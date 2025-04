Vier Speaker, welcher ist der Beste?

In unserem Vergleichstest Studiolautsprecher von ADAM, Dynaudio, Focal, PSI Audio schauen wir uns diesmal Studiomonitore im Preisbereich von 1.229,- Euro bis 1.499,- Euro an, also die obere Mittelklasse, die durchaus für ernstzunehmende Produktionsaufgaben geeignet sein sollten. Alle Systeme sind als aktive 2-Wege-Konstruktionen ausgeführt und für den Betrieb im Nahfeld ausgelegt. Und doch verwundert es, wie unterschiedlich die vier Hersteller an die Thematik herangehen. Als Vergleichstest gehe ich nicht im Detail auf die einzelnen Lautsprecher ein, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, welcher Speaker für dein Tonstudio empfehlenswert sein könnte.

ANZEIGE

Vergleichstest Studiolautsprecher: Wer ist dabei?

Eins wird bereits beim Auspacken und Aufstellen klar: Für die aufgerufenen 2.458,- bis 2.998,- Euro pro Paar bekommt man sehr hochwertige und aufwendige Konstruktionen. Jedes Modell hat einen leicht unterschiedlichen Fokus. Ob sehr kompakt, bühnentauglich, elegant oder techno-mäßig, die Kandidaten differenzieren sich klar in Sachen Optik und Technik. Schauen wir uns die Teilnehmer genauer an.

PSI Audio A14-M Studio

Beginnen wir mit dem offensichtlich kleinsten Modell unseres Vergleichstest Studiolautsprecher, dem PSI Audio A14-M. Dieser wird in der Schweiz komplett von Hand gefertigt und auffällig sind seine sehr kompakten Ausmaßen.

Mit nur 24,3 x 16,3 x 17,0 cm (H x B x T) und nur 5,1 kg Gewicht erfordert der A14-M Lautsprecher nur wenig Platz im Tonstudio und soll laut Hersteller trotz seiner kompakten Bauweise viel größer spielen.

Der 5,8 Zoll Tiefmitteltöner und die 20 mm Textilkalotte werden von 70 bzw. 30 W starken A/B-Verstärkern angetrieben. Die Frequenzweiche trennt die beiden Chassis bei sehr hohen 3.600 Hz, wobei die Schweizer auf jegliche DSP-Unterstützung verzichten.

ANZEIGE

Alle PSI-Monitore werden ab Werk vorkalibriert und können beliebig miteinander kombiniert werden, da auf eine absolut identische Frequenz-Response geachtet wird. Deswegen finden wir auf der Rückseite auch nur einen analogen Eingang (XLR), je einen Drehregler für Level und Roll-off und den Netzschalter, fertig.

Der Frequenzgang in der Einstellung „flat“ wird mit 56 Hz bis 23.000 Hz angegeben, der maximale Schaldruck mit 113 dB (SPL, 1m). Unser Testexemplar erstrahlt in einem schönem Weinrot mit einer einfachen Schalllinse vor dem Hochtöner und einem Bassreflex-Schlitz unter dem Woofer. Erhältlich ist der Lautsprecher auch in Schwarz.

Obwohl die PSI Audio mit Abstand die kleinsten Kandidaten in unserem Vergleichstest Studiolautsprecher sind, sind die A14-M nicht die Günstigsten. Aktuell kosten sie 1.299,- Euro pro Stück.

Affiliate Links PSI Audio A14-M Studio Red Kundenbewertung: (7) 1.299,00€ bei

Dynaudio Core 5

Bei den dänischen Dynaudio Core 5 kann ich die Beschreibung kurz halten. Im Juli 2024 habe ich die kompakten Studiomonitore auf Herz und Nieren getestet und sie konnten mich mit einem „sehr gut“ wirklich überzeugen. Deswegen die wichtigsten Fakten zur Core 5 in aller Kürze:

Mit 35,3 x 19,0 x 26,5 cm (H x B x T) und 8,6 kg wirken die Speaker mit der stoß- und kratzfesten Lackierung sehr professionell. Auch die Core 5 verzichten auf DSP-Unterstützung, allerdings bieten diese mannigfaltige Einstellmöglichkeiten auf der Rückseite und dazu sind sie über AES3 digital in ein Monitornetzwerk einbindbar.

