Vergleichstest: Behringer VC340 vs Roland VP-330 Vocoder

Der Vocoder VC340 aus dem Hause Behringer ist hier schon ausführlich getestet worden. Markus Schroeder war von dem Gerät begeistert und schreibt in seinem Fazit: „…mit diesem Instrument kommt man dem Original wohl so nahe, wie man ihm nur kommen kann und es dürfen einige von euch schon mal feuchte Hände bekommen.“ Dazu gab es gab noch die „best buy“-Empfehlung, mit der die AMAZONA.de-Redaktion sehr verantwortungsbewusst umgeht. Was es noch nicht gab, ist ein A/B-Vergleich mit dem Original – dem Roland Vocoder VP-330 aus dem Jahr 1979. Einen solchen Vergleich hatte seinerzeit Marko Ettlich für den digitalen Klon VP-03 vorgenommen, den Roland in seiner Boutique-Reihe herausgebracht hat. Zum Original-Vocoder liegt ebenfalls von Marko ein sehr schöner Blue Box-Bericht aus dem Jahr 2009 vor.

Höchste Zeit nun also auch den Behringer-Klon zum Duell mit seinem großen Vorbild antreten zu lassen. Zur Einstimmung auf unseren Vergleichstest ein Vocoder-Beispiel mit etwas Chor und Strings-Beimischung. In Beispiel 1 hört ihr den Roland VP-330, in Beispiel 2 den Behringer VC340. Es gibt jeweils einen „trockenen“ Durchgang und einen mit aktiviertem Ensemble-Effekt.

Für die Vocoder-Beispiele habe ich ein Shure SM-58 verwandt, das über ein XLR-Kabel mit den Instrumenten verbunden wurde. Ich habe – wie bei allen Klangbeispielen – weder Equalizer noch Effekte verwendet. Die AD-Wandlung erfolgte über ein PrismSound Orpheus.

Mein erster Behringer seit dem Ultrafex

Vorausschicken muss ich, dass der Behringer VC340 mein eigener ist. Ein Original Roland Vocoder VP-330 stand lange auf meiner Watch List. Er wird äußerst selten angeboten, denn es wurden nur etwa 2000 Stück gebaut. Ein aktuelles Angebot eines restaurierten VP-330 des niederländischen Vintage-Händlers Ocsidance soll 3.449,- Euro kosten. Das möchte ich bei aller Liebe nicht ausgeben. Als ich dann das Youtube-Video von Mr Firechild „You’re the super clone“ gesehen hatte, war’s um mich geschehen. Ob man das als Hommage durchgehen lässt, oder es als ziemlich raffinierte Produktwerbung ansieht, sei jedem selbst überlassen. Seine Wirkung hat das Video jedenfalls nicht verfehlt: Der VC340 ist mein erstes Behringer-Gerät seit dem Multiband Exciter Ultrafex. Der ist inzwischen auch schon Vintage. Hier meine ersten Experimente mit dem VC340. Bei den insgesamt drei VC340-Songs habe ich weitere Synthesizer und auch Effekte wie Hall und Kompression eingesetzt:

Der Test

Das Wichtigste bei diesem Test ist sicher der klangliche Vergleich. Da ich beide Instrumente nun nebeneinander spielen konnte, möchte ich euch aber auch gerne meine grundsätzlichen Beobachtungen mitteilen: Haptik, Tastaturumfang, musikalische Eindrücke. Die Klangbeispiele streue ich dazwischen. Es sind in einem File jeweils beide Instrumente zu hören. Wir hören immer zuerst das Original und anschließend den Klon.

Zunächst wollen wir herausfinden, wie nahe der Behringer-Clone dem Grundsound des Rolands kommt und probieren dafür den nackten Chorsound aus – ohne Ensemble-Effekt. Zunächst das Male 8-Register. Danach folgt die gleiche Versuchsanordnung mit Male 4 + Female 4. Ich spiele immer abwechselnd einen Ton auf dem Roland Vocoder Plus und dann auf dem Behringer und abschließend einige Akkorde. Zuletzt ein Beispiel mit vollem Chor (immer noch ohne Ensemble-Effekt).

Ich lehne mich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage: Da hat Behringer einen sehr guten Job gemacht. Der Chor-Grundsound ist wirklich gelungen. Richtig kommt der Klang natürlich erst „mit Ensemble“ zur Wirkung. Unten geht’s weiter.

Nachbarschaftshilfe

Ermöglicht wurde der Vergleich der beiden Instrumente, weil ein befreundeter Musiker, Felix Classen, den Roland Vocoder Plus besitzt. Das ist die 2. Version von Rolands Vocoder, dessen Design auch beim Behringer Gerät Pate stand. Felix war an dem Vergleich der beiden Instrumente selber sehr interessiert und hat mir seinen Vocoder gerne ausgeliehen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an ihn. Er wohnt dazu noch im gleichen Haus und so musste ich den in bester massiver Roland-Bauweise der 70er Jahre gefertigten Vocoder nur zwei Treppen tragen. Der VP-330 wiegt 14 kg und kommt auf die Abmessungen 90,5 x 37 x 14,5 cm. Der Behringer Vocoder ist dagegen mit 6,6 kg gerade mal halb so schwer und mit 64,9 x 10,3 x 25,7 auch wesentlich kompakter gebaut. Er passt gut auf die Laptop-Ablage meines Keyboardständers. Für den Roland musste ich die Keyboard-Ablage dagegen gleich mal um einen Lochpunkt ausfahren.

Behringer VC340 – Wie klingt der Ensemble-Effekt?

Jetzt wird es spannend: Wir schalten „Ensemble“ ein. Wie in den Beispielen ohne Effekt spiele ich erst die Kombination Male 8, dann Male 4 + Female 4. Wie gehabt: Immer abwechselnd einen Ton vom Roland und einen vom Behringer. Am Ende jeweils wieder Akkorde.

Nun folgt ein Beispiel mit vollem Chor und etwas verlängerter Attack-Zeit, eines mit langem Release und eines, bei dem ich sowohl eine längere Ein- wie Ausschwingzeit eingestellt habe.

Bitte hört beim Behringer noch mal genau hin. Nach dem Release klingt noch ein schwaches elektronisches Geräusch nach, das ich beim Roland nicht so stark heraushöre. Vermutlich ein Echo der Eimerketttenspeicher-Schaltung für den Ensemble-Effekt. Es ist ein bisschen wie beim Flöhehusten, ich weiß, und es wird in einer Aufnahme oder gar live wohl kaum auffallen. Und wie fandet ihr den Ensemble-Effekt? Schwurbelt doch ganz schön, oder? Allerdings gibt es dazu verschiedene Auffassungen. Mehr dazu unten, wenn wir uns die Strings vorknöpfen.

Behringer VC340 – solide Verarbeitung

Die Verarbeitung des Behringer-Instruments macht einen wertigen Eindruck. Bei meinem Musikhändler steht freilich ein Vorführexemplar, bei dem der Regler für den Pitch Shift-Effekt nur noch halb am Instrument hängt. Da scheinen einige Grobmotoriker am Werk gewesen zu sein. Oder vielleicht ist der Regler auch anfällig, ich behandle ihn mit gebotener Vorsicht. Die Assoziation „gebaut wie ein Panzer“ hat man aber ganz klar beim Original, das freilich bald 40 Jahre auf dem Buckel hat, was man an ein, zwei Stellen durchaus auch merkt.

Vintage-Freuden: Wenn die Potis kratzen

Das Loudness-Poti beim Roland kratzt – Felix hatte mich schon vorgewarnt. Auch wenn man das Poti mit sensiblen Fingern gerade so eingestellt hat, dass er arbeitet, kann es passieren, dass mitten im Spiel ein Kanal zu krächzen beginnt oder ganz ausfällt. Dann heißt es, schnell den Poti etwas hin- und herbewegen und mit etwas Glück läuft er dann wieder. Natürlich könnte man das Instrument auch zum Service bringen. Aber das bedeutet Zeit und Geld investieren. Und für den Hausgebrauch geht es ja auch so. Für live sicher nicht. Also man sieht schon: Mit den alten Teilen hat man auch so seine Kümmernisse.

