In unserem Vergleichstest Spring Reverb Plug-ins (Federhall) möchten wir euch vier Plug-ins vorstellen, von sehr einfach bis sehr ausgefuchst. Spring Reverbs gehören zu den ältesten Möglichkeiten, Räumlichkeit zu simulieren. Die Entstehung ist recht interessant und wenn ihr mögt, könnt ihr sie in diesem Amazona Artikel nachlesen.

Federhall-Plug-ins im direkten Vergleich

Für diesen Vergleichstest von Federhall-Plug-ins wurden über 120 Soundbeispiele erstellt, was etwas zu viel ist, um es sinnvoll zu präsentieren. Deswegen habe ich für diesen Artikel nur eine Auswahl an Beispielen ausgewählt. Falls ihr euch die komplette Packung geben wollt, könnt ihr euch alle Beispiele als MP3 hier herunterladen.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Software-Lösungen, Federhall zu simulieren, von denen wir folgende Plug-ins für Windows und macOS herausgesucht haben.

Alle Plug-ins bieten eine etwas andere Ausstattung und Klang. Beginnen wir mit dem Eventide Plug-in.

Vergleichstest Spring Reverbs – Eventide Spring

Das etwas lustlos benannte Plug-in von Eventide bietet, wie alle Kandidaten in unserem Vergleichstest Spring Reverbs, eine größenverstellbare fotorealistische Oberfläche, präsentiert sich allerdings moderner und kommt ohne Pixel-Patina aus. Ohne iLok-Autorisierung kommt er allerdings nicht aus, also ist eine Installation der iLok-Software zwingend notwendig.

Eventide Spring bietet zwei verschiedene Tank-Modelle (so werden die Gehäuse bezeichnet, die die Metallfedern enthalten): SML (small) und LRG (large). Des Weiteren habt ihr Zugriff auf viele Funktionen, die die Beschaffenheit der Federn beeinflussen. Insofern haben wir es hier oberflächlich mit etwas Physical-Modeling zu tun. Es kann nicht nur die Spannung der Federn, sondern auch deren Anzahl bestimmt werden.

Interessanterweise nutzt der Regler für die Anzahl, der von 1 bis 3 geht, Zwischenwerte, so dass auch 2,5 Federn eingestellt werden können. Dazu gesellt sich noch ein Decay-Regler für die Nachhallzeit, die bei einem echtem Federhall höchstens über die Federspannung verstellt werden könnte. Im Plug-in Eventide Spring sind beide Parameter voneinander getrennt einstellbar, womit eine größere Bandbreite an Klängen möglich ist.

Ein EQ sorgt für eine Dämpfung der hohen oder tiefen Frequenzanteile und auch ein Feedback ist möglich, das vor allem mit dem Tremolo schöne Variationen ermöglicht. Dieses Tremolo ist eine Besonderheit des Eventide Spring und kann entweder auf das Eingangs- oder das Ausgangssignal angewendet werden. Zudem ist er auch zum Host-Tempo synchronisierbar.

Der Eventide Spring bietet leider keine Preset-Verwaltung, Presets werden direkt im Datei-Browser verwaltet. Noch nicht einmal ein Drop-Down-Menü steht zur Verfügung. Gerade bei Reverbs, bei denen es teilweise auf Nuancen ankommt, ist das ein wenig enttäuschend. Man kann allerdings über die Pfeiltasten alle Presets nacheinander auswählen.

Eine weitere Besonderheit ist der Ribbon Controller im unteren Drittel des GUI. Wenn über den oberen Ring, der Parameterregler, ein blauer Bereich festgelegt wird, so agiert dieser Ribbon-Controller wie ein Makro-Regler. So kann sehr schön mit dem Klang des Spring Reverb Plug-ins gespielt werden. Der „Hotswitch“ betitelte Schalter ruft einfach eine Zufallseinstellung auf.

Vom Klang her ist der Eventide Spring sehr modern und wirkt gerade durch die Makro-Funktion auf aktuelle Produktionen getrimmt. Das soll aber nicht heißen, dass nicht auch ein schön old-schooliger Federhallklang erreicht werden kann.

Vergleichstest Spring Reverbs – Pulsar Audio Primavera

Dieser Federhall wartet mit einem fotorealistischen GUI auf, wobei sogar die Federn und deren Bewegung bei bestimmten Einstellungen beobachtet werden können. Nicht nur das – es ist sogar möglich, mit den Fingern bzw. der Maus in die Federn zu greifen und so für den bekannten Gewitter- oder auch Wildwest-Sound zu sorgen. Dieser Effekt ist zudem noch positionsabhängig. Je mittiger der Klick, desto ausgeprägter der Effekt – einzigartig in unserem Vergleichstest Spring Reverbs.

Der Pulsar Audio Primavera bietet ebenfalls eine Einstellung der Federspannung und bietet zudem sechs verschiedene Reverb-Tanks zur Auswahl. Alle haben ihren eigenen Charakter und sind bekannten Vorbildern nachempfunden. So emuliert „Twang“ den Federhall eines Fender Twin Reverb Amps und RE201 den Federhall, der im Roland Space Echo seinen Dienst tut.

Über Width kann effektiv die Stereobreite verstellt werden, obwohl das natürlich so einfach mit einem echtem Federhall nicht möglich wäre (es sei denn, Abnehmer wären an verschiedenen Stellen angebracht und einzeln abgreifbar), es klingt aber gut.