Der 5 Zoll Tiefmitteltöner und die 1,1 Zoll Cerotar-Soft-Dome-Kalotte werden von Class-D-Verstärkern mit jeweils 280 W angetrieben. Der Frequenzbereich wird mit 46 Hz bis 26 kHz angegeben, bei einem maximalen Schalldruck von 110 dB (SPL, 1 m).

Die ebenfalls mit einem Bassreflexschlitz ausgestatteten Lautsprecher sind mit 1.499,- Euro pro Stück die teuersten Teilnehmer im Testfeld.

Affiliate Links Dynaudio Core 5 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.499,00€ bei

Focal Solo6

Der französische Hersteller Focal schickt die bewährte Solo6 ins Rennen unseres Vergleichstest Studiolautsprecher und obwohl der Speaker für nur 1.229,- Euro verfügbar ist, so lässt man sich in Sachen Ausstattung definitiv nicht lumpen.

Ein waschechter 1,5“ Beryllium Hochtöner und ein 6,5“ TMD-Tiefmitteltöner (Tuned Mass Damper) werden mit einer Class-G-Endstufe mit 80 W für den Bass und einer AB-Endstufe mit 50 W für den Hochtöner angetrieben.

Mit den Abmessungen 33,4 x 4,6 x 29,5 cm (H x B x T) und stolzen 13 kg Gewicht wirken die Monitore mit ihrem schicken Design sehr edel und hochwertig. Zusätzlich bietet man einen Focus-Modus, den die Solo6 in einen 1-Wege-Full-Range Modus versetzt (gleich einem Avantone Cube Speaker). Der Frequenzgang wird mit 45 Hz bis 45.000 Hz (!!!) angegeben und der Schalldruck soll 110 db (SPL, 1 m) betragen.



Auch hier haben wir einen breiten Bassreflex-Port. Der Studiomonitor kostet 1.229,- Euro (Stückpreis).

Affiliate Links Focal Solo6 Black ST6 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.349,00€ bei

ADAM Audio S2V

Der insgesamt massigste Speaker im Vergleichstest Studiolautsprecher ist der ADAM Audio S2V aus der professionellen S-Serie der Berliner Studioprofis. Ein S-ART-Hochtöner nach dem Prinzip eines Air-Motion-Transformers und ein großer 7“ Hexacone-Tieftöner werden mit Verstärkerleistungen von 50 W beziehungsweise satten 300 W für den Bass betrieben.

Die Übergangsfrequenz liegt bei 3 kHz. Wie bei Focal, setzt man im Hochton auf einen Class-AB-Amp und einem PWM-Verstärker im Bass. Diese großzügige Ausstattung ermöglichen bis zu 120 dB Schalldruck (SPL, 1 m) und einen Frequenzbereich von 35 Hz bis 50 kHz. Dabei wird der Bass von zwei Bassreflexports auf der Front unterstützt.

Die Adam Audio Speaker haben die Abmessungen 34,6 x 22,2 x 33,8 cm und wiegen 11 kg. Der Preis pro Speaker liegt bei 1.359,- Euro. Als einzige Vertreter im Vergleichstest haben die Adam Audio ein echtes DSP-Interface mit mannigfaltigen Anpassungsmöglichkeiten der Lautsprecher.

Mit Hilfe der S-Control-Software können alle Einstellungen, wie User-Settings, EQs, Pegel und Delay auch am PC/Mac eingestellt werden. Und wie bei Dynaudio können auch die S2V über AE3 digital betrieben werden.

Affiliate Links ADAM Audio S2V Kundenbewertung: (9) 1.359,00€ bei

Die PSI Audio ist wie erwähnt definitiv hübsch anzusehen, aber wenn man ganz genau hinsieht, dann findet man die ein oder andere Verarbeitungsschwäche. Die Status-LED war bei meinem Testmodell nicht ganz gerade eingebaut und die Tiefmitteltöner sind nicht ganz 100%ig zentral in der Ausfräsung.

