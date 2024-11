Vintage-Analog: Roland TB-303 Bass Line Synthesizer (1982)

Roland TB-303: Die Story - Die Tracks - Der Kult

Im Januar 2010 hatte uns Holger Brinkmann einen wunderbaren Blue Box Report rund um den legendäre Roland TB-303 Bass Line Synthesizer geschrieben. Nun haben wir diese Story nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch um zahlreiche Klone ergänzt, außerdem konnten wir nun auch alle Track-Empfehlungenals YouTube-Player einbinden (was 2010 noch undenkbar gewesen wäre). Also viel Spaß mit unserem Special.

Die Geschichte der Roland TB-303

Unter der Bezeichnung TB-303 Bass Line brachte die Firma Roland 1982 einen monophonen Synthesizer mit programmierbarem Step-Sequencer samt rudimentärer Ein-Oktaven-Keyboard-Tastatur mit sechs Drehreglern zur Echtzeit-Klangbearbeitung und weiteren netten Funktionen auf den Markt. Recht neuartig war die Funktion “Slide“, die eine Art Glissando-Effekt zwischen zwei Noten erzeugt, sowie die Funktion “Accent“, die per Druckschalter pro Note angewählt und per Echtzeit-Drehregler nochmals feingestimmt werden konnte. Die Intention des damaligen Roland Entwicklers Tadao Kikumoto war es, einen Synthesizer zu entwickeln, der das Spiel eines echten Bassisten imitieren sollte.

In Kombination mit dem gleichzeitig erschienen Drumcomputer Roland TR-606, der per Sync-Kabel mit der TB-303 Bass Line synchronisiert werden konnte, ergab sich somit die Möglichkeit, ein Bandfundament in Form von Schlagzeug und Bass zu erzeugen, auf das Musiker von zu Hause aus proben konnten.

Tolle Idee – möchte so manch einer meinen, doch bereits 1984, zwei Jahre nach dem Serienstart, wurde die Produktion aufgrund schlechter Verkaufszahlen eingestellt. Trotz des damals recht moderaten Verkaufspreises von ca. 750,- DM fand das Konzept keinen großen Anklang und die letzen Modelle wurden für rund 200,- DM ausverkauft.

War’s das? Wohl eher nicht, denn sonst würde wohl niemand heute, knapp 25 Jahre nach Einstellung der Serienproduktion, einen Bericht über die TB-303 schreiben. Der späte Ruhm sollte also noch folgen.

Der überraschende Aufsteieg der Roland TB-303

Es sollte noch ein weiteres Jahr dauern, bis der Ruhmeszug der TB-303 im Jahre 1985 durch zwei amerikanische Musiker Namens DJ Pierre und Earl Smith aus Chicago eingeläutet wurde. Sie programmierten einen Drumloop, zu dem DJ Pierre spielerisch an den Reglern der 303 drehte und gaben diesen dem DJ Ron Hardy, der damals im Chicagoer Club Warehouse auflegte und den Track in sein Set einbaute.

Einer Legende nach wurde der Track vom dortigen Publikum dermaßen euphorisch aufgenommen, dass sie ihm – wohl angelehnt an das experimentell angehauchte Genre Acid Rock – den Namen „Ron Hardys Acid Tracks“ gaben. 1986 folgten erste Veröffentlichungen anderer Künstler, die den Sound kopierten und somit eine wahre Welle an Songs mit dem unverkennbaren Charakter der 303. Zwei Jahre nach Erscheinen wurde “Acid Tracks“ im Jahre 1987 neu produziert von Marshall Jefferson, dem sich DJ Pierre und Earl Smith damals anschlossen, ebenfalls unter dem Projektnamen “Phuture“ offiziell auf dem Label “Trax Records“ veröffentlicht.

Der Hype um die 303 war nun nicht mehr zu bremsen und es entwickelte sich ein neuer Musikstil, der auf Drumloops im Chicagoer Housestyle, kombiniert mit experimentellen Sequencer-Loops aus der 303 teilweise sogar unter Zugabe eines aufgedrehten Gitarrenverzerrers setzte.

