Kleine und mittlere LED-Scheinwerfer für Theater und Events

In diesem Testbericht stellen wir eine Auswahl kompakter LED-Theaterscheinwerfer vor, die sich für Bühne, Studio und Veranstaltungen eignen. Wir vergleichen unterschiedliche Modelle hinsichtlich Lichtqualität, Leistung, Bedienung und Einsatzmöglichkeiten, um einen Überblick über die Stärken und Schwächen der Geräte zu geben. Dabei betrachten wir sowohl klassische Warmweiß-Scheinwerfer als auch flexibel einstellbare Geräte mit variabler Farbtemperatur, um verschiedenen Zielgruppen – von Hobbyanwendern bis zu professionellen Bühnenbeleuchtern – praxisnahe Empfehlungen zu liefern.

Kurz & knapp Worum geht es? Vergleich dreier LED-Theaterscheinwerfer von Varytec mit Fokus auf Lichtqualität, Bedienung und Praxistauglichkeit in verschiedenen Anwendungsszenarien. Unterschiedliche Schwerpunkte: Spot 100 liefert klassisches Warmweiß, Spot 120 bietet flexible Farbmischung, Studio 150 überzeugt als kompakter Flächenscheinwerfer.

Spot 100 liefert klassisches Warmweiß, Spot 120 bietet flexible Farbmischung, Studio 150 überzeugt als kompakter Flächenscheinwerfer. Hohe Lichtqualität: Alle Modelle erreichen CRI-Werte über 90 und bieten ein weitgehend natürliches Lichtbild für Bühne, Studio und Event.

Alle Modelle erreichen CRI-Werte über 90 und bieten ein weitgehend natürliches Lichtbild für Bühne, Studio und Event. Einfache Bedienung: Intuitive Menüs, solide Verarbeitung und vielseitige Anschlussoptionen machen die Handhabung unkompliziert.

Intuitive Menüs, solide Verarbeitung und vielseitige Anschlussoptionen machen die Handhabung unkompliziert. Kleine Schwächen: Lüftergeräusche und nicht vollständig lineares Dimmverhalten sind die einzigen relevanten Kritikpunkte.

ANZEIGE

Varytec Theater LED Spot 100 3000K

Der Varytec Theater LED Spot 100 ist ein moderner LED-Stufenlinsenscheinwerfer, der klassische Halogenmodelle im Leistungsbereich von 500 bis 650 W ersetzen soll und sich besonders für Theater, kleine Bühnen, Präsentationsräume und mobile Anwendungen eignet. Sein Konzept setzt auf energieeffiziente LED-Technik, eine warme, natürliche Lichtwirkung und eine kompakte Bauform, die den Einsatz sowohl im professionellen als auch im semiprofessionellen Umfeld attraktiv macht.

Äußerlich präsentiert sich der Theater Spot 100 in einem robusten Aluminiumgehäuse, das wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich ist. Die Konstruktion wirkt solide und bühnentauglich – bei einem Gewicht von rund 5 kg und Abmessungen von etwa 260 × 185 × 160 mm. Eine klassische Fresnel-Linse sitzt an der Front und ermöglicht den typischen weichen Lichtcharakter mit sanft auslaufendem Rand. Der Zoom-Mechanismus wird manuell bedient und erlaubt eine Veränderung des Abstrahlwinkels von etwa 15 bis 45 ° .

Die Bedienoberfläche auf der Rückseite besteht aus einem Display mit Tastern, über die sich grundlegende Einstellungen auch ohne DMX vornehmen lassen. Für die Verkabelung stehen 3-Pin-DMX-Anschlüsse sowie Power-Twist-Ein- und -Ausgänge zur Verfügung, sodass mehrere Geräte in Reihe durchgeschleift werden können. Ein temperaturgeregelter Lüfter sorgt für ausreichende Kühlung.

