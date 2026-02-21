Vintage-Analog: Oberheim Matrix-1000 Synthesizer (1984)

Kleiner Oberheim mit großem Sound

Der Oberheim Matrix-1000 kam 1987 als kompakter Rack-Synthesizer auf den Markt und liefert genau das, wofür der Name steht: viel analogen Oberheim Klang bei maximaler Preset-Power. Technisch und klanglich baut er auf dem Matrix-6 auf, dessen Konzept der umfangreichen Matrix-Modulation wiederum aus den großen Vorbildern stammt, dem Matrix Xpander und dem Oberheim Matrix-12. Ich kann mich gut erinnern, dass der Vertrieb damals damit warb, man zahle beim Verkaufspreis von 1.000 DM praktisch nur eine Mark pro Sound.

Dem Matrix-1000 wurde oft nachgesagt, er klinge längst nicht so warm wie seine Vorbilder. Ich selbst besitze einen Oberheim Xpander und zusätzlich den Matrix-1000, der übrigens teilweise dieselben Presets enthält, womit sich ganz unkompliziert ein A/B-Vergleich anstellen lässt. Und ich gestehe: Der Xpander, stellvertretend für den Oberheim Matrix-12, klingt lebendiger und breiter. Aber der Unterschied ist wirklich nur im direkten Vergleich mit gespitzten Ohren hörbar. Sobald der Matrix-1000, veredelt durch Effekte und EQ, im Mix platziert ist, wage ich zu behaupten, dass sich diese Klangdifferenz in Wohlgefallen auflöst.

Vielleicht ist das ein Grund, warum der Matrix-1000 heute wieder so gesucht ist. Denn tatsächlich bekommt man damit den originalen polyphonen Oberheim-Sound und keinen Klon und das immer noch zu einem unschlagbaren Preis, zumindest für Vintage-Verhältnisse.

Viel Spaß bei der heutigen Samstagslektüre,

Peter Grandl

Die Geschichte der Matrix

von Marko Ettlich

Tom Oberheim dürfte wohl jedem Synthesizer-Begeisterten ein Begriff sein, gehört er doch zusammen mit Bob Moog (MOOG), A. R. Pearlman (ARP) und Dave Smith (Sequential Circuits) zu den wichtigsten Personen amerikanischer Synthesizer-Entwicklungen der ersten Stunde. Seine Karriere begann Oberheim 1970 mit dem Bau von Peripheriegeräten, denn als Verkäufer von ARP-Instrumenten wusste er, was sich Kunden wünschten. Ergebnis: Einer der ersten digitalen Sequencer, der Oberheim DS-2. Kurz danach entwickelte er den passenden Klangerzeuger dazu, das legendäre Synthesizer-Expander-Modul (SEM), das als Bestandteil der ersten Oberheim Instrumente alias Four-Voice/Two Voice Verwendung fand und sich bei vielen Keyboardgrößen jener Zeit großer Beliebtheit erfreute. Wenige Jahre später folgten die Synthesizer-Schlachtschiffe OB-X, OB-SX, OB-Xa und OB-8. Diese Geräte verhalfen Oberheim endgültig zum Durchbruch und gelten noch heute als Meilensteine der Synthesizer-Entwicklung.

Angespornt durch den großen Erfolg entwickelte Oberheim Mitte der 80er-Jahre eine neue Synthesizer-Familie: die Matrix-Serie. Hauptmerkmal dieser neuen Instrumente war die fast schon an ein Modularsystem erinnernde flexible Klangarchitektur, die eine Verknüpfung beliebiger Klangparameter erlaubte.

1984/85 war es dann soweit: Der Matrix-12 und sein tastaturloser Kollege Xpander wurden der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Beide Instrumente ernteten viel Anerkennung. Noch heute gelten Matrix-12/Xpander zu den begehrtesten Analog-Synthesizern. Die Instrumente hatten natürlich auch einen stolzen Preis, so dass sie vor allem im Profibereich zum Einsatz kamen. Tom Oberheim war klar, dass diese Geräte nicht für die breite Masse erschwinglich waren. Also nahm er die vorhandene Klangerzeugung, reduzierte die teure Hardware bis auf das Notwendigste und erschuf einen kleinere Matrix-Sprösslinge für den „nicht so gut gefüllten“ Geldbeutel. Diese neuen Geräte wurden 1985 erstmals auf der NAMM-Show als „Matrix-6“ und „Matrix-6R“ präsentiert.

