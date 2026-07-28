Amp ohne Box betreiben? Ja, aber...

Reactive Loadboxes sind für viele Gitarristen inzwischen eine interessante Alternative zum klassischen Amp-Setup geworden. Wer seinen Röhrenverstärker anstelle eines Modelers nutzen und dennoch geräuschlos spielen oder aufnehmen möchte, kommt an dieser Geräteklasse kaum vorbei. Im heutigen Testbericht vergleichen wir vier aktuelle Reactive Loadboxes.

Kurz & knapp Worum geht es? Reactive Loadboxes ermöglichen den geräuschlosen Betrieb eines Röhrenverstärkers und eröffnen neue Möglichkeiten für Recording und Live-Einsatz. In diesem Vergleichstest treten vier aktuelle Modelle gegeneinander an. Vergleich: Vier aktuelle Reactive Loadboxes im direkten Praxisvergleich.

Vier aktuelle Reactive Loadboxes im direkten Praxisvergleich. Praxis: Klangbeispiele, Ausstattung und Bedienung wurden unter möglichst identischen Bedingungen bewertet.

Klangbeispiele, Ausstattung und Bedienung wurden unter möglichst identischen Bedingungen bewertet. Einsatz: Lösungen für Recording, Reamping und den Live-Betrieb im Überblick.

Lösungen für Recording, Reamping und den Live-Betrieb im Überblick. Unterschiede: Von der puristischen Loadbox bis zur voll ausgestatteten All-in-one-Lösung ist alles vertreten.

Von der puristischen Loadbox bis zur voll ausgestatteten All-in-one-Lösung ist alles vertreten. Fazit: Jedes Gerät überzeugt in einem anderen Einsatzbereich – die beste Reactive Loadbox hängt vom individuellen Workflow ab.

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Reactive Loadboxes – die Wunderwaffe für echte Amps?

Als Gitarrist, der mit Amp und Box zum Gig kommt, steht man heutzutage oft allein da. Und auch der Einsatz im Studio hat sich so gewandelt, dass das Aufdrehen eines Amps und die anschließende Abnahme der Gitarrenbox mit einem oder mehreren Mikrofonen mittlerweile fast vom Aussterben bedroht zu sein scheint.

Die Gründe dafür liegen allerdings auf der Hand. Im Live-Betrieb kämpfen FOH-Mischer schon seit Jahrzehnten für einen geringeren Schallpegel auf Bühnen, um Mikrofonsignale vor Übersprechung zu schützen. Denn mit sauberen Signalen lässt sich unbestreitbar ein besserer Mix und dadurch ein besseres allgemeines Klangerlebnis für den Zuhörer erreichen.

Nachdem im Zuge dieser Entwicklung anfänglich schlicht die abgenommenen Gitarrenboxen hinter die Bühne verfrachtet wurden, sind sie heute mit den geballten technischen Möglichkeiten von In-Ear-Monitoring, dem Einsatz von Modeling-Amps oder eben reaktiven Lastwiderständen vor allem bei größeren Konzerten nur noch selten anzutreffen.

Auch im Recording-Prozess hat sich einiges verändert. Während die gerade beschriebene Entwicklung im Live-Betrieb in professionellen Studios schon seit Jahrzehnten selbstverständlich ist und Schallquellen dort möglichst konsequent voneinander getrennt werden, kehrt sich dieser Trend inzwischen gewissermaßen um. Aufgrund der technischen Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Einsatz einer mikrofonierten Gitarrenbox mittlerweile selbst im Studio häufig unpraktisch.

Man denke nur an den Gitarristen, der im Home-Studio abends um 23.00 Uhr seinen voll ausgefahrenen 100 W Marshall Plexi aufnehmen möchte. Was früher schlicht nicht ging (außer man genießt nächtliche Besuche der Polizei wegen Ruhestörung), ist heute dank der Reactive Loadbox ein Kinderspiel. Aber auch in professionellen Studioumgebungen werden digitale Lösungen aufgrund ihrer flexiblen Möglichkeiten immer mehr dem Griff in den Mikrofonschrank vorgezogen.

Auch wenn die technische Entwicklung im Allgemeinen stets eine große Rolle spielt und alte Konzepte aufgrund von neuen Lösungen teilweise obsolet werden, ist es glücklicherweise noch nicht so, dass die digitale Technik alles wegfegt und jeder ausschließlich Kemper, Axe-FX, Quad Cortex und Co. spielt. Klar, Modeler haben mittlerweile einen großen Marktanteil, dennoch vertrauen immer noch viele Musiker auf ihre Röhrenamps, sei es im Studio oder auf der Bühne.

