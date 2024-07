Vintage-Analog: Synthesizerstudio Bonn, Banana Synthesizer (1982)

Polyphoner Vintage-Analogsynthesizer von Rhein und Wupper

Der Banana Synthesizer ist ein in Deutschland gefertigter sechsstimmiger Synthesizer, von dem 1982 lediglich 100 Stück gefertigt und verkauft wurden. Obwohl äußerlich eindeutig als Oberheim-verwandt zu identifizieren, handelte es sich nicht um einen Klon. Warum der Banana Synthesizer so aussah und wie seine Entstehungsgeschichte genau war, könnt ihr in dieser Leser-Story von Dirk Matten, einem der Väter des Banana Synthesizers nachlesen.

Die Geschichte des Banana Synthesizers

Wir schreiben 1982, der Game-Charger Yamaha DX7 erscheint erst im nächsten Jahr. Noch sind polyphone analoge Synthesizer das Maß aller Dinge und der Markt ist heiß umkämpft, aber überschaubar. Zwar waren in diesen Zeiten Zoll- und Transportkosten ein Teil der Preiskalkulation im deutschen Inland, jedoch nicht entscheidend. Die Boliden aus Amerika konnten mit dem Pfund des Markennamens wuchern, weltbekannte Musiker nutzten ja bereits seit Jahren Oberheim Synthesizer. Eine Harley in Deutschland zu kaufen, war auch von diesem Glamour umgeben und so wurde z. B. ein Oberheim Xa mit 14.350 DM gehandelt! Dafür bekam man 1982 so ziemlich genau einen Golf CL in der 1,3 l / 44 kW Variante (14.330 DM).

Die Demokatisierung der Produktionsmittel – Maschinen für das Volk!

Die Firma Synthesizerstudio Bonn, Matten & Wiechers GmbH schnupperte eine Marktlücke und wollte ein vergleichbares Angebot für wesentlich weniger Geld anbieten. Und so übernahm man zusammen mit der Firma EEH Hoffmann & Hopf, Wuppertal die Konzeption, Entwicklung und Fertigung im eigenen Land in Angriff – das Ergebnis war der Banana Synthesizer.

Aufbau und Oberfläche des Banana Synthesizers

Der Banana Synthesizer mutet Aufgrund des blauen Nadelstreifen-Designs natürlich erst mal wie ein Oberheim OB-Xa an. Auch die Ausstattung mit zwei Oszillatoren pro Stimme und sechs Stimmen erinnern an den Klassiker aus den USA (der jedoch bis zu 8 Stimmen besaß). Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Nutzung von integrierten Schaltkreisen für Oszillatoren, Filter, Hüllkurvengeneratoren und VCAs. Dennoch unterschiedet sich der Banana Synthesizer von einem Oberheim in einigen Punkten.

Auf der geräumigen Oberfläche des 61-Tasten-Instrumentes befinden sich in großzügigen Abständen die Regler und Taster für die Sektionen Oszillator, Filter und ADSR. Als Taster kamen die damals beliebten Kipptaster mit der LED zum Einsatz, die recht langlebig sein sollten. Die Spielhilfen für Modulation und Pitchbend sind klassisch als Wheels ausgelegt.

Sehr prominent ist das Taster-Feld zum Aufrufen sowie Laden und Speichern von Presets. Als Speichermedium diente, wie damals üblich, ein Kassetten-Recorder. In den ersten Modellen fehlte allerdings eine MIDI-Schnittstelle. Diese wurde später serienmäßig verbaut und war auch als Upgrade für die älteren Ausführungen zu erhalten. Auf eine Sysex-Implementation wurde allerdings verzichtet.

Auf der Rückseite befinden sich die folgenden Anschlüsse

Audio Out (Mono),

VCF Pedal In,

Release Switch In (Hold-Switch),

Mod. Pedal In,

Cass. Out,

Cass In.

Damit verfügte der Banana Synthesizer über alle wichtigen Spielhilfen, die für einen Live-Synthesizer notwendig waren.