Die kleinen Matrix-Synthesizer standen ihren großen Brüdern klanglich nicht sehr viel nach, auch wenn hier DCOs statt VCOs Verwendung fanden und einige unwesentliche Klangparameter weggefallen waren. Der Hauptunterschied zu den großen Synthesizern war die Reduzierung der Hardware auf das Nötigste. Die Echtzeitregler für den spontanen Zugriff auf die Klangparameter waren dem Rotstift zum Opfer gefallen und wurden durch Folientaster ersetzt. Matrix-6 und Matrix-6R erfreuten sich jedoch auf Grund der ausgezeichneten Klangeigenschaften und des relativ günstigen Preises großer Beliebtheit.

Doch die Zeiten hatten sich schon längst geändert. Seit Beginn der 80er verdrängten Digital-Technik und Sampling die Analog-Gilde zunehmend vom Markt. Analoge (Poly-) Synthesizer waren einfach zu teuer, Musiker wollten handliche Instrumente und „neue“ (und „viele“) Sounds. Einige renommierte Synthesizerschmieden konnten mit der Entwicklung nicht ganz mithalten. Nach und nach verschwanden Firmen wie Moog, ARP und später auch Sequential-Circuits vom Markt. Oberheim reagierte zunächst noch auf den Viele-Sounds-Trend und entwickelte aus dem Matrix-6 einen noch kostengünstigeren Rack-Synthesizer, der auf das Allernötigste an Hardware reduziert war. Dieser neue Synthesizer ließ sich „am Gerät“ überhaupt nicht mehr editieren, enthielt aber dafür ca. 1000 (!) fertige Sounds für alle möglichen Anwendungen zum direkten Abfeuern. Die Rede ist vom Matrix-1000.

Der Anfangs noch knapp 1.400 DM (später sogar nur um die 1.000 DM) teure Matrix-1000 wurde 1988 erstmals auf der NAMM-Show vorgestellt und sollte ursprünglich nur als Stimmenerweiterung für den Matrix-6 fungieren. Ich kann mich noch an einen Werbeslogan von damals recht gut erinnern, der da hieß: „Jeder Sound ’ne Mark.“ Ok, das stimmt zwar nicht ganz, aber der Matrix-1000 wurde ziemlich erfolgreich und gilt als der am weitest verbreitetsten (und am längsten gefertigte) Oberheim-Synthesizer überhaupt.

Trotz des Erfolges des Matrix-1000 war auch der Untergang von Oberheim nicht mehr zu vermeiden, denn der Trend ging von der Analog-Technik völlig weg. Oberheim wurde schließlich vom Gibson-Konzern „Viscount“ aufgekauft, wobei Tom Oberheim mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun hatte. Stattdessen setzte er sein Können und seine Erfahrung bei anderen Firmen ein. Wie in einem Interview zu hören, hatte er gar schon beim Matrix-1000 kein Mitspracherecht mehr.

Es gibt zwei Versionen dieses Rack-Synthesizers. Der zuerst erschienene Matrix-1000 mit schwarzer Blende und der eierschalen-farbige Matrix-1000 mit verbesserten ROM-Sounds und leichter Modifizierung des Netzteils. Beide Matrix-Varianten sind – von den genannten, kleinen Änderungen abgesehen – absolut identisch.

Der Oberheim Matrix 1000 von außen

Der Matrix-1000 ist sehr sparsam mit Bedienelementen ausgestattet. Als „Display“ fungiert eine dreistellige LED-Anzeige. Sie liefert Informationen über das jeweilige Soundprogramm und über wichtige Systemeinstellungen. Hier finden sich auch das Volume-Poti und die LEDs zum Anzeigen der jeweiligen Funktion, wie zum Beispiel für das Einstellen des MIDI-Kanals, des Fine-Tunings, für Transpose, Pitchbend-Range und der Service Funktionen. Neben dem Netzschalter liegen schließlich noch die Nummerntasten zum Anwählen der Soundprogramme. Das war’s dann auch schon. Auf der Rückseite ist ebenso wenig los. Neben dem Mono-Ausgang gibt es hier nur noch die drei obligaten MIDI-Buchsen.

