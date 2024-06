Vintage-Analog: Akai VX600 Analogsynthesizer (1988)

Polyphoner Vintage-Analogsynthesizer von AKAI

Der Akai VX600 Synthesizer ist ein polyphoner Vintage-Synthesizier mit analoger Klangerzeugung aus dem Jahr 1988 und war wirtschaftlich kein großer Erfolg. Heute gehört er zu den gesuchten Raritäten, vor allem auch wegen seines druckvollen und lebendigen Klanges.

Der AKAI VX600 ist erstaunlicher Synthesizer. Vor allem weil er, fünf Jahre nach dem Erscheinen des Yamaha DX-7, eine voll analoge Klangerzeugung besitzt. Im Jahr 1988 schreit alles „digital“, es ist die Zeit des Roland D-50 und der Korg M1 – und Akai bringt einen 6-fach polyphonen und multitimbralen Synthesizer heraus, der auch noch eine der wichtigsten Eigenschaften der analogen Synthesizer vermissen lässt: die Hands-on Bedienung über Regler und Fader? Ja noch nicht mal ein Pitch- oder Modulation-Wheel findet sich an diesem kleinen Analogen mit dem optischen Charme eines Akai Samplers – kann das gutgehen?

Aufbau und Oberfläche des Akai VX600

Die Oberfläche des 37-Tasten Synths ist wie gesagt eher das, was von einem Sampler erwartet werden würde. Ein Zahlenblock, Soft-Buttons unter dem grafikfähigen LC-Display ein Encoder und vier Tasten, die ein Steuerkreuz bilden.

Ganz ohne Regler und Fader ist der Akai VX600 jedoch nicht. Zumindest gibt es einen Master-Volume-Fader und vier Regler für Vibrate, Bend, Glide und Breath-Einstellungen. Breath-Einstellungen wie in Breath-Control? Ja richtig, denn der Akai VX600 wurde mit starkem Fokus auf das populäre EWI-1000 (digitales Saxophon) und das nicht so populäre EVI-1000 (digitale Trompete) entwickelt. Um die Ansprache auf diese Instrumente anpassen zu können, besitzen die Bend-, Glide- und Breath-Einstellungen zusätzlich einen Kranzregler, der jeweils mit „Adjust“ betitelt ist.

Vielleicht ist da auch ein Grund, warum es keine Pitch- und Modulations-Vorrichtung gibt – im Fokus standen die erwähnten EVI/EWI-Controller, für die es einen eigenen Eingang auf der Rückseite gibt. Zumindest gibt es einen praktischen Kopfhöreranschluss auf der Vorderseite des Akai VX600.

Auf der Rückseite befinden sich dann alle übrigen Anschlüsse. Wir finden ein MIDI-Trio, zwei Pedalanschlüsse und einen für einen Fußtaster. Nun eigentlich zwei, denn es können über ein Y-Kabel ein Fußtaster für die Program-up- und einer für die Program-down-Funktion angeschlossen werden.

Der Line-Ausgang ist tatsächlich lediglich ein Mono-Ausgang. Über den 13-poligen Mini-DIN-Voice-Out kann aber jede der sechs Stimmen des Akai VX600 einzeln abgegriffen werden – das ist eine tolle Sache, vor allem wenn wir uns später die Klangarchitektur des Synthesizers ansehen werden.

Auch die beiden mit EXT IN 1 und 2 betitelten Buchsen sind nicht zu übersehen zumal sie auch auf der oberen Hälfte des Cases angebracht sind, um besser erreichbar zu sein. Über diese ist es möglich, eine externe Klangquelle (AKAI erwähnt im Handbuch natürlich einen Sampler) durch den analogen Filter/VCA-Weg zu schicken.

Den Abschluss macht der Cartridge-Slot, der für eine Program-Cartridge gedacht ist. Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, erzeugte Klänge extern zu speichern – denn eine großes Manko aus meiner Sicht ist das Fehlen einer Sysex-Implementation der doch recht ausgefuchsten analogen Klangerzeugung. Aus diesem Grunde ist auch nirgendwo ein Editor für den Akai VX600 zu finden – er lässt sich einfach nicht von außen editieren (nun, über einen kleinen Umweg kann so etwas ähnliches wie eine externe Programmierung erreicht werden, dazu später mehr).

