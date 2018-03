Video Tutorial Gesang: Carinas Online-Workshop 3

Part IV – Atmung dosieren – Stütze richtig eingesetzt

Weiter geht’s mit Carinas Online-Tutorial Singen lernen.

Heute hat Carina tolle Übungen zum Stützen beim Ausatmen dabei.

Du wirst deine Rippenmuskulatur stärken, wie eine Schlange zischen und am Ende entspannt und mit vollem Stimmvolumen singen!

Zu angespanntes Stützen führt zum Verkrampfen und behindert euch beim Singen. Also entspann dich und lass es krachen. Setz dich nicht unnötig unter Druck und mach die Übungen spielerisch. Am besten mehrmals täglich: So stärkst du deine Rippenmuskulatur (die versorgt dich mit der nötigen Stützkraft) und du gewöhnst dir gleich die richtige Atmung an. Auch wenn die Übungen vielleicht ein bisschen albern auf dich wirken: Auch die ganz großen Stars haben so angefangen und machen die Übungen auch heute noch, damit ihre Stimme immer gut in Schuss ist.

Übung macht den Star – das gilt besonders beim Online-Tutorial Singen lernen!

Egal ob lange Töne oder kurz Töne: mit Carinas Online-Tutorial Singen lernen alles kein Problem! Du kannst so singen, wie du willst und bist auf alles vorbereitet, egal welches Lied du singen willst!

Die Stütze hilft dir, die eingeatmete Luft zu kontrollieren. So schwingen die Stimmbänder gleichmäßig, dein Gesang klingt dann besonders klar und du hast immer die Kontrolle. Die Puste geht dir dann nicht so schnell aus!

Viel Spaß mit den Übungen bei Carinas Online-Tutorial Singen lernen!

Im letzten Workshop ging es ums richtige Einatmen – wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie Sing-Stars das machen, findest du den Artikel hier!