Innere Werte des Matrix-1000

Der Matrix-1000 ist sechsstimmig. Im Group-Mode könnte man jedoch bis zu 6 Matrix-1000 zu einem 36-stimmigen System kaskadieren. Selbst mit zwei Geräten lassen sich schöne Stereo-Layer spielen oder mit der Funktion „Invert-MIDI-Volume“ tolle Überblendungseffekte erzielen. Der Matrix-1000 ist monotimbral, es gibt aber einen Gitarren-MIDI-Mode, mit dem es möglich ist, jede einzelne Stimme auf einem eigenen MIDI-Kanal anzusteuern. Der Unisono-Mode, auf dem alle sechs Stimmen bei einem Tastendruck gleichzeitig erklingen, eignet sich natürlich vor allem für fette Lead- und Bass-Sounds.

Im Service-Mode lässt sich der Matrix kalibrieren, wobei hier nicht nur die Oszillatoren gestimmt werden, sondern auch Cutoff-Frequency und Resonance des Filters sowie die Pulsbreite der DCOs und schließlich noch die VCAs neu justiert werden. Diese Service-Funktion sollte man einmal jährlich durchführen. Im Service-Mode lässt sich auch leicht ein defekter CEM-Chip identifizieren. (Die jeweiligen Tastenkombinationen zum Kalibrieren und Reinitialisieren des Matrix-1000 finden Sie unter den Links am Ende des Berichts.) Im Betriebssystem hat sich sogar ein „Osterei“ versteckt. Drückt man die Tasten 2, 5 und 9 gleichzeitig beim Einschalten, so zeigt das Display die Kürzel „JSL“, was für die Initialen des Oberheim Entwicklers „James S. Letts“ steht.

Klangarchitektur des Matrix 1000

Praktisch die komplette Klangerzeugung einer Matrix-1000 Stimme basiert auf dem Curtis-Chip CEM-3396. Angesteuert werden die CEMs im Prinzip von einem simplen 8 Bit Computer, das war’s.

Klangliche Basis jeder einzelnen Stimme sind zwei DCOs. Digital gesteuerte Oszillatoren sind analog aufgebaut, haben aber den Vorteil, dass sie sich nicht verstimmen und somit stimmstabil bleiben. Die Matrix-1000 Oszillatoren beinhalten die Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn und Rechteck, die modulierbar sind. Die Waveshape-Funktion erlaubt es noch, stufenlose Mischformen zwischen Sägezahn und Dreieck einzustellen. Oszillator 2 hat zusätzlich noch einen Rauschgenerator an Bord. Beide DCOs lassen sich gegeneinander verstimmen und in drei verschiedenen Abstufungen (soft, medium, hard) miteinander synchronisieren.

Das Filter ist ganz Oberheim-untypisch als 24 dB Tiefpass-Filter ausgelegt und verfügt über Resonanz bis zur Selbstoszillation. Das VCF lässt sich sogar frequenzmodulieren.

Ganze drei ADSR-Hüllkurven hat eine Matrix-1000 Stimme im Gepäck. Einstellbar ist hier die Einsatzverzögerung und man kann zwischen verschiedenen Trigger-Arten auswählen. Die Attack-Phase lässt sich mit einem zuschaltbaren Key-Click etwas perkussiver gestalten. Wunder sollte man aber von dieser Funktion nicht erwarten, die Hüllkurven des Matrix-1000 sind nun mal nicht die schnellsten und daran ändert diese Funktion auch nicht viel. Das soll aber nicht heißen, dass der Matrix nicht in der Lage wäre, knallige Bass-Sounds zu erzeugen. Das Resultat ist nur etwas anders als zum Beispiel beim Waldorf Microwave,der ja bekannt für seine schnellen Hüllkurven ist.

