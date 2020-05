Vergleichstest: Die drei besten Software-Instrumente für Einsteiger

Klingen wie die Pros

Professionelles Musikmachen ist erschwinglich geworden. Längst braucht man nicht mehr zwingend teuere Hardware, um einen radiotauglichen Song zu produzieren. Heutzutage ebnen schon einzelne Software-Instrumente oder auch erschwingliche Bundles den Weg für Einsteiger in die Welt der Musikproduktion. In diesem Vergleichstest wollen wir uns die drei besten Software-Instrumente für Einsteiger anschauen, mit denen man komplette, professionell klingende Songs erstellen kann, ohne dass zwingend weitere Software Plugins benötigt werden. Alle drei vorgestellten Software-Instrumente sind für alle gängigen DAWs verfügbar und laufen sowohl auf PC und Mac.

Vengeance Producer Suite – Avenger

Avenger wurde erstmals Ende 2016 veröffentlicht und richtet sich vor allem an Musiker und Produzenten, die nach einem Software-Flaggschiff Ausschau halten, mit dem man kommerziellen Sound produzieren kann und umfassenden Einfluss auf den Sound und die Samples nehmen kann. Durch regelmäßig erscheinende Expansions lässt sich die von Haus aus üppige Library mit ihren über 930 Presets stetig erweitern. Jede Expansion widmet sich einem speziellen Musikgenre und liefert neben neuen Presets je nach Expansion auch neue Drumkits, Schwingungsformen, granulare Samples, Arpeggiatoren Patterns, Multiloops, Multisamples und mehr. Die überwiegende Mehrheit der Expansions fokussiert sich dabei auf Chart- und Club-taugliche Musik und ihre Subgenres, wie beispielsweise Funky House, Ibiza House, Acid Breaks, Dubstep, Hip Hop, Trance, Techno, EDM oder Future Pop. Vereinzelt werden aber auch Expansions wie Cinematic, Atmospherica, Synthwave oder reine Guitar Expansions veröffentlicht, die die musikalische Bandbreite von Avenger zusätzlich erweitern und sich damit auch Musik für Filme, TV oder Games komponieren lässt.

Was Avenger so attraktiv für Einsteiger macht, ist der hochwertige Klang der Presets und Expansions. Man hört, dass hier viel Liebe zum Detail reinfließt und sehr namhafte Sound-Designer hinter den einzelnen Expansions stecken. Die Presets sind dabei in einzelne Instrumentengruppen geclustert und so abgemischt, dass diese perfekt im Mix sitzen. Zu den Instrumentengruppen gehören Arp (Arpeggiatoren), Bass, Bells, Chords, Drums, Effects, Instruments, Leads, Multiloops, Organ, Pads, Piano & Keys, Plucked, Sequences, Synths, Trancegate und Voice. Also alle erdenklichen Instrumentengruppen, die man braucht, um einen kompletten Song zu produzieren.

Dabei klingt Avenger von Haus aus druckvoll und satt in den Bässen, ausgewogen in den Mitten und crisp und klar in den Höhen, was gerade Einsteiger freut, da man nicht erst alle Sounds vormischen muss, um ein professionelles Gesamtklangbild zu erzeugen. Mit Avenger kann man direkt loslegen, Musik zu machen.

Das Entwickler-Team erweitert Avenger stetig um neue Funktionen. So wurde nachträglich eine mächtige granulare Synthese-Engine implementiert oder ein nützliches Multiloop-Modul für Gitarren-Samples. Funktionen, über die man sich besonders freut, wenn man selbst Sounds kreieren und mit fortschreitendem Know-how tiefer in die Materie der Musikproduktion einsteigen möchte. Mittlerweile ist Avenger in Version 1.5.5 erhältlich, der Support ist vorbildlich und über eine Facebook Gruppe und den YouTube-Channel wird man stets auf dem Laufenden zu aktuellen Entwicklungen und kommenden Updates gehalten und bekommt Tipps und Tricks geliefert, um die vielfältigen Funktionen von Avenger kennenzulernen.

