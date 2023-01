Vergleichstest: Strymon Big Sky Plug-in vs. Hardware Gitarren-Effektgerät

Die Legende im Kampf gegen sich selbst

Über das Strymon Big Sky muss man eigentlich nicht mehr so viele Worte verlieren. Sowohl was die Qualität der 12 einzelnen Hall Maschinen angeht – diese hat in diversesten Testberichten Höchstnoten erreicht – als auch was Verarbeitung und Bedienung auf engstem Raum betrifft, ist diese Legende unter den Hallgeräten seit nunmehr etwa 10 Jahren eine Referenz. Sogar im Studio wird das himmelblaue Wunderkästchen für Drums oder Vocals eingesetzt, was natürlich aufgrund der Auslegung als Gitarren-Effektpedal Probleme mit sich bringt. Was liegt also näher, als eine Software zu entwickeln, die den beliebten Sound des Pedals in die Architektur einer DAW zwängt?

Strymon Big Sky

Ganz neu ist diese Idee natürlich nicht, andere Hersteller bieten solche Plug-in-Lösungen schon länger an. So ist zum Beispiel Lexicon beim Programmieren der PCM-Serie schon länger auf eigenen bewährten Pfaden unterwegs. Was man aber direkt jetzt schon verraten kann ist, dass der Hersteller mit dem Strymon Big Sky Plug-in umgesetzt hat, die Benutzeroberfläche quasi 1:1 auf den Bildschirm zu bringen. Warum Strymon nach eigenen Angaben mehrere Jahre gebraucht hat, um das Konzept umzusetzen, können wir nur raten. Aber ob sich das gelohnt hat, können wir hören. Here we go!

Vergleich – DAW-Plug-in vs. Hardware Effektgerät

Sollte es tatsächlich jemanden geben, der das Strymon Big Sky Effektpedal noch nicht kennt, dem sei der Testbericht aus dem Jahr 2014 (!) empfohlen. Kollege Michael Fendt hatte dem damals recht neuen Gerät auf den Zahn gefühlt und die Basisfunktionen erkundet, außerdem gibt’s da ein paar schöne Klangbeispiele zu erforschen. Was die Pedalversion für uns Gitarristen so interessant macht, sind die 300 Speicherplätze und die komfortable Bedienbarkeit per Fuß über nur drei Fußtaster. Was mich persönlich immer geärgert hat, war die unvermeidbare Unübersichtlichkeit bei der Bedienung. So sind z. B. die Regler „Param 1“ und „Param 2“ je nach verwendeter Hall-Maschine anderen Parametern zugeordnet. Das gerade mal sechsstellige Display ist ein Kind seiner Zeit und trägt auch nicht gerade zur Übersichtlichkeit bei. Unbestreitbar ist das Strymon Big Sky aber eins der praxistauglichsten und vielseitigsten Reverb-Pedale aller Zeiten und es hat lange auf meinem Board gewohnt, bis die Reduzierung des Equipments dank des Kempers deutlich bandscheibenfreundlichere Dimensionen erreicht hat.

Man sollte sich tatsächlich auch immer die Frage stellen, ob solch ein umfangreiches Pedal auf einem Live-Board überhaupt Sinn ergibt und ob der geneigte Zuhörer im Publikum überhaupt den Unterschied zwischen Big Sky oder Flashback hört. Fakt ist und bleibt aber, dass die Qualität des Big Sky über jeden Zweifel erhaben ist und nicht ohne Grund in vielen Studios seinen Dienst tut. Natürlich ist das Pedal komplett MIDI-kompatibel und es enthält ein Cab-Filter, das auf einem Pedalboard sehr nützlich sein kann. Genau genommen ist dieses Cab-Filter eigentlich seiner Zeit voraus gewesen und klingt großartig. Ich habe es zwar selbst nie genutzt, aber da das Reverb-Pedal meistens das letzte Pedal in der Signalkette ist, ist dies ein nicht zu unterschätzendes Feature.