Zudem wartet der Pulsar Audio Primavera auch mit einer Preamp-Sektion auf, die High- und Low-Passfilter bietet, aber auch einen Drive in zwei Variationen, Tube und Germanium (-Transistor).

Für die Kontrolle des Ausgangssignals steht ein Presence-Regler zur Verfügung, der die mittleren Höhen hervorhebt. Der Ducking-Regler sorgt dafür, dass das Reverb-Signal heruntergeregelt wird, wenn das Eingangssignal laut ist. Dadurch lassen sich recht moderne Spring-Reverb-Effekte erreichen. Und da Pulsar Audio hier konsequent ist, kann sogar ein Sidechain-Signal genutzt werden, um das Ducking auszulösen. Alle Regler sind zudem mit aussagekräftigen Tooltips hinterlegt.

Außerdem gibt es ein Parameter-Locking und zwar im sachlogischen Sinn. Einzelne Regler können festgetackert werden und ändern sich nicht mehr bei einem Preset-Wechsel

Die Preset-Verwaltung wird über ein Drop-Down-Menü organisiert und bietet keine Schlagwörter oder Suchfunktion. Auch der Pulsar Audio Primavera benötigt eine iLok-Autorisierung.

Vom Klang her finden sich hier wohl alle Spielarten des Federhalls, von dezent bis überdeutlich ist alles zu hören. Mit den Anpassungen in der Vor- und Endstufe bietet Pulsar Audio Primavera eine sehr breite Auswahl an an Klängen, die seinesgleichen sucht.

Vergleichstest Spring Reverbs – UAD Dream ’65 Reverb Amp

Unser nächstes Plug-in im Vergleichstest Spring Reverbs, der UAD Dream ’65 Reverb Amp, fällt ein wenig aus der Reihe, denn es handelt sich eigentlich um eine komplette Amp-Simulation eines Fender Twin Reverb. Das ist auch der Grund, warum dieses Plug-in die meisten Ressourcen verbraucht, da unter der Haube eine Modeling-Technologie arbeitet.

Dennoch kann über die Tone-Regler samt Bright-/Normal-Schalter die Klangcharakteristik geändert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Signal über drei verschiedene Amp-Drives (Stock, Lead und D-Tex) anzublasen. Die Auswahl des virtuellen Mikrofons bestimmt natürlich ebenfalls das Klangergebnis. Für einen klaren Sound kann die Ampbox über „Direct“ auch ausgelassen werden.

UAD Dream ’65 Reverb Amp bietet sowohl eine MIDI-Learn-Funktion als auch eine vollständige Preset-Verwaltung mit Suche, Schlagwörtern und Favoriten. Hier gibt es also nicht auszusetzen.

Allerdings müsst ihr euch zwingend das UAD Software-Center auf den Rechner holen, über den alle Lizenzen verwaltet werden. Nicht jeder ist Fan von dieser Art der Installation und hätte gerne Einzelinstallationen.

Ebenfalls im Hintergrund arbeitet der iLok Licence Manager, den ihr ebenfalls für die Installation benötigt.

Vom Klang her habt ihr es mit einer sehr guten Emulation eines Fender Twin Reverbs zu tun, allerdings ohne Einstellungsmöglichkeiten für Decay oder etwa Federspannung. Der Hauptaspekt liegt halt auf der Amp-Simulation.

Vergleichstest Spring Reverbs – Waves Magma Springs

Für die Installation des virtuellen Federhalls von Waves benötigt ihr das Waves Software-Center, das ihr bereits besitzt, falls ihr etwas von Waves installiert habt. Einen iLok-Account braucht ihr hier dagegen nicht. Dieses Plug-in ist damit das einzige in unserem Vergleichstest Spring Reverbs ohne diese Voraussetzung.

Waves Magma Springs bietet euch Zugriff auf sieben Tank-Modelle, alle in den Decay-Geschmacksrichtungen Short, Medium und Long. Das sind insgesamt 21 Grund-Sounds, die ihr schnell auswählen könnt. Allerdings hätte mir ein kontinuierlicher Decay-Regler mehr zugesagt. Darüber hinaus gibt es keine weitergehenden Einstellungen zu den Federn.

Zur Klangbeeinflussung stehen in der Eingangsstufe noch ein Drive- und ein Feedback-Regler zur Verfügung, am Ausgang findet ihr Treble- und Bass-Regler.

Die Preset-Verwaltung findet sich in einem eigenen Fenster, bietet aber keine Kategorien oder Favoriten. Lediglich eine Suchfunktion steht zur Verfügung. Alle User-Presets gehen in denselben Ordner, was schnell unübersichtlich werden kann.

Klanglich ist auch der Waves Magma Springs gut, allerdings scheint immer ein „normaler“ Reverb im Hintergrund zu laufen – für einen Spring Reverb ist die Hallfahne zu „flächig“. Auch unterscheiden sich die Tank-Variationen teilweise nicht erheblich voneinander (z. B. „Classic“ und „California“). Zumindest habt ihr aber einen Pre-Delay-Regler um die ersten Reflexionen zu beeinflussen.

Zu den Soundbeispielen

Wie gesagt habe ich über 120 Soundbeispiele gemacht und deswegen hier direkt im Artikel nur eine Auswahl bereitgestellt. Wenn ihr euch ausführlich informieren wollt, so könnt ihr die Zip-Datei herunterladen, wo ihr alle benannten Beispiele finden könnt.

Aus Spaß habe ich auch mal den Klang eines echten Hardware-Federhalls in den Klangbeispielen festgehalten.