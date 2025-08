Vintage Analog: Alesis Andromeda A6 Synthesizer (2001)

Synthesizer Klassiker mit Schwächen

Der Alesis Andromeda A6 ist ein polyphoner, voll analoger Synthesizer mit digitaler Steuerung (Digital Controlled Analog Synthesizer – DCAS), der zur Jahrtausendwende wie ein Statement wirkte: 16 echte Stimmen, zwei analoge Oszillatoren pro Stimme, zahlreiche Modulationsmöglichkeiten, integrierte Effekte und ein Klangspektrum, das von cremig-warm bis gnadenlos aggressiv reicht. In einer Zeit, in der virtuell-analoge Klangerzeugung en vogue war, setzte Alesis mit dem Andromeda auf echte analoge Substanz – und das auf allerhöchstem Niveau.

Im April 2001 testeten wir den ALESIS Andromeda A6, der damals für einen Listenpreis von 9.954 DM angeboten wurde und tatsächlich für 9.000 DM im Laden stand.

Einige Zeit nach der Übernahme der Firma ALESIS durch NUMARK und nach der Umstellung auf Euro, Anfang 2002, rutschte der ALESIS Andromeda in Preisregionen um 3.000 Euro. Nur war er dann nicht mehr lieferbar. Eineinhalb Jahre war es so still um diesen Monster-Synthesizer geworden, dass man schon munkelte, der spannende Preis wäre nur ein Marketingtrick gewesen. Falsch gedacht, denn Mitte 2003 war dieser Ausnahme-Synthesizer plötzlich wieder erhältlich – und das zum attraktiven Preis von 2.000 Euro.

Alesis Andromeda vs Minimoog und Oberheim SEM

Der Alesis Andromeda verfügt über zwei vollständig analoge Filtertypen pro Stimme: ein State-Variable-Filter und ein 4‑poliges Kaskadenfilter, das sich klanglich stark am berühmten Moog-Ladder-Filter orientiert. Diese Kombination ermöglicht eine enorme Bandbreite an Klangfärbungen – von präzise und modern bis satt und vintage.

Lest mal dazu bitte auch den Artikel von Moogulator „Analog Vintage vs. Analog New“. Zwar schon ein paar Jahre alt (2018), aber immer noch spannend. Ich kann mich der Meinung von Mike Irmer nur anschließen – und gehe sogar noch einen Schritt weiter: Ich sehe den ALESIS Andromeda in einer Liga mit Klassikern wie dem Yamaha CS-80. (Also zusätzlich, nicht stattdessen!) Ich habe Sounds auf dem Andromeda programmiert, die authentischer nach CS-80 klangen als das gleichnamige Plug-in. Selbst unter den Werksounds finden sich einige klare Anspielungen auf Vangelis, die durchweg extrem überzeugend sind.

Übrigens: Klaus Schulze veröffentlichte eine CD, auf der ausschließlich der Andromeda zu hören ist. Diese wurde eine Zeit lang von Alesis Deutschland vertrieben und vermittelt hervorragend, welche Klangwelten sich mit diesem Instrument erschließen lassen.

Zusätzlich gibt es hier auf AMAZONA.de gleich zwei Vergleichstests, die für alle Andromeda-Interessierten besonders aufschlussreich sind:

Der Look: Kitsch oder Kult?

Von Anfang an war das Design des Alesis Andromeda umstritten. Für die einen war es zu viel Show – blinkende LEDs, ein wuchtiges Gehäuse, futuristisches Bedienfeld. Für andere war es genau das: ein innovativer Auftritt, der einem Synthesizer dieser Größenordnung angemessen erschien.

Mittlerweile hat sich rund um den Andromeda eine kleine Modding-Szene etabliert. Von Holz- oder Metallwangen über neue Farbkonzepte bis hin zu aufwendigen Komplettumbauten ist alles dabei – meist in liebevoller Handarbeit und als absolute Unikate. Besonders erwähnenswert ist die „Alesis Andromeda Rebirth“-Edition von Thomas Siedler (Doc Analog), die ab 2017 in einer Kleinserie erschien. Wer seinen eigenen Andromeda zum Umbau bereitstellt, erhält für etwa 2.500 Euro (je nach Umfang) ein vollständig überarbeitetes Gerät – technisch wie optisch.

