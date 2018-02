Video Tutorial Gesang: Carinas Online-Workshop 2

Heute geht’s in unserem Online-Tutorial „Singen“ um die richtige Atmung. Das ist eine wichtige Grundlage für alle angehenden Popstars!

Du atmest meist, ohne es bewusst zu merken, auf verschiedene Arten: in den Bauch, die Brust oder das Zwerchell. In unserem Online-Tutorial „Singen“ zeigt euch Carina, wie euch nie die Puste ausgeht!

Profi-Sänger/innen atmen ganz natürlich ins Zwerchfell. Von Geburt an atmen fast alle ins Zwerchfell und verlernen es dann. Carina hat für unser Online-Tutorial „Singen“ einige Übungen dabei, die euch helfen, von der Alltagsatmung zur Zwerchfellatmung zu gelangen. Das geht spielerisch leicht und ist gar nicht so schwierig! So zu atmen nennt man „stützen“ – davon sprechen Opernsänger/innen und Popstars auch manchmal, wenn es um ihre Atemtechnik geht. Also, ran ans Zwerchfell! Lerne die Techniken der großen Stars mit unserem Online-Tutorial „Singen“ und deine Töne kommen ganz groß raus!

Carina hilft dir auch herauszufinden, was du beim Atmen bisher falsch gemacht hast. So kannst du in Zukunft sorglos durchstarten – auch bei langen Tönen und hohen Cs wirst du so niemals atemlos dastehen! Da bleibt höchstens deinem Publikum der Atem vor Begeisterung stehen.

Ein Tipp von uns: Versuche, die Übungen täglich zu machen. Das muss gar nicht lange dauern. Du kannst zum Beispiel jeden Tag beim Zähneputzen darauf achten, so ins Zwerchfell zu atmen, wie du es in Carinas Online-Tutorial „Singen“ gelernt hast!

Weiter geht’s mit dem Online-Tutorial und Teil 2!

Teil 2 – Gesangsübungen – Atmung