Und dank der enorm fortgeschrittenen Entwicklung von Reactive Loadboxes und Speaker-Simulationen gibt es oft auch keinen Grund mehr, den Amp nicht anzuschmeißen. Egal, ob der FOH-Mischer saubere Signale haben möchte oder ob man ein sehr gutes Multi-Mic-Recording einer alten 4x12er Box braucht, obwohl man weder die echten Mikrofone noch die Box besitzt.

Darum vergleichen wir für euch heute mit dem Two Notes Captor X+, der UA OX Box, dem Bad Cat PurePath und dem Reamper von Warm Audio vier aktuelle Reactive Loadboxes, die die verschiedenen Einsatzzwecke unterschiedlich abdecken. Das dürfte dem einen oder der anderen einen Überblick darüber geben, welches Gerät für das eigene Setup am besten passen könnte.

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Der Testaufbau

Kurz zur Erinnerung: Gitarrenamp und Lautsprecher gehören zusammen wie Schloss und Schlüssel. In der Regel kann das eine nicht ohne das andere betrieben werden. Während einem Lautsprecher ohne Verstärker lediglich die Signalquelle fehlt, kann der Betrieb eines Röhrenverstärkers ohne angeschlossenen Lautsprecher aber ernsthafte Schäden verursachen. Denn dann kann die elektrische Energie, auch Last genannt, nicht abfließen. Reactive Loadboxes, oder zu Deutsch reaktive Lastwiderstände, sind also dazu da, einen Gitarren-Amp ohne angeschlossenen Speaker sicher betreiben zu können.

Da die Kombination aus Amp und Box aber nicht nur aus technischer, sondern auch aus klanglicher Sicht eine nötige Verknüpfung ist, sind diese Geräte oft direkt mit einer Speaker-Simulation ausgestattet. Außerdem bieten sie meistens noch die Möglichkeit, das am Lautsprecherausgang des Amps anliegende Signal durchzuschleifen, damit neben der Reactive Loadbox auch der echte Speaker angeschlossen werden kann.

Wie bei allen Geräten, die am Lautsprecherausgang eines Gitarrenverstärkers betrieben werden, gibt es auch bei Reactive Loadboxes einige Dinge zu beachten. In erster Linie wäre da die Impedanz, die von Bedeutung ist. Wie bei Speakern kommt es auch bei einer Reactive Loadbox darauf an, dass die Impedanz von Amp und Lastwiderstand identisch ist. Als Beispiel: Eine Loadbox mit einem 8 Ohm Eingang sollte also an einem 8 Ohm Lautsprecherausgang betrieben werden. Auch auf die Leistung in Watt sollte geachtet werden, da manche Loadboxes nur an Amps bis zu einer bestimmten Wattzahl betrieben werden können.

Der dritte Tipp ist eher bedientechnischer Natur, denn der angeschlossene Verstärker sollte nur mit bereits eingeschalteter Loadbox angefeuert werden. Klingt einfach, kann einem aber im Eifer des Gefechts gerne mal durchrutschen und führt früher oder später zu eventuellen Schäden.

Zur bestmöglichen Vergleichbarkeit habe ich bei jedem Gerät vier verschiedene Klangbeispiele mit vier verschiedenen Amps und dazu passenden Boxentypen aufgenommen. Wo es möglich war, wurden dieselben Boxentypen und möglichst ähnliche Einstellungen verwendet. Nur beim letzten Testkandidaten, dem Warm Audio Reamper, habe ich mich gegen die vier unterschiedlichen Beispiele entschieden, um dessen Reamping-Funktionen mehr in den Fokus zu rücken. Die Beispiele wurden mit folgenden Gitarre-Amp-Kombinationen eingespielt, verwendete externe Effekte sind ebenfalls aufgelistet:

Clean: Strat in Morgan PR12 mit vorgeschaltetem Diamond Compressor

Strat in Morgan PR12 mit vorgeschaltetem Diamond Compressor Breakup: Tele in Vox AC30 HW (Top-Boost-Kanal)

Tele in Vox AC30 HW (Top-Boost-Kanal) Medium Gain: ES-335 in Vox AC30 HW (Clean-Kanal) mit vorgeschaltetem Xotic BB Preamp

ES-335 in Vox AC30 HW (Clean-Kanal) mit vorgeschaltetem Xotic BB Preamp High Gain: Les Paul in THC Sunset (voll aufgerissen) mit vorgeschaltetem Tube Screamer

Begleitend zum Artikel gibt’s hier alle Infos auch zum Anschauen. Lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal :)

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Zum Vergleich angetreten: Captor X+, OX Box, PurePath und Reamper

Unser Vergleichstest deckt von allem etwas ab: Mit dem Captor X+ und der OX Box haben wir zwei digitale Loadboxes, mit dem PurePath eine analoge und mit dem Reamper eine, die ohne Speaker-Simulation, aber dafür mit anderen sinnvollen Features daherkommt.