Das Gehäuse ist mit Holzseitenteilen abgeschlossen und durch die Pult-Bauweise wirkt der Synthesizer von Rhein und Wupper sehr tief. Allerdings hat diese Bauweise einen entscheidenden Vorteil: Auf dem Banana Synthesizer lassen sich hervorragend Effektgeräte oder etwa ein Mono-Synthesizer platzieren.

Das ist auch das Stichwort für den ersten entscheidenden Unterschied zum Oberheim OB-Xa. Der Banana Synthesizer war zwar sechstimmig, besaß jedoch nur einen Monoausgang. Gerade dieser breite Stereosound des Stereoausgangs des Oberheims, bei denen die Stimmen im Panorama verteilt wurden, war ein entscheidender Teil, warum diese Synthesizer so „breit“ klangen.

Stimmenarchitektur des Banana Synthesizers

Wir haben es hier also mit einem sechstimmigen Analogsynthesizer zu tun, der pro Stimme zwei Oszillatoren (Sägenzahn, Dreieck und Rechteck mit Pulsbreitenmodulation), ein Filter, mehrere VCAs und zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren bietet. Die Oszillatoren lassen sich sowohl im Sync-Betrieb fahren als auch Cross-modulieren, womit eine einfache FM möglich ist. Bevor das Signal das 24 dB Tiefpassfilter erreicht, kann zudem noch ein Rauschgenerator stufenlos hinzugemischt werden.

Als Oszillator kamen also mit den CEM3340-Chips alte Bekannte zum Einsatz, die bereits in Synthesizer-Legenden wie den Roland SH-101/MC-202, dem SCI Prophet-5 (Rev. 3) oder eben dem Oberheim OB-Xa zum Einsatz kamen. Der CEM3340-Chip hatte einen kleinen Schaltungstrick nötig, um einen klassischen Sync-Sound zu erzeugen. Denn obwohl der Oszillator-Chip eigene Eingänge für Soft- und Hard-Sync besaß, funktionierten diese nicht so, wie das üblich war.

Der Banana Synthesizer nutzt dann auch die gleiche Schaltungsmodifizierung, die im Prophet-5 (dem Gottvater aller Sync-Sounds-Synthesizer) zur Anwendung kam. Anstatt den Sync-Eingang des ICs direkt anzusteuern, wurde in diesem Fall ein zusätzlicher Transistor eingesetzt, um das eingehende Sync-Signal zu konditionieren.

Zum Filter hat Dirk Matten im oben erwähnten Artikel eine interessante Anekdote. Wie im Signalflussdiagramm zu sehen, wurden Hauptsächlich Curtis-Chips verwendet – bis auf das Filter. „.. klang schwach. Das Filter flach“, waren seine Worte.

Die Geschichte mit dem Filter des Banana Synthesizers

Hier kam stattdessen ein SSM2044 zum Einsatz, der in vielen Korg Synthesizern und auch dem PPG Wave 2.3 zum Einsatz kam. Dieser Chip wurde von Dave Rossum unter der Marke Solid State Micro Technology entwickelt. „… das klang schon besser, hatte aber immer noch nicht genug Wumms und Zack“, waren darauf hin die ersten Reaktionen. Schließlich wurde eine ideale Abstimmung gefunden und der Sound war zur allgemeinen Zufriedenheit.

Das ändert aber alles nichts daran, dass das Filter nicht bis in die Selbstoszillation gefahren werden konnte, obwohl es potentiell möglich gewesen wäre. Für den eigentlichen Klang kein großer Verlust, es gibt ja schließlich die Dreiecksschwingungen, in Kombination mit einem Verzerrer jedoch sind solche Sounds, die in eine Filteroszillation „kippen“ recht interessant.

Alles wurde schließlich durch drei CEM3360 Dual VCAs und zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren in Form des CEM3310 zusammengehalten. Technisch gesehen sind die 3360 für mehrere Aufgaben zuständig, u. a. für den Anteil der FM-Crossmodulation.