Mit Aufkommen des neuen Musikstils, der schnell nach Europa überschwappte, entwickelte sich die mittlerweile nicht mehr produzierte 303 zum raren Verkaufsschlager auf dem Gebrauchtmarkt. Preise von über 2.000,- DM für ein gebrauchtes Gerät waren keine Seltenheit und gebrauchte Geräte, die zum Verkauf standen, waren nur schwer zu finden.

Selbst heute noch, über zwei Jahrzehnte nach Einstellung der Produktion, wird die 303 weit über dem damaligen Neupreis von rund 750,- DM (was etwa 325,- Euro entspricht, gebrauchte Geräte gehen aber gerne noch für 900,- Euro über den Tisch) auf dem Gebrauchtmarkt angeboten und es gibt mittlerweile nahezu unzählige Nachbauten und eine ganze Reihe an nativen Plagiaten, die einzig darauf ausgelegt sind, den Sound des Originals zu kopieren.

Merkmale der TB-303 Bass Line

Was macht ein solches Gerät aus, möchte sich da manch einer fragen, und warum kann man dieses gewisse Etwas nicht mit anderen Synthesizern reproduzieren? Fragt man Liebhaber des Gerätes nach den technischen Besonderheiten, die es so unverkennbar machen, so bekommt man in der Regel eine einheitliche Meinung:

Klangerzeugung, Sequencer und Echtzeitbearbeitung in ihrer jeweiligen Ausführung und Kombination machen es aus. Drei Komponenten also, die zum Glück führen. Nehmen wir diese Komponenten einmal genau auseinander.

Klangerzeugung der TB-303

Die 303 ist von ihrem Schaltungsdesign her recht kostengünstig geplant. Die Bauteile sind somit nicht das, was man als “High-End“ bezeichnen würde und bieten gewisse Toleranzen in sich, die wiederum miteinander agieren. Dadurch entsteht bereits in der Klangerzeugung ein recht rauer Klang, der in einer gewissen Art und Weise minimal moduliert wirkt. Deutlich merken kann man dies, wenn man testweise zwei gleiche Töne der 303 aufnimmt und im Stereobild links und rechts verteilt. Das Ergebnis ist ein schöner, breiter, chorusähnlicher Effekt. Die 303 klingt also nie “gleich“. Als Schwingungsformen werden wahlweise Sägezahn oder Rechteck angeboten und die Hüllkurve kann über mit dem Regler “Decay“ verändert werden.

Das Filter der Roland TB-303 Bass Line

Als zweite Komponente kommt das Filter ins Spiel. Mit einer Flankensteilheit von 18 dB/Oktave eher etwas ab vom Mainstream, der zum Großteil auf 12 bzw. 24 dB/Oktave baut. Das Filter kann unter Zuhilfenahme der Cutoff- und Resonance-Regler bis zur Selbstoszillation gebracht werden. Hier entsteht also das unverkennbare “Quietschen“ der 303 bei voll aufgedrehtem Filter sowie brachiale Bässe bei tiefen Oktaven und wenig Filterdurchlass.

Hätten wir also schon zwei Punkte von drei genannten genauer untersucht.

Der Sequencer der TB-303

Bleibt als letztes noch der interne Sequencer. Er bietet einen Tonumfang von drei Oktaven. Noten werden über die recht rudimentäre Tastatur, die aus kleinen silbernen Tastern besteht, im Write-Modus Schritt für Schritt in einen internen Speicher geschrieben. Velocity- oder Notenlängen speichert das Gerät bei Eingabe der Noten noch nicht ab. Pro Pattern kann man bis zu sechzehn Noten speichern. Hat man die Noten eingespielt, kann man nachträglich für jede Note ebenfalls die Oktave bestimmen sowie drei verschiedene Notenlängen festlegen und Slide- und Accent pro Note anwählen. Slide lässt dabei eine Note in eine andere rüberrutschen, Accent ist zu vergleichen mit einer “geslappten“ Bass-Saite.