History: Alesis Andromeda Analogsynthesizer

Als Alesis im Jahr 2001 den Andromeda A6 veröffentlichte, dominierte der Markt für polyphone Synthesizer klar in eine andere Richtung: Virtuell-analoge Klangerzeugung war der Stand der Dinge. Geräte wie der Access Virus B, der Clavia Nord Lead 2, der Roland JP-8000 oder der Korg MS2000 prägten das Klangideal jener Zeit – digital emulierte Analogsounds, kombiniert mit modernen Features und speicherbaren Presets.

Der Andromeda stellte in diesem Umfeld eine radikale Gegenbewegung dar: ein echter polyphoner Analogsynthesizer mit 16 Stimmen, zwei analogen Oszillatoren pro Stimme, komplexer Modulationsmatrix und digitaler Steuerung – ein hybrides Kraftpaket, das klanglich wie konzeptionell aus der Reihe fiel.

Vermutlich hätte der Alesis Andromeda damals schon ein Hit werden können, aber nicht, wie oben erwähnt, zum Preis von 9.000 DM.

Im Folgenden der Test zum Alesis Andromeda, wie ich ihn 2001 für AMAZONA.de verfasst hatte. Deshalb nicht wundern, dass bei den Alternativen nur der Jomox Sunsyn erwähnt wird. Man kann kaum glauben, dass der Markt für polyphone Analogsynthesizer praktisch kaum vorhanden war:

Unisono und andere Keyboard-Features

Der Andromeda bietet einen bis zu 16-fachen Unisono Mode. Das bedeutet, daß auf Wunsch alle 16 Stimmen mit einer Taste gleichzeitig ausgelöst werden kann. Für eine einfache Verbreiterung des Sounds reicht aber gewöhnlich ein 2-facher Unisono Mode. Dieser kann stufenlos bis zur maximalen Anzahl von 16 eingestellt werden. So läßt sich zum Beispiel ein sechsfacher Unisono Sound im Stil des Roland Jupiter 6 kreieren. Zusätzlich zu der Anzahl an gleichzeitig erzeugten Stimmen kann auch noch die Verstimmung gegeneinander eingestellt werden.

Natürlich läßt sich neben Unisono der A6 auch noch in den Mono-Mode umschalten, um typische, monophone Basslines, Leadsounds, etc. wiederzugeben. In diesem Fall wird auch der Legato-Modus der Hüllkurven (wie bereits oben beschrieben) interessant. Selbstverständlich gibt es auch ein Portamento im Andromeda, dessen Gleitkurve ebenfalls aus mehreren verschiedenen auswählen: exponentiell, linear, logarithmisch. Auch ein Legato-Portamento (also ein Portamento, das nur bei legato gespielten Noten aktiv wird) ist möglich. Gleich über den Keyboard-Modes findet sich die Mastersektion, die neben dem Mastervolume noch die Autotune-Funktion beinhaltet. Diese Funktion ist notwendig, um die analogen Bausteine, wie VCOs und Filter, zu stimmen und in Stimmung zu halten.

Grundsätzlich empfiehlt sich das wenige Minuten nach dem Einschalten, wenn der A6 sozusagen „Betriebstemperatur“ hat. Eine solche Funktion kennt man nur noch aus älteren Analogsynthesizern und hört sich im ersten Moment „lästig“ an. Meiner Meinung nach gibt dies der Maschine eher einen gewissen Charme und zeigt deren „Lebendigkeit“. Um eventuelle Sorgen gleich vorwegzunehmen: eine Autotune Funktion hält den Andromeda in Stimmung, so daß nicht ständig nachgestimmt ist. Wer das aber möchte (was schon so manchen Sound ausgemacht hat), kann dieses Autotuning ausschalten.

Neben dem Pitchbend- und dem Modulationsrad findet sich eine Transpose- und eine Chord-Taste. Mit Transpose kann die Tastatur des Andromeda über einen im Display festzulegenden Wert in Halbtonschritten dauerhaft transponiert werden, unabhängig davon, ob man im Program oder Mix Mode arbeitet. Die Chord-Taste ermöglicht es, einen Akkord mit nur einer Taste abzuspielen. Dies wird erreicht, indem man einen Akkord auf der Tastatur hält und dann den Chord Taster bedient. Nun wird mit jeder gespielten Note der zuvor eingegebene Akkord ausgelöst bis die Chord Taste wieder gedrückt wird und die Chord Memorize Funktion aufgehoben wird.

