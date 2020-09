Vergleichstest: Behringer TD-3 gegen Roland TB-303 und andere Klone

Behringers World of Bass-Colours

Aus Aktualitätsgründen, hier nochmals der Behringer TD-3 Test aus unserem Archiv. Wie auch den nagelneuen Behringer RD-6 gibt es seit geraumer Zeit den Behringer TD-3 nun in 10 verschiedenen Farbvarianten:

Und nun aber zu unserem Vergleichstest zwischen der Behringer TD-3 und ihren zahlreichen Wettbewerbern ;)

Behringer TD-3 im Vergleich zu Klonen und Original

Natürlich ist es so etwas als wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Lässt man sich mal auf solch einen Vergleich ein, wird es hart. Muss man doch berücksichtigen, dass die hier verglichenen Geräte alle ihre Eigenheiten und vor allem verschiedene Technologien beinhalten. Oder aber auch dass einige Geräte handselektierte Bauteile verwenden. Dann sollte man auch berücksichtigen, ob die Geräte digital emuliert werden, wie das bei der Roland TB-03 der Fall ist. Oder ob sie analog aufgebaut sind wie z. B. das Original der Roland TB-303. Dann ist es auch noch wichtig, ob das Gerät mit originalen Bauteilen aufgebaut wurde oder mit SMD-Bauteil-Derivaten, die nur den ungefähren Bauteilwerten und Eigenschaften entsprechen. Und zu guter Letzt ist bei den analogen Varianten die jeweilige Kalibrierung des Gerätes sehr entscheidend und nicht zu vernachlässigen, denn ist das Filter zu hoch gestimmt, hat es ein anderes Resonanzverhalten. Da denken dann die Hörer immer gleich, dass es sich nicht um eine TB-303, sondern um einen Klon handelt, was nicht immer zwangsweise stimmt. Denke ich da an den Acid-Klassiker von Josh Wink – Higher State of consciousness, wo die ganzen Acid-Jünger dachten, es handele sich hier um eine Roland MC-202. Wo sich dann nach Jahren der Künstler zu Wort meldete und bestätigte, dass es sich hier um eine Roland TB-303 ohne zusätzlichen Modifikationen handelt.

Gerade bei der Roland TB-303 gibt es ja auch serienabhängig unterschiedliche Kalibrierungen bzw. haben oft die Benutzer oder deren Techniker gerne mal an den internen Spindeltrimmern gedreht und so den Sound der TB verändert. Zudem klingt nicht jede Roland TB-303 wie die andere. Somit ist es nach all den Jahren schwer zu sagen, welche TB- 303 denn nun besser oder originaler klingt als die andere. Aber wir geben uns jetzt erst mal grob damit zufrieden. Es gibt zudem nur wenige, die so geschult im Umgang mit der TB-303 sind, hier die Einzelheiten zu hören. Es sei denn, man hat eine eigene Roland TB-303. Ein subjektives Hören und Vergleichen scheint gerade bei dem Thema TB-303 und Klone sehr stark verbreitet zu sein.

Zudem wollen wir in diesem Vergleich mit dem Behringer TD-3 lediglich die Funktionen bzw. die Klangerzeugung und das jeweilige Verhalten zur Roland TB-303 vergleichen und keine zusätzlich klangverändernden Funktionen betrachten, die auch div. Klone am Markt besitzen. Hier zählt: Purer TB-303 Sound und das aus dem Genre Acid, denn kein anderes Genre hat die Roland TB-303 so zu ihrem Hauptgerät gemacht, wie es Acid hat. Zudem hat Acid erst die Roland TB-303 zu ihrem verspäteten Ruhm verholfen. Und das ist auch gut so.

Eines noch: Schaut man sich doch die Diskussionen zum Thema in allen digitalen Kanälen im Internet an, scheint kein Instrument mehr für Diskussion zu sorgen als die TB-303. Gefühlt ist die TB-303 das meist nachgebaute Instrument und auch das meist gehasste Gerät bei div. Musikern. Ein Grund mehr, hier mal etwas Öl ins Feuer zu gießen und einen Audiovergleich zu versuchen.

Wir wollen hier folgende Geräte vergleichen. Wir sprechen hier extra von Geräten und nicht von Klonen oder gar Repliken. Wobei es sich bei der RE-303 genau um eine Replik und nicht um einen Klon handelt, da hier meist die originalen Bauteile verwendet werden. Auch hier gibt es dann noch Faktoren, die für den authentischen Klang einer Roland TB-303 sorgen.

