Vergleichstest: Die besten DJ-Headphones

Die besten Kopfhörer für DJs im Überblick

Die besten DJ-Headphones: DJ-Kopfhörer – der beste Freund in der Booth und für jeden DJ unverzichtbar. Nicht nur zum Vorhören und Beatmatchen, nein, falls die Monitore im Club mal wieder nicht funktionieren oder einfach schlecht klingen, muss man sich auf seine Kopfhörer verlassen können.

Modelle gibt es derweil sehr viele in unterschiedlichen Preisklassen und unterschiedlicher Ausrichtung, ob für Einsteiger oder Profis.

Vier Modelle, die jedem bekannt sein dürften, haben wir uns heute einmal vorgenommen, um diese einmal ein wenig miteinander zu vergleichen. Das sind nicht ohne Grund die Geräte, die im professionellen Bereich am häufigsten zu finden sind. Sicher nicht die Spitzenmodelle der Hersteller, aber es geht auch um die Geräte, die in der Praxis am meisten genutzt werden – die echten DJ-Kopfhörer halt. Kein günstiges Einsteigermodell ,aber auch kein HiFi-Luxus-Kram.

Von folgenden Modellen reden wir:

AIAIAI TMA-2 / Pioneer HDJ-X10 / Sennheiser HD 25 / Technics RP-DJ1200

Hierbei testen wir die oben angeführten Modelle auf Klang, Verarbeitung, Langlebigkeit, Portabilität sowie Reparaturmöglichkeiten und Optik.

Fangen wir mit dem ersten Kopfhörer auf unserer Liste an, es geht nach Dänemark:

AIAIAI TMA-2 – der modularste Kopfhörer

Die dänische Firma AIAIAI stellte im August 2015 mit dem TMA-2 einen Nachfolger für den TMA-1 vor. Der Grundgedanke des TMA-2 ist die modulare Zusammensetzung aus Elementen, die dem jeweiligen Anwender genau das bieten sollen, was er sucht. So kann neben verschiedenen Bügeln, verschiedenen Polsterungen, Kabel in unterschiedlichen Längen und Arten und mehreren Ohrpolster-Varianten wie On-Ear oder Over-Ear ausgewählt werden. Zusätzlich und wahrscheinlich am wichtigsten, hat man die Wahl zwischen verschiedenen Speaker-Units.

Im Bezug auf die Verarbeitung scheint der Kopfhörer wertig und optisch macht die dänische Firma einen sehr schlichten, minimalistischen und dadurch schicken Eindruck. Zudem muss man sagen, dass es trotz des modularen Zusammenbaus keine lockeren Teile gibt. Wichtig dafür: Die Kabel werden via Bajonettverschluss festgesetzt.

Der zweite große Vorteil, neben dem Unterbringen von individuellen Wünschen durch die Auswahl an Komponenten, ist der Austausch bei einem Defekt. Durch die so entstehenden einfachen Reparaturmöglichkeiten und der soliden Verarbeitung verspricht der Kopfhörer eine lange Lebensdauer.

Beim Klang gehen wir bei diesem Vergleich nur auf das DJ-Preset ein. Der AIAIAI TMA-2 beherbergt einen kräftigen Tiefen- und Mittenbereich, der auch im Club dominant genug ist. Die Mitten sind zu dem schön warm und die oberen Mitten sowie die hohen Frequenzen sind sauber und präzise. Neben diesem aber gibt es noch verschiedene andere Presets, ein All-Round-Preset zum Beispiel, ein Studio-Preset, aber auch ein Tonmeister-Preset.

Zum Punkt Portabilität muss man sagen, dass der AIAIAI Kopfhörer auch in den „größeren“ Over-Ear Varianten sehr mobil und stets, mit unter 200 Gramm (ohne Kabel), leicht bleibt. Preislich kommt es beim AIAIAI TMA-2 auf die einzelnen Module an, so erstreckt sich der Kopfhörer aus Dänemark preislich von 184,- bis 239,- Euro.

Wer mehr über den TMA-2 lesen möchte, für den haben wir HIER einen ausführlichen Test.

