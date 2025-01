Vintage-Analog: Sequential Prophet-600 Synthesizer (1982)

Der erschwingliche Vintage-Prophet

Der Sequential Prophet-600 Synthesizer kam 1982 auf den Markt und galt als die Low-Cost-Variante des erfolgreichen Prophet-5. Er wurde entwickelt, um den günstigen Synthesizern Roland Juno-60 und Korg Polysix Konkurrenz zu machen. Obwohl der sechsstimmige Prophet-600 pro Stimme über zwei Oszillatoren verfügte – im Gegensatz zu nur einem bei seinen Wettbewerbern –, konnte er dennoch nie die Verkaufszahlen von Roland Juno-6/60 oder Korg Polysix erreichen. 2023 erlebte der Sequential Prophet-600 durch den Behringer Pro-800 eine gelungene Wiedergeburt. Es ist also an der Zeit, einen genauen Blick auf das Original von 1982 zu werfen.

Die Geschichte des Sequential Prophet 600

1978 eroberte die junge Firma SEQUENTIAL CIRCUITS mit dem Prophet-5 die Synthesizer Fangemeinde im Sturm. Quasi über Nacht hatten Dave Smith und sein Team den ersten „ausgereiften“ programmierbaren polyphonen Synthesizer auf den Markt gebracht. Zwar gab es in dieser Kategorie bereits den Oberheim OB-4 und OB-8, doch beide Geräte waren alles andere als marktreif und anwenderfreundlich. Die besondere Faszination beim Prophet-5 lag darin, einen Sound abzuspeichern, wieder aus dem Speicher aufzurufen und 5 identisch klingende Stimmen gleichzeitig spielen zu können. Das mag aus heutiger Sicht bei jungen Lesern ein Schmunzeln hervorrufen, war damals aber der absolute Hammer. Umso erstaunlicher ist es, dass Sequential 4 Jahre lang brauchte, um den Nachfolger des Prophet-5 zu präsentieren. Die Konkurrenz hatte nicht geschlafen, ganz im Gegenteil. Auf Grund des unglaublichen Erfolgs des Prophet-5 brachte der Wettbewerb erstaunlich starke Synthesizer auf den Markt.

Als 1982 der Prophet-600 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, sollte vor allem die MIDI-Schnittstelle für Aufregung sorgen. Gemeinsam mit Roland und deren Neuheit Roland Jupiter-6, präsentierte Sequential auf der Namm-Show den ersten MIDI-Verbund zweier Synthesizer.

Man hatte dem Prophet-600 sechs statt fünf Stimmen spendiert, eine Auto-Tune-Funktion (die auch heute noch in meinem Studio das Gerät in wenigen Sekunden sauber stimmt) und darüber hinaus einen Step-Sequencer sowie einen Arpeggiator.

Trotz alledem bekam der Prophet-600 in der damaligen Musikerwelt keinen Fuß in die Tür. Zum einen war er im Vergleich zu seinem Leistungsangebot recht teuer, zum anderen brach ein Jahr später mit dem DX7 das digitale Zeitalter an. Von da ab sollten analoge Synthesizer für viele Jahre einen extrem schweren Stand haben.

In den folgenden Kapiteln werde ich auch immer kurz auf die Unterschiede zum Prophet-5 eingehen.

VCOs des Sequential Prophet-600

Anders als sein Zeitgenosse Juno 106 von Roland arbeitet der Prophet 600 mit zwei vollwertigen spannungsgesteuerten Oszillatoren. Beide Oszillatoren sind identisch aufgebaut und bieten die Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn und Rechteck. Raffiniert: Auf Wunsch kann jeder der beiden VCOs auch alle drei Schwingungsformen GLEICHZEITIG erzeugen.

Die Rechteckschwingung lässt sich bei beiden VCOs variieren und modulieren (dazu später mehr). Die Tonhöhe lässt sich ebenfalls bei beiden Oszillatoren frei einstellen und bei VCO2 auch „Fine tunen“.

Die beiden Oszillatoren lassen sich synchronisieren zwecks Erzeugung harter Sync-Sounds.

Ein MIX-Regler bestimmt das Mischungsverhältnis zwischen den beiden Oszillatoren. Der darunter liegende GLIDE-Regler aktiviert die Portamento-Funktion und bestimmt deren Geschwindigkeit.

Extrem stark: Im Unisono-Modus erklingen alle 6 Stimmen (12 Oszillatoren) frei schwebend gemeinsam. Ich habe selten einen Synthesizer erlebt, der so brachial klingen kann wie der Prophet-600. Leider lässt sich der Grad einer Verstimmung der einzelnen Stimmen zu einander nicht einstellen.

