empfangen.

Auf der Vorderseite ist jeder Kanal einzeln konfigurierbar. Es gibt variablen LoCut (25 Hz bis 250 Hz) und Gain, Phasenumkehr und Phantomspeisung. Über den AD-Taster kann man den Insert aktivieren und ein Dreifach-Kippschalter bestimmt die Eingangsimpedanz. Üblicherweise wird das Signal dann entsprechend leiser, mit manchen Mikrofonen ergibt sich aber auch eine subtile Klangfärbung. Besonders Bändchenmikrofone profitieren davon. Als Pegelanzeige müssen zwei LEDs reichen: Peak (bei -2 dBFS) und Signal. Die Kanäle 1 und 2 bieten zusätzlich noch einen DI-Eingang und einen PAD-Schalter mit 10 dB Abschwächung.

Der Audient ASP880 bietet 60 dB Verstärkung und Wandler mit 113 dB Dynamikumfang.

Behringer ADA8200

Der Behringer ADA8200 hat keine S-Mux-Funktion. Das heißt, er arbeitet lediglich in 44,1 kHz oder 48 kHz. Dafür bietet er als einziges ADAT-Interface die Möglichkeit, Signale aus dem Rechner herauszuführen. Dies geschieht über die symmetrischen Line-Ausgänge, die im XLR-Format vorliegen.

Auf der Vorderseite besitzt jeder Kanal ein Gain-Poti und eine zweiteilige Clip-Anzeige. Hier löst die Clip-LED bei –3 dBFS aus. Der Gain beträgt maximal 53 dB und die Wandler arbeiten bei einer Dynamik von 103 dB. Die Signale kommen über die Buchsen auf der Frontplatte ins Gerät.

Es stehen je ein XLR- und ein Klinkeneingang zur Verfügung. Die Phantomspeisung kann nur für alle Kanäle gleichzeitig aktiviert werden. Phasenumkehr und LoCut sind nicht vorhanden. Die Sync-Anzeige auf der Frontseite zeigt an, ob der Behringer ADA8200 als Master arbeitet oder zu einer Clock synchronisiert ist. Der Behringer ADA8200 ist der einzige, der Signale per ADAT empfangen und das gewandelte Signal auf der Rückseite als symmetrische XLR-Ausgänge ausgeben kann.

Unterschiede und Vergleich des Klangs

Nun, die augenfälligen Unterschiede bestehen schon man in der Ausstattung der ADAT-Interfaces, was man schön an den immer kürzeren Beschreibungen ablesen kann. Ich habe die wichtigsten Merkmale in einer Tabelle zusammengefasst.

Behringer ADA8200 Audient ASP880 RME Octamic II Schnittstelle ADAT, Out ADAT-In, Wordclock ADAT Out + SMUX, Wordclock, AES-EBU ADAT Out + SMUX, Wordclock, AES-EBU Sampleraten 44,1 kHz; 48 kHz 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz Phantomspannung nur für alle Eingänge gleichzeitig schaltbar einzeln schaltbar einzeln schaltbar DI-Eingänge Nein Zwei Nein Pegelanzeige 2 LEDS: Signal und Clip 2 LEDS: Signal und Clip 2 LEDS: Signal und Clip Insertpunkte vor Wandler Nein Ja Nein LoCut Nein Ja, pro Kanal, stufenlos regelbar Ja, pro Kanal Phasenumkehr Nein Ja, pro Kanal Ja, pro Kanal PAD-Schalter Nein Ja, pro Kanal Nein Verstärkung 53 dB 60 dB 54 dB AD-Dynamikumfang 103 dB 113 dB 114 dB

Natürlich interessieren im Alltag die eigentlichen Klangunterschiede wohl noch mehr. Und damit man in diesem Vergleich nicht endlose THD-Tabellen und Frequenzgrafen studieren muss, habe ich einfach eine Band auf die ADAT-Interfaces losgelassen. Dabei wurden die Geräte nicht bei der Aufnahme eingesetzt, sondern beim Mixdown, bei dem analoge Signalprozessoren zum Einsatz kommen. Über eine Kalibrierung wurden alle Geräte auf den gleichen Return-Pegel gebracht und alle Einstellungen der analogen Geräte wurden exakt gleich eingestellt. So hatten alle ADAT-Interfaces die gleichen Voraussetzungen. Denn klar ist: Das Signal wurde bereits zwei Wandlungen unterzogen, bevor es das eigentliche Test-Gerät erreichte. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass alle Geräte jeweils als Clock-Master betrieben wurden. Denn nur so kann man die Unterschiede der intern verwendeten Word-Clock herausarbeiten.

Klangliches Ergebnis

Zunächst muss gesagt werden, dass die Aufnahmen nicht 100 % identisch sind. Das hat logistische Gründe und muss ich auf meine Kappe nehmen – hier wurde nicht sauber gearbeitet. So klingt die Snare ein wenig anders und suggeriert hier etwas, was nicht der Fall ist.

Entgegen meinen Erwartungen sind die Unterschiede bei 48 kHz im Klang zunächst nicht so offensichtlich. Das liegt auch am Versuchsaufbau. Denn die Audiodaten wurden ja bereits von einem anderen Audiointerface aufgenommen (erste AD-Wandlung), dann von einem anderen wieder DA-gewandelt und erst dann noch mal vom jeweiligen Testkandidaten AD-gewandelt. In diesem Aufbau gibt es also zunächst keinen so offensichtlichen Sieger. Erst wenn man genau hinhört, hört man beim RME Octamic II die höhere Fidelität in der Auflösung der Höhen und der Transienten, gefolgt vom Audient ASP880. Deutlich wird das bei den Becken des Schlagzeugs. In den Mittenbereichen gibt es nicht so viele Unterschiede zu hören, da das Ursprungsmaterial hier die Messlatte schon vorgab.

Ich habe aber den etwas subjektiveren Vergleich einer Aufnahme, die 2018 mit einem Behringer X-Air gemacht wurde und im Jahr 2019 mit zwei RME-Interfaces (Octamic und XTC). Dabei wurden im Prinzip dieselben Mikrofone und Aufnahmetechniken genutzt – und dann hört man schon deutliche Unterschiede. Mit den höherpreisigen Audiointerfaces bleibt hier alles „an seinem Platz“. Bessere Linearität, bessere Transientenansprache und vor allem eine Jitter-freie Clock sorgen für ein transparenteres und räumlicheres Klangbild. Kurzum, der Unterschied zwischen den beiden extremen im Preisspektrum, Behringer und RME, ist mir hier direkt ins Gehör gesprungen (auch bestätigt von den Musikern, die den Unterschied zum Vorjahr auch sofort wahrgenommen haben).