Neben den drei Hüllkurven gibt es pro Stimme noch zwei Ramp-Generatoren, die quasi als einphasige Envelopes angesehen werden können. Ganze drei LFOs verrichten ihren Dienst im Matrix-1000, wobei man zu den gängigen Schwingungsformen auch Noise und Sample & Hold aussuchen kann. Der Lag-Generator ist praktisch nichts anderes als ein Portamento-Effekt und kann, ebenso wie die interessanten Tracking-Generatoren, als Modulationsquelle fungieren. Diese Tracking-Generatoren werden hauptsächlich zum Keyboard-Scaling eingesetzt.

Die Modulationsmatrix des Matrix-1000 ist eine wahre Fundgrube für den Soundtüftler. Ähnlich einem Modularsystem lassen sich hier bis zu 20 Modulationsquellen den 32 Modulationszielen auf bis zu 10 Strängen frei zuweisen und verknüpfen. Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass sich damit vielschichtigste Möglichkeiten der Klangbeeinflussung auftun. Diese Modulationsmatrix ist das große Plus und ein entscheidender Punkt für die Beliebtheit des Matrix-1000. Mit diesem Feature ist es möglich, weitab der Standard-Analog-Sounds nach völlig neuen, ungehörten Klängen zu forschen. Ja selbst FM-Sounds (wenn auch nicht allzu komplexe) sind eine Leichtigkeit für den Matrix-1000.

Und wozu das alles?



Mit seinen 800 ROM- und 200 RAM-Sounds auf nur einer Höheneinheit bietet der Matrix einen riesigen Klangfundus auf kleinstem Raum, der fast alles zu bieten hat, was das Herz begehrt. Natürlich sind heute nicht mehr alle gebotenen Sounds so populär wie damals. Die berühmten Toto-Bläser finden sich hier genauso wie etliche Funky-Piano-Sounds. Die große Auswahl an wunderschönen Analog-Flächen, weichen Filter-Sweeps und kräftigen Bässen macht den Matrix-1000 heute immer noch sehr begehrenswert. Berühmt sind natürlich auch die kräftigen Oberheim Sync-Sounds.

Die angefügten Klangbeispiele spiegeln nur einen sehr kleinen Bereich wider, was mit dem Matrix-1000 klanglich möglich ist. Sämtliche Beispielsounds wurden ohne zusätzliche Effekte aufgenommen, um einen unverfälschten Klang zu präsentieren.

An die analoge Wucht „echter“ VCOs des Matrix-12 oder Xpander kommt der kleine Matrix nicht ganz heran. Auch fehlt ihm das flexible Multimode-Filter und die Modulationsmatrix ist nicht ganz so umfangreich. Allerdings ist der Matrix-1000 auch nicht so anfällig!

Die Geschwister alias Matrix-6 6/R lassen sich im Gegensatz zum Matrix-1000 direkt am Gerät editieren. Sie bieten auch die Möglichkeit von Layer- und Split-Sounds, verfügen aber nur über 100 RAM-Speicherplätze. Man sollte auch bedenken, dass der Einsatz von Layer/Split-Sounds mit einer Reduzierung der Polyphonie auf nur drei Stimmen einhergeht. Da würde ich persönlich die Anschaffung eines zweiten Matrix-1000 zum Doppeln der Stimmen eindeutig bevorzugen.

Tom Oberheim hat in den 90er-Jahren, als der Vintage-Boom langsam wieder anrollte, das Matrix-Konzept noch einmal aufgegriffen und unter seiner neuen Firma Marion Systems die Rack-Synthesizer Pro-Synth und MSR-2 auf den Markt gebracht. Allerdings floppten beide Geräte, denn sie besaßen noch langsamere Hüllkurven als die des Matrix und es fehlte ihnen zudem an aktuellen Klängen. So verschwanden sie nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche.

Klangeindruck

Der Klangcharakter des Matrix-1000 ist für Oberheim typisch warm und voll. Den Bassbereich wirbelt er mächtig auf und lässt die Lautsprechermembranen schön flackern. Ich weiß, dass der Matrix-1000 von vielen sehr gerne als Bass-Synthesizer verwendet wird. Das Filter packt kräftig zu und klingt musikalisch. Erhöhte Resonanzeinstellungen dünnen den Klang zum Glück nicht so sehr aus, wie es bei einigen anderen Geräten der Fall ist. Mit Hilfe der Frequenzmodulation, Oszillator-Sync und des Rauschgenerators lassen sich auch Sounds erstellen, die man so nicht unbedingt von einem Analog-Synthesizer dieser bescheidenen Größe erwartet. Für den Klangforscher bietet der Matrix-1000 schier unendliche Möglichkeiten. In puncto knackiger Sequencer-Sounds eignet sich der Matrix-1000 mangels schneller Hüllkurven aber nur bedingt.