Beim Prophet-5 konnte VCO1 im Gegensatz zum Prophet-600 keine Dreieckschwingung erzeugen. Der Prophet-5 verfügte allerdings über eine richtige Mischstufe, d.h. für jeden der beiden VCOs einen Lautstärkeregler sowie einen dritten für weißes Rauschen. Rauschen fehlt dem Pro-600 leider gänzlich.

VCF des Prophet-600

FETT! Mit einer Flankensteilheit von 24 dB und einer kräftigen Resonanz, die die Kraft des Sounds aber nicht ausdünnt, zeigt der Prophet-600, dass er von guten Eltern ist. Das Filter packt richtig zu. Sanfte Streicher und breite Pads sind zwar möglich, aber weniger die Stärken des Prophet-600. Der Regler Envelope Amount bestimmt die Stärke, mit der die Filterhüllkurve auf die Filtereinstellung wirkt. Das Keyboard-Tracking (Filter in Abhängigkeit zur Tonhöhe) ist leider nicht frei einstellbar, sondern nur in drei Stufen, habe das persönlich jedoch nie als große Einschränkung empfunden.

Der Aufbau der Propeht-5 Filter ist identisch, nicht aber deren technischer Aufbau. Für den Prophet-600 wurden neue Curtis Chips verwendet, die nicht ganz so warm und voll klingen wie die des Prophet-5. Darüber hinaus wurde im Prphet-600 erstmals der interne Z80 Mikroprozessor auch zur Berechnung der Filterhüllkurven und Reglerabfrage benutzt.

Das dürfte auch das größte Manko am Prophet-600 sein. Bewegt man z.B. manuell den Cut-Off Regler, so sind deutlich Parametersprünge zu hören, was durch die recht geringe Auflösung von 64 Stufen und eine langsame Abfrage des Potiwertes alle 125 msec begründet ist. Wird dieser Filterverlauf aber mit den Hüllkurven erzeugt (also nicht manuell durch die Regler), sind diese Parametersprünge so gut wie nicht mehr wahrnehmbar.

Hüllkurven des Prophet-600

Zwei klassische ADSR-Hüllkurven, eine für den Filter- und eine für den Lautstärkeverlauf, bilden das letzte Glied in der Klangerzeugungs-Kette, vergleichbar mit dem Prophet-5

LFO

Der Prophet-600 besitzt einen LFO zur Erzeugung von Vibrato und ähnlichen periodischen Effekten. Der LFO kann Filter, Pulsbreite VCO1/2 und/oder die Tonhöhe von VCO1 und VCO2 modulieren. Die Frequenz des LFOs lässt sich selbstverständlich frei einstellen, ebenso die Modulationstiefe. Der LFO liefert wahlweise eine Dreieck- oder Rechteckschwingung.

Im Prophet-5 gibt es zusätzlich noch eine Sägezahnschwingung, außerdem kann Noise als Modulationsquelle verwendet werden.

Poly-Modulation bei beim Prophet-5

Das Sahnehäubchen des Prophet-600, der auch bereits den Prophet-5 zum Ruhm verhalf.

Trotz der schmerzlich vermissten Noise-Klangquelle, lassen sich mit dem Prophet-600 dank der Poly-Modulation extreme Geräuscheffekte erzielen. Die Hüllkurve für den VCF und/oder das Signal von Oszillator 2 können zur Modulation von Oszillator 1 und/oder 2 eingesetzt werden, darüber hinaus aber auch für die Cutoff-Frequenz des Filters. Die Stärke der Modulation kann dabei stufenlos eingestellt werden.

Die Poly-Modulation im Prophet-5 erlaubte außerdem noch die Modulation der Pulsbreite.

MIDI und und sonstige Anschlüsse

In der letzten Software-Version 8 verfügt der Prophet-600 über die Möglichkeit, Programmwechselbefehle zu empfangen und zu senden. Außerdem lassen sich Empfangs- und Sendekanal frei einstellen, jedoch nicht speichern. Ein geschickter Fachmann kann das ePROM aber so einstellen, dass der einmal gewählte Sende- und Empfangskanal immer gleich bleibt. Hier geht mein besonderer Dank an Rudi Linhard, der das bei meinem Prpeht-600 bewerkstelligt hat.

Neben einer MIDI In und Out Buchse gibt es noch einen Monoklinkenausgang für das Audiosignal sowie einen Fußschalteranschluss für die Steuerung des Sequencers und Arpeggiators. Über ein Cassetteninterface lassen sich auch auf herkömmliche Weise Sounddaten auf Datenträger und zurück spielen.

