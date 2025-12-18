Kabellose DJ-Kopfhörer im Showdown

AIAIAI TMA-2 DJ Wireless und OneOdio Studio Max 1, so heißen unsere heutigen Konkurrenten, die wir mal im Vergleich unter die Lupe nehmen möchten. Beide DJ-Kopfhörermodelle setzen darauf, dass man sie mit Hilfe eines mitgelieferten Transmitters auch kabellos in der DJ-Booth verwenden kann. Wir möchten uns heute mal anschauen, welcher Kopfhörer besser klingt, gut die Herausforderungen in der DJ-Booth meistert und wie lange eigentlich der Akku vorhält. Also fangen wir direkt mal mit einem groben Überblick beider DJ-Kopfhörer an.

Die Kontrahenten im Überblick:

AIAIAI als Marke und das TMA-2 Modell kennt man ja bereits seit einigen Jahren und wahrscheinlich ist dieses mit das verbreitetste DJ-Kopfhörermodell der Welt, abseits des Dauerklassikers Sennheiser HD-25. Wieso, erkennt man schnell: Zum einen muss man das skandinavische Design des Herstellers hervorheben. Diese Kopfhörer sehen einfach gut aus. Nicht klobig, sondern mit schönen Formen und minimalistischem Design, sodass das Modell überall gut reinpasst und nicht unschön hervorsticht. Wenn man sich aber den Moment nimmt, das Modell aus nächster Nähe zu betrachten, überzeugt das Design dann noch einmal auf eine andere Art und Weise. Eine schöne Silhouette, die auf jedem Kopf gut ausschaut.

Der andere große Punkt ist, dass die TMA-Reihe modular aufgebaut ist. Als Anwender können wir also Earpads, Headband, Speaker-Units und Kabel nach Belieben zusammenstellen oder auch im Nachhinein ändern. Nicht nur kann so auf die eigenen Vorlieben, wie beispielsweise On-Ear oder Over-Ear Earpads, eingegangen werden, nein, darüber hinaus kann selbstverständlich auch schnell ein defektes Teil zu einem adäquaten Preis mit wenigen Handgriffen selbst ausgetauscht werden. Hier reiht sich auch der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless ein, der ein Gewicht von 217 g hat. Der Sound kommt bei diesem Modell aus einem 40 mm Bio-Cellulose Treiber, der einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz wiedergeben kann.

Dagegen wirkt der OneOdio Studio Max 1 mit seinen Over-Ear Pads und großen Gelenken doch recht brachial. Abseits des Gelenkstifts, auch komplett in Schwarz gehalten, kann das Design nicht mit dem Modell aus Dänemark mithalten, sondern erfüllt lediglich einfach seinen Zweck. Dafür haben wir hier aber eben auch Gelenke, die es beim Modell von AIAIAI nicht gibt.

Verbaut ist jedoch auch ein größerer Treiber. Der 50 mm Neodym-Treiber soll dabei alles von 20 Hz bis 40 kHz wiedergeben. Selbstverständlich wiegt dieser DJ-Kopfhörer nicht nur optisch schwerer, sondern bringt ganze 330 g auf die Waage. Beide Modelle haben eine Impedanz von 32 Ohm.

Der Lieferumfang vom AIAIAI TMA-2 DJ Wireless und OneOdio Studio Max 1

Lieferumfangtechnisch unterscheiden sich beide Modelle nur sehr gering. Sowohl der OneOdio Studio Max 1 als auch der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless enthalten neben Kopfhörer und Transmitter noch einen 6,3 mm Klinkenadapter und ein Klinkenkabel zum Verbinden von Transmitter zum Mixer sowie ein USB-C-Ladekabel. Bei beiden Modellen gibt es eine Tragetasche, wobei die von OneOdio sogar ein extra Fach mit Reißverschluss zum Verstauen des Transmitters hat. Ansonsten liegt bei den Kopfhörern natürlich noch zur klassischen Verwendung ein Kabel bei. Beim AIAIAI TMA-2 DJ Wireless ist es ein gerades Kabel, und beim DJ-Kopfhörer von OneOdio gibt es ein Spiralkabel.