Pioneer HDJ-X10 – der hochpreisige DJ-Kopfhörer

Weiter geht es mit dem aktuellen Spitzenmodell aus dem Hause Pioneer. Der Pioneer HDJ-X10 ist ein Over-Ear Kopfhörer, bei dem man vorab im Punkt Portabilität sagen muss, dass es sich hier mit 328 Gramm (ohne Kabel) um ein Schwergewicht handelt. Dennoch optisch schlicht und durch einen Silberring um die Ohrmuscheln und einen Streifen mit geriffelter Oberfläche sehr ansprechend gehalten. Im Paketumfang finden wir neben einem extra Case sowohl ein mit Nylon umwickeltes Langkabel, als auch ein gummiertes Spiralkabel. Beide Kabel werden via vierpoligem Mini-XLR Stecker mit dem Kopfhörer verbunden. Dadurch lässt sich sagen, dass ein Kabeltausch beim Pioneer Kopfhörer das geringste Problem ist und der stabile Bügel eine Langlebigkeit verspricht. Bei der Bügel- und Scharniereinstellung sollte aber vorsichtshalber nicht zu grob mit umgegangen werden. Dennoch wirkt der Kopfhörer sehr solide verarbeitet und durch die großzügigen Polster am Bügel und den Ohrmuscheln ist der Komfort, trotz des Gewichts, definitiv gewährleistet. Die Ohrpolster können auch problemlos getauscht werden, jedoch nicht so komfortabel wie beim AIAIAI TMA-2. Generell wirkt die Verarbeitung durch die Größe des Kopfhörers und die Wertigkeit der Materialien sowie die Verschraubungen sehr wertig.

Aber kommen wir nun zum wohl wichtigsten Punkt: Klang. Der Pioneer HDJ-X10 deckt alle Frequenzbereiche sauber ab. Jedoch lässt sich sagen, dass die Stärken des Kopfhörers die präzisen Mitten und hohen Frequenzen sind. Im Tieftonbereich findet man eine sauberere Kick-Bass Trennung. Im direkten Vergleich mit dem AIAIAI TMA-2 hat das Modell von Pioneer etwas weniger Druck, wirkt dafür aber nicht nur im Bassbereich, sondern auf dem gesamten Frequenzspektrum definierter. So lässt sich im Vergleich zum TMA-2 sagen, dass es stark auf den Mixingstil ankommt. Wer eher über Snares und Hi-Hats statt der Kick mischt, wird mit dem Modell aus dem Hause Pioneer eine bessere Wahl treffen. Preislich muss man jedoch sagen, dass der Pioneer HDJ-X10 mit über 250,- Euro das oberste Spektrum der Preispalette bildet.

Mehr Informationen zum HDJ-X10 sowie einen ausführlicheren Absatz zum Klang und dem breiten Frequenzband findet ihr HIER.

Sennheiser HD 25 – der Klassiker

Kommen wir nun also zu einem der am weitesten verbreiteten Kopfhörer aller Zeiten, einem Klassiker: dem Sennheiser HD 25. Dieser Kopfhörer, der in Bereichen von DJ über Stage und Field seit Jahren zum Einsatz kommt, ist ein Allrounder. Der Optik ist Sennheiser in all den Jahren mit wenigen Ausnahmen treu geblieben und das aus guten Grund. Der schlichte Look des Kopfhörers meist in Schwarz passt einfach. Zwar wirbt die deutsche Firma nicht direkt mit der Modularität ihres Kopfhörers, jedoch kann auch jede Komponente problemlos ausgetauscht werden. Somit ist der Sennheiser HD 25 sehr reparaturfreundlich und das in Verbindung mit generell robusten Einzelteilen verspricht eine hohe Lebensdauer. Jeder, der diesen Kopfhörer kennt, weiß, dass im Gegensatz zum eventuell ersten Eindruck der filigran wirkende Kopfhörer einiges aushalten kann.

Je nach Version ändert sich der Lieferumfang und kann so auch ein zweites Kabel in Spiralform und Velourpolster beinhalten. Egal für welche Ausführung man sich entscheidet, portabel bleibt der Sennheiser HD 25 definitiv. Gerade mal 140 Gramm (ohne Kabel) bringt der Klassiker auf die Waage.

Die vielen Anwendungsbereiche des Kopfhörers lassen nicht nur auf mehr als grundsolide Verarbeitung heißen, klanglich und besonders lautstärkentechnisch muss sich der geschlossene On-Ear Kopfhörer vor niemandem verstecken. Hinzu kommt eine grundsolide Dämmung, die das Ganze nur begünstigt. In Kombination mit dem geringen Gewicht und dem neutralen Frequenzspektrum kann man den Sennheiser Kopfhörer lange Zeit tragen, ohne dass die Ohren sonderlich müde werden. Wobei der Druck, mit dem ein neuer HD 25 am Kopf sitzt, dem einen oder anderen eventuell ein wenig zu viel sein kann, zwischenzeitige Pausen sind hier anzuraten. Zusätzlich sollte die Wendbarkeit der Ohrmuschel auch für jeden DJ-Typen einen guten und angenehmen Sitz auf dem Kopf garantieren.

