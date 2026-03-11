Victory PowerValve 200, Hybrid-Endstufe

Kompakter Hybrid-Poweramp fürs Pedalboard

Die englische Ampmanufaktur stellt mit der Victory PowerValve 200 eine kompakte 200-Watt Endstufe vor, die echtes Röhrenfeel und moderne digitale Rigs näher zusammenbringen soll. Damit der Modeler auch eine Gitarrenbox befeuern kann, und die FRFR im besten Falle zuhause bleibt.

Die Victory PowerValve 200

Man kennt es vielleicht, das Phänomen, wenn der Modeler oder das Amp-lose Pedalboard über einen FRFR Speaker etwas kühl und charakterlos daherkommt. Genau hier setzt die PowerValve 200 an, mit dem Ziel, digitalen Setups die Wärme und Interaktion zurückzugeben, die Gitarristen im Live-Betrieb oft vermissen.

Die Victory PowerValve 200 ist ein kompakter 200-Watt-Poweramp, der speziell dafür entwickelt wurde: Digitale Modeler, Preamps oder Pedalboards mit einer echten Gitarrenbox zu verbinden, um die typische Response einer klassischen röhrengetriebenen Amp-Speaker-Kombination zu reaktivieren. Dank dem Gehäuse aus verzinktem Stahl ist sie mit nur 2,4 kg roadtauglich und passt mit ihren geringen Abmessungen problemlos auf jedes Pedalboard.

Im Herzen der PowerValve 200 arbeitet dafür der integrierte VRC-Schaltkreis (Valve React Circuit). Dieser aktiviert eine echte EF91-Röhre (CV4014), die dem Signal sofort mehr Wärme, Kompression und eine röhrentypische Ansprache verleiht. Wer hingegen einen rein linearen Transistor-Sound bevorzugt, kann diesen Schaltkreis über einen Schalter an der Frontseite einfach deaktivieren.

An der Frontseite finden sich Regler für den Eingangspegel sowie ein EQ-Bereich bestehend aus Presence, Body und Resonance. Diese sind so ausgelegt, dass sie in der Mittelstellung keine Klangfärbung vornehmen. Per Toggle Switch in der Mitte der Frontseite lässt sich der VRC Schaltkreis aktivieren. Darunter findet sich noch ein Switch für die optionale analoge Cab Sim.

Auf der Rückseite befinden sich ein symmetrischer Klinkeneingang sowie Lautsprecheranschlüsse für 4 Ohm (200 W), 8 Ohm (100 W) und 16 Ohm (50 W). Zusätzlich bietet das Gerät einen XLR-Ausgang an dem das Signal mit der analogen Cab-Sim anliegt, sowie einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, dessen Lautstärke auf der Oberseite des Geräts unabhängig vom Main-Output geregelt werden kann.

Preis und Verfügbarkeit

Die Victory PowerValve 200 kostet bei Thomann 579,- Euro. Sie ist direkt lieferbar.