Vintage-Analog: Korg Poly-61 Synthesizer (1982)

Analoger Vintage Polysynth mal preiswert

Als Korg im Jahr 1982 den analogen, polyphonen Synthesizer Poly-61 vorstellte, stand das Unternehmen unter Druck. Der ein Jahr zuvor veröffentlichte Polysix war ein voller Erfolg gewesen: Er verband analoge Klangerzeugung mit Speicherplätzen, eingebautem Effektgerät und einer klassischen Regleroberfläche. Musiker schätzten ihn für seinen warmen Sound und seine intuitive Bedienung.

Anlass für diesen Artikel war eine Kleinanzeige, die mir vergangene Woche in die Hände fiel: Dort wurde ein Korg Poly-61 in gutem Zustand für 350,- Euro angeboten. Und nein – das Angebot war tatsächlich kein Fake. Seid ihr jetzt neugierig geworden?

ANZEIGE

Der Poly-61 sollte diesen Erfolg wiederholen – doch Korg entschied sich für einen anderen Weg. Statt vieler Drehregler setzte man nun auf ein digitales Bedienkonzept mit Parameterliste und Zahlenwerten. Das sparte Kosten, wirkte modern und sollte den Synthesizer konkurrenzfähig gegen die neuen, „digital“ beworbenen Instrumente machen.

Die Vermarktung griff den Zeitgeist auf: Begriffe wie „Computer“, „Digitaltechnik“ und „modernes Steuersystem“ bestimmten die Prospekte. Dabei blieb der Poly-61 in seinem Kern ein waschechter Analogsynthesizer, ausgestattet mit zwei digital gesteuerten Oszillatoren (DCOs) pro Stimme und einem Filter pro Stimme. Nur die Steuerung der Parameter war digitalisiert, nicht die Klangerzeugung selbst.

Mit einem Preis von umgerechnet ca. 1.100 Euro war der Poly-61 deutlich günstiger als der DX7, der lange Zeit bei rund 2.000 Euro lag. Im direkten Vergleich fehlte ihm zwar die Innovationskraft, doch bot er für viele Musiker eine solide und preiswerte Alternative mit klassisch-analogen Klängen.

Anschlüsse

Auf der Rückseite findet man Monoausgang mit umschaltbarem Pegel, Kopfhörerbuchse, Trigger-In für den Arpeggiator, Pedalanschlüsse, Cassetten-Interface und Speicherschutzschalter.

Beim Poly-61M kommen zusätzlich MIDI In/Out hinzu. Allerdings ist die Implementierung rudimentär: Omni-Mode only. Mit kleinen MIDI-Helfern von Drittanbietern konnte man das später erweitern.

1984 brachte Korg dann eine Variante mit MIDI-Anschlüssen heraus: den Poly-61M. Das war notwendig geworden, weil Yamaha 1983 mit dem DX7 den Markt revolutionierte – und dieser besaß bereits MIDI. Der Poly-61M konnte allerdings nur im Omni-Mode senden und empfangen, was die MIDI-Funktionalität stark einschränkte. Trotzdem war er das Bindeglied zwischen der analogen Vergangenheit und der digitalen Zukunft.

Klangerzeugung

Der Poly-61 arbeitet sechsstimmig polyphon. Jede Stimme besitzt zwei DCOs.

DCO1 liefert Sägezahn und Puls, dessen Pulsbreite man manuell in acht Stufen einstellen oder per LFO modulieren kann. DCO2 bietet Sägezahn und Rechteck, lässt sich gegenüber dem ersten Oszillator verstimmen oder in festen musikalischen Intervallen stimmen.

ANZEIGE

Beide Oszillatoren sind in den Fußlagen 4’, 8’ und 16’ verfügbar. DCO2 kann auch ganz abgeschaltet werden, was die Stimmenzahl allerdings nicht erhöht.

Ein Rauschgenerator fehlt ebenso wie Oszillator-Synchronisation, Ring- oder Crossmodulation. Auch das Mischungsverhältnis der beiden Oszillatoren lässt sich nicht einstellen. Dadurch bleibt das Klangspektrum vergleichsweise eingeschränkt. Für Standard-Sounds – Flächen, Brass-ähnliche Akkorde, einfache Leads – reicht die Ausstattung jedoch aus.

Gerade in Verbindung mit Chorus- oder Delay-Effekten lassen sich typische analoge Teppich-Sounds erzeugen, die bis heute im Studio oder live gut funktionieren.

Filter und Hüllkurven

Das Oszillatorsignal läuft in ein VCF pro Stimme. Dieses ist klassisch aufgebaut und bietet:

Cutoff-Frequenz (Wertebereich 0–63)

Resonance (0–7, nicht bis zur Selbstoszillation)

Keyboard-Tracking (nur an/aus, also 100 %)

Die Steuerung übernimmt eine ADSR-Hüllkurve, die sowohl Filter als auch Verstärker moduliert. Leider ist die Auflösung der Parameter recht grob: Attack, Decay, Sustain und Release sind nur in 16 Stufen einstellbar. Alternativ kann man den VCA auf eine einfache „Orgelhüllkurve“ umschalten: Taste gedrückt = voller Ton, Taste losgelassen = Ton sofort aus.

