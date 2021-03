Vermona DRM1 MKIV, neue Version des analogen Drum-Synthesizers

Detail-verbessert & USB

Vermona geht mit dem analogen Drum-Synthesizer DRM1 MKIV in eine neue Runde. Mit seinen Entwicklungsstufen gibt es dieses Instrument seit dem Syncussion DRM1 nun schon 25 Jahre!

Die neue MKIV-Version wurde in mehreren Details verbessert, grundsätzlich ist der Drum-Synthesizer jedoch gleich geblieben. Es gibt acht Kanäle, die auf unterschiedliche Drumsounds zugeschnitten sind: Kick, 2x Drum, Multi, Snare, 2x Hihat, und Clap. Die Sounds werden mit 73 Reglern in Klang und Lautstärke in Echtzeit eingestellt. Pro Kanal gibt es einen Einzelausgang, der auch mit einem Y-Kabel als Insert genutzt werden kann. Die Sounds werden über frei zuweisbare MIDI-Noten angetriggert. Optional lassen sich auch analoge Trigger-Eingänge nachrüsten.

Den Testbericht zum DRM1 MKIII findet ihr unter diesem Link.

Die Neuerungen des Vermona DRM1 MKIV

Die Verbesserungen der MKIV-Version fanden unter der Haube statt. Es gibt ein neues Schaltnetzteil, dass nicht nur die anliegende Netzspannung (100 bis 240 V, 50/60 Hz) erkennt, was ein manuelles Umstellen überflüssig macht, sondern auch weniger Strom als beim Vorgänger verbraucht. Außerdem arbeitet es via Firmware mit einer Einschaltverzögerung, so das es kein Knacken bei Ein- bzw. Ausschalten gibt.

Zusätzlich zu den Buchsen MIDI-In, MIDI-Out und MIDI-Thru ist nun auch eine USB-Buchse für MIDI und Firmware-Updates vorhanden. Die optionalen Trigger-Eingänge akzeptieren und verarbeiten ab jetzt auch dynamische Signale und geben die Trigger-Events via MIDI aus.

In den Instrumentenkanäle wurden einige Parameter optimiert. Bei Kick, Drum 1 und Drum 2 wurden die Frequenzbereich angepasst. Außerdem arbeitet der Kick-Kanal mit einem sauberen Sinus sowie einem aggressiveren Rechteck und auch der Attack-Impuls wurde überarbeitet.

Bei den beiden Drum-Kanälen wird der FM-Oszillator nun zum Trigger-Signal synchronisiert und der Bend-Bereich wurde angepasst.

Die Tongeneratoren der Hihats haben nun einen stabilen Pegel über den kompletten Frequenzbereich und die Decay-Zeiten für Open- und Closed-Hihat wurden optimiert.

Auch die Impulsanzahl und deren Abstände vom Clap wurden verbessert und mit den neuen Parameter Noise Color wird zwischen weißem und rosa Rauschen übergeblendet.

Außerdem wurde der allgemeine Rauschabstand des Gerätes verbessert.

Die erste Produktionsrunde des Vermona DRM1 MKIV soll in Kürze erhältlich sein. Die Standardversion kostet 699,- Euro und das Modell DRM1 MKIV Trigger 799,- Euro. Die Sonderversion mit den Chrom-Knöpfen wird es vorerst nicht mehr geben.