Der Sound der beiden DJ-Kopfhörer

Wichtig ist natürlich der Klang eines DJ-Kopfhörers. Jeder hat hier auch Vorlieben und wir mögen es gerne recht neutral. Uns persönlich ist es vor allem wichtig, dass die Höhen nicht dumpf klingen, denn wenn es mal richtig laut im Club wird, Beatmatchen wir eher über die HiHats als über die Kickdrum und möchten diese hören, ohne dass wir das Kopfhörer-Volume am Mixer voll aufdrehen müssen und somit ein wenig unsere Ohren schonen können.

Der OneOdio Studio Max 1 ist klanglich solide und durch die geschlossene Bauweise und die Over-Ear Pads kommt der Sound auch in lauten Umgebungen unverfälscht zur Geltung. Generell können wir sagen, dass wir hier ein ausgewogenes Klangprofil haben, das sich bei Bedarf mit einem integrierten Bassboost natürlich noch einmal pushen lässt. Für den Privatgebrauch natürlich ein nettes Feature, wenn man hier noch mehr Dampf braucht. Diese Funktion steht vernünftigerweise auch lediglich im normalen Bluetooth-Modus zur Auswahl und nicht, wenn der Kopfhörer via Transmitter verbunden ist. So muss man sich auch keine Sorgen machen, dass der Klang in der DJ-Booth dadurch verfälscht wird. Die Höhenwiedergabe bei diesem Modell gefällt uns sehr gut. Diese werden klar wiedergegeben, sind aber keineswegs schneidend.

Der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless erledigt natürlich auch einen guten Job, was den Sound angeht. Während das Vorgängermodell noch recht dumpf klang, ist uns die Wiedergabe der Höhen für unser Geschmacksprofil beim jetzigen Modell jedoch etwas zu spitz. Abhilfe kann hier jedoch zumindest im Bluetooth-Mode über die App geschaffen werden.

Standardmäßig gibt es den AIAIAI TMA-2 DJ Wireless mit den H02 Earpads, hier handelt es sich um On-Ear-Pads, die uns ausgereicht haben, wer jedoch etwas mehr Abschirmung haben möchte, der kann mit den E04 oder E08 natürlich auch ein Over-Ear-Modell auswählen.

Für beide Modelle können wir zudem sagen, dass diese schön laut gedreht werden können, ohne dass der Klang verzerrt. Genau, wie es für die DJ-Booth eben notwendig ist!

Wie gut funktionieren der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless und OneOdio Studio Max 1 ohne Kabel?

Wie angeführt, liegt beiden Modellen ein Transmitter bei. Dieser wird via Klinke an den Kopfhörerausgang des DJ-Mixers angeschlossen und dann genau wie die Kopfhörer angeschlossen. Beim AIAIAI TMA-2 DJ Wireless heißt das Protokoll W+ Link Mode, beim OneOdio Studio Max 1 Rapid LINK+. Die Herstellerangaben liegen bei einer Latenz von unter 10 ms beim AIAIAI Modell und bei unter 20 ms bei der Ausführung von OneOdio. Manche sollen ja bereits ab 10 ms eine Latenz wahrnehmen und wir haben leider keine Möglichkeit, das faktisch zu testen, jedoch können wir an dieser Stelle sagen, dass es sich ohne Probleme mit beiden DJ-Kopfhörern kabellos auflegen lässt.

Eine Latenz ist für uns nicht spürbar gewesen und wir konnten regulär beatmatchen, ohne etwaige Offbeats. Zudem konnten beide Modelle auch aus einigen Metern Entfernung benutzt werden, ohne dass es zu Signalstörungen kam.

Die Akkulaufzeit der beiden DJ-Kopfhörer

Der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless hat ja trotz verbauten Akkus einen recht schmalen Formfaktor. Beim Blick auf die Website sieht man, dass man bei der Speaker-Unit nur eine Option hat, einerseits wegen dem dann kopfhörerseitig verbauten Empfänger und dann natürlich noch auf Grund der verbauten Akkus. Auch trotz verbauten Akkus wirkt das Modell, wie eingangs erwähnt, wirklich schmal, jedoch können wir alle beruhigen, die Sorge haben, dass der Akku eine lange Nacht nicht übersteht.