Two Notes Captor X+

Beim Captor X+ haben wir es mit der aktuellsten Reactive Loadbox mit digitaler Cab-IR von Two Notes zu tun. Erhältlich ist er in 8-Ohm- oder 16-Ohm-Ausführung und ist für Amps bis zu 100 W ausgelegt. Er bietet zusätzlich einen dreistufigen Power-Attenuator für angeschlossene Speaker. Mit seiner DynIR-Technologie lassen sich vor jede der 32 virtuellen Lautsprecherboxen zwei Mikrofone frei positionieren, die in True-Stereo gefahren werden können. Neben eingebauten Effekten wie EQ, Reverb, Enhancer, Noise-Gate und Twin-Tracker bietet er einen globalen Virtual-Load-Shaper, der verschiedene Impedanz-Kurven bietet, die nach dem Hardware-Lastwiderstand arbeiten.

Mit seinem kompakten Format, 128 User-Presets und 512 Speicherplätzen für eigene IRs, gelungener App-Steuerung, vollständiger MIDI-Fähigkeit und XLR-Outputs in Stereo ist es meiner Meinung nach das Gerät, das von den vier Kandidaten am besten für den Live-Einsatz geeignet ist, auch wenn es für Recording-Zwecke natürlich ebenfalls absolut exzellent ist! Mit einem Preis von nur 549,- Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu schlagen.

Universal Audio OX Box

Die Universal Audio OX Amp Top Box ist seit ihrem Release im Jahr 2018 der absolute Standard und die klangliche Referenz, wenn es um Reactive Loadboxes mit Cab IR geht. Sie bietet mit dem Dynamic-Speaker-Modeling ebenfalls digitale virtuelle Speaker-Simulationen mit einer beeindruckenden Anzahl an verschiedenen Cabinets und virtuellen Mikrofonen. Mehr Flexibilität als beim Captor X+ bekommt man bei der Impedanzwahl. Hier hat man die Wahl zwischen 4, 8, und 16 Ohm, was die gängigen Werte für nahezu alle Gitarren-Amps darstellt.

Sie unterstützt zudem Amps mit bis zu 150 W Leistung. Auch sie kann als Power-Attenuator eingesetzt werden und bietet hier sogar sechs verschiedene Lautstärkestufen. Neben den beiden gleichzeitig einsetzbaren Close-Mics hat man im OX-Universum zusätzliche Raummikrofone, die dem direkten Signal beigemischt werden können. Ähnlich wie der Captor X+ bietet auch die OX-Box mit EQ, Compressor, Reverb und Delay diverse Effekte, um das trockene Signal weiter zu bearbeiten. Weitere Parameter wie Speaker-Breakup erhöhen die Authentizität der reproduzierten Sounds.

Klanglich bietet die OX-Box immer noch mit das Beste, was man im digitalen Bereich kriegen kann. Die authentische räumliche Darstellung der virtuellen Boxen dank der designierten Raummikros sowie die enorm gut klingenden Effekte auf UAD-Plug-in-Niveau sind in Verbindung mit dem hohen, flexiblen Funktionsumfang und der sehr gut gestalteten App-Steuerung absolut top!

Für den Live-Einsatz gibt es jedoch zwei Einschränkungen: Zum einen ist die UA-Ox-Box nicht MIDI-fähig. Im Schnellzugriff lassen sich zwar sechs favorisierte Rigs anwählen, jedoch nur per Hand über den frontseitigen Drehregler. Zum anderen verfügt sie nur über symmetrische Klinkenausgänge anstatt XLR-Ausgänge. Ihre ganze Stärke spielt sie somit als die (fast) eierlegende Wollmilchsau für maximale Flexibilität, gepaart mit sehr gutem Sound, im Studio aus. Dafür ist sie mit einem Preis von stolzen 1.399,- Euro aber auch der mit Abstand teuerste Vertreter.

Bad Cat PurePath

Etwas anders geht es beim dieses Jahr veröffentlichten Bad Cat PurePath zu. Wie der Name schon vermuten lässt, steht hier Purismus im Zentrum. Der PurePath ist als Reactive Loadbox mit analoger CabSim natürlich in seinen Funktionen viel weniger umfangreich als der Captor X+ oder die OX-Box. Dafür kommt er ohne Strom aus, bietet eine übersichtliche Bedienoberfläche, die man in Sekunden in Gänze verstanden hat und liefert dank seiner hochwertigen Komponenten und seiner latenzfreien analogen Schaltung ein besseres Dynamikverhalten und Spielgefühl.