Im Inneren arbeitet eine 100-W-COB-LED, die ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 K erzeugt. Die Lichtqualität ist dank eines hohen Farbwiedergabeindex von 95 besonders natürlich, sodass Farben von Kostümen, Dekorationen oder Requisiten realistisch und ohne Verfälschungen erscheinen. Bei engem Abstrahlwinkel erreicht der Scheinwerfer eine Lichtstärke von rund 6.350 lx auf 2 m Abstand, womit er für kleine und mittelgroße Bühnenflächen ausreichend Reserven bietet. Die LED arbeitet mit einer hohen Refreshrate von 10 kHz, wodurch der Betrieb auch für Kamera- und Videoproduktionen flimmerfrei möglich ist. Die Steuerung erfolgt über DMX mit wahlweise einem oder zwei Kanälen oder im Standalone-Modus über das rückseitige Menü. Die Leistungsaufnahme liegt bei maximal etwa 115 W.

Der Varytec Theater LED Spot 100 wirkt auf mich stabil verbaut. Das Flügeltor lässt sich einfach einsetzen und verstellen. Die Menüführung ist simpel und – wie von Varytec gewohnt – leicht zu bedienen. Die Farbtemperatur hat mir sehr gut gefallen und wirkte auf mich natürlich. Helligkeit und Leistung sind für kleine Theater bis hin zu mittleren Events völlig ausreichend. Der Lüfter ist leider deutlich hörbar und könnte in ruhigen Theaterszenen auffallen. Der Bügel lässt sich gut einstellen und hält die Lampe zuverlässig in der gewünschten Neigung. Die Schraube zum Feststellen befindet sich nur auf einer Seite, was ich jedoch nicht als störend empfinde.

Insgesamt kombiniert der Varytec Theater LED Spot 100 eine robuste Bauweise mit hoher Lichtqualität und leiser Kühlung. Seine feste warmweiße Farbtemperatur macht ihn besonders für klassische Theaterstimmungen und eine natürliche Grundausleuchtung geeignet, während der manuelle Zoom und die moderate Leistung ihn vor allem für kleine bis mittlere Veranstaltungsräume prädestinieren.

Varytec Theater LED Spot 120 FC

Während der Spot 100 eine feste Farbtemperatur von 3000 K Warmweiß liefert und damit klassische, warme Theaterbeleuchtung simuliert, erweitert der Spot 120 FC die Möglichkeiten deutlich: Er nutzt eine stärkere 120-W-COB-LED und unterstützt eine RGBWW-Farbmischung. Damit kann nicht nur warmweißes Licht erzeugt werden, sondern auch farbige Lichtstimmungen – was ihn deutlich flexibler macht, wenn es um kreative Lichtgestaltung oder wechselnde Szenarien geht. Auch die Leistungsaufnahme und der DMX-Funktionsumfang sind beim 120 FC höher, was ihn insgesamt leistungsfähiger und vielseitiger als den 100er macht.

Äußerlich zeigt sich der Spot in einem robusten Aluminiumgehäuse (schwarz), das mit Abmessungen von etwa 260 × 185 × 160 mm und einem Gewicht von ca. 5 kg eine handliche Größe besitzt. Der Spot lässt sich über einen Bügel auf Traversen, Stativen oder Bodenplatten montieren; ein mitgelieferter Flügelklappenrahmen („Barn-Door“) dient zur gezielten Begrenzung oder Abschattung des Lichtkegels. Die Fresnel-Linse erzeugt ein weich auslaufendes, gleichmäßiges Lichtbild, das sich durch den manuell einstellbaren Zoom flexibel zwischen engem Spot und breitem Wash-Licht verändern lässt (Abstrahlwinkel ca. 15° bis 45°).

ANZEIGE

Im Inneren arbeitet eine 120-W-COB-LED, die Licht mit variabler Farbtemperatur und Farbmischung aus dem RGBWW-Spektrum erzeugt – also von standardmäßigem Weiß über Warmweiß bis hin zu farbigen Lichtstimmungen. Der Farbwiedergabeindex liegt bei 95, wodurch Farben auf Bühne, Personen oder Dekorationen realistisch und brillant dargestellt werden. Die LED-Einheit arbeitet mit einer hohen Refresh-Rate von 10 kHz, was Flimmerfreiheit insbesondere bei Video- und Kameraeinsätzen sicherstellt. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt rund 135 W, versorgt wird der Spot mit AC 100–240 V (50/60 Hz), was einen flexiblen Einsatz an unterschiedlichsten Orten ermöglicht.

