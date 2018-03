Video Tutorial Gesang: Carinas Online-Workshop 6

Spürst du ein Kratzen im Hals? Ist deine Stimme rau ? Carina hat Tipps für dich dabei, damit du beim Singen lernen Online-Workshop bald wieder dabei bist!

Schon eine kleine Erkältung kann Sänger und Sängerinnen daran hindern, ihren Beruf auszuüben. Da ist es für freiberuflich arbeitende Sänger und Sängerinnen besonders wichtig, dass die Stimme immer blütenrein und glasklar klingt!

Carina hat einige wertvolle Tipps für euch dabei, die auch beim Singen lernen Online-Workshop wichtig sind. Denn die Gesangsübungen kannst du nur machen, wenn deine Stimmbänder astrein klingen und du dich gesund und munter fühlst!

Carina hat für dich Mittelchen aus Ihrer Hausapotheke dabei. Denn wenn Sie nicht singen kann, dann fehlt ihr ein wichtiger Teil ihres Lebens und sie verdient kein Geld. Also immer schön den Schal anziehen, wenn es kühl und windig wird. Denn das Kapital eines Gesangsstars ist seine Stimme.

Es gibt einige Mittel, die sich bewährt haben, vom Carinas Spezial-Tee-Mischung über Lutschbonbons aus der Apotheke, die speziell für Sänger und Sängerinnen entwickelt wurden, um deren Stimme zu schützen und wiederherzustellen. Am besten, du kombinierst Tee und Drops mit einer Medizin, die es in keiner Apotheke zu kaufen gibt: schweigen. Einfach mal ruhig sein und so die Stimmbänder schonen! Denn die beanspruchst du beim Singen lernen Online-Workshop mehr, als sonst im Alltag – somit wollen die guten Singdrähte auch mal ihre Ruhe haben und sich ausruhen.

Wenn du merkst, dass deine Beschwerden trotz Carinas Tipps nicht weggehen wollen und du weiter mit dem Singen lernen Online-Workshop machen willst, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Sonst kann es sein, dass du deine Stimmbänder dauerhaft schädigst und du dein Publikum nie mehr verzaubern wirst!