Die Dynaudios sind beim Thema Verarbeitung über jeden Zweifel erhaben, auch wenn sie einen sehr technokratischen Gesamteindruck vermitteln. Viele sichtbare Schauben, die raue Oberfläche und die mannigfaltigen Möglichkeiten der Montage am Stativ machen die Core 5 nicht gerade wohnzimmertauglich, müssen sie aber auch nicht sein. Die Dynaudio Core 5 schreit „Professionalität“ aus jeder Pore.

Die Focal Speaker gehen im Vergleich problemlos als Möbelstück durch. Erhältlich in Schwarz oder mit roten Seitenteilen wirken die Speaker sehr edel und wertig. Alle Fräsungen, die edlen Chassis und der Hochtöner hinter Gittern machen einfach einen sehr guten Eindruck und sind absolut professionell verarbeitet.

Diesen Eindruck gewinnt man auch von der ADAM S2V, dem wohl aufwendigsten Lautsprecher im Vergleichstest. Abgeschrägte Kanten, eine massive Frontplatte mit perfekt eingepassten Chassis und die organisch geformten Bassreflexports sind sehr aufwendig gefertigt. Das Verstärkerteil mit Display, Dreh-Drück-Regler und den verschiedenen Anschlüssen (analog & digital) sind ebenfalls von feiner Qualität. Da gibt es faktisch keinen Kritikpunkt.

Testumgebung und Ablauf des Tests

Ich habe die Lautsprecher des Testfeldes Vergleichstest Studiolautsprecher einzeln über ein Universal Audio Apollo X6 Audiointerface betrieben und die Klangvergleiche mit dem Mackie Big Knob Studio+ abgehört, das den direkten Vergleich von bis zu drei Lautsprecherpaaren ermöglicht.

Dabei kann man die jeweiligen Speaker mit einem Trim-Regler einpegeln und so werden scheinbare Klangunterschiede durch unterschiedliche Pegel vermieden. Dazu habe ich die Testkandidaten per Messmikrofon und weißem Rauschen eingepegelt.

Zunächst wurde jeder Lautsprecher in der Stellung „Flat“, also ohne zusätzliche Eingriffe per EQ oder Klangregler, gehört. In einem zweiten Schritt habe ich die einzelnen Lautsprecher dann in meinem Tonstudio auf Gehör (und Geschmack) angepasst und optimiert.

Dabei habe ich meine bevorzugten Tracks in bestmöglicher Qualität von Qobuz angehört und testweise Synthesizer und Gitarrenaufnahmen in UAD LUNA und Apple Logic Pro bearbeitet.

Dabei habe ich im Speziellen folgende Kriterien betrachtet:

Qualität Höhen, Mitten und Bass

räumliche Abbildung

Fein- und Grobdynamik

Studiotauglichkeit: Neutralität, Transienten und Sustain

subjektive Einschätzung

Vergleichstest Studiolautsprecher: Klangvergleich

Auch wenn ihr jetzt sicher die Augen verdreht: Es gibt in diesem Vergleichstest keinen schlechten Monitor. Das liegt nicht an der Feigheit des Autors, einen oder mehrere Kandidaten schlecht zu beurteilen oder an einer persönlichen Präferenz, sondern daran, dass man heutzutage ganz offensichtlich ein klangliches Niveau erreicht hat, das sich mehr in Nuancen unterscheidet oder im persönlichen Geschmack.

Allerdings möchte ich trotzdem die Stärken und Schwächen herausarbeiten und ich darf gerne versichern, dass diese herausgearbeiteten Unterschiede sich in unterschiedlichsten Studios zeigen werden – mit Ausnahme des tiefen Bassbereichs, der sehr von den Räumlichkeiten abhängig ist. Also gehen wir es an!