Patch-Architektur Analog-Synthesizers

In der knapp 67-seitigen Anleitung sind alle Angaben über den Synthesizer und das Programmieren enthalten, jedoch in einer für die Zeit recht typisch japanisch chaotischen Weise inklusive charmanter Satz- und Wortfehler. Manche Sachen sind klar und verständlich geschrieben, andere seltsam verschwurbelt, so als ob die Autoren selber nicht richtig wissen, wie eine Funktion zu beschreiben sei (was ich natürlich absolut auf den „lost in translation“-Faktor schieben möchte). Darunter fällt z. B. die eindeutige Aufteilung der verschiedenen Terme im Zusammenhang mit Patches, wie ich sie übergreifend bezeichnen möchte.

Der Akai VX600 hat eine dreigeteilte Patch-Struktur. Der Synthesizer ist entweder im Library-, im Program- oder im Packet-Modus und hört dort auch jeweils anders auf eingehende Program-Change-Nachrichten über MIDI.

Die unterste Ebene, also dort, wo die eigentlichen Einstellungen für VCO, VCF etc. gemacht werden, nennt sich etwas verwirrend „Library“. Genauer genommen Library-Tone. Es können 50 Tones im Gerät gespeichert werden. Etwas verwunderlich ist, dass im Factory-Set nur vier von den 50 Tones auf ein EWI/EVI abgestimmt sind obwohl diese eine so prominente Rolle spielen. Im Library-Mode kann mit einem MIDI-Program-Change-Befehl von 1 bis 50 einer der Tones ausgewählt werden.

Diese Library-Tones können dann in 40 Programs gespeichert werden, die bis zu sechs Tones verwalten können. Ob der Akai VX600 als 6-fach polyphoner Synthesizer mit einem 6-stimmigen Tone oder als 6-fach-multitimbrale Maschine, bei der jede Stimme ihren eigenen Tone auf separaten MIDI-Kanälen hat und alles dazwischen – das alles kann in einem Program abgespeichert werden. Hier ein paar Beispiele aus dem Handbuch:

Die letzte Patch-Ebene ist die der Packets. Diese sind hauptsächlich eine Performance-orientiere Einrichtung. Zunächst kann eins von 10 Basis-Packets ausgewählt werden. Danach stehen innerhalb dieser Packets 20 Plätze frei, um dort eine Abfolge von Programs zu hinterlegen. Diese werden immer aus den 40 vorhandenen Programs ausgesucht, die auch in diesem Modus über MIDI-PC geschaltet werden können.

Über die Up/Down-Fußtaster können diese dann ausgewählt werden. Es könnten also bei einem Auftritt 10 Songs gespielt werden, wobei in jedem Song 20 verschiedene Multi-Setups vorkommen können. In diesem Zusammenhang finde ich es aber etwas seltsam, dass in diesem Modus ein MIDI-PC-Befehl eben NICHT eines der Packets auswählt, sondern ein Program INNERHALB eines Packets.

Stimmenarchitektur des Akai VX600

Aufgebaut ist der Akai VX600 mit sechs identischen analogen Voice-Boards. In der Abbildung im Service-Manual können diese sehr gut links im Gehäuse entdeckt werden.

Das ist auch der Grund, warum beim ersten Einschalten eine komplette Kalibrierung vorgenommen werden muss. Auch wenn die Stimme im Tuning zu weit auseinanderlaufen, muss eine neue Kalibrierung vorgenommen werden.

Der Akai VX600 bietet also sechs analoge Stimmen, wobei jede 2 VCOs, ein resonanzfähiges Lowpass-Filter und ein Highpass-Filter bietet. Zusammen mit den 2 LFOs und 3 Hüllkurvengeneratoren pro Stimme kann der AKAI-Synthesizer recht mächtig tönen. Was ihn aber von einfacheren Mitstreitern absetzt, ist die ziemlich ausführliche Modulations-Matrix, deren Einstellung zu jedem Library-Tone gehört.

