Vintage-Digital: Alesis Fusion Synthesizer Workstation (2006)

Multi-Synthesen-Spezialist

Man mag es kaum glauben, aber es ist nun deutlich über 18 Jahre her, dass der Alesis Fusion Synthesizer auf den Markt kam – und da das vielseitige Instrument heute ein unterschätzter Klassiker dieser Zeit ist, haben wir ihn kurzerhand unter Vintage-Digital einsortiert (Frevel?), damit er wieder ein wenig mehr Beachtung erhält. Auch auf dem Gebrauchtmarkt hält sich der Synthesizer wacker unter 500,- Euro für die kleine 6HD-Variante – also durchaus im Rahmen. Nun viel Spaß mit diesem Artikel und ich bin schon gespannt auf eure Erfahrungen mit der Alesis Fusion und auf alle weiteren Komentare.

Alesis Fusion Synthesizer mit Multi-Synthese

Durch besondere Ausstattungsmerkmale der zwei Alesis Fusion Synthesizer 6HD- und 8HD-Modelle, versucht Alesis 2006 im Bereich der Synthesizer-Workstations auf sich aufmerksam zu machen. Neben vier verschiedenen Modulen zur Klangerzeugung, einem umfangreichen Sequencer, einer enormen Vielfalt an Preset-Sounds und Effekten stellt vor allen Dingen der integrierte HD-Recorder in diesem Preissegment eine Ausnahme dar.

Ein erster Blick auf den Alesis Fusion

Sehr robust und solide ist das silberne Metallgehäuse der Alesis Fusion 8HD verarbeitet und bringt in der Version mit 88 gewichteten Tasten ein stolzes Gewicht von knapp 26 kg auf die Waage. Die Hammermechaniken sind anschlagdynamisch und verfügen über Aftertouch. In zwei Sektionen ist die Bedieneroberfläche unterteilt, deren Funktionen klar getrennt sind. Als zentrale Steuereinheit dient die Display-Sektion in der Mitte. Das grafikfähige Display ist hell erleuchtet mit deutlichem Kontrast und lässt sich sehr gut ablesen.

Hier werden am Alesis Fusion Synthesizer Presetsounds abgerufen, eigene Klänge mit den Sample-, Virtual-Analog-, FM- oder Physical-Modeling-Modulen erzeugt oder Songs mit Hilfe des 32-Spur-Sequencers erstellt. Auch der 8-Spur-HD-Recorder, der Audiospuren in 24 Bit und 44,1 kHz auf einer internen 40 GB Festplatte aufzeichnet, wird über die Display-Sektion gesteuert.

Links davon liegt die Performance-Sektion. Sie besteht zum einen aus den obligatorischen Pitchbend- und Modulationsrädern, die bei Benutzung in einem futuristischen Blau leuchten. Zum anderen sind an dieser Stelle vier freibelegbare Endlosregler und vier Triggerbuttons angebracht. Das darüber liegende Performance-Grid stellt eine Matrix dar, womit man bis zu 16 Parameter wie zum Beispiel Filter oder EQs den Potis zuweisen und umschalten kann. Über die Buttons lassen sich Envelopes, LFOs und viele andere Funktionen triggern. Auf der Rückseite der Alesis Fusion 8HD befindet sich eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Neben vier analogen 6,3 mm Klinken- und zwei Digitalausgängen (ADAT und S/PDIF) liegt auch der Kopfhörerausgang. Ein MIDI-Trio und Eingänge für Pedale sind selbstverständlich wie der Ein- und Ausschalter und der Kaltgerätekabelanschluss. Für den HD-Recorder gibt es acht symmetrische Eingänge und für den Sampler noch sicherheitshalber zwei zusätzlich. Zum Datenaustausch mit dem Computer wurde ein USB-2.0-Anschluss, ein Compact-Flash-Slot und ein Ausgang für eine externe Festplatte oder einen CD-Brenner eingebaut.

