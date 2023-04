Vergleichstest: Harley Benton SC-550 II PAF vs. Gibson LP Custom1968, E-Gitarren

Preis-Schlager vs. Vintage-Hammer!

Ja, ich weiß, von Fairness kann man bei diesem Vergleichstest nicht wirklich sprechen, aber ein Low-End- vs. High-End-Test hat auch immer einen ganz bestimmten Reiz. Die einen werden sich darauf freuen, dass ihre Vorurteile bestätigt werden, die anderen werden sich aber auch ggf. wundern, dass die erwarteten Unterschiede viel größer oder aber auch viel kleiner sind, als sie es zunächst erwartet haben. Nun denn, es treten in der Tat David gegen Goliath im Bereich der Single-Cut gegeneinander an oder besser gesagt, eine Harley Benton SC-550 II Gotoh PAF gegen eine Gibson Les Paul Custom Baujahr 1968. Die Harley Benton hat einen Verkaufspreis von 349,- Euro, die LP Custom ’68 wird je nach Zustand mit ca. 30.000 – 40.000 Euro gehandelt, man könnte als ganz grob in den Raum werfen, dass die Gibson ca. 100x teurer ist als die HB. Um die Kernaussage direkt vornweg zu nehmen, selbst wenn die Harley Benton aus Presspappe und die Gibson aus 100 Jahre abgelagertem Mahagoni bestehen würde, ist es unmöglich, dass ein regulär spielbares Instrument einhundert mal „besser“ klingt als ein anderes. Aber was sind nun wirklich die Unterschiede im Detail oder ist der Vergleichstest vom Ansatz her bereits völliger Blödsinn?

Gibson vs Harley Benton – Geschichte

Im Prinzip bedeutet es Eulen nach Athen zu tragen, wenn man in einem Musikermagazin etwas zur Geschichte der Les Paul schreiben will, allerdings gibt es bzgl. der Wertentwicklung ein paar Punkte, welche man sich noch einmal kurz vor Augen halten sollte. Der eine oder andere Leser wird sich fragen, warum ich keine alte Standard für den Vergleichstest ins Feld führen würde. Nun, der Grund ist relativ schnell gefunden, es stand mir leider keine zur Verfügung. Natürlich wäre es toll gewesen, eine der legendären LP Standards aus den Jahren 1958 – 1960 zur Hand zu haben, von denen angeblich ca. 2.000 Exemplare gebaut wurden, aber der einzige Kollege, den ich persönlich kenne, welcher eine Original ’59 LP besessen hat, hat Selbige vor einiger Zeit für knapp 200.000 Euro verkauft und der Rest dieser Instrumente befindet sich in den Händen gut betuchter Rockstars oder fristet sein trauriges Dasein als Kapitalanlage in klimatisierten Bankschließfächern noch besser betuchter Geschäftsleute.

Nach 1960 sollte es 17 Jahre dauern, bis Gibson im Jahr 1976 die „Original“ LP Standard wieder so auflegte, wie es der Schöpfer Lester Polfuss geplant hatte. Die Qualität der Instrumente befand sich jedoch bei Weitem nicht auf dem Niveau der legendären 3-Jahres Periode, so dass die größte Preisexplosion aller Zeiten im Bereich der E-Gitarre nur in diesem Segment zu finden ist. Unter einer Viertelmillion ist heute kein Instrument mehr zu bekommen, der durchschnittliche Kurs liegt bei ca. einer halben Million und wenn es sich um Legenden wie zum Beispiel „Greeny“ handelt, welche von Peter Green über Gary Moore zu Kirk Hammet wanderte, darf es auch gerne einmal siebenstellig werden.

Auf Platz 2 der gesuchtesten Les Pauls mit Humbucker-Bestückung befinden sich dann aber auch schon die Customs von 1968, da ab 1969 der Korpus aus 2 Teilen bestand. Klanglich zwar kein Unterschied, aber Sammler bevorzugen die einteilige Variante. Die zum Vergleichstest vorliegende Paula ist in großen Teilen original, lediglich die Bünde und die Bridge waren so runtergespielt, respektive verrottet, dass sie getauscht werden mussten. Welcher Depp auf der Rückseite ein zusätzliches Loch für einen Gurthalter gebohrt hat, lässt sich nach 55 Jahren leider nicht mehr sagen.

Die Goldschicht ist nahezu komplett runtergespielt, viele Schrauben sind stark von Rost befallen, aber der Lack ist vergleichsweise gut erhalten. Sehr schön finde ich persönlich das „Violin-Shaping“ der Decke, welches für die damaligen Modelle charakteristisch war.

Gibson Les Paul vs Harley Benton PAF – Specs!

Viele Punkte erscheinen auf den ersten Blick hin bei den beiden Instrumenten ähnlich, allerdings gibt es große Unterschiede im Detail. Zunächst einmal muss man der Harley Benton SC-550 II Gotoh PAF einen guten ersten Eindruck bescheinigen. Das in Indonesien gefertigte Instrument ist tadellos im Bezug auf die Fertigungsqualität und die Werkseinstellung. Zudem ist das Instrument mit knapp 3,4 kg sehr leicht für eine Les Paul Kopie, was der Tatsache geschuldet ist, dass es sich um einen „chambered Body“ handelt, sprich der Korpus ist in einigen Bereichen ausgehöhlt, was das Gewicht des Instruments reduziert und zu einem „hohleren“ Klang führt. Als Decke kommt eine intensiv gebeizte Ahorndecke zum Einsatz, welche aber nur Furnierstärke hat und demnach nur optisch und nicht akustisch zum Tragen kommt.

Im Gegenzug hierzu fährt die aufgrund ihres tief-schwarzen Griffbretts aus Ebenholz auch unter der Bezeichnung „Black Beauty“ bekannte ’68 LP Custom alles auf, was diese Instrumentengattung bekannt, beliebt und auch berüchtigt gemacht hat. Berüchtigt ist vielleicht nicht wirklich angebracht, denn mit knapp über 4 kg ist das Instrument für einen massiven Mahagonikorpus zzgl. einer ca. 1,5 cm dicken Ahorndecke vergleichsweise leicht und noch weit von den „Minimum 5 kg“ Boliden der Achtziger Les Pauls entfernt. Zudem ist nahezu alles an diesem Instrument „massiv“ und „eckig“. Wer einmal in den höheren Lagen einer Vintage Paula gespielt hat, kennt mit Sicherheit das Kämpfen gegen die harten Ecken des 7-lagigen Bindings, welches auch nach Tausenden von Betriebsstunden seine rechtwinklige Kante nur widerwillig aufgibt.

Bekannt ist natürlich auch die „halbe Baseballschläger“ Liga des Hals-Shapings, welche wahrlich massig daher kommt. Die ’68 Paula hat trotz ihres massiven Auftretens dennoch eine Achillesferse bzgl. ihrer Stabilität. Bis ca. Anfang 1970 wurden diese Instrumente ohne „Knuppel“ am Kopfplattenübergang gefertigt, was zur Folge hatte, dass aufgrund der stark abgewinkelten Kopfplatte jeder noch so kleine Sturz, zum Beispiel aus einem Gitarrenständer zum berüchtigten „Schädelbasisbruch“ führen konnte. Zwar kann heute jeder gut ausgebildete Gitarrenbauer diesen Schaden reparieren, aber der Sammlerwert sinkt mit einem solchen Schaden ungemein, es sei denn, das Instrument hat vorher einem Promi gehört, dann sind solche Macken sogar noch verkaufsfördernd.

Da fühlt sich die Harley Benton SC-550 II Gotoh PAF deutlich geschmeidiger an. Insbesondere im Halsfußbereich wurde der Kantenbereich weicher angegangen und der Übergang zum Korpus schräg und damit ergonomischer gestaltet. Das Instrument ist definitiv nicht für einen „Kampf mit der Gitarre“, sondern für ein gemütliches Rendezvous ausgelegt. Überhaupt liegt der Ansatz des Instruments nicht darin, mit einer möglichst identischen LP Kopie aufzuwarten, sondern vielmehr den optischen Ansatz einer Legende mit den Annehmlichkeiten einer modernen Gitarre zu fusionieren. Nichtsdestotrotz versucht man optisch gleich mehrere Details, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Farben der Humbuckerspulen (welche seiner Zeit aus Mangel an Lagerbeständen verwendet wurden) auf das Original hinzuweisen.



Klangvergleich zwischen Harley Benton und Gibson!

Dass es sich wie gesagt um einen unfairen Wettstreit handelt, wurde im Vorfeld ja schon besprochen, aber sollte man die Instrumente im direkten Vergleich sehen, fällt mir spontan eine Analogie aus dem Fechtsport ein. Würde man die Harley Benton SC-550 II Gotoh PAF mit einem Florett oder ggf. noch mit einem Degen bezeichnen, würde man bei der Gibson Les Paul Custom 1968 nicht mal mehr mit einem Säbel hinkommen, sondern müsste schon mit der Bezeichnung Schwert agieren. Das Instrument hat alles, was man an Masse in eine E-Gitarre packen kann und genauso klingt sie auch. Jeder Anschlag hat die Wucht eines Faustschlags und Cojones in Straußeneiergröße.

Man kann natürlich nur schätzen, wie viele Spielstunden ein Instrument von 55 Jahren auf dem Buckel hat, aber wenn es nur ca. 30 Minuten täglich wären, kommt man schon auf über 10.000 Stunden. Dass die verwendeten Hölzer dabei bis zum es-geht-nicht-mehr eingeschwungen sind, erklärt sich von selbst. Entsprechend massiv und Sustain-reich ist die klangliche Ausbeute, wobei man das Gefühl hat, man könnte einen Akkord anschlagen, sich einen Kaffee holen und der Akkord schwingt immer noch. Dabei ist aber zu erwähnen, dass entsprechende Vintage-Instrumente in der Regel keine High-Gain-Liebhaber sind. Die Ausgangsleistung der Pickups ist trotz Humbucker-Schaltung nicht weit von entsprechenden Singlecoils entfernt und demnach maximal bis Lead-Charakteristik wirklich schätzenswert.

Parallel dazu schlägt sie die Harley Benton SC-550 II Gotoh PAF wirklich gut, wenngleich einmal mehr die verwendeten hauseigenen Tesla Pickups nicht wirklich überzeugen können, wohl aber eine Voraussetzung für den sehr geringen Ladenpreis darstellen. Der Fairness halber muss man jedoch zugeben, dass die Tesla Pickups mit zunehmendem Gain an Qualität gewinnen, die Gibson Humbucker jedoch an Charakter nicht erreichen können. Eine entsprechende Investition in High-End-Pickups würden den Ladenpreis selbst bei einem günstigen EK wohl locker über die 500,- Euro Grenze drücken und damit neue Konkurrenten in diesem Preissegment auf den Plan rufen. Es bleibt aber im Raum stehen, ob man ggf. die Pickups einfach tauscht und die sehr guten Holzeigenschaften der HB zu einem kleinen Kurs übernimmt. Von daher, Lötkolben angeworfen und einfach einmal ausprobieren.

Die Klangbeispiele wurden jeweils abwechselnd mit 4 Kanälen des Hughes&Kettner Triamp MKIII, einer Marshall 412 mit Celestion G12 75T und 2 Stück Shure SM57 erstellt.