Wo der Prophet-5 noch einen klassischen CV/GATE-Anschluss für eine der 5 Stimmen hatte, gibt es beim Prophet-600 leider nur noch einen Filter-CV-Eingang.

Die Bedienung des analogen Klassikers

Es gibt nur wenige Synthesizer, die so übersichtlich und auf der anderen Seite trotzdem so flexibel sind wie der Prophet-600. Die Folientaster an meinem Gerät funktionieren immer noch einwandfrei, nur die Potis haben schon mal Aussetzer.

Und wie klingt der SCI Prophet-600?

Nun, da scheiden sich die Geister. Matthias Becker hat in seinem SYNTHESIZER VON GESTERN Buch u.a. geschrieben, der Prophet-600 sei sehr gut für Streicherklänge und weiche Pads geeignet. Da bin ich anderer Meinung. Klar kann er das, aber andere können das besser. Der König in Sachen Weichspülung bleibt da für mich in dieser Preisklasse der Roland Juno 106. Klar kann man damit auch Streicherklänge und Pads erzeugen, aber nicht in der Güte, wie einem das mit anderen analogen Synthesizern gelingt. Ansonsten ist aber der Prophet-600 dem Juno 106 in Sachen Vielseitigkeit weit überlegen.

Der Prophet-600 klingt für mich immer hart und rau. Da sehe ich auch seine Stärken. Durchsetzungsfähige Poly-Sounds, brutale Unisono- und Sync-Sounds sowie warme Bläser. Seine Hüllkurven sind zwar nicht so schnell wie die eines klassischen Moog Synthesizers, trotzdem bekommt man damit tiefe Bässe hin, die in der Magengegend für ordentlich Wirbel sorgen aber eben nicht die knackigen Walking-Bässe, die sich im Mix nach vorne drängen

Auch Klangeffekte beherrscht der Prophet-600 sehr gut, auch ohne Noise! Die Poly-Modulation macht’s möglich. Die Klangbeispiele beweisen das.

Der Sound ähnelt dem des Prophet-5 schon sehr, trotzdem sind die Unterschiede nicht „minimal“ wie Matthias Becker schreibt, sondern eher deutlich.

Ich würde nach wie vor einen Prophet-5 jederzeit einem Prophet-600 vorziehen. Bedenkt man aber den günstigen Preis eines Prophet-600 (der noch dazu midifiziert ist), so ist dies ein zuverlässiger Analogsynthesizer und eine echte Alternative.

Wegen der „hörbaren Treppchenbildung“ bei manuellen Filter-Eingriffen würde ich mir keine Gedanken machen. Live sind die Treppchen im Mix kaum zu hören – und im Studio lässt man die Hüllkurven werkeln, da sind die Treppchen praktisch unhörbar.

Zusatzinfo: Hidden Functions

Von unserem Leser Jens Lüpke erreichten uns noch folgende interessante Infos:

1. Bei Eprom-Version 6.0.8 gibt es die Möglichkeit, Klänge per SysEx zu senden (RECORD drücken + halten und die ‚ 2‘ drücken, dann wird der Klang des aktuell aufgerufenen Speicherplatzes als SysEx gesendet (37 Bytes).

2. Hinter der UNISON-Funktion verbirgt sich auch eine Chord-Memory-Funktion. Spielt man keine Taste und schaltet auf den Modus, erklingen alle 6 Stimmen zusammen. Spielt man einen Akkord (und hält ihn) und schaltet während dessen auf die UNISON-Funktion, wird der Akkord gespeichert und ist mit einer Taste spielbar.

Upgrades für den Prophet 600

Am erstaunlichsten ist wohl das GliGli-Upgrade mit dem der Prophet-600 vor allem klanglich, deutlich aufgewertet wird. Im Prinzip muss man dazu nur sein Eprom austauschen. Alle Infos dazu HIER.

Absolut zu empfehlen ist aber das Panorama-Upgrade. Ihr findet gleich zwei ausführliche Berichte zu diesem tollen Upgrade dazu auf AMAZONA.de: Und zwar HIER und HIER.

Der Prophet-600 Klon von Behringer

Behringer hat unter der Bezeichnung Behringer Pro-800, 2023 einen Nachbau des Klassikers auf den Markt gebrachrt und zwar inklusive dem GliGli-Upgrade. Einen ausführlichen Test zum Behringer Pro-800 findet ihr HIER:

Der Prophet-600 on YouTube

Hier gleich zu Beginn ein interessanter Soundvergleich zwischen Sequential Prophet-600 und Behringer Pro-800:

