Vergleichstest: Controllerkeyboards 25 Tasten, USB/MIDI-Controllkeyboard

Beim Thema Controller-Keyboards testen wir in der Regel stets die Modelle mit 49 oder 61 Tasten, es sei denn, es ist eben nur eine andere Tastaturgröße erhältlich. Doch oftmals reichen einige wenige Tasten ja bereits aus, um das Nötigste einzuspielen oder im mobilen Umfeld zu produzieren. Für den Vergleichstest Controller-Keyboards 25 Tasten haben wir uns entsprechend mal die 25er Modelle der aktuellen Controller-Keyboards angeschaut und zum ultimativen Vergleichstest antreten lassen. And the winner is …

Modelle

… dazu kommen wir am Ende, denn erstmal stellen wir euch die insgesamt acht Produkte vor. Zu allen Produkten haben wir bereits Tests auf AMAZONA.de, wie bereits erwähnt allerdings für die größeren 49 bzw. 61 Tasten Modelle. Da die kleinsten Keyboards der 25, 49 und 61 Tasten-Serien oftmals eine etwas andere Ausstattung und stellenweise auch über eine andere Tastatur verfügen, kann sich die Bewertung zu den größeren Modellen durchaus unterscheiden. Genug der Vorworte, los geht’s mit A wie …

AKAI Advance 25

Gleich der erste Kandidat ist auch der Teuerste im Bunde, bietet entgegen den anderen Controller-Keyboards aber auch eine absolute Oberklasse-/Luxus-Ausstattung. Die Advance Reihe überzeugt mit einer sehr guten Tastatur, für mich neben dem M-Audio Code auch die beste Tastatur im Testfeld. Aftertouch wird unterstützt. Die Ausstattung ist mit jeweils acht Pads (vierfach belegbar), Potis, Buttons, dazu eine Transportsektion, Pitch Bend- und Modulationsrad, Oktavierungs-Button, Push-Encoder und Cursor-Tasten sehr ausladend.

Die vielfältigen Bedienelemente benötigt man allerdings auch, denn das Advance Keyboard kann neben dem Einsatz als klassischer USB/MIDI-Controller zur Steuerung und zum Spielen der VIP (Virtual Instrument Player) Software genutzt werden.

Hierbei handelt es sich um eine Host-Software für Plug-ins, die auf dem Computer läuft und über das Advance Keyboard gesteuert werden kann. Plug-ins können vom Keyboard aus durchsucht, aufgerufen, gesteuert und gespielt werden. Weitere Informationen zur Kombination Advance Keyboard/VIP-Software findet ihr im zugehörigen AKAI Advance Test.

AKAI MPK225

Der zweite Kandidat in unserem großen Vergleichstest Controller-Keyboards 25 Tasten ist das AKAI MPK225, das die Messlatte für die Konkurrenz ähnlich hoch ansetzt wie das Akai Advance. Wie alle anderen auch, bietet das AKAI MPK225 25 Tasten. Diese bieten dank einer gewissen Schwergängigkeit ein sehr gutes Spielgefühl, der Anschlagspunkt ist sauber zu erfassen, die Tastatur bietet Aftertouch.

Neben acht sehr gut spielbaren Pads mit RGB-Beleuchtung bietet das AKAI MPK225 acht Potis, vier Taster sowie eine Transportsektion. Gegenüber den meisten Konkurrenten sind die acht Pads über die Bänke A-D vierfach belegbar, ebenso ermöglicht das MPK225 eine „Full Level“-Funktion, d.h. die Velocity wird stets mit vollem Anschlag ausgegeben und eine „Note Repeat“-Funktion, bei der das angeschlagene Pad im eingestellten Rhythmus von 1/32 bis 1/4 wiederholt wird. Alles Funktionen, die vor allem Anwender benötigen, die hierüber Drums einspielen bzw. programmieren.

Besonders für Live-Anwendungen interessant ist der interne Arpeggiator des MPK225 samt Möglichkeit, das Tempo dafür einzutappen sowie die Möglichkeit, die Bedienelemente über die Control Bänke A/B zweifach zu belegen. Dank der beleuchteten Pads und Bedienelemente macht das MPK25 auch optisch einen sehr guten Eindruck, die Verarbeitungsqualität lässt keine Wünsche offen.