Wie schon erwähnt, benötigt man zum Editieren der Soundprogramme einen PC oder Mac mit einem entsprechenden Editorprogramm. In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von kostenlosen bzw. zumindest günstigen Editoren erschienen, von denen ich einige unter die Links gepackt habe. Mit dem nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlichen Software-Editor Sound-Diver lässt sich der Matrix-1000 komfortabel programmieren inkl. Sound-Verwaltung, mit JSynthLib geht das auch sehr gut.

Der in den 90er-Jahren von der deutschen Firma Access herausgebrachte Hardware-Matrix-Editor ist natürlich eine interessante Alternative. Heute wird der Matrix-Programmer meist zu irrwitzigen Gebrauchtpreisen gehandelt. Leider bleibt die Editierung der Modulationsmatrix beim Access Matrix-Programmer außen vor. Findige Nutzer haben hingegen spezielle Anpassungen an Controller-Boxen programmiert, um so die „Matrix des Matrix“ in Echtzeit editieren zu können. Einige Fader-Boxen, wie Peavey PC1600x und Kentons Control Freak, bieten sogar fertige Einstellungen speziell für den Matrix-1000.

Zwar lassen sich kleine Matrix-Modelle nicht per CC programmieren, wohl aber über SysEx. Wenn man also Velocity, Aftertouch, Pitch-, Mod-Wheel und Breath sinnvoll den Klangelementen zuweist, lässt sich in Echtzeit viel bewegen.

Von Peter Grandl

Das letzte offizielle Betriebssystem des Matrix-1000 hatte die Versionsnummer 1.11. Inzwischen gibt es verschiedene Anbieter, die in Eigeninitiative neue Updates programmiert haben und die man per EPROM bestellen kann. Der Austausch ist relativ unkompliziert. Zu nennen wären da u. a. eine Version 1.2. die wir bei untergeek.de entdeckt haben. Auf der Seite jacobkorn.de wird davon sogar eine Version 1.16 angeboten. Jacob Korn verspricht mit seiner Version folgende Verbesserungen:

Bugfixes made by Nordcore

MIDI NRPN parameters editing fix

Faster processing of parameter changes that need a modulation matrix rebuild, there’s still a small lag but it’s much better than before

Unison detune, controlled by MIDI CC #94 (Celeste Level), value from 0 (no detune) to 127 (strongly out of tune). It is always active, even in poly mode. Values around 2-6 add a slow VCO-like detune that helps liven up the sound and keeps poly mode sounding in tune.

Dazu haben wir auch ein Video gefunden und eingebunden. Beide Updates konnten wir bislang aber ncoh nicht testen.

Das wohl umfangreichste Update bietet derzeit wohl Kiwi Technics an. Entsprechend blumig fällt auch die Upgrade-Bewerbung von Kiwi aus:

„This is an upgrade for the Oberheim M1000 rack mount synth module. This will transform the M1000 from a difficult to edit preset module with a poor midi interface into a full featured synth with some excellent features.“

Auch hier haben wir leider gar keine Erfahrungswerte. Wer also dazu etwas sagen kann, bitte am besten gleich als Leserbeitrag bei uns veröffentlichen.

Controller für Oberheim Matrix-1000

von Peter Grandl

Bereits bekannt sein sollte der Access Matrix-Controller, mit dem Christoph Kemper einst den Grundstein für sein Unternehmen Access legte, das später durch den Access Virus zu weltweitem Ansehen gelangte. Dieser Programmer ist zwischenzeitlich ein begehrtes Sammlerobjekt und nicht einfach zu bekommen.

In jüngerer Vergangenheit kam der Universal-Controller von KIWI hinzu, der allerdings nicht ganz günstig erhältlich ist (hier geht’s zum AMAZONA.de Test), sowie die preiswerten Controller von Stereoping, die es auch als Bausatz gibt. Den Test findet ihr hier.