Behringer VC340 – Fader-Wege wie beim Original

Obwohl der Behringer im direkten Vergleich zum Roland VP-330 schon etwas „lütt“ wirkt, sind die Fader-Wege identisch. Man kann also ohne jede Schwierigkeit an beiden Geräten die exakt gleichen Einstellungen vornehmen. Auch die Drucktaster und Potikappen sind praktisch identisch und angeordnet wie beim Original. Anders als beim Roland-Klon VP-03, wo eben mal fast die Hälfte der Taster eingespart wurde. Auch die Behringer-Tastatur finde ich sehr ansprechend. Bei den Bedienelementen und der Tastaturqualität braucht sich der Behringer also nicht vor dem Roland VP-330 zu verstecken.

Behringer VC340 – Die Strings

Bei den Strings gibt es nur Beispiele mit Ensemble-Effekt zu hören. Und das liegt nicht an der Faulheit des Testers: Anders als bei der Chor-Simulation kann man nämlich bei den Strings den Effekt nicht abstellen. Wir hören wieder abwechselnd die Roland und die Behringer-Strings, dann Strings mit Attack und schließlich mit Attack und Release, wobei ein neues Triggern die Release-Phase abschneidet. Das hat Behringer ganz getreulich dem Roland nachempfunden, der keine separaten Hüllkurven pro Taste zur Verfügung stellt. Das war bei Keyboards dieser Ära, die mit Teilertechnik arbeiteten, allerdings der Regelfall. Ein weiteres Beispiel mischt Chor und Strings.

String Synthesizer: nur guter Durchschnitt

Der Stringsound des Vocoders ist gut, haut mich aber nicht wirklich vom Hocker – weder beim VP-330, noch beim VC340. Ich finde die Strings in meinem ARP Quadra seidiger, die Streicherklänge in meinem Moog Opus 3 variabler (wegen des Multimodefilters) und die in meinem Yamaha SS-30 prägnanter. Gleiches ließe sich vom Hohner String Melody sagen oder auch einem Roland RS -505 Paraphonic. Nun haben diese String Ensembles alle etwas gemeinsam – man kann man bei ihnen mindestens zwei verschiedene Fußlagen mischen. Der Vocoder Plus bietet nur 4“ an. Zum Mixen mit Vocoder und Chor eignen sich die Strings aber sehr gut. Solistisch setze ich sie nicht so gerne ein, zumal beim Behringer VC340 der Ensemble-Effekt zuweilen etwas dick aufträgt.

Phasenprobleme beim Chorus

Ich hatte vorhin bereits angedeutet, dass der Ensemble-Effekt im VC-340 nicht jedem gefällt. Ich wollte aber, dass ihr erstmal selber genau hinhört und euch eine eigene Meinung bildet. Ein Beitrag von Retrosound-Spezialist Marko Ettlich, der das Original besitzt, hatte mich sensibilisiert. Er schreibt in einem Kommentar zum VC340-Test, dass der Modulationseffekt bei Strings und Chor eine Irregularität aufweise: „Die BBDs sind nicht richtig in Phase zueinander bzw. die Phasenlagen sind nicht stabil. Das macht sich in einem Flattern bemerkbar welches immer nach einer gewissen Zeit entsteht. Das klingt sehr unschön und erinnert so gar nicht an den VP-330.“ Auf Sequencer.de gibt es inzwischen eine rege Diskussion zu diesem Thema.

Wer zittert denn da?

Wir merken: Analoge Eimerspeicherketten nachzubilden, ist nicht trivial. Wer genau hinhört, bemerkt tatsächlich beim Behringer-Gerät eine periodisch wiederkehrende, zitternde Modulation. Ein Wechsel von langsamen und schnellen Modulationsmustern finden wir zwar auch beim Original. Da verbinden sie sich aber sehr organisch und unaufdringlich mit dem Gesamtklang. Beim Behringer lenkt das Zittern mehr Interesse auf die Modulation selbst, als zuträglich ist. Man muss aber auch sagen: Im Arrangement eines Stücks tritt diese Eigenwilligkeit zurück. Manchem wird es vielleicht bisher nicht mal aufgefallen sein. Und ich möchte auch festhalten, dass der Chor- und Stringssound des VC340 mir sehr viel besser gefällt, als beim Konkurrenten Roland VP-03. Den Klang des Roland-Boutiquegeräts empfinde ich als zu steril und statisch, wobei die eingeschränkte Polyphonie ein zusätzliches Manko darstellt. Mit nur 6 Stimmen kann man keine Streicherteppiche legen.