Klangtechnisch lässt der Sennheiser HD 25 eine klare Beurteilung im Bassbereich zu und das Gleiche lässt sich ebenso über den Mitten- und Höhenbereich sagen.

Preislich muss unterschieden werden, in welcher Version man den Kopfhörer haben möchte. Es gibt den HD 25 Light (mit einfachem Bügel), den HD 25 (der Klassiker) und den HD 25 Plus (der Klassiker mit extra Zubehör wie z. B. einem Spiralkabel). Daraus ergibt sich eine Preisspanne von 125,- Euro bis hin zu 189,- Euro.

Wer mehr über diesen Klassiker wissen möchte, findet einen ausführlichen Test sowie weitere Differenzierungen zwischen den aktuellen Modellen und deren Lieferumfang HIER.

Technics RP-DJ1200 / RP-DJ1210 – der Hip-Hop-Klassiker

Kommen wir nun also zu unserem letzten DJ-Kopfhörer im Vergleich: Dem Technics RP-DJ1210, einem Evergreen. Dass Technics nicht nur (wieder) gute Plattenspieler baut, lassen wir hier außen vor, der Kopfhörer verfolgt im Punkt Optik einen sehr klassischen Stil, es handelt schon fast um ein Liebhaberprodukt.

Die Verarbeitung ist und bleibt robust, wobei man im Vergleich zu den anderen von uns angeführten Kopfhörern sagen muss, dass man bei einem Kabelbruch hier am meisten Probleme bekommen wird. Auch das Austauschen von Ohrmuschelpolstern kann einige Nerven kosten, ist aber nicht unmöglich. Somit muss man dem Technics RP-DJ1210 im Punkt der Reparaturmöglichkeiten einen Abzug geben. Die robuste Bauweise jedoch sollte auch bei diesem Kopfhörer eine nicht gerade geringe Lebensdauer garantieren. Die weichen Polster verleihen diesem geschlossenen Over-Ear Kopfhörer ein sehr angenehmes Tragegefühl, das auch nach Stunden anhält. Gewichtstechnisch reden wir beim RP-DJ1210 von 230 Gramm. In Verbindung mit der Größe des Kopfhörers bleibt dieser zwar portabel, ist jedoch definitiv größer als die vorgestellten Modelle von AIAIAI oder Sennheiser. Durch die beidseitig schwenkbaren Muscheln kommt jedoch auch hier jeder auf seine Kosten.

Der Kopfhörer aus dem Hause Technics kann auch lautstärketechnisch bei einem Schalldruck von bis zu 106 dB einiges mitmachen. Wer statt eines Spiralkabels lieber ein normales haben möchte und sich mit einem Frequenzbereich von 8 Hz – 30 kHz, statt 5 Hz – 30 kHz zufriedengeben kann, kann auf das minimal günstigere Modell RP-DJ1200 zurückgreifen.

Ähnlich wie bei den Turntables ist der Technics RP nämlich in Silber oder Schwarz erhältlich. Klanglich bleibt der hohe Schalldruckpegel in lauten Clubsituationen von Vorteil, in Verbindung mit dem breiten Frequenzspektrum bleibt der Kopfhörer dennoch meist neutral, hat jedoch im Vergleich zum Sennheiser HD25 einen etwas satteren Bassbereich – allerdings ist das bei der geschlossenen Over-Ear Bauweise mit größeren Wandlern kein Wunder. Der Sound bleibt präzise und auch bei hohen Lautstärken unverzerrt.

Der Technics RP-DJ1210 oder RP-DJ1200 liegen in einer Preisrange von um die 115,- Euro.

Wer mehr über diesen Kopfhörer erfahren möchte, findet HIER einen ausführlichen Test.

Zusätzlich gibt es mittlerweile ein ganz frisches Nachfolgermodell, EAH-DJ1200 heißt der Nachfolger aus dem Hause Technics, mehr darüber findet ihr HIER. Der neue Kopfhörer soll ab März 2020 lieferbar sein und baut, wie in den News zu sehen, sehr auf dem Vorgänger auf. Aus dem erstem Zusammentreffen kann jedoch von unserer Seite aus gesagt werden, dass sich klanglich viel verändert hat.