Für die Steuerung stehen DMX-Ansteuerungen mit 4, 6 oder 8 Kanälen bereit; alternativ kann der Spot im Standalone-Modus über ein Display und Bedienknöpfe unabhängig von einer Lichtsteuerung betrieben werden. DMX In und Out sind über 3-Pin-Anschlüsse realisiert, die Stromversorgung erfolgt über Power-Twist-Stecker. Die Kühlung übernimmt ein temperaturgeregelter Lüfter, der bei hoher Temperatur auch leicht zu hören ist. Der Varytec Theater Spot 120 FC macht auf mich einen soliden Eindruck. Flügeltor und Bügel lassen sich leicht installieren und bedienen. Die Menüführung ist auch hier einfach gehalten.

In der Praxis eröffnet der Spot 120 FC durch seine Farbmischung und Flexibilität eine deutlich breitere Palette an Beleuchtungsszenarien: Er eignet sich für klassische Theaterbeleuchtung ebenso wie für moderne Inszenierungen mit farbigen Akzenten, Club- oder Konzertbeleuchtung, Präsentationen oder mobile Bühnenaufbauten. Seine Kombination aus handlicher Bauweise, starker LED, variabler Optik und solider Verarbeitung macht ihn zu einer praktischen Lampe in der Veranstaltungs- und Theatertechnik.

Gut zu wissen Fachbegriffe einfach erklärt: Drei zentrale Begriffe aus der Welt der Bühnenbeleuchtung kurz und verständlich erläutert. CRI (Color Rendering Index): Maß für die Farbwiedergabequalität einer Lichtquelle. Werte über 90 stehen für besonders natürliche und realistische Farbdarstellung.

Maß für die Farbwiedergabequalität einer Lichtquelle. Werte über 90 stehen für besonders natürliche und realistische Farbdarstellung. Stufenlinse (Fresnel-Linse): Spezielle Linse mit konzentrischen Ringen, die ein weiches, breit streuendes Licht erzeugt – ideal für Theater und Bühne.

Spezielle Linse mit konzentrischen Ringen, die ein weiches, breit streuendes Licht erzeugt – ideal für Theater und Bühne. Farbtemperatur: Gibt die Lichtfarbe in Kelvin (K) an. Warmweißes Licht liegt bei ca. 2700–3200 K, neutralweißes bei etwa 4000–4500 K, kaltweißes bei über 5000 K.

Varytec Theater LED Studio 150 2900K

Im Vergleich zu den bisher genannten Modellen zeigt der Varytec Theater LED Studio 150 einige deutliche Unterschiede. Während der Theater Spot 100 auf eine warme Festfarbe setzt und der Theater Spot 120 durch seine Farbmischung sehr flexibel ist, verfolgt der Studio 150 ein anderes Konzept. Er verzichtet auf eine Fresnel-Linse mit Zoom und arbeitet stattdessen mit einer PC-Linse und einem festen Abstrahlwinkel. Zudem ist seine 150-Watt-LED deutlich leistungsstärker, wodurch der Scheinwerfer besser für größere Flächen geeignet ist. Gleichzeitig ist er einfacher aufgebaut und dadurch preislich attraktiver, bietet aber weniger kreative Möglichkeiten als der farbfähige Spot 120 FC.

Der Varytec Theater LED Studio 150 ist ein kompakter, kräftiger LED-Scheinwerfer, der vor allem für die flächige Ausleuchtung auf Bühnen, in Studios oder bei Präsentationen entwickelt wurde. Sein Gehäuse besteht aus stabilem Aluminiumdruckguss und fällt mit seinen kompakten Maßen und einem Gewicht von knapp 3 kg sehr transportfreundlich aus. Die Montage erfolgt über einen verstellbaren Haltebügel und dank gummierter Standfüße kann das Gerät auch problemlos am Boden platziert werden. Die Front wird durch eine PC-Linse geprägt, die ein gleichmäßig gestreutes Lichtbild erzeugt. Im Gegensatz zu einem Stufenlinsenscheinwerfer gibt es hier keinen variablen Zoom, sondern einen festen Abstrahlwinkel von rund 40° , was den Scheinwerfer besonders für große, gleichmäßig zu beleuchtende Flächen qualifiziert.

