Vergleichstest: Yamaha HS 8 vs Tannoy Gold 8, Nahfeldmonitore

Acht-Zoll Boliden im Studiovergleich

Im heutigen Praxisvergleich stelle ich euch die 8”-Studiomonitore Yamaha HS 8 und Tannoy Gold 8 vor. Beide Modelle wurden bereits auf AMAZONA.de ausführlich getestet, doch hier geht es darum, die Monitore aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mein Fokus lag dabei nicht nur auf der Nutzung als Abhörmonitore, sondern auch auf ihrer Eignung zur Beschallung von Synthesizer-Sessions im Tonstudio. Warum das für mich (und vermutlich auch für einige Leser) wichtig ist, erfahrt ihr gleich.

ANZEIGE

Technischer Vergleich: Yamaha HS-8 – Tannoy Gold 8

Beide Lautsprecherpaare sind hochwertig verarbeitet und machen haptisch einen soliden Eindruck. Hier enden jedoch schon die Gemeinsamkeiten. Der Tannoy-Monitor arbeitet mit einem 8”-Koaxialsystem, das einen integrierten 1”-Titan-Hochtöner enthält. Yamaha hingegen setzt auf separate Tief- und Hochtöner mit denselben Maßen. Außerdem wiegen die Tannoy-Lautsprecher pro Stück rund 4 kg mehr und sind deutlich voluminöser als die Monitore von Yamaha.

Die Tannoy Gold 8 bieten an der Vorderseite Regler zur Lautstärke- und Höhenanpassung. Beim Yamaha HS 8 befinden sich diese Einstellungen auf der Rückseite. Die Höhenanpassung kann hier allerdings nur über einen Schalter in -2 dB oder +2 dB vorgenommen werden. Beide Systeme verfügen zusätzlich auf der Rückseite über einen Schalter zur Bassabsenkung um bis zu 4 dB.

Sowohl Yamaha HS 8 als auch Tannoy Gold 8 können über XLR- oder Klinkenverbindungen angesteuert werden. Die Tannoys bieten als zusätzliches Feature einen Stereo-Miniklinken-Eingang, um beispielsweise Smartphones direkt anzuschließen. Ein mitgeliefertes, etwa 1 m langes Monoklinkenkabel ermöglicht es, Monitor 1 und Monitor 2 zu einem Stereosystem zu koppeln. Aus Neugier habe ich es ausprobiert und ja, es funktioniert – allerdings ist die Klangqualität mäßig und ein kabelgebundenes System für diese Anwendung erscheint eher fragwürdig. Auf dieses Feature hätte man meiner Meinung nach gut verzichten können.

Ein weiteres Feature der Tannoys ist der Auto-Standby-Modus. Hiermit habe ich jedoch ebenfalls keine guten Erfahrungen gemacht. Bei leiser Hintergrundmusik (viele nutzen ihr „Studio“ ja auch für andere Zwecke) schalten sich die Lautsprecher gelegentlich ungewollt ab.

Look: Yamaha HS 8 vs. Tannoy Gold 8

Die Yamaha-Modelle sind in zwei Farbvarianten erhältlich, Schwarz und Weiß, wobei die Membranen grundsätzlich weiß bleiben – angelehnt an die Klassiker Yamaha NS-10. Ich habe mir die weißen Varianten schicken lassen. Die Tannoy Gold hingegen kommen mit einem dunkel-anthrazitfarbenen Gehäuse sowie goldenen Aufdrucken und Zierleisten. Meiner Meinung nach liegen die Yamahas (unabhängig von der Farbvariante) optisch klar vorn, sie wirken auf mich schlicht sachlicher und dadurch professioneller.

Frequenzgang – speziell Tiefbass-Bereich

Trotz ihrer stattlichen Größe und der 8”-Lautsprecher reicht der Frequenzgang der Tannoy Gold 8 nur bis 54 Hz hinab (laut Hersteller), während Yamaha deutlich tiefer bis 38 Hz geht. Diese Angaben haben sich im Hörtest bestätigt. Während die Yamahas tiefe Bässe und Kickdrums noch spürbar und hörbar wiedergeben, steigen die Tannoys in diesen Frequenzbereichen aus.