Arpeggiator und Sequenzer des Andromeda

Auf den ersten Blick klingen die Möglichkeiten des internen Arpeggiators nicht sehr spektakulär. Im Grunde genommen finden sich hier die üblichen Arpeggiator Muster wie Up, Down, etc. wieder. Wesentlich interessanter wird aber der ebenfalls vorhandene Sequenzer des Andromeda. Dieser ermöglicht im Grunde das, was man im Arpeggiator vermißt: hier lassen sich eigene Patterns und auch Melodiefolgen festlegen und über die Tastatur oder Midi triggern.

Der Step Sequenzer des ALESIS Andromeda A6 hat 16 Steps und wird mit dem jeweiligen Programm gespeichert. Er ist somit Teil des Sounds. Der Step Sequenzer bietet neben der Notenfolge und Notenhöhe noch die Eingabe von Anschlagsstärke und Länge. Hier wären zusätzliche Controllerwerte z.B. für die Filterfrequenz oder frei wählbare Werte schön gewesen. Trotzdem macht das schon wirklich viel Spaß. Die Sequenz kann auch in einem festgelegten Bereich automatisch transponiert werden. Im Multimode bzw. Mix Mode können bis zu 16 Sequenzen parallel übereinandergelegt werden. Ein Pool, sprich ein zusätzlicher Speicher, in welchem alle erstellten Sequenzen abgelegt wurden, ist leider nicht vorhanden. Die jeweilige Sequenz muß im Notfall bei einem anderen Sound nachprogrammiert werden, will man das Gleiche übernehmen. Auch für den Sequenzer kann natürlich eine Triggerquelle gewählt werden.

Die übliche Anwendung besteht aber darin, die Sequenz durch drücken einer Note auf der Tastatur oder durch senden einer Note vom externen Software-Sequenzer zu starten. Spielt man nun mehrere Noten und ist ein polyphoner Sound ausgewählt, dann wird pro Note die Sequenz in der entsprechenden Tonhöhe abgespielt. Damit lassen sich Chord Trigger Sounds bzw. Sequenzen realisieren. Der Sequenzer enthält aber nur eine monophone Notenfolge. Polyphone Sequenzen können nicht abgelegt werden und werden eben nur durch spielen von Akkorden möglich. Ein Song-Mode besitzt der A6 Sequenzer nicht, habe ich auch nicht wirklich vermißt. Schließlich dient ein Step Sequenzer mehr der Ideensammlung oder -entwicklung denn als Arrangement Werkzeug, wie das Cubase, Logic oder andere Softwarelösungen können. Natürlich ist der Sequenzer des Andromeda auch ein gutes Tool für eine Live Performance oder um einfach zu jammen.

die Andromeda Effektabteilung

Nach den analogen VCA´s, sprich der Ausgangsstufe des A6, läßt sich der Sound noch mit dem letzten Feinschliff versehen: mit Effekten. Hier bietet der Andromeda zwei verschiedene Bereiche: zum einen eine Analogdistortion sowie ein digitales Effektmodul, welches über die handelsüblichen Effekte, wie Hall, Delay, Chorus, etc. verfügt. Die Analogdistortion bietet lediglich einen Effektsend, 4 Verzerrerstufen und ein Output Pegel. Dieser Verzerrer klingt sehr gut und reichlich „bissig“, wenn man die stärkeren Verzerrerkurven anwählt. Der Verzerrer ist dem Digitaleffekt entweder parallel oder diesem vorangeschaltet.

Im eigentlichen Effektgerät finden sich diverse Hallprogramme, Pingpong-, Mono- und Stereodelays, diverse Chorus- und Pitchshifterprogramme sowie Multieffektschaltungen. Allen in allem sind diese Effekte durch die Bank von guter Qualität (wie man das auch schon von den Standalone Effektgeräten von Alesis kennt) und reichen völlig aus, wenn man nicht gerade High-End-Effekte bereits im Studio hat. Die verschiedenen Hall-, Raum- und Ambience-Programme klingen gut und bieten ausreichend Parameter. Bei den Delays habe ich die Möglichkeit vermißt, diese in BPM und anhand von Notenwerten einzugeben.