Bis zu 20 Stunden gibt der Hersteller an und das im Transmittermodus. Via Bluetooth hält der Akku natürlich noch länger. In der Praxis gab es hier auch nichts auszusetzen. Auch der Akku des Transmitters, der selbstverständlich ja auch geladen sein will, konnte hier volle Arbeit leisten.

Jedoch mussten wir zugeben, dass wir beim Lesen der Herstellerangabe des OneOdio Studio Max 1 erst gedacht haben, dass wir uns verlesen. Diese liegt nämlich bei ganzen 120 Stunden im Bluetooth und 50 Stunden im Low-Latency-Mode. Wir waren hierbei schon ein wenig skeptisch, aber konnten die Angabe verifizieren. Ein klarer Punkt also für den OneOdio Studio Max 1.

Wie machen sich der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless und OneOdio Studio Max 1 abseits der DJ-Booth?

Beide Kopfhörer können selbstverständlich einerseits auch immer noch klassisch kabelgebunden eingesetzt werden, aber eben auch abseits der kabellosen Verbindung zum Transmitter auch als Bluetooth-Kopfhörer im Alltag verwendet werden.

Auf dem OneOdio Studio Max 1 haben wir auf der rechten Ohrmuschel mehrere Bedienelemente, mit denen wir die Musikwiedergabe und Lautstärke steuern können sowie Anrufe entgegennehmen können.

Beim AIAIAI TMA-2 DJ Wireless setzt man auf einen kleinen Joystick, mit dem ebenso die klassischen Elemente bedient werden können.

Der Tragekomfort der beiden DJ-Kopfhörer

Natürlich soll es auch bequem sein und hier scheiden sich ein wenig unsere Geister. Im Alltag würden wir hier den AIAIAI TMA-2 DJ Wireless vorziehen, da wir diesen durchgehend auf beiden Ohren tragen würden und das Modell ja nun mal deutlich leichter ist. In der DJ-Booth mögen wir aber die verbauten Gelenke beim OneOdio Studio Max 1, da wir nur in extrem schlechten Abhörsituationen beide Ohrmuscheln aufhaben und es so einfach angenehmer ist, eine Ohrmuschel nach hinten zu schieben.

Beide Kopfhörer kann man jedoch problemlos über Stunden tragen. Die verbauten Ohrpolster beim Modell von OneOdio fanden wir etwas weicher und angenehmer, allerdings fällt der Vergleich hier etwas schwer, da wir beim AIAIAI Kopfhörer nur die On-Ear Pads vorliegen gehabt.

Der Preis der beiden Kontrahenten

Natürlich müssen wir abschließend auch über den Preis der beiden Kontrahenten sprechen, und hier wird es in unseren Augen besonders spannend.

Der AIAIAI TMA-2 DJ Wireless liegt bei einem Kostenpunkt von 299,- Euro, was 110,- Euro teurer ist als die normale, kabelgebundene Variante. Ein Preis, der es einem in unseren Augen wirklich wert sein muss, denn gute DJ-Kopfhörer gibt es bekanntlich deutlich günstiger, das beweist uns das Modell von Sennheiser seit Jahren, eher gesagt seit Jahrzehnten.

Im Vergleich dazu ist der Preis des OneOdio Studio Max 1 schon eine wirkliche Kampfansage. Dieser liegt nämlich lediglich bei 179,- Euro. Dafür bekommt man zwar nicht ein solches Design und die diversen Austauschmöglichkeiten der modularen Bauweise wie bei AIAIAI, aber einen deutlich potenteren Akku und einen Klang, der sich sehen, beziehungsweise wirklich hören lassen kann.

Wer hingegen bei den beiden vorgestellten, kabellos einsetzbaren Kopfhörermodellen noch gerne Active Noise Cancelling als Feature abseits der DJ-Booth nutzen möchte, der könnte sich natürlich den AlphaTheta HDJ-F10 angucken, dessen Testbericht wir hier verlinkt haben.