Zurück zum Behringer: Manche meinen, die Strings kämen eigentlich in Mono am sämigsten rüber. Hier also – abweichend von meinen übrigen Beispielen – der VC340 mal an erster Stelle und zwar in Mono, anschließend in Stereo und zum Schluss der Roland VP-330.

Workaround

Was tun, wenn einen der Ensemble-Effekt des Behringer VC-340 stört? Bei den Chorsounds kann man den Effekt abschalten und zum Beispiel einen Boss CE-1 oder ein Roland Dimension D nachschalten. Wobei allerdings ein Chorus niemals einen Ensemble-Effekt wird ersetzen können. Beide Effekte werden auch unterschiedlich erzeugt. Beim Chorus handelt es sich im Prinzip um ein Vibrato, wobei der Originalklang mit dem leiernden Effekt-Sound überlagert und gemischt wird. Beim Ensemble-Effekt wird das Originalsignal dagegen nicht durchgelassen. Mehrere Eimerspeicherketten werden über LFOs angesteuert, die mit unterschiedlichen Frequenzen laufen. Mit dem Symphonic-Sound des Yamaha SPX90 wäre wohl noch am ehesten eine Annäherung zu erreichen. Das ist dann freilich nicht mehr der Original-Ensembleklang des Vocoders, stellt aber einen brauchbaren Workaround dar.

Nachbesserung wäre willkommen

Bei den Streichern hilft uns das leider nicht weiter, da bei den Strings der Ensemble-Effekt ständig aktiviert ist. Hier hätte ich mir tatsächlich ein Abweichen vom Original gewünscht – nämlich einen eigenen Ein- und Ausschalter für den Effekt. Aber das ist letztlich auch Geschmackssache und jeder muss für sich entscheiden, für wie gravierend er diesen Punkt erachtet. Ich persönlich kann damit leben, da ich das Instrument eigentlich immer im Rahmen von Arrangements einsetze. Schön wäre es natürlich, wenn Behringer sich die Ensemble-Schaltung daraufhin noch einmal anschauen und hier nachbessern würde.

Behringer VC340 – die fehlende Oktave

Die kompakten Abmessungen des VC340 hängen vor allem damit zusammen, dass Behringer das Instrument um eine Oktave (die oberste) geschrumpft hat. Ich finde das schade, aber kann mich damit arrangieren. Anders als beim SC Prophet 6 oder OB-6, wo ich die fehlende Oktave (vier statt fünf) wirklich als Nachteil empfinde. Wegen der Splitting-Möglichkeit wären vier Oktaven natürlich auch beim VC-340 schön gewesen. Beim Original gibt es einen Splitpunkt genau in der Mitte, der die Tastatur in zwei gleiche Hälften mit jeweils zwei Oktaven teilt. Der VC340 behilft sich mit einer Umschalttaste, durch die wir die obere Oktave erreichen können. Mit der Konsequenz, dass auch zwei Splitpunkte auf dem Gerät gekennzeichnet werden müssen. Dabei liegt der Splitpunkt mit aktivierter Oktavumschaltung unter dem Original-Splitpunkt. Die Verkürzung der Tastatur bringt also notwendigerweise Kompromisse mit sich, über die man sich beim Original keine Sekunde lang Gedanken machen muss.

Spiel über MIDI-Keyboard hat seine Tücken

Nun besitzt der VC340 ja MIDI, so dass man ihn sehr leicht über ein externes Keyboard ansteuern kann. Beim Vergleichstest habe ich dafür mein Kurzweil PC3X benutzt. Der Kurzweil besitzt 88 Tasten, was aber nicht bedeutet, dass sich der vorgegebene Tonbereich von vier Oktaven des Vocoders damit erweitern ließe. Es handelt sich ja schließlich nicht um einen Sampler. Spielt man einen Ton unterhalb oder oberhalb des äußersten C, dann hört man auf allen Tasten eben dieses C. Das kann etwas tückisch sein, wenn man den Originaltonumfang des Vocoders mal einen Moment lang vergisst. Ich spiele zum Beispiel im Bass gerne Oktaven. Liegt dann der untere Ton außerhalb des Tonbereichs, ist der Basston immer ein C, was bei einer Oktave zum Beispiel auf „H“ ziemlich schräg klingen kann.