Menüführung des Alesis Fusion Synthesizers

Wird die Alesis Fusion Synthesizer eingeschaltet, merkt man schnell, dass ein ganzer Rechner hochgefahren wird, denn es dauert einige Zeit. Möchte man aber zum Beispiel die Fusion nur als Live-Gerät nutzen, so kann man das Betriebssystem minimaler konfigurieren und somit kürzere Startzeiten erreichen. Die Menüführung ist sehr übersichtlich und bedienerfreundlich ausgelegt, sinnvoll angeordnete Buttons und ein Scrollrad tragen ihren Teil dazu bei. Insgesamt gibt es sechs unterschiedliche Modi: Der wichtigste ist zunächst der Programm-Modus, denn ein Programm steht bei der Fusion immer für einen Einzelsound. Hier können Werks-Presets abgerufen und modifiziert oder eigene Sounds erstellt werden – dazu aber später mehr. Im Mix-Modus kann die Tastatur in Regionen mit verschiedenen Sounds unterteilt werden, die Alesis Fusion wird dann multitimbral genutzt. Der integrierte Sampler erhält natürlich auch einen eigenen Modus, über den man auf alle gängigen Sample-Funktionen Zugriff erlangt. Im Songmodus wird erst der MIDI-Sequencer und der Hard-Disk-Recorder aktiv. Allen eben genannten Modi ist die Mischfunktion mit ihren zwei Effektwegen und dem Master-EQ übergeordnet.

Syntheseformen der Alesis Fusion

Die maximale Stimmanzahl der Fusion variiert je nach Wahl und Zusammenstellung der Syntheseformen, die unterschiedlich stark die Dual-TI-Prozessoren auslasten. Würde man nur eine Art der Klangerzeugung nutzen, hätte man zum Beispiel für die FM-Synthese maximal 240 Stimmen, hingegen für das CPU hungrige Physical-Wind-Modeling nur 48.

Wie eingangs erwähnt, ist die Alesis Fusion mit gleich vier Formen der Klangerzeugung ausgestattet, die ich nun kurz vorstelle. Wer eine ausführlichere Erklärung zu den Synthesen wünscht, dem empfehle ich unsere Workshop-Reihe SYNTHESEN KURZ ERKLÄRT. Und los geht’s:

VA-Synthese

Zuerst einmal muss natürlich die Virtuell-Analoge-Synthese genannt werden. Bis zu drei Oszillatoren können die üblichen Grundschwingungforen Sägezahn, Puls, Sinus, rotes, weißes und rosa Rauschen erzeugen oder über die externen Eingänge mit einem Signal gespeist werden. Den Oszillatoren folgt ein Filter, das in seiner Art und Eckfrequenz frei bestimmt werden kann. Als Modulationsquellen können jeweils bis zu acht Hüllkurven und LFOs dienen.

Sampling

Mit dem Sampler/Sampleplayer lassen sich klassische Klangfragmente erstellen, denen durch die Sample-Synthese gehörig viel Leben eingehaucht werden kann. Hier stehen einem viele Oszillatoren, Filter, Hüllkurven und LFOs zur Nachbearbeitung zu Verfügung. Speziell für Drumsounds wurde sogar ein eigener Sampleplayer programmiert. Über die Alesis Fusion Convertor Software, die für Mac und PC kostenlos erhältlich ist, lassen sich die gängigsten Sample-Formate (Wav, Aif, Sf 2 und Akai [S1000 / 3000 und S5000 / Z-Serie]) in das nötige Fusion Format konvertieren und über den USB-2.0-Anschluss importieren.

FM-Synthese

Mit sechs Operatoren, die sich fröhlich gegenseitig modulieren können, ist die FM-Synthese im Alesis Fusion Synthesizer versehen. Als mögliche Schwingungsformen gibt es vier Sinus-Variationen und einmal weißes Rauschen. Im Prinzip eine erweiterte Version des Yamaha DX7. Wer mehr über FM-Synthese wissen möchte, klickt hier.

Physical-Modeling

In zwei Arten ist das Physical-Modeling unterteilt: Die eine simuliert den Klang von Holzblasinstrumenten und die andere das der Wind-Instrumente. Auch hier stehen unterschiedlichste Modellparameter zur Auswahl, die wie bei der Virtuell-Analogen- und der FM-Synthese durch ein Filter, Hüllkurven und LFOs bearbeitet werden können.

Nun aber endlich zum entscheidenen Abschnitt:

Der Sound der Alesis Fusion

Insgesamt ist der Klang sehr druckvoll, transparent und dynamisch, wobei er jedoch stets seine digitale Herkunft nicht leugnen kann – losgelöst von den unterschiedlichen Syntheseformen. Von brachialen Bässen über schneidige Leadsounds bis hin zu glasklaren Pads reicht das Spektrum des Virtuell-Analogen-Moduls. Oft klingt es dabei recht hart, was je nach Geschmack aber auch wünschenswert sein kann. Allerdings gerade bei Sounds, die alten analogen Veteranen nachempfunden sind, fehlt es an Schmutz und Wärme. Ein wenig wird man bei der Virtuell-Analogen-Synthese an den Alesis Ion erinnert…

Passender erklingt dann schon die FM-Sektion, der man die digitale Prägung nicht so übel nimmt. Wie die berühmten Vorfahren von Yamaha, sorgen die Operatoren für einen abwechslungsreich modulierten, stets dynamischen Sound.

