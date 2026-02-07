Vintage-Analog: MacBeth M5, halbmodularer Synthesizer (2005)

Masterpiece von Ken McBeth

Zu den absoluten Highlights unter den analogen Neuerscheinungen der frühen 2000er Jahre zählte der MacBeth M5 Synthesizer von Ken Macbeth. Der M5 ist ein großer, handgefertigter, halbmodularer Analog Synthesizer im klassischen Subtraktivprinzip, der ohne Menüs und Speicher auskommt und stattdessen über eine dichte Regleroberfläche plus Patchfeld komplexe Signalwege und Modulationen erlaubt. Da die hergestellte Menge dieses Boliden überschaubar bleib, ist er heute ein gesuchtes Objekt. Der vorliegende Artikel stammt aus dem Jahr 2005 von Theo Bloderer – und wurde durch weitere Informationen ergänzt.

Kurz noch ein paar Worte zum Mastermind des M5: Ken MacBeth ist ein schottischer Synthesizer-Entwickler und der Kopf hinter MacBeth Studio Systems in Edinburgh. Er wurde vor allem durch kompromisslose, handgefertigte Analog Geräte bekannt, darunter große semi modulare Instrumente wie der M5 und der Elements sowie hochwertige Module, bei denen er konsequent auf klassische Schaltungstopologien und Bauteilqualität setzt. Aktuell scheint er aber nicht mehr aktiv zu sein, zumindest lässt sich das aus dem Verkauf seiner eigenen Domain macbethstudiosystems.com schließen.

Der nun folgende Report zum MacBeth M5 wurde kurz nach Erscheinen von Theo Bloderer geschrieben und später von Bernd Michael Land alias Bernie um weitere Aspekte ergänzt.

Viel Vergnügen beim Lesen und Hören,

Euer Peter Grandl

Die Geschichte des MacBeth M5

Der Prototyp des MacBeth M5 wurde 2004 fertig gestellt und ein Jahr später auf der Frankfurter Musikmesse präsentiert.

Ken: “The first Prototype M5 was seen in 2004 – this was my first move over to slider potentiometers – it was a successful experiment. The first black/orange was seen at Franfurt 2005 Music Messe – that particular model is unique – the face plate has just ‚M5‘ in orange – no Macbeth logo…”

Der schwarz-orange M5 erinnert optisch sehr an die letzte Version des ARP 2600, was für manche Interessenten auch den Schluss nahelegt, dass das eine Ei mit dem anderen etwas zu tun haben könnte. Nun, beide Synthesizer – M5 wie ARP 2600 – sind einzigartige Instrumente und sicherlich Meilensteile in der Synthesizer-Geschichte. Klanglich hingegen sind sie völlig eigenständig, weshalb der M5 keineswegs einen ARP 2600 ersetzt (oder umgekehrt).

Stattdessen ist der M5 ein Instrument für sich, das eben bezüglich Optik in seiner semi-modularen Bauweise und in seiner grundlegenden Klangstruktur an den orangen ARP 2600 anlehnt (bzw. deutlich darüber hinausgeht). Vor allem aber ist es ein genial gut klingender Analoger, der eine herrliche Bedienung erlaubt, gute Hardware bietet und natürlich in seinen kreativen Möglichkeiten einen echten Leckerbissen am analogen Synthesizermarkt darstellt.

Die ab 2005 gebaute schwarz-orange Version des M5 wurde Anfang 2007 durch eine weiß-schwarze Variante abgelöst (die wiederum sehr an den ARP Odyssey I erinnert). Da Ken MacBeth alle M5 selbst handgefertigt, ist der Preis für einen M5/M5N auch dem entsprechend hoch. Mit einem aktuellen Listenpreis von ca. 4400 Euro ist der halbmodulare Synthesizer sicherlich kein Schnäppchen und dürfte jenseits des Investitionsrahmens vieler Musiker liegen.