Avenger ist nur als 64 Bit Version erhältlich, unterstützt VST2 und VST3, AU und AAX. Mit Version 1.5 wurde eine Copy-Protection mittels WIBU CodeMeter eingeführt.

Preis Avenger: 199,- Euro

Preise pro Expansion: 65,- Euro

reFX – Nexus 3

Anders als Avenger bietet Nexus 3 nicht den gleichen Umfang an Synthesizer-Funktionen, sondern basiert grundlegend auf Samples, weshalb Nexus 3 auch unter die Rubrik Software-Rompler fällt. Ende 2019 wurde Nexus in der neuen Version 3 gelauncht und wurde dabei generalüberholt. Zum einen ist Nexus 3 in der neuen Version extrem Ressourcen-schonend, was gerade Einsteiger mit einem weniger performanten Rechner freuen dürfte. Zum anderen erstrahlt Nexus 3 in einem übersichtlichen Vektor-basierten User Interface, das den beliebten Software-Rompler noch einfacher bedienen lässt.

In der Starter-Version beinhaltet Nexus 3 über 2750 Presets und 18 GB Samples. Diese Factory-Presets sind in folgenden Instrumentengruppen unterteilt: AR (Arpeggio), BA (Bass), BR (Brass), CL (Classical), DL (Drumloop), DR (Drums), FX (FX Sound), GT (Guitar), LD (Lead), OR (Organ), PD (Pads), PL (Plucked), PN (Piano), SQ (Sequence), ST (Strings), SY (Synth), TG (Trancegate), VO (Vocal / Choirs) und WW (Woodwinds).

Regelmäßig werden auch hier neue Expansions veröffentlicht, die sich größtenteils auf elektronische Musikgenres beziehen, z. B. Feel Good House, Commercial Dance, Dubstep-Electro, Reggaeton, Trance, Trap, Twerk uvm. fügen im Schnitt 130 bis 160 neue Presets hinzu. Als besonderes Schmankerl gibt es zwischendurch auch Expansions von internationalen DJs und Produzenten wie jüngst KSHMR oder in der Vergangenheit Steve Aoki, Tiesto oder eine Expansion der Bodybangers. Für Freunde von Filmmusik gibt es auch einzelne Hollywood-Expansions oder gar ein Bundles, die ebenfalls alle sehr amtlich klingen.

Was Nexus 3 so beliebt bei Einsteigern macht, sind die Vielzahl der mitgelieferten Presets und die hohe Qualität der Expansions. Die Presets sitzen perfekt im Mix, die Bässe und Subbässe sind ideal aufeinander abgestimmt und vorgemischt, die Lead-Sounds klingen voll und kraftvoll und die Pads samtig weich und in sich moduliert, so dass diese nicht statisch klingen. Wer dennoch tiefer ins Sound-Design einsteigen möchte, hat über die umfangreiche Effekt- und Filtersektion die Möglichkeit, die Samples klanglich zu modifizieren oder die einzelnen Parameter beim Produzieren auch zu automatisieren. Über tolle Neuerungen, wie den generalüberholten Arpeggiator, können auch Anfänger sehr schnell und einfach eigene Patterns erstellen und dabei lernen, mit Step-Sequencern umzugehen.

Auch aus professionellen Tonstudios ist Nexus nicht mehr wegzudenken und viele bekannte Produzenten nutzen den Rompler in ihren Produktionen.

Nexus 3 ist nur als 64 Bit Version erhältlich, unterstützt VST, VST 3, AU und AAX und benötigt mindestens 8 GB RAM. Die Installation und Verwaltung der Expansions wurde mit der neuen reFX Cloud Anwendung stark vereinfacht.