PSI Audio A14-M Studio

Fangen wir wieder mit unserem „Zwerg“ an, nämlich der PSI Audio A14-M Studio. Zunächst das Offensichtliche: Sie hat am wenigsten Druck im Basskeller im Vergleichstest. Auf der PSI Webseite wird die A14-M auch gerne mit dem Subwoofer A125-M angepriesen.

Nicht ohne Grund, wie sich herausgestellt hat. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich von der kleinen Schweizerin ein klein wenig enttäuscht bin. Absolut betrachtet ist die A14-M ein neutraler Lautsprecher, der sich für lange Hör-Sessions sehr gut eignet und sich nie in den Vordergrund spielt, was für sich gesehen ein absolutes Kompliment für einen Studiomonitor ist. Doch gemessen am Preis und im Vergleich zu den anderen Testkandidaten fehlt der kleinen PSI Audio fast überall ein kleines bisschen.

Die Höhen sind zurückhaltend und von guter Qualität, aber weder in Sachen Schnelligkeit noch bei der Transparenz überzeugen sie. Beim Anschlag eines Klaviers braucht man mehr Konzentration, um die Transienten auf den Punkt zu bringen und wenn es um die Beurteilung eines Kompressors geht, dann wird hier einfach zu wenig Information geliefert.

Die Mitten wirken im Vergleich sehr voluminös, gerade im Vergleich mit der Dynaudio, die hier eher zu dünn ist. Bei der räumlichen Abbildung steht zwar alles brav auf seinem Platz, aber bei höheren Pegeln wirkt der Raum tendenziell verwaschen. Außerdem wird die Stimme des Interpreten beim direkten Umschalten zu groß und zu weit in den Vordergrund projiziert.

Der Bass wiederum ist von guter Qualität und ausreichendem Tiefgang, wenn man keinen weiteren Vergleich hat. Untenherum fehlt nichts und selbst eine tiefe Männerstimme bekommt bei der PSI genug Kraft. Nur wenn eine Bassdrum ins Spiel kommt, dann merkt man die Kompaktheit der A14-M und es wird der Ruf nach einem Subwoofer laut.

Diese zurückhaltende Abstimmung geht leider auch auf die Kosten von Fein- und Grobdynamik. Die Rhythmussektion bei Peter Gabriels „Mercy Street“ (Album „So“, 1982) oder das von mir gerne herangezogene Glöckchen von Tears for Fears „Woman in Chains“ (Album Seeds of Love, 1989) bei 00:37 min können im Vergleich nicht überzeugen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wenn man während dieses Intros beispielsweise auf die Focal umschaltet, dann zeigt sich, wie überlegen der Beryllium Hochtöner ist. Viel schneller, leichter, transparenter, ohne irgendwie zu nerven.

Subjektiv landen die PSI Audio A14-M für mich deswegen nur auf dem letzten Platz, auch weil sie trotz „handcrafted in Switzerland“ am wenigsten Lautsprecher fürs Geld bieten. Sie sind toll verarbeitet, gar keine Frage, aber die geringe Ausstattung und der etwas uninspirierte Klang haben mich in diesem hochkarätigen Testfeld nicht abgeholt. Schade.

Dynaudio Core 5

In diesem Vergleich bestätigt sich zu 100 % alles, was ich im Einzeltest der Core 5 bei Amazona.de geschrieben hatte. Ein für Dynaudio eher untypischer Lautsprecher ohne jegliche „HiFi-Färbung“ – ganz im Gegenteil. Die Core 5 sind spritzig, sehr dynamisch und spielen nach vorne.

Leider kann der Cerotar-Hochtöner mit dem S-ART AMT der Adam Audio oder der Beryllium Kalotte der Focal nicht mithalten. Das ist oben herum nicht wirklich schlecht, aber das Bessere ist des Guten Feind (ja, 5,- Euro ins Phrasenschwein, ich weiß!). Und so leiden die Dynaudios auch in diesem Test unter leicht ausgedünnten Mitten.