Die Software

Das Strymon Big Sky Plug-in lässt sich problemlos downloaden und installieren, die Autorisierung erfolgt über einen iLok-Account. Das ist zeitgemäß und funktioniert ebenfalls ohne Zicken. Als VST3-, AU- und AAX-Version steht das Plug-in nach erfolgreicher Installation bereit und wird von der DAW beim nächsten Start automatisch erkannt. Natürlich kann die Software-Version des Big Sky in mehrere Kanäle gleichzeitig geladen werden, ein klarer Vorteil gegenüber der Pedal-Version. Optisch fühlt man sich nach dem Öffnen direkt zuhause und kann problemlos (und ohne großartig Tutorials zu inhalieren) loslegen. Aber was genau unterscheidet denn nun das Strymon Big Sky Plug-in von seinem digitalen Klon? Zunächst einmal erscheint die Benutzeroberfläche dem Hardware-Vorbild gegenüber irgendwie reduziert. Klar, Fußtaster sind hier unnötig, das spart schon mal ordentlich Platz. Schnell mal die Regler durchgezählt und festgestellt, dass da doch irgendwo ein Unterschied sein muss. Und der Grund dafür ist auch schnell erklärt, die beiden oben schon erwähnten „Param 1 & 2“-Regler sind in der Software nicht vorhanden, stattdessen werden in einem schwarz unterlegten Feld, je nach verwendeter Hall-Maschine, die entsprechenden Parameter direkt angezeigt. Das erhöht natürlich schlagartig die Übersicht. Außerdem hat der Low-End-Regler jetzt einen festen Platz unter den anderen Reglern erhalten, beim Pedal muss man da immer ins Untermenü absteigen. Sehr schön!

Die Press-and-Hold Sustain- und Freeze-Funktion findet man hier auch als feste Instanzen auf der Oberfläche. Selbstverständlich reagieren alle Parameter auf Automatisierung und allein das schiebt die Praxistauglichkeit im Studio auf ein absolut neues Niveau. Wir stellen also schon mal fest: An Benutzerfreundlichkeit hat das Strymon Big Sky Plug-in damit gegenüber dem Vorbild aus Metall und Knöpfen deutlich gewonnen. Das Pedal hat leider keinen USB-Anschluss, so dass die Kommunikation mit dem erhältlichen Editor für PC oder Mac nur über MIDI funktioniert, was ein MIDI-fähiges Interface oder einen Adapter voraussetzt.

Das Fehlen des Cab-Filters ist in der Plug-in Version natürlich absolut zu verschmerzen, hier stehen mittlerweile deutlich zeitgemäßere Möglichkeiten zur Verfügung. Hier stellt sich mir nun die Frage aller Fragen: Wenn Strymon, wie sie selbst sagen,“mehrere Jahre“ gebraucht haben, um das Pedal in rein digitale Form zu pressen, haben sie dann einfach „nur“ die Architektur des Urvaters imitiert oder haben sie ihren Hall-Maschinen neue Fähigkeiten verpasst? Die Bezeichnungen der Presets jedenfalls entsprechen 1:1 denen des Pedals. Nun bin ich Gitarrist und da das Strymon Big Sky ursprünglich als Gitarren-Effekt ersonnen wurde, fällt mir nun die nicht ganz einfache Aufgabe zu, ein peripheres Pedal mit einem Plug-in zu vergleichen. Wie stelle ich das an?