Preis reFX Starter: 250,- Euro

Preise pro Expansion: 60,- Euro

Audio Imperia – Nucleus (The Orchestral Core)

Für professionell klingende Orchester-Librarys musste man in der Vergangenheit sehr tief in die Tasche greifen. Mit Nucleus liefert Audio Imperia eine beeindruckende Library, die sich an Einsteiger richtet und vom Start weg fantastisch klingt.

Nucleus basiert auf Native Instruments Kontakt Player und muss daher über Native Access lizensiert werden, wobei der Library-Inhalt über einen Continuata Installer heruntergeladen werden muss. Die Library ist gerade mal 20 GB groß und RAM-schonend, so dass auch Einsteiger mit einem weniger performanten Rechner oder gar Laptop in der Lage sind, komplette Kompositionen zu kreieren, ohne dass dabei der Computer ins Stocken gerät.

Im Gegensatz zu Jaeger oder Talos One und Talos Two, den drei weiteren Audio Imperia Orchester-Librarys, enthält Nucleus weniger Mikrofonierungen und weniger Artikulationen pro Instrument. Dennoch entspricht der Umfang einer kompletten Orchesterbesetzung und die enthaltenen Artikulationen reichen völlig aus, um ein komplettes Arrangement mit Nucleus zu realisieren. Legato-Artikulationen zählen bei Orchester-Librarys zur absoluten Königsdisziplin und Nucleus glänzt hier durch absolut realistischen, authentischen Sound.

Gerade für Einsteiger ist die Benutzeroberfläche und Bedienung sehr einfach zu verstehen. Man kann zwischen BASIC und ADVANCED Ansicht wechseln, wobei erstere vorausgewählt ist. Wechseln lässt sich zudem zwischen zwei Mischungen: CLASSIC MIX und MODERN MIX. CLASSIC MIX enthält die unbearbeiteten Samples, wobei der MODERN MIX die von Audio Imperia bearbeitete Mischung enthält und präsenter, näher, direkter und damit sehr modern klingt. Zudem steht ein Reverb-Regler zur Verfügung, mit dem man die Stärke des Effektes einstellen oder auch komplett deaktivieren kann.

Das Herzstück und deshalb zentriert platziert befinden sich die zur Verfügung stehenden Artikulationen, die sich für jede Instrumentengruppe unterscheiden. Mittels Keyswitch kann man beim Spielen zwischen den Artikulationen wechseln oder diese einfach auch durch Anklicken der gewünschten Artikulation im User-Interface ändern.

Mit den weiteren Reglern DYNAMICS und EXPRESSION kann man weiteren Einfluss auf die Velocity und Lautstärke nehmen. Patches, die zudem noch über Vibrato-Artikulationen verfügen, steht ein weiterer VIBRATO-Regler bereit, mit dem man stufenlos zwischen Vibrato und Non-Vibrato-Samples überblenden kann. Durch die simplifizierte Bedienung eignet sich Nucleus perfekt für Einsteiger in die klassische Komposition.

Wer tiefer in Sound-Design und Filmmusik einsteigen möchte, für den bietet Audio Imperia Crossgrades auf Jaeger an. Dieses Instrument beinhaltet eine zusätzlich Sound Engine, zum Erstellen von hybriden Sounds, die man vor allem aus Blockbuster-Hollywood-Streifen kennt. Zudem stehen hier weitere Artikulationen, Mikrofonierungen und Klangbearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung, die auf das Bedienkonzept von Nucleus aufbauen.

Preis Nucleus: 449,- Euro

Wem Nucleus zu teuer ist, dem sei die knapp 5 GB große LITE EDITION empfohlen. Für gerade mal 99,- USD gibt es eine abgespeckte Version von Nucleus, die nur die vollen Ensembles beinhaltet sowie eine abgespeckte Percussion und Sound Design Rubrik. Von NUCLEUS LITE EDITION kann man dann um 99,- USD vergünstigt auf die Vollversion von Nucleus upgraden.

Lite Edition: 99,- Euro