Bei der Tastatur führt der Roland

Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist: Spiele ich den VC340 über seine eigene Tastatur, nutze ich nur äußerst selten die Oktavumschaltung, weil die Chöre in dieser hohen Lage nicht mehr so überzeugend klingen. Habe ich dagegen den vollen Tonumfang zur Verfügung – sei es beim Original oder über ein MIDI-Keyboard – stelle ich schnell fest, dass gerade beim weitlagigen Spiel diese hohen Töne wieder richtig gut klingen können. Andererseits – der Vocoder ist sicher kein Hauptinstrument. Da ist es gut, ihn auch schnell mal verstauen zu können, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Es gibt nicht wenige User, die sich sogar einen Expander ganz ohne Tastatur wünschen würden. Aber da wir hier den VC340 nicht isoliert betrachten, sondern im Vergleich zum Original, halten wir fest: Beim Tastaturumfang geht der Punkt klar an den Roland Vocoder Plus.

Vibrato und Pitch Shift

Das Vibrato kann für schön eiernde Chorsounds sorgen. Hier ein Beispiel mit Male 4 und Female 4. Vibrato wirkt auch auf den Vocoder, allerdings nicht auf die Stringsounds. Eine Besonderheit der Roland Vocoders ist die ausgefuchste Pitch Shift-Sektion, die ein bisschen an die Autotune-Effekte heutiger Tage erinnert. Der Klang schwingt auf seine Tonhöhe ein, wobei Zeit und Intervall frei eingestellt werden können. Das Ganze kann automatisch getriggert werden oder in der Manual-Stellung auch mittels eines Shift-Faders von Hand gemacht werden. Ich bringe Beispiele mit langer und kurzer Shift-Zeit (wobei ich die „kurze“ Einschwingzeit beim VC340 offensichtlich doch länger gewählt hatte, als beim Roland).

Behringer VC340 – der Vocoder

Bevor wir zur Schlussbetrachtung kommen, wollen wir uns den Vocoder noch genauer ansehen. Das Einstellen der richtigen Eingangsempfindlichkeit ist dabei etwas fummelig. Das ist mir beim Roland sogar noch stärker aufgefallen, der Behringer war da eher gutmütig. Dann muss man Vocoder-Singen auch wirklich üben. Wenn man ins Mikrofon spricht, aber noch kein Carrier-Signal anliegt (keine Taste gedrückt ist), hört man auch nichts. Solche Aussetzer gehen also auf das Konto mangelnder Erfahrung des Testers und nicht der Instrumente. Das Klangbeispiel „Zahlen/Intercityexpress““ gibt es jeweils einmal ohne und einmal mit zugeschaltetem Chorus. Wie immer zuerst der Roland, dann der Behringer. „Pump of the volume“ stellt die einmal die tiefe Lage und dann den Pitch-Effekt im Zusammenspiel mit dem Vocoder vor.

Die Vocoder-Sektion ist Behringer sehr gut gelungen. Insbesondere die Sprachverständlichkeit finde ich wirklich gut. Mit dem „Tone“-Regler, der den Klang von dumpf bis hell verändert, lässt sich hier eine optimale Anpassung erreichen. Sicher könnte man hier auch noch mit unterschiedlichen Mikrofontypen experimentieren.

Ein menschelnder Vocoder

Was mir allerdings grundsätzlich auffällt: Der Vocoder im VP-330 und im VC340 hat noch relativ hohe „menschliche“ Anteile. Er lässt von der Originalstimme noch einiges durch. Wer also eine komplett elektronische Verfremdung seiner Stimme wünscht, wird hier eventuell nicht optimal bedient. Insofern kann es interessant sein, den Vocoder noch weiter zu verfremden. Das habe ich im folgenden Beispiel getan, indem ich dem VC340 noch einen TC Voice Live vorgeschaltet habe: „Harder, faster, fiercer, wilder“ ;-)

Interessant ist auch der Anschluss einer Drum Machine, die ebenfalls durch den Vocoder geschickt wird. Die beiden Klangbeispiele gehen nahtlos ineinander über. Die VC340 setzt ungefähr bei 40 Sekunden ein. An einigen Stellen wird der Original-Drumsound stärker. Da habe ich den Direkt-Mikrofoneingang etwas aufgedreht.