Wie bei der OX-Box kann man beim ebenfalls für 150 W ausgelegten PurePath zwischen drei Impedanzen wählen: 16 Ohm, 8 Ohm, und 2/4 Ohm. Das Signal vom Amp kann auch hier bei Bedarf zu einer angeschlossenen Box durchgeschleift werden, jedoch ohne die Möglichkeit, die Lautstärke zu drosseln. In den Klang der Boxensimulation lässt sich per Kippschalter eingreifen und jeweils zwei Settings zu den Parametern Mikroposition (Edge/Center), Bauweise der Box (Open/Closed), Lautsprechermagnet (Ceramic/Alnico) und Presence (o/+) abrufen.

Im Gegensatz zu den beiden digitalen Loadboxen verfügt der PurePath über einen Groundlift und einen Phasenschalter, der speziell beim Mischen mit einer mikrofonierten Box interessant wird. Die Ausgangslautstärke des Geräts lässt sich lediglich über ein -20 dB Pad regeln. Als Output gibt es nur ein symmetrisches Mono-Signal, allerdings mit XLR-Buchse.

Der Bad Cat PurePath richtet sich explizit an Spieler, die ohne Schnickschnack in Sekundenschnelle zu einem tollen Klangergebnis kommen wollen. Und genau das liefert er auch. Trotz seines limitierten Funktionsumfangs wirkt der Klang auf mich irgendwie nochmal authentischer als bei der OX Box. Wer also nur ein bis zwei Sounds sucht und digitale Elemente in der Signalkette vermeiden will, ist hier genau richtig, ganz egal ob im Studio oder auf der Bühne! Der Preis von knapp 500,- Euro ist bei diesen Klangeigenschaften auf jeden Fall gerechtfertigt!

Disclaimer: Zur besseren Vergleichbarkeit mit Captor X+ und OX Box wurden die in Mono aufgenommenen PurePath-Klangbeispiele mit passendem Stereo-Reverb oder Delay aus der DAW versehen.

Warm Audio Reamper

Der vierte Kandidat verfolgt ein ganz anderes Konzept. Der Warm Audio Reamper ist nämlich, wie es der Name schon sagt, neben seiner Funktion als Reactive Loadbox eigentlich eine umfangreiche Reamping-Box oder wie Warm Audio es nennt, ein „Routing Hub“. Anders als die drei Mitstreiter verfügt er über keine eigene Boxensimulation. Trotzdem lassen sich am Reamper Amps mit 8 Ohm und bis zu 50 W Leistung betreiben. Das Signal vom Amp kann ebenfalls zu einer angeschlossenen Box durchgeschleift werden.

Dafür bietet der Reamper mit seinen diversen Outputs, an denen das gepufferte oder ungepufferte Direktsignal anliegt, im Gegensatz zu allen anderen Vertretern die Möglichkeit, zusätzlich ein DI-Signal zu recorden, da er in der Signalkette sowohl vor als auch gleichzeitig hinter dem Amp eingesetzt werden kann. Das Reamping eines aufgenommenen Direktsignals ist damit ohne großen Mehraufwand problemlos möglich sowie auch das Einschleifen von externen Effektgeräten.

Der Reamper punktet außerdem durch eine regelbare Eingangsimpedanz von 120 kOhm bis 1 MOhm, eine JFET-Schaltung für den regelbaren Preamp-Out sowie ebenfalls Phasenschalter und Groundlift.

Um den Reamper in unseren Vergleichstest zu integrieren, ist das Test-Setup folgendermaßen abgeändert. Wir recorden das Breakup-Klangbeispiel mit Tele und AC30, verwenden den Reamper als Reactive Loadbox und versehen das bis dahin nackte Amp-Signal in Pro Tools mit einer frei verfügbaren Impulse-Response von Celestion namens Cenzo Townshend IR Mix, ein Capture einer geschlossenen 1×12-Box mit V30-Speakern. Gleichzeitig fangen wir mit dem Reamper das trockene DI-Signal ein.

Danach wird gereampt. Wir schicken also dieses DI-Signal in meinen angezerrten Morgan PR12, ebenfalls in der DAW mit der gleichen IR gepaart. Im Anschluss schicken wir das gereampte und mit IR versehene Signal erneut in den Reamper und schleifen ein Diamond Memory Lane Delay-Pedal ein, um dem Klangbeispiel wie bei den anderen Testkandidaten ein Slapback-Delay beizusteuern.

Das alles lässt sich mit dem Reamper kinderleicht realisieren. Obwohl er durch die nicht vorhandene CabSim nicht für den Live-Einsatz geeignet ist, haben wir es mit einem tollen Werkzeug fürs Studio, mit dem man deutlich mehr anfangen kann, als nur Amps geräuschlos aufzunehmen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist beim Preis von knapp 500,- Euro sehr gut.