Natürlich lassen sich mit einem Taschenrechner die genauen Zeiten zu einem bestimmten Tempo ermitteln. Dies ist aber nicht mehr zeitgemäß. Auch ist eine Synchronisation zu Midi Clock nicht möglich, um Delays tempoabhängig zu ändern. Die Chorus- und Pitchshiftereffekte sind ebenfalls gut. Leider habe ich einen guten Phasereffekt vermißt. Zu guter Letzt stehen noch einige Multieffekte, sprich Chorus und Raumeffekte gleichzeitig, etc. zur Nachbearbeitung bereit.

Send L evels und auch Panning der Effekte läßt sich durch die vorhandenen Modulationsquellen steuern, sofern gewünscht.

Der Alesis Andromeda im Multimode

Natürlich beschränkt sich der ALESIS Andromeda A6 nicht darauf immer nur einen Sound gleichzeitig erzeugen zu können. Der A6 kann maximal 16 verschiedene Sounds gleichzeitig im so genannten „Mix“ abspielen. Innerhalb eines Mix können für jeden angewählten Sound der Midi Kanal, Transpose und Detune, der Ausgang, der Tastaturbereich und noch einiges mehr voreingestellt werden. Somit kann der Mix dafür verwendet werden, entweder Sounds zu layern, Sounds auf der Tastatur als Split zu verteilen, alle Sounds auf verschiedene Midi Kanäle für den Betrieb mit einem Sequenzer zu legen oder auch jegliche Mixtur der gerade genannten Anwendungen.

Natürlich können im Mix Modus auch alle ausgewählten Sounds über das Frontpanel editiert werden. Dafür stehen im Andromeda 16 Edit Buffer zur Verfügung, so daß nicht jeder Sound sofort nach der kleinsten änderung immer abgespeichert werden muß. Wenn nötig kann ein Sound auch in einen Solo Mode geschaltet werden, wie das bei Mischpulten der Fall ist. Sobald Solo aktiviert ist kann auch nur der aktuell ausgewählte Sound gehört werden. Natürlich bleiben pro Sound nur noch eine Stimme, wenn man wirklich alle 16 verschiedenen Sounds gleichzeitig betreibt. Schließlich hat der Andromeda nicht mehr als 16 Stimmen.

Die Ein- und Ausgänge des Andromeda

Der ALESIS Andromeda A6 bietet das obligatorische Midi Trio auf seiner Rückseite und – in dieser Größe selbstverständlich – ein internes Netzteil, das auch automatisch zwischen verschiedenen Stromnetzen umschaltet. Seinen Sound gibt der Andromeda über einen Stereoausgang, zwei Aux-Ausgänge sowie Einzelausgängen für jede (!) der 16 Analogstimmen aus. Wer gerne Audiosignal mit Synthesizern bearbeitet, dem stehen gleich zwei Möglichkeiten zur Auswahl: entweder Eingänge die fest auf die Stimmen 15 und 16 geroutet sind, oder einen Mono-Eingang, der an alle Stimmen geleitet werden kann. Die vorhandenen Optionen sind für „übliche“ Synthesizer sehr ungewöhnlich, erlauben aber eine sehr exakte Verteilung der vorhandenen 16 Stimmen.

Auch die Einzelausgänge pro Stimme machen Sinn, wenn man Gebrauch von der festen Zuordnung von Stimmen zu Sounds und Outputs macht. Kleines Beispiel: die Mono-Bassline wird fest dem Ausgang für Stimme 1 zugewiesen, der monophone Leadsound auf 2, die Stereo-Audio-Loop bearbeitet man fest mit den Stimmen 15 und 16 und die übrigen Stimmen liefern das breite Pad oder hämmernde Sequenzen. An weiteren Anschlüssen auf der Rückseite finden sich noch CV Eingänge um Filter und Oszillatoren zu steuern und Sustain-, Switch und CC-Pedalanschlüsse.

