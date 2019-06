Vergleichstest Limiter: Behringer SPL3220 vs. the t.racks Limit 2/2

Limiter am Limit!

Als letztes Element in der Signalkette sind Limiter mittlerweile ein Standard, sie sind aus aktuellen Plattenproduktionen nicht mehr wegzudenken. Was sich aus dem Broadcast-Bereich für Autoradios Ende der Achtziger langsam in den Audiobereich vorwagte und nur in High-End-Studios zu finden war, befindet sich heute selbst in den billigsten DAWs als Plugins, die klanglich teilweise mehr in Richtung Körperverletzung gehen, als dass sie dem Ausgangsmaterial den letzten Schliff verpassen. Neben der Plugin-Variante, die es natürlich auch in hervorragender Qualität gibt, gibt es einige wenige Anbieter, die die Signalbearbeitung auch extern als Outgear anbieten. Mit dem Behringer SPL3220 und dem the t.racks Limit 2/2 haben wir zwei Produkte im großen Bereich der 100,- Euro Marke im Test, die ihre Fähigkeiten insbesondere in der P.A.-Abteilung unter Beweis stellen wollen.

Die Einsatzgebiete des Behringer SPL3220 und des the t.racks Limit 2/2

Um es direkt vorneweg zu nehmen: Wer glaubt, die genannten Produkte wären doch ein preisgünstiger Einstieg für die persönliche Mastering-Suite, muss sich von diesem Gedanken leider verabschieden. In der Tat lassen die Produkte mit Ladenpreisen von 79,- Euro (Behringer SPL3220) respektive 129,- Euro (the t.racks Limit 2/2) aufhorchen, allerdings werden beide Produkte, soviel sei vorab verraten, den Ansprüchen einer professionellen Plattenproduktion klanglich nicht ganz gerecht. Ihr Einsatzgebiet ist primär im stationären Betrieb einer Beschallungsanlage zu suchen plus eines Bereichs, den viele von euch eventuell noch gar nicht auf dem Schirm hatten.

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich mir einen gepflegten Kinoabend zusammen mit meiner Frau gönne, ereilt mich bei 95 % aller amerikanischen Produktionen ein Lautstärkeproblem, was den gesamten Film zu einer einzigen Nerverei verkommen und die Batterieentladung meiner Fernbedienung in die Höhe schnellen lässt.

Die Rede ist vom Lautstärkeabgleich Sprache/Musik/Action-Passagen. Ich weiß wirklich nicht, wer für den letztendlichen Mix verantwortlich zeichnet, aber sobald ich eine angenehme Lautstärke für die Dialogpassage im Film gefunden habe, schießt es mir bei der nächsten Musikeinblendung bzw. einer Actionszene fast die Schwingspulen aus den Lautsprechern. Nimmt man hingegen die Musikpassagen als Referenz für die Zimmerlautstärke, versteht man nicht einen einzigen kompletten Satz im Dialog. Diese extrem schlechte Abstimmung sorgt für ein ständiges laut/leise Drücken an der Fernbedienung, was mich fast wahnsinnig macht und dennoch den ersten überlauten Impuls der nächsten Explosion nicht erwischt.

Hier können Kompressoren/Limiter wahre Wunder bewirken, allerdings funktioniert das Ganze nur, wenn man das Signal über entsprechende Ausgänge (Cinch/Kopfhörer) erst in den Limiter und dann in eine externe Stereoanlage/Aktivboxen führt und die internen TV-Lautsprecher deaktiviert.

Der Aufbau des the t.racks Limit 2/2

Der the t.racks Limit 2/2 ist wie auch sein mit getesteter Kollege von Behringer sehr kompakt in nur einer HE untergebracht und ausschließlich für die stationäre „Sicherheitsüberwachung“ konzipiert. Sein Einsatzgebiet ist das Abriegeln bei einer bestimmten Lautstärke, um entweder Lautsprecher vor Überlastung oder sich selbst vor Nachbarn/Anwohner-initiierten Ruhestörungsanzeigen zu schützen. Damit auch kein Unbefugter meint, an den Knöpfchen spielen zu müssen, wurden die Editiermöglichkeiten auf ein absolutes Minimum reduziert und zudem mit einer rudimentären Zugangssperre gesichert.

Das Produkt verfügt lediglich über einen in 2 dB Schritten gerasterten, mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher zu bedienenden Regler, der einen Regelbereich von +6 dB bis -22 dB zulässt. Gesichert wird die Einstellung über eine durchsichtige Kunststoffplatte, die mit 4 Inbusschrauben verschlossen wird. Zwei zehnstellige LED-Ketten informieren über den Ausgangspegel, 4 LEDs über einen zu hohen Input-Pegel, das Einsetzen des Limiters für links und rechts und den Betriebszustand. Rückseitig bietet das Produkt symmetrische Ein- und Ausgänge, jeweils in XLR und TRS. Dem Produkt liegt keinerlei Zubehör wie z. B. die nötigen Inbusschlüssel bei.