Aufbau des Strymon Vergleichstests

Natürlich könnte ich das Pedal in bester Studio-Manier in einen Insert schleifen und das immer gleiche Signal abwechselnd durch Pedal und durch Plug-in schicken. Das widerspricht aber leider völlig meinem Gitarristenhirn, von dem der eine oder andere behauptet, es sei durch jahrelange Missbrauch meterhoher Boxentürme in Mitleidenschaft gezogen worden und deshalb gar nicht fähig, Nuancen in der Wiedergabe festzustellen. Doch weit gefehlt, meine Damen und Herren! Es geht, wie so oft bei uns Gitarristen, ums Gefühl. Und deshalb kommt das Pedal da hin, wo die Firma Pedaltrain das Loch gelassen hat: Aufs Board! Ich möchte kurz etwas zum Hintergrund dieser Entscheidung loswerden, was vor allem an alle Leser geht, denen die Gitarre eher nicht so vertraut ist. Wir Gitarristen sind kleine Diven. Bei uns geht es nicht nur um den Sound, sondern auch um ein höchst subjektives Ding namens „Spielgefühl“. Das betrifft nicht nur das Instrument selbst, sondern tatsächlich die komplette Kette von der Fingerkuppe bis zur zitternden Box mit ihren 45 Jahre alten Celestion Greenback Speakern mit dem Haarriss in der Kalotte links oben. Für mich interessant ist jetzt, wie sich dieses Spielgefühl verändert, wenn ich das „klassische“ Setup dem modernen Setup mit Effekt aus der DAW gegenüberstelle.

Der Versuchsaufbau ist denkbar einfach, ich wähle einen mir sehr vertrauten Sound auf dem Kemper. In diesem Fall ist das das Profile eines Morgan AC20, der sich irgendwo im Bereich zwischen Clean und Crunch am wohlsten fühlt. Die Pedalversion des Strymon Big Sky wird in Stereo in einem Loop hinter dem Amp platziert. Der Main-Out füttert die DAW. Gleichzeitig greife ich das Signal hinter der Amp-Sektion des Kempers ab und route es auf eine zweite Spur. Im Insert dieses Kanalzuges befindet sich die Plug-in Version. Finde ich auf dem Pedal ein Preset, das mir gefällt, suche ich das Pendant im Plug-in und spiele mit beiden Sounds synchron. So habe ich den besten Vergleich, ob das Plugin genauso „musikalisch“ mit meinem Spiel interagiert, wie das Pedal. Let’s go.

Wie klingen Strymon Pedal und Plug-in im Vergleich?

Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Big Sky Reverb wenigstens rudimentär bekannt ist. Aus den 12 Hall-Maschinen suche ich mir ein paar aussagekräftige heraus, zum Einsatz kommen „Swell“, „Cloud“, Chorale“ und „Magneto“.

Bereits im ersten, direkten Vergleich, bei dem das Preset „Slumber“ unter Verwendung des „Swell“-Algorithmus zum Einsatz kommt, zeigt sich, dass die ProgrammiererInnen bei Strymon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ich habe beim Pedal nicht auf alle Parameter direkten Zugriff, so dass sich das Plug-in als deutlich flexibler erweist und wesentlich besser auf mein Spiel reagiert.

Beim nächsten Preset, „Stratus“ aus dem „Cloud“-Algorithmus, kann ich weder bei Sound noch bei Spielgefühl einen Unterschied ausmachen. Selbst beim Ausklingen in den letzten paar Sekunden ist für mich kein relevanter Unterschied hör- und spürbar.

Ein recht komplexer Algorithmus ist der „Chorale“ getaufte Reverb, der mit Formanten spielt. Hier zeigt das Preset „Articulate“, was es kann, das Vowel-Filter, das die Vokale in „Aaah“ und „Oooh“ in unterschiedlichen Varianten wiedergibt, steht auf „Random“, das heißt, es macht, was es will. Auch hier steht die Software der Hardware in nichts nach, beide Lösungen arbeiten höchst musikalisch und reagieren fantastisch auf den Anschlag.

Zum Schluss noch mein persönlicher Lieblings-Algorithmus „Magneto“. Simuliert wird hier ein Bandecho mit wahlweise drei, vier oder sechs Tonköpfen. Und hier spielt die Software-Lösung natürlich alle Trümpfe aus. So ist zum Beispiel die Auswahl der Anzahl der Tonköpfe auf der ersten Blick erkennbar. Auch vom Spielgefühl her scheint hier softwareseitig einiges passiert zu sein, es wirkt, als sei das Strymon Big Sky Plug-in luftiger, leichter und irgendwie sauberer. Letzteres ist aber, gerade unter Gitarristen, nicht unbedingt ein Pluspunkt.