Der wahre Analogsound des Andromeda Synthesizers

Kurz und in wenigen Worten: fett. Hier wird nichts emuliert oder künstlich erstellt. Hier hört man schnell den Unterschied zu manch virtuell analogen Tonerzeugern. Und nicht nur das geschulte Ohr kann das hören. Was doch einigen modernen Geräten fehlt ist hier wieder in vollem Umfang vorhanden: Lebendigkeit und Fülle. Spätestens ein Zuschalten des Unisono-Modes dürfte so manchen Synthesizerinteressierten erstaunen lassen. 16 Analoge Stimmen auf einmal sind nun mal wuchtig. Wer in diesem Gerät das ultimative Piano, das Orchesterquintett oder andere Naturinstrumente vermutet, sucht vergeblich. Dafür ist der A6 aber auch nicht gebaut und gedacht. Hier wird analoge, subtraktive Synthese in Reinform geboten.

Die beiden Analogfilter klingen hervorragend und können von „butterweichen“ Flächen bis hin zu aggressiven Leadsounds, Highpass-Sequenzern und tiefen, grollenden Bässen alles verwirklichen, was man von der Analogen Welt erwartet. Die integrierten Effekte geben (wenn gewollt) den Sounds noch ein weiteres i-Tüpfelchen. Natürlich bieten andere Synthesekonzepte oder die heutige Digitaltechnik unter Umständen flexiblere Möglichkeiten und zum Teil ein breiteres Klanspektrum, aber was der A6 kann, kann er richtig gut.

Die analogen Andromeda-Alternativen

Wenn man es genau betrachtet, steht der A6 derzeit nahezu konkurrenzlos da. Echt analoge Konkurrenz gibt es im Augenblick nur durch den Jomox Sunsyn, der aber weder die Features, noch die Polyphonie besitzt und darüber hinaus nicht als Keyboard erhältlich ist. Ein direkter Vergleich wäre also nur mit älteren, gebrauchten Analogsynthesizern möglich.

Meine persönliche Andromeda-Story

Ich hatte seinerzeit beim Musicstore einen der ersten „preisgünstigen“ Andromedas erworben. Das Ding war so buggy, dass irgendwann sogar das Mainboard ausgetauscht werden musste. Im Laufe der Zeit traten dann immer wieder neue Fehler auf. Besonders nervig: Der Synth produzierte wilde Parametersprünge, wenn man zu fest ans Gehäuse kam – ein Problem, das mir übrigens auch andere Andromeda-User bestätigten.

Irgendwann stellte mir Thomas Siedler einen umgebauten Alesis Andromeda vor, und gemeinsam entwickelten wir die Idee zum „Alesis Rebirth“. Ich ließ dann auch meinen Andromeda von ihm umbauen – gewissermaßen der Prototyp der späteren Kleinserie. Trotz all der Maßnahmen und Verbesserungen, die Thomas in das Gerät gesteckt hat, blieben einige der haptischen Bugs leider erhalten.

Trotz meiner Liebe zu seinem Sound habe ich mich deshalb ein paar Jahre später von diesem schönen Exponat getrennt. That’s life.

Versteckte Funktionen des Alesis Andromeda

Beim A6 Andromeda stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, um das Gerät zurückzusetzen. Halten Sie beim Einschalten die verschiedenen Softbuttons unter dem Display gedrückt, um diese Vorgänge auszuführen:

Soft Button 1:

Der A6 lädt die Default Programs und Mixes. Hilft, wenn der A6 durch einen Empfang fehlerhafter Daten h ängen bleibt.

Soft Button 2:

Ruft den Frontpanel Debug Mode auf.

Soft Button 3:

Initialisiert den User RAM (Hard Reset). Achtung! Damit löschen Sie die User Programs und Mixes und ersetzen sie mit den

werksseitigen Default User Programs und Mixes!

Soft Button 4:

Initialisiert alle Global Parameter, inklusive der Tuning Tabellen.

Soft Button 5:

Rekalibriert Mod Wheel und Ribbon Controller.

Soft Button 6:

Sendet Software OS als MIDI Syx Ex Dump.

Soft Button 7:

Der A6 ist bereit zum Empfang von Software Syx Ex Dumps (OS oder Bootloader).

Soft Button 8:

Ersetzt die Default User Programs und Mixes mit der momentanen User Bank Programs und Mixes.

Ersetzt die Default User Programs und Mixes mit der momentanen User Bank Programs und Mixes.

Bei der nächsten RAM Initialisierung (Soft Button 3) werden diese Bänke in die User Bänke geladen.