Im Inneren arbeitet eine leistungsstarke 150-Watt-COB-LED, die je nach Modell in Warmweiß oder Kaltweiß erhältlich ist. Beide Varianten bieten einen hohen Farbwiedergabeindex von über 90, wodurch Farben auf Bühnen sowie Personen und Objekte natürlich und zuverlässig dargestellt werden. Die LED arbeitet flimmerfrei mit einer hohen Pulsbreitenfrequenz, sodass sich der Scheinwerfer auch für kameraempfindliche Anwendungen oder Filmaufnahmen eignet. Die maximale Leistungsaufnahme bleibt trotz der hohen Lichtleistung moderat und ermöglicht einen effizienten Betrieb.

Die Steuerung erfolgt über DMX, RDM oder direkt am Gerät über ein Display und Drucktasten. Je nach Bedarf stehen verschiedene Steuerprofile mit einem, zwei oder vier Kanälen zur Verfügung. Die Anschlüsse bestehen aus dreipoligen DMX-Buchsen sowie einem Power-Twist-Eingang und -Ausgang zur Durchschleifung der Stromversorgung. Für die Kühlung sorgt ein temperaturgeregelter Lüfter, der bei moderater Last deutlich reduziert arbeitet. Zusätzlich kann ein besonders geräuscharmer Modus aktiviert werden, was den Einsatz im Theater oder Studio begünstigt.

Der Varytec Theater LED Studio 150 ist ebenfalls gut verarbeitet und lässt sich leicht installieren. Aufgrund seiner kompakten Größe und des geringen Gewichts ist er sehr handlich und kann auch auf kleinen Stativen befestigt werden. Trotz der kompakten Bauweise liefert er ein gutes Lichtbild und besitzt ausreichend Leistung für kleine bis mittlere Flächen. Der Lüfter ist ebenso leise wie bei den anderen Lampen. Allerdings wird die Lampe schnell heiß, wenn der geräuscharme Modus aktiviert ist.

Insgesamt zeigt sich der Varytec Theater LED Studio 150 als kompakter, leistungsfähiger und unkomplizierter Flächenscheinwerfer. Er überzeugt durch starke Lichtleistung, gleichmäßige Ausleuchtung, geringe Geräuschentwicklung und ein sehr gutes Verhältnis von Preis zu Leistung. Seine feste Farbtemperatur und der nicht veränderbare Abstrahlwinkel machen ihn zwar weniger flexibel als die farbfähigen oder zoombaren Modelle, doch für klassische Bühnenbeleuchtung oder allgemeine Flächenbeleuchtung bietet er eine zuverlässige und robuste Lösung.

Praxiseinsatz und Zielgruppen

Varytec Theater LED Spot 100

Der Theater LED Spot 100 eignet sich besonders für Anwendungen, in denen eine warme und natürliche Grundbeleuchtung gefordert ist. Typische Einsatzfelder sind kleinere bis mittlere Theaterbühnen, Vortrags- und Mehrzweckräume oder mobile Produktionen, bei denen ein klassischer Stufenlinsen-Look benötigt wird. Das weiche Lichtbild und die hohe Farbwiedergabe bieten Vorteile für Schauspiel, Chöre, Lesungen oder Konzerte.

Varytec Theater LED Spot 120

Der Theater LED Spot 120 spricht durch seine deutlich größere Flexibilität vor allem Anwender an, die nicht nur einfache Warmweiß-Ausleuchtung, sondern auch farbige Stimmungen oder wechselnde Szenen realisieren wollen. Durch die RGBWW-Technik und den größeren Leistungsumfang ist er im Theater ebenso zu Hause wie in Proberäumen, kleineren Konzerten, Eventlocations, Clubs oder auf Präsentationsbühnen. Auch für kleinere Tourproduktionen oder Messebeleuchtungen ist er interessant, da er verschiedenste Lichtstimmungen aus einem Gerät liefern kann.