So wundert es auch nicht zu hören, dass bisher nur 90 Exemplare des M5/M5N hergestellt wurden. Zusammen mit den letzten in Bau befindlichen 15 M5N und den beiden in Privatbesitz von Ken verbliebenen M5 ergibt das eine gesamte Herstellungszahl von knapp 110 Exemplaren. Auf die Frage, ob angesichts des weltweiten Vintage-Booms und generellen Interesses an analogen Synthesizern dieses Ergebnis zu erwarten gewesen wäre, meint Ken:

„When producing a large sized analogue – especially one that is semi-modular as opposed to truly modular – there will be market limitations. That being said and done – those that bought the M5/M5Ns were quite specific how they wanted their synth to work. Semi-modular (prepatched to some degree) is my and others preferred way of operating – it is more practical/more functional – it can be played straight out of the box – no patch cables needed!”

Ein Blick auf den MacBeth M5

Mit Hardware wurde beim MacBeth M5 nicht gespart, ganz im Gegenteil. Das Instrument ist in ein massives Stahlgehäuse eingebettet. Die Fader sind sehr hochwertig, ebenso wie die zahlreichen 6,3 mm Buchsen. Von den Potis bin ich – eine persönliche Einschätzung – nicht so ganz überzeugt. Sie sind zwar gut, könnten aber einen noch solideren Eindruck machen und vor allem etwas mehr Dreh- bzw. Schaltwiderstand bieten.

Das Panel ist in einem 80° Winkel leicht rückwärts geneigt („for maximum playability“) und bietet an seinem senkrecht verlaufenden Sockel Platz für ein beigestelltes Keyboard. Die einzelnen Bedienelemente sind äußerst übersichtlich in Gruppen aufgebaut, wobei jedes einzelne Element ausreichend Raum zur bequemen Bedienung hat. Der simple Rückschluss „ausreichend Platz bedeutet höheren Bedienkomfort“ wird heute – allem analogen Boom zum Trotz – von nur sehr wenigen Herstellern beherzigt.

Etwas ungewohnt ist zunächst die Anordnung der einzelnen Klangsektionen. Während viele Synthesizer-Konzepte mit den Oszillatoren links oben beginnen (quasi „Der Schwingungsgenerator als Ausgangsmaterial für einen Ton“), finden sich beim M5 hier die beiden Filter. Danach folgen (in oberster Reihe) die Envelopes und erst in zweiter Reihe die LFOs, gefolgt von den Oszillatoren. Doch ist das etwas unübliche Klanggruppen-Design nur eine Frage der kurzen Eingewöhnung und tut der allgemein vorbildlichen Übersichtlichkeit und dem luxuriösen Platzangebot des Instruments keinen Schaden.

Aufbau des McBeth M5

So übersichtlich der M5 erscheint, so überraschend umfangreich ist seine Ausstattung bei näherer Betrachtung. Das Instrument verfügt über

3 VCOs

2 VCFs (24 dB und 12 dB)

2 LFOs

4 VCAs

2 Audio- und CV-Mixer (in den Filter-Abteilungen integriert)

External In

Lag Processor

S&H

Noise/Random Source

Ringmodulation

Panning Modul

Spring Reverb („Federhall“)

Die VCOs verfügen über die Standard-Schwingungsformen Sinus, Sägezahn und Rechteck. Jede Schwingungsform kann einzeln abgegriffen werden, wie auch das Gesamtsignal aller Schwingungsformen. Die Frequenz der Oszillatoren reicht von 1 Hz bis 25 kHz. Das erklärt auch, warum die LFOs „nur“ als gewöhnliche Niederfrequenz-Oszillatoren ausgeführt sind: Die VCOs haben einen so weiten Frequenzumfang, dass sie bereits als LFO (Low Frequ Osc) bis hin zum HFO (High Frequ Osc) eingesetzt werden können. Crossmodulation ist ebenso möglich wie die Synchronisation von VCO2 zu VCO1 (der dritte Oszillator lässt sich nicht synchronisieren). Zudem kann VCO1 invertiert werden, was gerade bei experimentellem – und/oder stereophonem – Arbeiten mit 2 unabhängigen VCO-VCF-VCA Pfaden sehr interessante Ergebnisse garantiert.

Auf eine Besonderheit des VCO 3 hat uns Bernie (Aliens-Project) hingewiesen:

„Wichtig wäre vielleicht noch die Erwähnung, dass der dritte VCO über einen Stability-Regler verfügt. Der M5 bietet somit die Möglichkeit, das Verhalten bei veränderter Betriebstemperatur von weniger stimmstabilen Vintage-Synthesizern perfekt nachzubilden. Im längeren Betrieb driftet er immer ein winziges bisserl im Tuning weg, das klingt dann sehr authentisch.“

Die beiden Filter sind als 12 dB Multimode-Filter bzw. als 24 dB LowPass-Filter vorhanden. Schon in diesem Punkt ist der M5 jedem ARP 2600 technisch weit überlegen, da er (wie zuvor erwähnt) die Erstellung zweier unabhängiger Synthesizer-Einheiten mit VCO-VCF-VCA ermöglicht, was beim ARP ohne Zusatzmodule nicht geht.