Auf den ersten Blick also ebenso recht spartanisch, wäre da nicht die bereits erwähnte Toleranz, die mit ins Spiel kommt und dem Sequencer neben seinem unverkennbaren Groove einen gewissen “Human Touch“ beschert. Macht man wieder das Experiment und nimmt ein gleiches Pattern zweimal hintereinander auf und legt es übereinander, unterscheiden sich beide minimal im Timing. Die 303 klingt also wie schon erwähnt niemals exakt gleich, was sie meiner Meinung nach so unheimlich “human“ macht. User, die den Groove des internen Sequencers genau unter die Lupe genommen haben, berichten davon, dass unter Zugabe der Accent-Funktion angewählte Noten nochmals minimal ihr Timing verändern.

Packt man nun alle drei Komponenten durch das Abspielen eines Patterns “in einen Sack“, entsteht genau das, was die 303 ausmacht:

Rauer und absolut grooviger, leicht modulierter Klang und mit Hilfe der Echzeit-Drehregler ein unheimlicher Spannungsbogen, der von tiefen, ineinander rutschenden Noten bis hin zu absolut schrillen, quietschenden und geslapten Tönen reicht. Das wiederum ist alles andere als spartanisch! Warum man den 303-Sound nicht einfach mit einem anderen Synthesizer kopieren kann, sollte nun auf der Hand liegen. Die Kombination macht es und die gibt es nur im Original mit den zusammen agierenden Bauteilen.

„Pimp my 303“ – Modifikationen

Zählt man zu den glücklichen Besitzern einer originalen Roland TB-303, gibt es diverse Modifikationen, die man entweder selbst durchführen kann oder für die das Gerät zu einem Dienstleister eingeschickt werden muss. Neben einfacheren Erweiterungen wie farbigen LEDs und einem MIDI-Kit zum Selbsteinlöten nebst Anleitung sowie bunten Alugehäusen bietet die australische Firma Real World Interfaces unter dem Namen “Devilfish“ das wohl krasseste “Pimp my 303“ Update. Neben sieben (!!!) zusätzlichen Drehreglern und drei neuen Schaltern, die Zugang zu Features wie Overdrive, Slide Time, Filter FM, Accent-Decay und weiteren bieten, hat die 303 nach erfolgreichem Umbau rückseitig diverse neue Zugangsbuchsen im 3,5 mm Klinkenformat, mit denen man zum Beispiel externe Quellen durch das interne Filter schicken kann. Für den Umbau muss das entsprechende Gerät nach Australien geschickt werden. Klanglich ein bemerkenswerte Erweiterung.

Famous TB-303 Bass Line Acts & Tracks

Bei einem solchen Enthusiasmus rund um die 303 gibt es natürlich eine Menge guter Musik, die auf dem Gerät samt Nachbauten basiert. Für mich persönlich haben sich allerdings einige besonders hervorgehoben, die ich gerne als Empfehlung bezüglich des 303-Sounds nennen möchte.

Phuture

Wie anfangs erwähnt, erschien der Song “Acid Tracks“ im Jahre 1987 unter dem Projektnamen “Phuture“ auf Trax Records und galt als einer der Wegbereiter des späteren Acid House und Acid Techno.

Hardfloor

Unter dem Namen “Hardfloor“ agiert seit 1991 das sympathische Duo Ramon Zenker und Oliver Bondzio, die sich aufgebaut auf dem Sound der 303 durch unzählige Live-Auftritte, rund um den Globus und mit diversen Veröffentlichungen einen Namen in der Clubszene gemacht haben.

Mit dem Song Acperience, 1992 erschienen auf dem damaligen Frankfurter Label Harthouse, einem Sublabel von Eye Q Records, das von dem Frankfurter DJ und Produzenten Sven Väth gegründet wurde, haben Hardfloor einen Meilenstein der 303 Kunst hingelegt und der Song wurde in den 90er-Jahren bis ins neue Millenium auf diversen Partys hoch und runter gespielt. Hardfloor bringt es bis dato auf vierzehn Alben und siebenundzwanzig Singles im 303 Gewand – mit steigender Tendenz. Bei einigen Alben hört man auch deutlich die Devilfish Modifikation, die sich das Duo in Australien anfertigen lassen haben. Im Besitz von Hardfloor befinden sich geschätzte zehn Stück der geliebten 303 nebst einiger Devilfish-Umbauten.