Der Aufbau des Behringer SPL3220

Im Gegensatz zum the t.racks Produkt bietet der Behringer SPL3220 deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, die natürlich auch für mehr Möglichkeiten der Fehlanpassung sorgen. Regelt der the t.racks nur ab, kann das Behringer Produkt auch den Pegel mittels eines Multiband-Maximizers aufholen. Hier stehen die Parameter Threshold, Leveler und Ratio zur Verfügung, um das Ganze mittels eines Output- und Limiter-Reglers abzugleichen.

Zwei unterschiedliche Presets erlauben die Optimierung für Musik oder Sprachwiedergabe, wobei zwei achtstellige LED-Ketten die Gain-Reduktion optisch abbilden und zwei weitere umschaltbare achtstellige LED-Ketten den Eingangs- oder Ausgangspegel anzeigen. Rückseitig bieten zwei Kombibuchsen (XLR/TRS) als Input plus Eingangsempfindlichkeitsschalter (-10 dB/+4 dB) plus 3-Pin Euroblock im Eingangsbereich plus XLR/3-Pin Euroblock im Ausgangsbereich eine sehr umfangreiche Anschlussperipherie.

Optisch setzt das Produkt auf smartes Understatement, indem die Bedienungselemente einem HiFi-Baustein gleich bei Bedarf hinter einer schwarzen, klappbaren Kunststoffplatte verschwinden. Zwei mitgelieferte Rack-Flügel liegen dem Produkt bei und lassen den Behringer SPL3220 bei Bedarf im Rack verschwinden. Er kann aber auch aufgrund seiner vier Gummifüße im heimischen Wohnzimmerregal platziert werden.

Behringer SPL3220 und the t.racks Limit 2/2 in der Praxis

Fangen wir mit dem the t.racks Limit 2/2 an. Das Produkt darf sich im Beschallungsbereich eine typische, sowohl ungemasterte als auch gemasterte Version eines Musiktitels vornehmen, als auch den o .g. Einsatzbereich als Multimedia-Begrenzer. Der erste Eindruck nach dem Einschalten des Gerätes ist leider bescheiden, da sich das Produkt mit einem deutlich wahrnehmbaren Netzbrummen meldet, obwohl alle Produkte der Signalkette am gleichen Stromkreis, allerdings nicht an der gleichen Steckdose hängen.

Kurze Impulse im Bereich einer Kick steckt der the t.racks Limit 2/2 noch einigermaßen gut weg, sobald der Limiter allerdings in seinen Arbeitsbereich kommt, ist der Klang nicht ausreichend. Die Halbwellen werden einfach zu harsch abgeschnitten. Kurzfassung: Um Lautsprecher bei einer Festinstallation vor unbefugter Überlastung zu schützen, kann man das Produkt benutzen.

Da ist der Behringer SPL3220 trotz des deutlich geringeren Ladenpreises von einer ganz anderen Qualität. Hier kann man durch den Multiband-Maximizer bereits in der ersten Stufe eine deutlich bessere Aufbereitung des Materials umsetzen. Insbesonder im Multimedia Bereich konnte das Produkt überzeugen, wobei sich der Klang des Materials schon deutlich verändert. Im Speech-Modus schaltet das Produkt einen recht starken Hochpass auf das Signal und erhöht den Hochmittenbereich etwas für die Sprachverständlichkeit.

Generell raubt der Behringer SPL3220 sowohl in der „Music“- als auch in der „Speech“-Einstellung dem Ausgangsmaterial deutlich Bassanteile, was aber noch im Rahmen liegt. Auf der anderen Seite schafft es das Produkt, bei sensibler Einstellung das gesamte angelieferte Material auf einem Pegel zu halten, ohne dass es zu massiver klangliche Veränderung kommt. Natürlich muss jeder wissen, ob er seinen Actionbrecher im Autoradio-Modus hören möchte, da die veränderte Dynamik natürlich Einfluss auf die Wahrnehmung des Films hat, aber es ist deutlich entspannender als die Remote-Control-Orgie.

Bei stark gemastertem Material ist allerdings auch das Behringer Produkt am Ende, erwartungsgemäß verschlechtert sich der Klang auch hier eher in Richtung Brei, als dass das Produkt das Material in irgendeiner Form verbessert. Lediglich der Abgleich zwischen alten, ungemasterten Aufnahmen und neuen Produktion kann man hier im DJ-Betrieb einigermaßen angleichen, wobei die 0 dB Abteilung ja zumeist ohnehin bereits von Spotify oder iTunes übernommen wird. Und es ist mehr als fraglich, ob man bei Originalaufnahmen aus den Siebzigern oder früher eine Mastering-Session on the fly durchführen möchte.