Warum gerade ein VP-330-Klon?

Der Roland VP-330 nimmt unter den Vintage-Klassikern, denen die Firma Behringer zu neuem Leben verhelfen will, eine Ausnahmestellung ein. Zunächst einmal gibt es den Klon VC340 tatsächlich bereits zu kaufen, während die Behringer-Fans auf die Auslieferung vieler angekündigter Instrumente noch sehnsüchtig warten. Nach dem Model D kommen nun zwar auch der Odyssey, der MS-1 und die RD-808 in die Läden. Aber wer hätte im Ernst erwartet, dass unter den rund 20 Synthesizern und Drumcomputern (ist das eigentlich noch die aktuelle Zahl?), an denen mehrere Behringer-Teams parallel arbeiten, ausgerechnet ein Nischeninstrument wie Rolands VP-330 Priorität genießen würde? Ein Zwitter aus einem Vocoder und einem aufgebrezelten Stringsynthesizer mit Chorsimulation.

Geschickter Schachzug

Das Ganze ist umso bemerkenswerter, als Uli Behringer hatte durchblicken lassen, dass er gerade von diesem Instrument vielleicht nicht die Stückzahlen verkaufen würde, die eine Produktion erst wirtschaftlich erscheinen lassen. In einem Vorbericht auf AMAZONA.de wird aus einem Forumsbeitrag Behringers zitiert: „This is a pretty exotic synthesizer and many people told us that we’re totally crazy to invest so much time and effort to bring it back to life. People who are familiar with technology understand that this is a very complex analog product as it contains over 3,000 components of specified with very low tolerances.“

Ein OSCar oder Pro One wären da für den Anfang wohl eine sicherere Bank gewesen. Möchte man meinen. Aber vielleicht war gerade das ein geschickter Schachzug.

Sentimental Journey

Dass Uli Behringer sich ausgerechnet dieses Keyboard-Juwel vorgenommen hat, könnte die These stützen, dass hier doch ein Überzeugungstäter am Werk ist, der die großen Keyboard- und Synthesizerlegenden der 70er und 80er Jahre einem nachwachsenden Kreis von jüngeren Musikern zum Budgetpreis zur Verfügung stellen möchte: „I personally like to bring it back as it’s such a beautiful instrument. In fact it’s a synthesizer I feel very sentimental about as it was one of those synths I always wanted but could not afford when I was a kid!“

Das bringt bei mir durchaus eine Saite ins Schwingen, denn mir (und sicher vielen anderen auch) ging es damals, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sehr ähnlich. Regelmäßig besuchte ich die Musikläden, spielte stundenlang die Geräte an, sammelte wahre Papierhalden von Flyern, Prospekten und Keyboardmagazinen und sparte für ein Wurlitzer Piano oder einen Polysix. Bei den allermeisten Instrumenten blieb es aber beim Träumen.

Kalkulation wie beim Aldi-Schampus

Und für alle, die in Uli Behringer eher den Onkel Dagobert der Musikindustrie sehen wollen, der uns mit Synthesizern beglückt, die so knapp kalkuliert sind, wie der Schampus bei Aldi, möchte ich noch einen zweiten Gesichtspunkt nachschieben: Mit dem Vocoder hat Uli Behringer auch Kunden eingesackt, denen er keinen Deepmind verkaufen konnte. Kunden der „Generation Silber“, die vielleicht skeptisch sind, ob seine angekündigte Oberheim-Nachschöpfung des OB-Xa an die Klanggewalt und Unberechenbarkeit des Originals heranreichen wird. Die aber kühle Rechner genug sind, nicht für jedes Vintage-Teil Phantasiepreise zu bezahlen.

Behringer hat seine Kalkulation ja offen gelegt. Ab 1000 Stück hätte sich die Produktion bei einem Verkaufspreis von 1000,- US-Dollar gelohnt. Ab 5000 Stück läge der Preis bei nur noch 800,- US-Dollar. Und wenn wir vom jetzigen Verkaufspreis von rund 500,- Euro ausgehen, was knapp 560,- US-Dollar entspricht, kann ich nur mutmaßen, dass sich der Vocoder ganz gut zu verkaufen scheint.