Alles läuft also zusammen in der Matrix, die bei einem neuen Preset vorkonfiguriert ist, damit überhaupt ein Klang erzeugt werden kann. Denn es ist durchaus möglich, das der Tone stumm ist, wenn die Matrix falsch konfiguriert ist. Die Matrix des Akai VX600 besitzt 10 Plätze für Modulationszuweisungen.

[modulationsmatrix]

Als Quelle dienen die folgenden 44 Parameter:

KEY GATE,

EG OUT 1, 2, 3,

LFO OUT 1, 2,

VELOCITY,

PRESSURE,

VOL. PEDAL,

EW. BREATH,

EW. VIBRAT,

EW BEND,

EW GLIDE,

M. PRESSUR,

M. BEND,

M. MODULAT,

M. CC 0 bis 30.

„M.“ steht dabei für MIDI und „EW.“ sind Controller-Daten. Die über den EWI/EVI-Eingang zum Gerät gelangen.

Als Ziele kommen 18 Parameter in Frage:

VCA AMP,

VCO 1, 2 FRQ,

VCO-1 FREQ,

VCO-1 PW,

VCO-2 FREQ,

VCO-2 PW,

CUTOFF,

RESONANCE,

FM DEPTH,

HIGH PASS,

EG 1 DEPTH,

EG 2 DEPTH,

EG 3 DEPTH,

LFO 1 SPEED,

LFO 1 DEPTH,

LFO 2 SPEED,

LFO 2 DEPTH,

OSC BALANCE,

GLIDE TIME.

Hier ein Beispiel aus dem Handbuch.

Interessant ist hier sicherlich FM DEPTH; diese wird genutzt, um einen Growl-Effekt zu erzeugen (am ehesten mit dem Verb „röhren“ zu übersetzen), wie er für das Saxophon typisch ist. Als Ziel dient hier zum einen VCA-Level und zum anderen VCF-Cutoff. Auch eine „echte“ FM, bei der VCO2 den anderen VCO moduliert, ist möglich.

Die Arbeit mit dem Akai VX600 gestaltet sich natürlich erst einmal etwas schwierig, da alle Einstellungen eben nicht direkt mit Reglern gemacht werden können. Auf der Plus-Seite gibt es aber das grafische Display, das genug Platz bietet, um alle Informationen einer Sektion darzustellen.

Der Tone wird über mehrere Bildschirme editiert, wobei alles in der Matrix zusammenläuft. Da der Akai Synth kein Sysex versteht, sind auch Editoren ausgeschlossen. Am Anfang habe ich ja erwähnt, dass es einen Umweg gibt, wie das dennoch gehen könnte. Sehr rudimentär könnten die MIDI-CCs eingesetzt werden, um Grundparameter zu bestimmen. Problem dabei ist, dass dann die Matrix mit diesen Zuweisungen schon belegt ist und andere Parameter wie die ADSR-Einstellungen der Hüllkurvengeneratoren sind so nicht erreichbar.

Externer Input des Akai VX600

Als kleines Schmankerl bietet der Synthesizer die Möglichkeit, 2 externe Klangquellen als Ersatz für Voice 1 und 2 heranzuziehen. Dabei wird VCO 2 komplett deaktiviert und das externe Signal durchläuft den analogen Signalpfad von VCF und VCA. Hier ein Setup-Beispiel aus der Anleitung.

Klang des Akai VX600 Synthesizers

Er klingt – und zwar richtig gut. Insgesamt besitzt er 12 analoge Oszillatoren und das reicht leicht für dicke und schwebende analoge Pads, Strings und Brass. Auch als Bass- und Lead-Synthesizer macht er eine gute Figur.

Zu sagen, dass ein EWI/EVI zwingend notwendig wäre, um dem Akai VX600 interessante Klänge zu entlocken, wäre sicherlich falsch. Es stimmt jedoch, dass es keinen analogen Synthesizer am Markt gab und gibt, der so auf diese elektronischen Blaswandler abgestimmt ist.

Aber gerade durch die 6-fache Multitimbralität ist der Akai VX600 auch für Klangtüftler interessant. Diese werden in der Modulationsmatrix einen starken Verbündeten für Klangexperimente finden, zumal sogar eine begrenzte 1-OP-FM möglich ist.

Akai VX600 on YouTube