Im Vergleich zum Polysix oder auch zu späteren Roland-Modellen wie dem JX-8P wirken diese Einschränkungen spürbar. Feinere Nuancen beim Anpassen von Filterverläufen sind schwer möglich. Trotzdem lassen sich musikalisch brauchbare Ergebnisse erzielen – besonders bei klassischen Pad-Sounds oder einfachen Basslinien.

Modulation

Die Modulationsabteilung ist übersichtlich gehalten. Korg nennt den LFO traditionell „MG“ (Modulation Generator). Er bietet:

Dreieckschwingung

Frequenzregelung in 16 Stufen

Delay in 4 Stufen

Modulationsziele: Tonhöhe und/oder Filterfrequenz

Die Intensität ist ebenfalls nur grob abgestuft (0–7). Für einfache Vibratos oder sanfte Filterbewegungen reicht das, für ausgefeilte Modulationen wirkt es jedoch begrenzt.

Im Zusammenspiel mit dem Joystick lässt sich dennoch einiges herausholen: Dieser erlaubt Pitchbend auf der X-Achse sowie Vibrato- und Filtermodulation auf der Y-Achse. Wer sich daran gewöhnt, kann damit durchaus expressiv spielen.

Bedienung und Ausstattung

Die Bedienoberfläche unterscheidet den Poly-61 stark vom Polysix. Anstelle vieler Drehregler gibt es eine Parameterliste mit Nummern, die man über ein Tastenfeld anwählt und anschließend mit einem Datenregler verändert. Dieses Prinzip erinnert stark an den späteren Poly-800.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

61-Tasten-Tastatur (nicht anschlagsdynamisch)

64 Programmspeicher mit Auslagerung über Cassetten-Interface

Arpeggiator mit Modi aufwärts, abwärts und alternierend, über eine bis fünf Oktaven, frei

regelbare Geschwindigkeit, Latch-Funktion

Chord Memory und Hold-Funktion

Joystick als Pitch- und Modulations-Controller

Praxis und Klang

Im täglichen Einsatz zeigt der Poly-61 zwei Gesichter. Einerseits ist er stimmstabil und relativ zuverlässig, was an den DCOs liegt. Damit hebt er sich von älteren VCO-Synths ab, die häufiger nachgestimmt werden müssen. Auch live ist er dadurch gut einsetzbar.

Andererseits wirkt die grobe Parametrierung oft einschränkend. Feinfühlige Filterfahrten oder exakt getimte Hüllkurven sind schwer umzusetzen. Die Klangerzeugung ist eher auf Brot-und-Butter-Sounds ausgelegt.

Breite Flächen, einfache Leads oder Arpeggio-Passagen profitieren jedoch vom warmen Grundcharakter. Mit externen Effekten lässt sich der Poly-61 erheblich aufwerten. Viele Musiker nutzten ihn als Teppichleger im Arrangement, weniger als Soloinstrument.

Ein interessanter Trick ist die Synchronisation des Arpeggiators: Über den Trigger-Eingang lässt sich ein Audiosignal einspeisen, z. B. eine Kickdrum aus einem MIDI-Sequencer. So folgt der Arpeggiator automatisch dem programmierten Rhythmus – eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, den Synth in moderne Setups einzubinden.

Unterschiede zwischen Poly-61 und Poly-61M

Der Unterschied ist schnell erklärt:

Poly-61 (1982): Grundmodell, ohne MIDI.

Poly-61M (1984): identisch, aber mit MIDI In/Out.

Die Beschriftung „M“ auf der Frontplatte sowie die beiden zusätzlichen Buchsen auf der Rückseite sind die einzigen sichtbaren Unterschiede.

Da die MIDI-Funktionalität sehr eingeschränkt ist, hat die M-Version heute eher Sammlerwert, ist aber auf dem Gebrauchtmarkt seltener zu finden.

Gebrauchtmarkt und Wertung

Auf dem heutigen Gebrauchtmarkt zählt der Poly-61 zu den preiswerteren Vintage-Synths. Er liegt deutlich unter den Preisen für Polysix, Juno-60 oder Prophet-600.

Das macht ihn interessant für Musiker, die echten Analogsound suchen, ohne ein Vermögen auszugeben. Allerdings sollte man die Limitierungen kennen: kein Velocity, eingeschränkte Modulation, grobe Parameterauflösung, kein Noise.

Trotzdem bleibt der Poly-61 ein solides Instrument mit eigenem Charakter. Er klingt warm, liefert verlässliche Standard-Sounds und hat mit Arpeggiator und Chord-Memory nützliche Extras an Bord. Spektakuläre Klangexperimente darf man nicht erwarten – wer aber ein stabiles, ehrlichen Polysynth sucht, wird hier fündig.

Der Korg Poly-61 auf YouTube

Espen Kraft demonstriert im folgenden Video, was mit dem Korg Polo-61 machbar ist. Viel Spaß damit.