Emanuel Top

Mit dem Song “Turkish Bazar“, der 1994 auf Attack Records erschien, hat der französische Produzent Emanuel Top ebenfalls einen Meilenstein an Klangeskunst in Sachen 303 hingelegt. Der Song startet gleich mit dem unverkennbaren angezerrten 303-Sound. Partykracher damals wie heute.

Josh Wink

Produzent und DJ aus Philadelphia, der mit dem Titel “A Higher State of Consciousnes” einen weiteren Meilenstein in Sachen 303-Gangart produziert hat. Hier hört man besonders ab dem Mittelbreak, wie schön Selbstoszillation des Filters klingen kann.

Tom Wax

Unter dem Pseudonym “AWeX“ veröffentlichte Tom Wax unter u. a. 1994 den Song “It’s our Future“, 303-Sound ohne großartige Zugabe.

Robert Babicz/Rob Acid

Diverse Veröffentlichungen und ebenfalls unzählige Live-Auftritte unter dem Synonym „Rob Acid“, immer im Gepäck mindestens eine TB-303 Bass Line. Robert Babicz veröffentlicht regelmäßig Promomixe auf seiner Website, absolut empfehlenswert. AMAZONA.de Autor Sven Rosswog hat Robert im Oktober 2023 für uns interviewt. Sein spannendes Gespräch mit ihm findet ihr HIER.

TB-303 Nachbauten Hardware

Ein Gerät, das auf dem Gebrauchtmarkt Rekordsummen erzielt und nicht mehr produziert wird, weckt natürlich das Interesse der Industrie. Nachfrage bestimmt bekanntlich den Markt. Wie bereits erwähnt, gibt es eine große Anzahl an Plagiaten des Originals in Form von Hard- und Software, die folgende Auflistung ist somit lediglich ein Auszug der wohl bekanntesten ihrer Art.

Novation Bassstation (1993)

Erhältlich als Minikeyboard mit Tragegurt und als 19-Zoll-Rackversion. Die Bassstation von Novation hat wohl in der Liste der 303-ähnlichen Synthesizer den größten Bekanntheitsgrad erlangt. Mittlerweile gibt sogar eine native Variante davon im VST-Format. Von ihrem Konzept her ein Synthesizer mit weit größerer Klangvielfalt als die 303, gab es in der Bedienungsanleitung eine Einstellungsvorgabe, mit der man den typischen 303-Sound recht nahe kam. Wahrscheinlich wurde sie deshalb oftmals in die Kategorie 303-Klon eingestuft. Es braucht aber keine besonders guten Ohren, um den Unterschied zwischen Original und der Bassstation mit den genannten Einstellungen zu hören. Das soll diesen tollen Synthesizer aber nicht abwerten, denn er bietet außerordentliche eigene Klänge, die überzeugen können.

Syntecno TeeBee/T303 (1995)

Dieser 19-Zoll Rack-Format Synthesizer war, wie der Name schon vermuten lässt, einzig darauf ausgelegt, das Original klanglich zu imitieren. Bis auf den “Tune“- und “Accent“-Regler besitzt er exakt die gleichen Echtzeitdrehregler wie das Original und kommt ihm klanglich recht nahe, wobei wie bei vielen anderen Nachbauten der letzte Hauch an Charme sowie ein interner Sequencer fehlte. Dafür gab es MIDI-Funktionen sowie einen externen Audioeingang, um die Filtersektion auch anderen Geräten zugänglich zu machen.

MAM MB33 (1995 und 2017)

Ebenfalls im 19-Zoll Rack-Format setzte dieser Klon auf einen originalgetreuen Nachbau der Klangerzeugungseinheit, allerdings wurden hierfür keine Originalteile verwendet. Im Gegensatz zum TeeBee von Syntecno bot dieser Klon auch einen Accent-Regler. MIDI wurde auch hier dem internen Sequencer vorgezogen, und anstelle des 18 dB Filters des Originals kam hier wie bei vielen anderen Klons auch “nur“ ein 24 dB Filter zum Einsatz. Als Besonderheit konnte man die beiden Schwingungsformen Sägezahn und Rechteck zusätzlich miteinander mischen. Da die MB33 vor allem in Deutschland sehr erfolgreich war, haben wir ihr einen eigenen Blue Box Report gewidmet – HIER KLICKEN.

