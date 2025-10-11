Vintage-Analog: Yamaha CS-60 Synthesizer (1977)

Der kleine Bruder des legendären CS-80

Der Yamaha CS-60 ist ein achtstimmiger, subtraktiver Analogsynthesizer mit klassischer Bedienoberfläche und Performance-Features, die für seine Zeit außergewöhnlich waren. Er kam 1977 zusammen mit dem kleineren CS-50 und dem großen Flaggschiff CS-80 auf den Markt. Im deutschsprachigen Raum kostete der Yamaha CS-60 1977 rund 13.000 DM. Damit war der CS-60 klar als professionelles Studio- und Bühneninstrument positioniert.

ANZEIGE

Historischer Kontext des Yamaha CS-60

Mit der CS-Serie definierte Yamaha 1977 eine eigene Klang- und Bedienphilosophie: großflächige Bedienfelder mit dedizierten Fadern, HPF und LPF in Serie, ein Ribbon-Controller für expressive Tonhöhenfahrten und – je nach Modell – berührungssensitive Tastaturen. Der CS-80 wurde vor allem durch Vangelis weltberühmt: Sein Markenzeichen – ausdrucksstarke Leads, orchestrale Flächen, dramatische Filterfahrten – prägte u. a. „Chariots of Fire“ und den „Blade Runner“-Soundtrack. Der CS-60 übernahm viele dieser Konzepte in schlankerer Form: leichter, überschaubarer, wartungsärmer – und klanglich verblüffend nah am großen Bruder.

Äußere Erscheinung

Der Yamaha CS-60 ist ein „Synth im Case“: massives Gehäuse mit klappbarem Deckel, darunter eine klar strukturierte Oberfläche. Mit rund 40-45 kg ist er erheblich leichter als der CS-80 (um 90 kg), aber immer noch ein Schwergewicht. Das robuste Konzept schützt die Frontplatte; Elektronik, Tastatur und Mechanik altern jedoch, sodass Wartung und Kalibrierung zum Alltag gehören. Viele erhaltene Exemplare zeigen eine gut erhaltene Bedienoberfläche, aber typische Alterserscheinungen im Inneren (Kontakte, Netzteil-Elkos, Justage der Stimmkarten).

Vorteile gegenüber dem Yamaha CS-80

Handhabung & Transport: Der CS-60 ist kompakter und von einer Person zu bewegen.

Geringere Komplexität: Weniger Elektronikbaugruppen bedeuten höhere Alltagstauglichkeit: Der CS-60 gilt in der Praxis oft als stabiler und berechenbarer als der CS-80, ohne dessen Kerncharakter aufzugeben. Klanglich ist er den Yamaha CS-80 ebenbürtig, wobei der CS-80 auch Layersounds erlaubt und durch seine Tastatur mit polyphonen Aftertouch mehr Ausdrucksmöglichkeit ermöglicht.

Technischer Aufbau & Klangerzeugung

Der CS-60 ist achtstimmig aufgebaut. Jede Stimme verfügt über einen spannungsgesteuerten Oszillator (VCO), der die klassischen Schwingungsformen Sägezahn, Rechteck und Pulsbreitenmodulation (PWM) erzeugt. Dazu kommt Rauschen, je nach Revision ergänzt um eine Sub-Option zur Klangverdickung. Dahinter arbeitet ein serieller Filterzug, bestehend aus Hochpass und Tiefpass, beide mit Resonanz, wodurch auch bandpassartige Klangfarben entstehen können. Der resultierende Klang wird anschließend per VCA geformt, dessen Dynamik über zwei Envelopes gesteuert wird – mit ADSR-ähnlichem Verhalten, jeweils separat für Filter und Lautstärke.

Als zusätzliche Klangquelle dient der LFO, der mit verschiedenen Schwingungsformen bestückt ist und Tonhöhe, Pulsbreite oder Filter modulieren kann. Dank einer „Intro/Delay“-Funktion setzt die Modulation nicht sofort ein, sondern kann zeitverzögert eingeblendet werden. Damit lassen sich Klänge sehr organisch entwickeln: Ein Pad startet neutral und beginnt erst nach einigen Sekunden zu schweben oder zu vibrieren – ein wesentliches Element der lebendigen CS-Texturen.

Die serielle Filterführung (HPF→LPF) trägt entscheidend zum charakteristischen CS-Sound bei. Sie erlaubt weiche, atmende Sweeps, die von nasaler Bandpass-Anmutung bis zu warmen, seidigen Flächen reichen. Resonanzbetonungen lassen sich dabei fein abstufen – subtil für Streicher oder expressiv und bissig für Synth-Brass.

Ein weiteres Markenzeichen ist der Ringmodulator. Beim CS-60 lässt er sich stufenlos zum Direktsignal hinzumischen und besitzt sogar eine eigene Hüllkurve für die Modulationstiefe. Das eröffnet ein breites Spektrum von subtil metallischen Schimmern bis zu brachialen, vokaloiden Klangfarben – einer jener Bausteine, die den Yamahas der CS-Serie ihren legendären, „sprechenden“ Charakter verleihen.

Tastatur und Performance

Die 5-Oktaven-Tastatur ist anschlagdynamisch (Velocity) ausgelegt und steuert – je nach Panel-Zuweisung – Filter-Cutoff, VCA-Level, LFO-Einfluss u. a. Das macht den CS-60 extrem ausdrucksstark.

ANZEIGE

Dem CS-60 fehlt aber leider der polyphone Aftertouch des großen Bruders. Er verfügt nur über Velocity und so müssen Fader und Ribbon-Control intensiv genutzt werden, um diesen „lebendigen“ Sound zu erzeugen, der mit dem CS-80 möglich war. Der direkte und intuitive Zugriff ist aber enorm. Zwar ist der Aufbau der Klangerzeugung ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber letztendlich ist der Yamaha CS-60 ein geniales Instrument mit einer sehr innovativen Oberfläche und ausdrucksstarken Performance-Möglichkeiten. Schauen wir uns das mal genauer an:

Zentral ist der große, mit Samt überzogene Ribbon Controller. Er ersetzt den klassischen Pitchbend-Hebel und bietet einen außergewöhnlich weiten Bereich: nach oben bis zu einer Oktave, nach unten sogar bis in den Sub-Audio-Bereich. Damit lassen sich dramatische Glissandi, sirenenartige Anstiege oder abfallende Effekte erzeugen, die weit über das hinausgehen, was Pitch-Wheels anderer Hersteller erlaubten.

Über Pedal- und Fußschalteranschlüsse lässt sich der CS-60 ebenfalls erweitern. Sustain- und Expression-Pedale ermöglichen es, wichtige Parameter in Echtzeit zu steuern und damit das Live-Spiel noch nuancierter zu gestalten.

Speicher, Presets & Bedienung

Der CS-60 bietet zwölf unveränderbare Presets sowie einen frei programmierbaren Speicherplatz. Die Presets werden über einzelne Tasten abgerufen, die da lauten:

Brass 1

Brass 2

Strings 1

Strings 2

Horn 1

Horn 2

Funky 1

Funky 2

Oboe

Flute

Clarinet

Organ

Klanglich sind sie eine gute Ausgangsbasis für eigene Kreationen und haben mit ihren akustischen Vorbildern nur wenig gemeinsam. Tatsächlich hat Vangelis an seinem Yamaha CS-80 umfassenden Gebrauch von den Presets gemacht und diese nur leicht variiert. Allerdings lassen sich am CS-80 aber auch zwei Presets gleichzeitig als Stack spielen – was dem Klang mehr Fülle und Vielfalt gibt.

Der einzige programmierbare Speicherplatz ist im Grunde kein digitaler Speicher im heutigen Sinn, sondern ein Miniaturpanel mit winzigen Schiebereglern. Auf diesem Panel lassen sich die wichtigsten Parameter manuell einstellen und so dauerhaft ablegen. Ruft man den Speicherplatz auf, wird der Klang also exakt durch die physischen Positionen dieser Minifader bestimmt. Das bedeutet: Um einen neuen Sound „abzuspeichern“, muss man schlicht das Miniaturpanel umstellen. Es ist damit eine elegante, wenn auch etwas eigenwillige Lösung, die den Spieler zwingt, haptisch und visuell mit den Parametern umzugehen.

Im Vergleich dazu besitzt der größere CS-80 gleich zwei solcher Miniaturpanels, was dort einerseits mehr Flexibilität bietet, andererseits auch den typischen „Luxus“ des Flaggschiffs unterstreicht: Man konnte im Live-Betrieb rascher zwischen eigenen Setups wechseln. Der CS-60 muss sich hier mit einem einzigen Panel begnügen, was die Performance etwas einschränkt, den Synthesizer aber auch schlanker und unkomplizierter macht.

Klangcharakter der CS-Synthesizer

Am berühmtesten sind wohl die Horn-Sounds der Yamaha CS-Familie. Dazu die charakteristischen Streicher und Flächen: breite, atmende Pads, die sich mit Velocity und dem Intro-LFO organisch entfalten. Auch Leads und „Voice-like“-Timbres gehören zu seinen Stärken – insbesondere wenn der Ringmodulator zum Direktsignal hinzugemischt wird und so vokalartige Klangfarben und expressive Soli entstehen.

Für Experimente eröffnet der CS eine ganze Palette: dramatische Ribbon-„Abstürze“ in Sub-Lagen, langsam einsetzende Modulationen oder pseudo-bandpassige Sweeps.

Legendär sind außerdem die gezupft klingenden Sequencer-Sounds, wie man sie in Vangelis’ Stücken The Unknown Man oder I Hear You Now hören kann. Solche Klangbilder habe ich mit keinem anderen Synthesizer je so überzeugend erzeugen können – und auch die heutigen CS-80-Plug-ins schaffen es nicht, diese speziellen Sequencer-Sounds wirklich 1:1 nachzubilden.

Achtet mal auf die Lead-Sequence zu Beginn:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dem klassischen CS-Sound muss man allerdings ein wenig auf die Sprünge helfen. Einzelne Klänge wirken ohne Effekte zunächst eher dünn und unspektakulär – da haben andere Synthesizer mehr „Wumms“ direkt aus dem Mischpult. Wer also zum ersten Mal an einem CS Platz nimmt, könnte anfangs enttäuscht sein. Der eigentliche Aha-Effekt stellt sich erst mit der Zeit ein, wenn man die Ausdrucksmöglichkeiten entdeckt und die subtilen Nuancen zum Leben erweckt. Dann entfaltet sich die Faszination des Instruments – und das umso gewaltiger.

Berühmte Nutzer & Einschätzungen

Der CS-60 taucht in Setups namhafter Produzenten und Bands auf – oft als „kleiner“ CS-Ersatz oder bewusstes Gegenstück zum CS-80:

Air integrierten CS-Klangfarben (u. a. CS-60) in ihre warmen, retrofuturistischen Arrangements.

Jean-Michel Jarre nutzte neben großen Polys auch kompaktere Yamahas; der CS-60 ist in seinem Geräteumfeld dokumentiert und passte gut zu seinen expressiven Live-Gesten.

James Murphy (LCD Soundsystem) führt den CS-60 in Studio-Listen; das Instrument gilt dort als „charaktervoll, aber eigenwillig“.

Mathew Jonson schätzt die Performance-Seite und spricht dem CS-60 hohen „Spielwert“ zu – trotz fehlender Komfortfunktionen moderner Kisten.

Quer durch die Statements zieht sich ein roter Faden: Ausdruck. Musiker beschreiben den CS-60 als charaktervoll, lebendig, inspirierend, zugleich aber als divenhaft – man arbeitet mit ihm, nicht an ihm.

MIDI-Nachrüstung

Ein bekanntes und bewährtes Kit stammt von Kenton Electronics, dem britischen Spezialisten für Retro-MIDI-Lösungen. Kenton bietet ein CS/MIDI-Kit an, das speziell für die CS-Serie (CS-50, CS-60, CS-80) konzipiert ist. Es ergänzt Notensteuerung, Program Change und Clock Sync und kann – je nach Umbau – auch bestimmte Steuerleitungen (z. B. Gate, Filtersteuerung) bedienen.

Ein weiteres Angebot kommt gelegentlich von spezialisierten Vintage-Synthesizerwerkstätten und Elektronikmoddern, die individuelle CS-60-Umbauten auf Bestellung realisieren. Diese Umbauten nutzen oft das Kenton-Kit als Basis, passen aber die Schaltung an den Einzelfall (Alter, vorhandene Boards, Toleranzen) an.

Die Kosten für solche Nachrüstungen betragen typischerweise rund 400,- bis 600,- Euro (Material + Arbeitszeit), mit Variationen je nach Aufwand und Zustand des Instruments. Da der CS-60 innere Verbindungen dicht gepackt und empfindlich ist, ist der Einbau technisch anspruchsvoll. Ein unerfahrener Versuch kann Platinen beschädigen oder Funktionsstörungen auslösen. Deshalb sollte der Umbau ausschließlich von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt werden, der sich mit alten Yamaha-Synthesizern und MIDI-Schaltungen auskennt.

Service & Ersatzteile

Wie alle großen Analogen braucht der Yamaha CS-60 regelmäßige Wartung und Kalibrierung der Voice-Boards (Tonhöhe/Lagen, Filter-Offsets). Das Trio aus CS-50, CS-60 und CS-80 ist darüber hinaus nicht nur sehr wartungsintensiv, sondern auch ein tickendes Risiko. Bei meinem CS-50 war seinerzeit ein Filterbaustein defekt. Ein Ersatz für den fehlenden Baustein ergab zwar nach einem Jahr einen Treffer, aber nach dem Austausch war das Filter zwar wieder spielbar, klang aber immer noch deutlich anders als die restlichen vier Stimmen.

CS-80/CS60 Software & Hardware Klone

Wer heute den Klang der großen Yamaha CS-Synthesizer erleben möchte, ohne sich seltenes und kostspieliges Original anschaffen zu wollen, kann auf mehrere Software-Emulationen zurückgreifen. Am bekanntesten ist der Arturia CS-80 V, der seit vielen Jahren gepflegt wird und als einer der ersten ernstzunehmenden Versuche gilt, den komplexen Aufbau des Originals nachzubilden. Eine weitere vielgelobte Variante ist das ME80 von Memorymoon, die in Version 2.4 einen eigenständigen Ansatz verfolgt und den expressiven Charakter des CS-80 besonders gut einfängt. Ich persönlich habe den ME80 stets sehr gemocht, weil es trotz einfacher Bedienung erstaunlich nah an das Spielgefühl und die Klangfarbe des Originals herankommt.

Auch auf Hardware-Seite gibt es Alternativen: Besonders bekannt ist der Deckard’s Dream von Black Corporation, ein moderner, „inspired by“-Nachbau des CS-80, der die Architektur des Klassikers weitgehend übernimmt, aber in einem schlanken Rack-Format und mit zeitgemäßen Features wie MIDI, MPE und Patch-Speicherung daherkommt.

Er gilt in der Szene als die derzeit überzeugendste Alternative zum Original. Vielleicht auch deshalb, weil er sich als „inspired by“ bezeichnet und nicht den Anspruch erhebt, ein Klon zu sein.

Für Gesprächsstoff sorgt zudem seit Jahren ein Projekt von Behringer: 2019 wurde der DS-80 als vollwertiger CS-80 Klon angekündigt, 2021 noch einmal bestätigt, seither ist es jedoch still geworden.

Ob und wann dieses Projekt tatsächlich den Markt erreicht, ist offen. Bis dahin bleibt der DS-80 eine spannende, aber ungewisse Option.

Der Yamaha CS-60 auf YouTube