Eine wirkliche positive Überraschung stellt das Physical-Modeling dar. Die komplexen Algorithmen, die das Klangverhalten in einem Holzblas- oder Wind-Instrument simulieren, leisten gute Arbeit und bringen reichlich Abwechslung in eine Melodie, wodurch deutlich mehr Authentizität entsteht. Angenehm lassen sich die unterschiedlichen Bläser spielen, ohne dass man sich dabei wie der letzte Alleinunterhalter fühlen muss! Gerade der Sampler bietet die Möglichkeit, das sehr saubere und einheitliche Klangbild der Alesis Fusion aufzulockern.

Wenn man nicht gerade die von Werk aus mitgelieferten Samplebanks benutzt, stehen einem an dieser Stelle alle klangästhetischen Türen offen, gerade wenn man an das gute alte Sampeln von Vinylscheiben denkt. Generell ist der Sound der Fusion für unterschiedlichste Stilrichtungen ausgelegt, was allein schon die Tonnen an Factory-Presets beweisen. Über diese ein pauschales Urteil zu bilden, fällt schwer. Natürlich sind manche überzüchtete Euro-Dance-Tröten im Synthesizer-Bereich dabei oder Drums und Percussionsounds, die leider schon schwer nach General-MIDI klingen. Aber das Factory-Preset-Klischee geht nicht ganz auf, da sich in allen unterschiedlichen Kategorien durchaus brauchbare Sounds verstecken. Wer also nicht der große Klangtüftler ist, sondern lieber schnellen Zugriff auf fertige Sounds haben möchte, wird nach einer Einarbeitungphase in die große Bibliothek zufrieden sein.

Die Effeksektion des Alesis Fusion

In zwei Bereiche sind die Effekte gegliedert. Zum einen gibt es 57 verschiedene Insert-Effekte für die unterschiedlichen Syntheseformen, zum anderen 64 Effekte, die über die zwei Busse des Mixers eingeschleift werden. Im Song- und Mixmode sind jeweils bis zu vier Inserts verfügbar, für die Busse können maximal zwei Effekte gewählt werden. Der 4-Band-Master-EQ für die Summe darf natürlich auch nicht vergessen werden. Der Schwerpunkt der Insert-Effekte liegt im Modulations-, Distortion- und Dynamikbereich. Chorus, Flanger, Phaser, Filter und sogar Amp-Simulationen sind in zahlreichen Varianten vertreten. Leider lassen sich diese Effekte nicht für Audiospuren verwenden, was gerade wegen der Dynamiknachbearbeitung schade ist. Hall, Delay und weitere Modulationseffekte findet man im Bereich des Mixers, die auch bei Audiospuren anwendbar sind. Für moderne Synthsounds sind die Effekte sicherlich gut geeignet, wobei aber auch sie ganz klar ihren Teil zu dem leicht steril, digitalen Klangbild beitragen. Gerade bei der Nachbearbeitung von Audiomaterial schwächelt die Fusion und stellt definitiv keinen Ersatz für die Möglichkeiten am Computer dar. Auch in diesem Bereich muss man an ältere Geräte des Herstellers denken, wie zum Beispiel bei dem Decimator Effekt, der an den spaßigen, kleinen Alesis Bitman erinnert.

Damalige Wettbewerber

Die direkten Konkurrenten waren damals Korgs Triton, Yamahas Motif oder Rolands Fantom X. Die Qualität der Sounds fällt aber auch bei der Alesis Fusion ähnlich hochwertig aus und ist letztendlich Geschmackssache. Nicht aber die Qualität der Effekte. Hier müssen bei Alesis klare Abstriche gemacht werden, denn die Effekte von Yamaha oder Korg waren damals schon deutlich weiter und und fielen weniger steril aus.

Sieht man sich die Vielseitigkeit der Synthesen ab, setzt sich die Alesis Fusion deutlich vom Wettbewerb ab. Ähnlich umfangreiche Möglichkeiten bot in dieser Hinsicht erst wieder die entschieden teurere Korg Oasys Workstation

Der Alesis Fusion Synthesizer auf YouTube