Dafür ist der Bass sehr gut und es fehlt wirklich nur bei den untersten Tiefen etwas Druck. Die räumliche Abbildung ist plastisch und exakt, aber nicht sehr weit in die Tiefe gestaffelt. Da merkt man die leichte Schwäche in den Mitten und Höhen ebenfalls ein wenig.

Die Dynaudio Core 5 sind hier definitiv die absoluten Profis im Vergleich. Der moderne Klang, die beste Dynamik im Vergleich und die bühnentaugliche Verarbeitung ergeben im Vergleichstest Studiolautsprecher einen sehr guten zweiten Platz. Auch wenn sie im Vergleich die Teuerste ist, sie bietet sehr viel Gegenwert!

ADAM Audio S2V

Hier heißt es AMT gegen Beryllium, Hexacone gegen TMD-Tieftöner. Deutschland gegen Frankreich. Und das ist in unserem Vergleichstest ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf der einen Seite die Berliner, die für Sich den Begriff „Präzision“ an das Revere geheftet haben.

Alle Klänge aus diesem Monitor kommen sehr scharf umrissen und zwar über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. Vielleicht könnte der 7-Zöller etwas mehr Druck machen, dafür stehen kurze Bassimpulse wie in Beton gemeißelt im Raum (Album „EUSEXUA“ von FKA Twigs, Januar 2025).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die ADAM S2V lässt keine Überschwinger oder gar Dröhnen zu. Tatsächlich packt die ADAM alle Klangquellen in eine Schraubzwinge – und zwar im positivsten Sinne. Das ist insbesondere beim Arbeiten in der DAW von großer Hilfe. Alle Einstellungen am Kompressor oder Equalizer werden ganz unmittelbar präsentiert. Da gibt es kein Raten oder Trial & Error.

Die ADAM Audio ist ein wertvolles Tool im Tonstudio. Räumlich eher breit als tief, was man als AMT-typisch bezeichnen darf. Trotzdem darf Musik mit der S2V auch Spaß machen, aber immer mit einem Hauch deutscher Korrektheit.

Focal Solo6

Wenn wir schon bei Klischees sind: Die Focal präsentiert sich im Vergleich mit der ADAM mit dem Begriff „Natürlichkeit“. Der Hochtöner ist das Maß der Dinge im gesamten Audiobereich. Dieses federleichte, detailreiche aber nie Nervende des Beryllium-Tweeters zieht sich durch das gesamte Hörerlebnis.

Diese Fülle an Informationen, die sich völlig natürlich in das Klangbild einbringen sind eine wahre Freude. Dabei wird der Raum in Breite und Tiefe gefüllt und jeder Klang hat diese realistische Freiheit. Wenn man „Bubbles“ von Yosi Horikawa (Album „Wandering“ von 2012) mit den fallenden Kugeln am Anfang anhört, dann versteht man sofort, was ich meine.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der AMT Hochtöner der ADAM Audio seziert jeden einzelnen Ton, während man bei der Focal die einzelnen Kugeln sieht und förmlich greifen kann.

Der Bassbereich der Focal ist ein wenig ungenauer als bei der ADAM, aber weit weg von verwaschen oder dröhnend. Eine echte Stärke der Focal sind die Mitten. Es scheint keinen Übergang zwischen Tieftöner und Tweeter zu geben. Das passt in Sachen Schnelligkeit und Neutralität perfekt.

Tonal sind beide Lautsprecher sehr ähnlich. Es gibt Songs, bei denen man beim Hin- und Herschalten schon sehr genau auf eine Veränderung achten muss. Wenn man dann auf die Dynaudio oder die PSI Audio umschaltet, dann merkt man, dass Focal und ADAM klanglich tatsächlich überlegen sind. Neutraler, natürlicher, ausgewogener und ohne echte Schwäche.

Deswegen das Ergebnis unseres Vergleichstest Studiolautsprecher. In diesem Rennen teilen sich die ADAM Audio und die Focal den ersten Platz, weil beide wirklich unfassbar guten Klang und Gegenwert für den aufgerufenen Preis bieten.