Das betrifft allerdings die meisten Nahfeldmonitore, vor allem mit kleineren Lautsprechern, da für die Beurteilung einer Mischung nicht zwingend der tiefste Bassbereich erforderlich ist. Doch an dieser Stelle komme ich zu dem bereits angekündigten, speziellen Einsatzzweck in meinem Studio.

Yamaha HS 8 und Tannoy Gold 8 im Praxiseinsatz

Mein Tonstudio hat zwei Hauptaufgaben: Zum einen möchte ich hier natürlich abmischen und mastern. Dafür ist der Abhörplatz mit einem Paar KS-Digital C5 Referenzmonitoren und einem KS-Digital B88 Subwoofer ausgestattet – ein System, das preislich weit über den hier vorgestellten 8”-Monitoren liegt. Der Abhörplatz wurde nach bestem Wissen und Gewissen (mit professioneller Unterstützung) eingemessen und durch akustische Reflektoren und Absorber auf optimale Abhörqualität getrimmt. Und natürlich hat mir der freundliche Audioingenieur von HOFA davon abgeraten, den Studiotisch mit Blick in den Raum zu positionieren.

ANZEIGE

Ich wollte jedoch nicht nur „abhören“, sondern auch jammen – am besten mit Freunden, die an zwei weiteren Keyboard-Setups im Studio sitzen. Die Vorstellung, ihnen dabei den Rücken zuzuwenden, fand ich wenig einladend. Jahrelang hatte ich ein Ministudio in einer ehemaligen Speisekammer betrieben – jetzt, da ich etwas mehr Platz habe, ist mir der kommunikative Aspekt besonders wichtig.

So wie das KS-Digitalsystem nun ausgerichtet ist, bin ich absolut zufrieden mit der Abhörsituation.

Das zusätzliche 8”-System sollte nun folgende Lücke füllen:

Es ist mir wichtig, während einer Mischung zwischen zwei unterschiedlichen Monitorpaaren umschalten zu können, um einen zweiten Klangeindruck meiner Musik zu erhalten. Darüber hinaus suchte ich nach einem System, das bei Jam-Sessions einen breiten, warmen Sound liefert und gelegentlich auch höhere Lautstärken verträgt.

Die Yamaha HS 8 Monitore haben beide Erwartungen voll erfüllt. Der Klangcharakter unterscheidet sich deutlich von meinen Referenzmonitoren und tendiert eher zur „Schönmalerei“, fast wie gut klingende HiFi-Boxen. Gerade diese Eigenschaft macht sie für mich zur idealen Ergänzung. Der etwas weniger differenzierte Tiefbassbereich ist dabei kein echter Nachteil, da die meisten HiFi-Systeme und Bluetooth-Boxen ein ähnliches Verhalten zeigen.

Ganz anders die Tannoy Gold 8 Lautsprecher: Ihnen fehlt es merklich an Bass und auch die oberen Mitten und Höhen ließen sich trotz Absenkung durch den eingebauten Equalizer nicht in den Griff bekommen. Nach einer einstündigen Session waren meine Ohren so strapaziert, dass ich die Tannoys nur noch bei geringer Lautstärke hören konnte. Im Vergleich dazu empfinde ich die Yamaha-Monitore (bei denen ich die Höhen um 2 dB gedämpft habe) als nahezu ermüdungsfrei.

Boxenständer Millenium BS-500

Die im Bundle enthaltenen Millenium BS-500 Lautsprecherständer kann ich ebenfalls empfehlen. Sie sind schnell aufgebaut, gut verarbeitet und lassen sich durch einen Bolzen sicher in der Höhe arretieren. Dank des Bolzens muss die Höhen-Arretierung nur leicht angezogen werden, was es mir ermöglicht, die Boxen problemlos um 180 Grad zu drehen und so die Synthesizer-Setups hinter dem Studiotisch zu beschallen.

In Kombination mit den Yamaha-Lautsprechern stehen die Millenium BS-500 recht stabil, während die schwereren Tannoys mit je 4 kg mehr auf der Waage schon bei einem leichten Stupser zum Kippen neigen. Die mitgelieferten Spikes helfen da wenig – abgesehen davon, dass sie den Teppich ruinieren könnten, sind sie auf glatten Böden ohnehin nicht zu empfehlen.

Die Millenium BS-500 sind übrigens in schwarzer und weißer Ausführung erhältlich.