Tatsächlich hatte 2017 die MAM MB33 sogar nochmals als MB33 Retro eine Desktop-Wiedergeburt:

Den Testbericht zur MAM MB33 Retro findet ihr HIER.

Will System MAB 303

Nochmals voll darauf ausgelegt, das Original klanglich zu imitieren, war dieser Klon mit 9,5 Zoll Breite nur halb so groß wie viele seiner Mitstreiter. Bis auf “Tune“ bot der MAB 303 exakt die gleichen Echtzeitdrehregler wie das Original ohne jegliche Zugaben. Klanglich gesehen ist dieser Klon einer der besten Hardware-Geräte, die man bisher gehört hat, wobei die Ansteuerung der Noten über MIDI erfolgt und somit wiederum kein interner Sequencer vorhanden ist.

Bass Line ML-303

Die ML303 war vorrangig ein nichtkommerzielles DIY-Projekt, von der eine limitierte Auswahl gebaut wurde. Das Projekt setzte im Idealfall vollständig auf Originalteile aus alten Lagerbeständen, hatte nahezu das gleiche Aussehen und nebst einigen Erweiterungen wie eingebautes Distortion, ein Display zur besseren Übersicht sowie zusätzliche MIDI-Funktionalität, die gleichen Funktionen wie das Original. Originalteile, ergo eine 303 “on Steroids“.

Futureretro 777

Neben der recht guten Reproduktion des Originalklangs bietet dieses Gerät eine Großzahl weiterer Echtzeitdrehregler (32 an der Zahl), zusätzliche Filtergüten, zwei Oszillatoren, internen Sequencer, MIDI-Steuerung und eine Menge weiterer Features und erinnert optisch in keinster Weise mehr an das Original. 303-Sound for the next Millenium.

Acidlab Bassline (2004)

Desktop-Variante von Klaus Süssmuth mit Design und Funktionsumfang, der stark an das Original angelehnt war. Ausgestattet mit einem internen Sequencer fehlte hier allerdings die rudimentäre Tastatur des Originals, die durch einen Drehregler zur Tonwahl ersetzt wurde. Klanglich ebenfalls sehr nah am Original, wenn auch haarscharf als Klon erkennbar, kam hier durch die Ausführung als Desktop-Variante schon ein 303-Gefühl beim Schrauben an den Reglern auf.

Acidlab Bassline 2 (2007)

Weiterführung der ursprünglichen Bassline von Klaus Süssmuth. Der interne Sequencer erhielt ein recht großes Update. Neben Live-Editing Tauglichkeit, ähnlich der Step-Sequencer-Funktion bekannter Drumcomputer, gibt es weitere tolle Features. So kann man den Anfangspunkt eines Patterns verschieben und mit einer Kopierfunktion recht schnell angewandelte Patterns erstellen.

Roland TB-3 (2014)

Mit der eigenwilligen und vollständig digitalen Ausgabe TB-3 präsentierte Roland 2014 seinen ersten Nachbau der Roland TB-303 Bass Line. Das ungewöhnliche AIRA-Design stieß in der TB-303 Community zunächst auf Skepsis, obwohl der Klang reizvoll und dem Original durchaus ähnlich war. Erst in jüngerer Zeit avancierte die TB-3 dank ihrer innovativen Bedienung und vielseitigen Möglichkeiten zu einem echten Geheimtipp.

Aktuelle Roland TB-303

Mit dem Erscheinen der beiden Behringer-Klone TD-3 und Behringer TD-3 MO wurde der Markt für TB-303-Nachbauten kräftig aufgemischt. Der nahezu authentische Klang der beiden Herausforderer, kombiniert mit einem unschlagbaren Preis, macht den legendären Sound der TB-303 plötzlich erschwinglich. Dennoch gibt es weiterhin zahlreiche andere Klone, die um das Erbe des Originals wetteifern.

In einem ausführlichen Testbericht mit vielen Klangbeispielen, verglich unser Autor Max Lorenz im September 2020 folgende TB-303 Klone mit dem Original: Behringer TD-3, RE-303, Xoxbox, TB-03 und Roland TB-03. Den Vergleichstest findet ihr HIER.