Varytec Theater LED Studio 150

Der Theater LED Studio 150 ist ein klassischer Flächenscheinwerfer und wird hauptsächlich eingesetzt, wenn große Bereiche gleichmäßig ausgeleuchtet werden sollen. Er eignet sich besonders für Grundlicht auf Theater- und Studiobühnen, in Mehrzweckhallen, bei Tagungen, Podien und überall dort, wo eine klare und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Farbwechsel oder Zoom gefragt ist. Auch als Frontlicht für kleinere Produktionen oder als Grundausleuchtung für Videodrehs ist er eine gute Wahl. Seine kleine Größe macht ihn auch in extrem beengten Umgebungen sehr praktisch.

Weitere LED Theaterscheinwerfer findet ihr hier!

Alternativen

Varytec LED Profile Mini IP65 3200K bk

Der Varytec LED Profile Mini IP65 3200K bk ist ein kleiner, wetterfester LED-Profilscheinwerfer mit 3200 K Lichtfarbe, der bei nur 20 W Leistungsaufnahme erstaunlich hell und farbstabil leuchtet. Er verfügt über vier Blendenschieber und einen manuell einstellbaren Fokus – dadurch lässt sich der Lichtkegel gut auf Objekte oder Details ausrichten, etwa für Gobo-Projektionen oder gezielte Objektbeleuchtung. Mit seinem kompakten, lüfterlosen Gehäuse, Schutzart IP65 und solidem Aluminiumdruckguss eignet er sich sowohl für Innenräume als auch für Außenanwendungen und spricht besonders Anwender an, die eine einfache, robuste und mobil einsetzbare Lösung für gezielte Lichtakzente suchen.

Cameo TS 100 WW LED Theater-Spot

Der Cameo TS 100 WW ist ein klassischer LED-Theaterspot mit einer 100-W-Warmweiß-LED und Fresnel-Linse, der einen stufenlos einstellbaren Abstrahlwinkel von 14° bis 38° bietet. Mit einer Farbtemperatur von 3100 K, CRI über 97 und einer Lichtstärke von bis zu 52.000 Lux bei 1 m Abstand erzeugt er ein sehr warmes, farbtreues und gleichmäßiges Bühnenlicht. Durch seinen flackerfreien Betrieb (bis 25 kHz) und das robuste Metallgehäuse mit temperaturgesteuertem Lüfter eignet er sich sowohl für Theater- und Bühnenproduktionen als auch für Live-Events oder Videoeinsätze.

Stairville Octagon Theater 20x6W CW/WW/A

Der Stairville Octagon Theater 20×6 W CW/WW/A ist ein vielseitiger LED-Theaterspot mit insgesamt 20 High-Power-LEDs (je 6 W), die kaltweißes, warmweißes und bernsteinfarbenes Licht (CW/WW/A) erzeugen können. Damit lassen sich Farbtemperatur und Stimmung stufenlos zwischen etwa 2800 und 6400 K variieren. Der Abstrahlwinkel liegt bei ca. 36°, was ihn recht breitflächig leuchten lässt – ideal für Grundausleuchtung oder Ambient-Licht auf Bühnen oder in Veranstaltungssälen. Gesteuert wird der Spot wahlweise über DMX-512 (4/6/9 Kanäle) oder direkt am Gerät über Display und Tasten, wodurch er sich flexibel als Front-, Flächen- oder Stimmungslicht einsetzen lässt – bei Theater, Live-Events, Präsentationen oder Club-Settings.

Eurolite LED Theatre COB 100 WW/CW

Der Eurolite LED Theatre COB 100 WW/CW ist ein kompakter LED-Theaterspot mit 100-W-COB-LED und einstellbarer Farbtemperatur im Bereich von etwa 2500–5700 K, wodurch sowohl warmweißes als auch kaltweißes Licht realisierbar ist. Mit einem Abstrahlwinkel von ca. 41° liefert er gleichmäßiges Weißlicht, das sich über DMX, Stand-alone-Modus, Musik- oder Master/Slave-Funktion dimmen und steuern lässt – inklusive Dimmer- und Strobe-Effekten. Sein leichtes Gehäuse und die Netzspannung 100–240 V machen ihn flexibel einsetzbar für Theater, Bühnen, kleine Events oder mobile Setups, wenn eine einfache, solide und variable Grundbeleuchtung gewünscht ist.