Der Banana Synthesizer verfügt über 2 LFOs. LFO 1 steuert dabei das Vibrato, LFO 2 die Pulsbreiten- und die Filterfrequenzmodulation. Der Anteil von LFO 1 an der Frequenzmodulation wird über das Modwheel bzw. ein angeschlossenes Pedal gesteuert.

Der Banana Synthesizer verfügt über zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren, wobei Hüllkurve 2 ausschließlich auf den Lautstärkeverlauf der Stimme wirkt. Die Hüllkurve 1 hat zwei Funktionen – sie steuert das Filter und auch den Tonhöhenverlauf von VCO 1. Letzteres sorgt mit Crossmodulation und Sync für interessante Klänge außerhalb des üblichen Poly-Synthesizer-Repertoirs.

Die kurze Anleitung, die hauptsächlich Speicher- und Ladevorgänge beschreibt, empfiehlt eine Aufwärmphase von 30 Minuten, bis alles stimmstabil läuft. Bei jedem Einschalten wird zudem eine Autotune-Prozedur ausgeführt. Dennoch ist Stabilität bei solchen analogen Boliden immer ein Thema. Und wenn ein Voice-Board die Tuning-Prozedur nicht „bestand“, wurde es einfach deaktiviert.

Ebenfalls ein Thema ist die Langlebigkeit. Elektrolyt-Kondensatoren können mit dem Alter den Dienst versagen. Im Fall der hier verwendeten Tantal-Kondensatoren kann eine Feldkristallisation eintreten – und dies bedeutet, dass der Kondensator leitend wird und einen Kurzschluss verursacht. Das kann dann unter Umständen zum Ausfall anderer Bauteile führen.

Innerer Aufbau des Banana Synthesizers

Wo wir gerade von inneren Werten sprechen. Unser Leser @MadMac hat für uns Fotos von seinem Banana Synthesizer der ersten Serie gemacht und auch Einblick in das Innenleben gewährt. Insgesamt sieht das ordentlicher aus als das Innenleben eines OB-Xa. Allerdings auch deutlich zu erkennen, dass der Budget-Gedanke eine große Rolle bei der Entwicklung spielte. So gibt es als PCB lediglich eine Single-Sided-Platine, wobei auf der anderen Seite Drahtbrücken die Verbindungen herstellen. Auch der Holzaufbau für die Voice-Cards wirkt wie ein gut ausgedachtes Provisorium.

In später produzierten Geräten wurde das aber geändert, so dass z. B. ein doppelseitiges PCB zum Einsatz kam und die Art der Steckverbindungen der Voice-Boards überarbeitet wurden.

Auffällig ist, dass die meisten Elektrolytkondensatoren in der Tantal-Variante (Tropfenform) und nicht der Aluminum-Variante (Tonnenform) eingesetzt wurden. Wie angedeutet kann das ein Risiko sein, vor allem weil diese wohl auch als Sieb-Elkos im Netzteil vorkommen; deutlich zu sehen neben den großen Alu-Sieb-Elkos. Dort ein Kurzschluss – und es steigt der Magic Blue Smoke auf. Alles in allem wirkt der Banana Synthesizer solide aufgebaut und einfach zu reparieren – alle Voiceboards abzugleichen, stelle ich mir aber sehr zeitaufwändig vor.

Klang des Banana Synthesizers

Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir noch eigene Klangbeispiele nachreichen, bis dahin mögen zwei Demos auf YouTube genügen.

Was soll ich sagen? Abgesehen von den Störgeräuschen in einem der Videos, die wohl der Aufnahmetechnik geschuldet sind, klingt es doch sehr oberheimig. Aber auch andere Klänge sind möglich, das liegt dann auch an der Wahl des SSM2044-Filters. Ein solider, dicker Polysound, dem aber dennoch die Stereobreite des Klanges abgeht – eine Folge des Monoausgangs. Gut zu hören, wenn im längeren Beispiel-Video das gut platzierte Effektgerät mit ins Spiel kommt, das die Stereo-Basis verbreitert. Leider bekommen wir in den Demos keine richtig wilden Klänge mit Cross-Modulation, Sync und Pitch-Hüllkurven zu hören.