Wiederum ein erheblicher Fortschritt gegenüber einem ARP 2600 sind die beiden Hüllkurven, die als vollwertige ADSR Envelopes ausgeführt sind. Ihr Wirkungsgrad lässt sich mit FAST – STANDARD – SLOW drei Arbeitsbereichen zuordnen. Das ist angenehm, da man z.B. bei perkussiven Sounds die heikle Anpassung der Decay-Zeit im FAST Modus noch subtiler vornehmen kann. Im SLOW-Modus erreicht man hingegen extrem langsame Anstiegszeiten (wirklich lange Attack-Zeiten werden bei vielen Synthesizer-Konzepten leider vernachlässigt), während man für den „gewöhnlichen“ Mittelbereich einfach bei STANDARD bleibt.

Die LFO-Sektion schließlich bietet eine interessante Querverbindung zu Moog.

Bernie: „Die Oberfläche der LFO-Sektion ist übrigens komplett vom Moog Sonic Six abgeschaut, Ken haben die [LFOs] am besten gefallen.„

Klang und Praxis

Der MacBeth M5 ist ein äußerst umfangreiches und vielseitiges Instrument. Für Standard-Anwendungen sind die 3 VCOs und das 24 dB LowPass-Filter samt Hüllkurven völlig ausreichend. Darüber hinaus wird es aber dann interessant, wenn das 12 dB Multmode-Filter (LP, HP, BP, Notch) und Besonderheiten wie Ringmodulator, die beiden LFOs, S/H und Stereo-Panning mit ins Spiel kommen.

Dank der vorverdrahteten Modulationsfeatures ist das Erstellen von ungewöhnlichen (Effekt) Sounds am M5 ein ausgesprochener Genuss, zumal die Fader eine bequeme optische Kontrolle des aktuellen Klanggeschehens sowie direkten Eingriff und schnellste Änderungen erlauben. Für exotische Klang-Verschachtelungen und die Einbindung externer Module bzw. Analog-Sequencer sind natürlich sämtliche CV-Eingänge nach den Grenzen der eigenen Phantasie (bzw. der vorhandenen technischen Möglichkeiten) zu nutzen. Das Arbeiten/Musizieren macht am MacBeth M5 sehr viel Spaß – dank des satten und vielseitigen analogen Klanges, dank des übersichtlichen Konzepts und zu einem sehr wichtigen Teil dank der guten Hardware.

Wer etwas praktischer orientiert ist, der wird sich bei Interesse eher für die weiß-schwarze Version – den MacBeth M5N – entscheiden (zugegeben ist es ohnehin die einzige noch im Laden erhältliche M5-Version. In wenigen Fällen gibt es aber den originalen schwarz-orangen M5 noch auf Lager, wie das hier von einem Musikhaus zur Verfügung gestellte Modell zeigt). Staub ist jedenfalls beim M5N dank des weißen Untergrundes so gut wie nicht zu sehen, und wenngleich das Gesamtbild vielleicht etwas weniger elegant ist, präsentiert sich das Instrument wohl auch nach vielen Jahren noch sauber und gepflegt. Bei der schwarz-orangen Version – dem M5 – wird Staub hingegen sehr schnell zum optischen Problem, was höchstens durch regelmäßige und gewissenhafte Abdeckung des Instruments (bei Nicht-Verwendung) zu vermeiden ist.

Doch letztlich wäre das nicht ganz wonach das Auge strebt, denn im Reich der analogen Synthesizer ist der MacBeth M5 mit Abstand eines der elegantesten und edelsten Instrumente – und das gehört nun mal präsentiert!

Die folgenden Klangbeispiele wurden mit freundlicher Unterstützung von Ken MacBeth zur Verfügung gestellt. „The Master Sounds below have been produced with 1 or 2 M5N synths, Korg SQ-10 Sequencer and light signal processing.“