Behringer TD-3, ein echter Bassline-Synthesizer

Es müssen viele Bauteile gematcht und verglichen werden, auch die schon erwähnte Kalibrierung ist hier wichtig. Die hier verwendete Dinsync Re-303 ist vom Fachmann Andreas Kump von Kumptronics gebaut worden.

Leider kam zur Zeit des Tests eine neue CPU für die Dinsync RE-303 raus, diese entspricht der 1:1 Programmierung der Roland TB-303. Leider konnte diese noch nicht in unsere RE-303 verbaut werden, da die Zeit hierfür nicht ausreichte bzw. der Versand aus Schweden noch andauert. Somit nehmen wir die alte CPU als Referenz.

Zudem haben wir hier nur eine kleine Auswahl an Geräten gewählt und die aktuell erhältlichen und relevanten Geräte verwendet, denn Klone gibt es ja unzählige. Zur Zeit des Testes stand uns leider keine Cyclone TT-303 MK1 oder MK2 zur Verfügung. Außerdem haben wir nur Geräte getestet, die auch einen eigenen Sequencer haben, der annährend vergleichbar mit dem der Roland TB-303 ist.

Der Behringer TD-3 und seine Gegenspieler

Vergleichen wir daher nun folgende Geräte mit der originalen Roland TB-303.

Es sind folgende Kandidaten:

Roland TB-303 als Referenz

Mode Machines Xoxbox

Roland TB-03

Dinsync Re-303

Behringer TD-3

Die Roland TB-03 steht gleichzeitig auch für die Roland Aira TB-3. Diese hat nahezu dieselbe Klangerzeugung, kann aber durch die eigene Architektur wesentlich mehr, weshalb wir uns diese damit als Testobjekt sparen. Auch von der klassischen Bedienung der Roland TB 303 weicht sie zu sehr ab, als dass sie es somit in diesen Vergleichstest verdient hätte. Der Grundsound ist aber mit der Roland TB-03 nahezu identisch und kann daher eher vernachlässigt werden.

Wir werden hier im Audio-Vergleichstest nicht auf alle technischen Gegebenheiten eingehen. Hierzu haben wir ja schon einige Berichte zu den einzelnen Geräten im Laufe der letzten Jahre und Monate geliefert. Wer hier technische Infos benötigt, sollte sich die unten stehen LINKS zu dem jeweiligen Gerät anschauen. Wir wollen hier lediglich mal das Wichtigste zu Wort kommen lassen: den Sound. Eine technische Aufzählung der Unterschiede würde diesen Text unlesbar und langweilig werden lassen.

In der Behringer TD-3 und allen anderen Bass-Line haben wir dieselben Pattern verwendet. Diese wurden dann mit beiden Schwingungsformen (Rechteck und Sägezahn) aufgenommen.

Damit ihr die Pattern auf euren eigenen Klonen nachprogrammieren könnt und zur optischen Untermalung, haben wir zu jedem Pattern das dazugehöre Patternsheet hier veröffentlicht. Das Nachprogrammieren ist ausdrücklich erwünscht und gerne dürft ihr uns eure Audio-Files dazu zeigen. Die Audiobeispiele, die wir hier verwenden, wurden alle möglichst in derselben Lautstärke und mit dem gleichen Headroom aufgenommen. Auch die Verwendung eines EQs und weitere Bearbeitung wurde hier vermieden. Es ist schwer, bei jedem Audiobeispiel dieselbe Poti-Filterfahrt zu erzeugen. Wir werden nach Gehör das Filter manuell öffnen und schließen, so wie man es halt auch in der Live-Umgebung dieser Geräte durchführt. Wir sind bemüht, so präzise wie möglich zu arbeiten.

Auf diversen Internet-Plattformen, Foren oder YouTube, aber auch hier bei AMAZONA.de sind so einige Kommentare und Fragen zu diversen Einstellungen/Programmierungen der Bass-Lines gekommen. Besonders zur Behringer TD-3 sind die Meinungen sehr subjektiv, emotional und teilweise nicht fundiert. Ich versuche mal, auf einige Fragen zu den Geräten neutral einzugehen, um für etwas Klarheit zu sorgen.

Hier die meist gestellten Meinungen und Fragen:

„Wenn das Filter ganz geschlossen, ist blutet der Sound durch oder schließt das Filter ganz?“

„Das Slide-Verhalten der Behringer TD-3 ist nicht wie beim Original?“

„Ich vermisse an der TD-3 den BOW BOW Effekt bei Verwendung des Accents?“

„Zwitschert die Resonanz genau so stark wie beim Original?“

„Hat Behringers TD-3 das nötige Bass-Fundament oder Low-End des Originals?“

„Klingen die TD-3 Schwingungsformen Rechteck und Sägezahn wie beim Original?“

Diese Liste könnten wir so weiterführen, widmen wir uns daher nun den Klangbeispielen.