Wenn Vernunft über Vintage-Fieber triumphiert

Beim Roland Vocoder VP-330 war es bei mir tatsächlich so, dass Vernunftgründe den Ausschlag gaben. Das Original ist preismäßig inzwischen in solch indiskutable Regionen abgehoben, dass das Behringer-Angebot eines war, dass ich nicht ausschlagen konnte. Ich bin bereit eine Menge Geld für Vintage-Schätze auszugeben. Aber mehr als 3.000 Euro für einen Vocoder mit integrierter Chor- und String-Sektion – da ist bei mir die Grenze erreicht. Auch wenn es eines der Hauptinstrumente von Vangelis war und mein Leib- und Magenkeyboarder Tony Banks den Vocoder als Mellotron-Ersatz live gespielt hat. Gute Analog-Strings gibt es so einige, auch bezahlbare, und einen Vocoder hat sogar mein Yamaha Mox6 eingebaut. Einen schönen Chorsound gibt’s auch von der M1 oder dem Prophet VS. Aber ein Gerät ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile. Und der Roland Vocoder ist definitiv ein Instrument, das Geschichte geschrieben hat.

Insgesamt gute Reproduktion

Dass 40 Jahre, nachdem Rolands Vocoder auf den Markt kam, dieser Klassiker wieder zur Verfügung steht, finde ich großartig. Mit dem Behringer VC340 erhält man eine wirklich gute Reproduktion des Vocoders. Auch die Chorsimulation gefällt mir. Die Strings leiden im solistischen Einsatz ein wenig unter dem Ensemble-Effekt, der noch Verbesserungspotential hat. Aber bitte lassen wir die Kirche im Dorfe. Man kann für sehr viel mehr Geld einen ARP 2600-Klon von TTSH oder den CS-80-Replikanten Deckard’s Dream kaufen. Und mit tödlicher Sicherheit werden Zeitgenossen mit euphonischem Gehör uns sagen: „Das klingt aber gar nicht nach ARP 2600 und das soll ein CS-80 sein? Da liegen ja Welten dazwischen.“ Nun, Welten liegen beim Behringer nicht dazwischen. Aber natürlich gibt es schon Unterschiede zum Original.

Oben rum fehlen 5 Prozent

Mein Nachbar Felix hat unter seinen Musikerfreunden den Spitznamen „Fledermaus“ weg, weil er ein besonderes Ohr für die hohen Klangspektren besitzt. Seine Eindrücke vom VC340 möchte ich euch nicht vorenthalten: „Ich finde ihn in den Höhen nicht so lebendig. Die Obertöne haben beim Roland ganz viel Luft, einen silbrigen Schimmer. Beim Behringer klingt es für mich so, als ob der Cutoff nicht ganz offen wäre. Da fehlen oben irgendwie 5 Prozent. Insgesamt empfinde ich den Behringer als plakativer im Klang, weniger fein.“ Und sein Fazit: „Nettes Teil. Der Preis ist natürlich der Hammer. Aber ich möchte nicht tauschen.“ Muss er ja auch nicht ;-)

Auf dem Siegertreppchen – der Roland VP-330

Der Behringer VC340 ist wirklich relativ nah dran am Original-Sound und für 499,- Euro bietet das Instrument ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Ich denke, im direkten Vergleich mit dem Original ist dann doch die Gesamtnote „gut“ angebracht. Denn natürlich stürzt der Original-VP-330 jetzt nicht vom Siegertreppchen. Der Roland wird durch den VC340 weder entwertet noch überflüssig gemacht. Ich gratuliere jedem, der diesen Klassiker besitzt. Und allen, die einen netten Nachbarn haben, bei dem sie sich das Original eben mal auf die Schnelle ausleihen können ;-) Alle anderen haben aber jetzt die Möglichkeit, sich einen fast ebenbürtigen Ersatz zuzulegen, der beim Spielen einfach nur Spaß bringt. Und das ohne die Instandhaltungssorgen, die einen bei Vintage-Geräten plagen können.

Zu guter Letzt: Ein weiteres Klangbeispiel mit dem VC340 – ganz anderes Genre (mit rollendem „r“). Mit dem augenzwinkernden Rat, seine Zeit nicht nur in Synthesizerforen zu verbringen, sondern lieber Musik zu machen.