Der Audiovergleich der TB-303 Klone

Als Referenz gilt natürlich, dass die Roland TB-303 das Maß der Dinge ist.

Din Sync RE-303

Fangen wir mit der Replik der Dinsync RE-303 an. Da sie eine 1:1 Replik der TB-303 darstellt, fällt hier so gut wie kein Unterschied auf. Accent und Slide verhalten ist so, wie man es von der originalen TB-303 her kennt. Auch der Regelbereich der Potis, sprich das Verhalten des Filters, ist wie beim Original. So dass man in einem Blindtest nicht sagen kann, welche die TB und welche die RE ist. Hier muss man ganz klar sagen, das ist für uns der Gewinner des Vergleichs.

Behringer TD-3

Die Behringer TD-3 zeigt hier, dass unter Verwendung von aktuellen und vergleichbaren SMD-Bauteilen ein sehr authentischer Sound zu erzeugen ist. Für uns der beste Klon und sehr nahe am Original. Das Verhalten des Slides ist hier etwas kürzer als beim Original, was nur in bestimmten Patterns auffällt und was für ein ungeschultes Gehör nicht immer auffällt. Accent ist bissig wie beim Original und gut getroffen. Der Grundsound ist sehr nah an der originalen TB-303. Das Filter ist so kalibriert, dass es noch ordentlich Low-End bereitstellt. Die Resonanz ist etwas höher. Sollte aber auch kalibrierbar sein. (Aber Vorsicht, beim Öffnen des Gerätes erlischt die Garantie und Gewährleistung.)

Xoxbox

Die Xoxbox besticht durch ihr Low-End, sie hat besonders im Bassbereich ein weites Spektrum. Bei den hohen und resonanten Sounds hört man schon sehr, dass es sich hier um einen Klon handeln muss. Auch klingt Rechteck und Sägezahn leicht anders als bei der originalen TB-303. Die Slides und der Accent sind ebenfalls sehr authentisch getroffen. Alles in allem ein guter Klon, der zwar nicht zu 100 % die TB-303 Sounds abdeckt, aber relativ gut für basslastige Acid-Lines sorgt.

Roland TB-03

Die Roland TB-03 ist ebenfalls wie die Xoxbox ein schöner Klon, sie hat aber eher am wenigsten nach TB-303 geklungen. Auch wenn sie es schaft, einige der typischen Sounds gut zu emulieren, ist es unserer Meinung nach nicht der TOP Klon. Besonders die Resonanz ist nicht wie bei den anderen Analogen. Man hört besonders bei sehr hohen Resonanzwerten, dass sie anders klingt. Im Bassbereich wiederum ist sie ebenfalls gerne zu Hause.

Alle Bewertung bzw. das Fazit bezieht sich auf rein soundtechnische Aspekte. Über Wertigkeit und verwendeten Materialien bzw. Bauteilen lässt sich hier philosophieren.

Auch eine Prise Voodoo und Sympathie ist bei dem heiklem Thema 303 und Klones/Replicas vorhanden. Eines sei aber gesagt, egal welcher Klon oder Replika, die man verwendet, jede hat auf ihre Weise eine Daseinsberechtigung. Gerade auch was Einbindung ins eigene Setup und vor allem was der eigene Geldbeutel so hergibt. Auch wenn es viele Klone und Replikas existieren, aber eine TB-303 ist eine TB-303. Ob es jeder Club-Besucher allerdings raushört, ob ein Klon oder ein Original … lassen wir hier offen.

Klangvergleiche zwischen Original TB-303 und Klons

Test 1 – Geschlossenes Filter

Im Filtertest geht es nur um das geschlossene Filter. Hier möchten wir zeigen, dass das Gerücht vom geschlossenen Filter nicht stimmt. Alle Geräte lassen bei geschlossenem Filter Frequenzen durch.

Test 2 – Bow Bow

Im Test 2 geht es um den Accent, hier soll das typische BOWBOW aufgezeigt werden.

Test 3 – Slide

Im Test 3 geht es um das Slide-Verhalten. Hier hat so manches Gerät seine Schwächen oder Stärken.

Test 4 – Accent Slide

Im Test 4 geht es um das wechselseitige Verhalten bei Accent & Slide Pattern.

Test 5 – Classic Bass-Line

Im Test 5 geht es um ein klassisches Bass-Line Muster, um die typischen Acid-Sounds zu erzeugen.